The New York Times: Разширяването на производството на оръжие в САЩ ще отнеме години

Разширяването на производството на оръжие в САЩ ще отнеме години, тъй като настоящият капацитет не позволява бързо увеличаване на производството на боеприпаси и оръжейни системи на фона на нарастващите военни разходи и изчерпването на запасите.

Това съобщава The New York Times, позовавайки се на източници в ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп и Конгреса, както и на експерти по отбрана.

Пентагонът потвърди, че запасите от оръжие вече са намалени поради доставките за Украйна и военните операции в Близкия изток, включително удари по ирански цели като част от операция „Midnight Hammer“ през 2025 г.

„Никога не сме изграждали запасите си от боеприпаси до нивото, необходимо за военно планиране, особено когато става въпрос за възможността за водене на голяма война“, цитира вестникът Тод Харисън, експерт по бюджета за отбрана в Американския институт за предприемачество. Според него, при сегашното ниво на разходи за ресурси, САЩ са „далеч от това да са подготвени“ за големи конфликти.

Според изпълняващия длъжността главен финансов директор на Пентагона, Джулс Хърст, цитиран от изданието, цената на военната операция срещу Иран вече е достигнала приблизително 25 милиарда долара, въпреки че експертите смятат, че крайната цифра ще бъде по-висока.

Джим Тайклет, ръководител на американската корпорация за отбранителна индустрия Lockheed Martin, заяви, че компанията е готова да разшири производството на системите Patriot и THAAD, но това е възможно само след одобрение на финансирането. „Ще действаме в съответствие с нарежданията на Пентагона“, отбеляза той.

Според военния министър на САЩ Пит Хегсет, настоящият приоритет остава задоволяването на националните нужди. По-рано той обяви забавяне на доставката на системите HIMARS на Естония, позовавайки се на преразпределение на ресурсите. „Трябва да вземем предвид настоящите заплахи и реалните нужди на американските военни“, отбеляза той.

По-рано, в интервю за CNBC, Тръмп заяви, че компаниите от американската отбранителна индустрия увеличават производствения си капацитет, защото Съединените щати се нуждаят от повече оръжия.

„Имаме фабрики. Raytheon (американската отбранителна компания, която разработва системата за противовъздушна отбрана Patriot) строи пет в момента. Lockheed строи три или четири. Всички те строят фабрики, защото трябва да се вместим в процеса. Не искаме да поръчате Patriot и те да кажат: „Ще ви го доставим, господине, след три години и половина. Трябва ни след седмица“, подчерта президентът.