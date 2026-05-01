The New York Times: Разширяването на производството на оръжие в САЩ ще отнеме години

1 Май, 2026 18:49, обновена 1 Май, 2026 18:55 651 10

Запасите вече са намалени поради доставките за Украйна и военните операции в Близкия изток

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разширяването на производството на оръжие в САЩ ще отнеме години, тъй като настоящият капацитет не позволява бързо увеличаване на производството на боеприпаси и оръжейни системи на фона на нарастващите военни разходи и изчерпването на запасите.

Това съобщава The New York Times, позовавайки се на източници в ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп и Конгреса, както и на експерти по отбрана.

Пентагонът потвърди, че запасите от оръжие вече са намалени поради доставките за Украйна и военните операции в Близкия изток, включително удари по ирански цели като част от операция „Midnight Hammer“ през 2025 г.

„Никога не сме изграждали запасите си от боеприпаси до нивото, необходимо за военно планиране, особено когато става въпрос за възможността за водене на голяма война“, цитира вестникът Тод Харисън, експерт по бюджета за отбрана в Американския институт за предприемачество. Според него, при сегашното ниво на разходи за ресурси, САЩ са „далеч от това да са подготвени“ за големи конфликти.

Според изпълняващия длъжността главен финансов директор на Пентагона, Джулс Хърст, цитиран от изданието, цената на военната операция срещу Иран вече е достигнала приблизително 25 милиарда долара, въпреки че експертите смятат, че крайната цифра ще бъде по-висока.

Джим Тайклет, ръководител на американската корпорация за отбранителна индустрия Lockheed Martin, заяви, че компанията е готова да разшири производството на системите Patriot и THAAD, но това е възможно само след одобрение на финансирането. „Ще действаме в съответствие с нарежданията на Пентагона“, отбеляза той.

Според военния министър на САЩ Пит Хегсет, настоящият приоритет остава задоволяването на националните нужди. По-рано той обяви забавяне на доставката на системите HIMARS на Естония, позовавайки се на преразпределение на ресурсите. „Трябва да вземем предвид настоящите заплахи и реалните нужди на американските военни“, отбеляза той.

По-рано, в интервю за CNBC, Тръмп заяви, че компаниите от американската отбранителна индустрия увеличават производствения си капацитет, защото Съединените щати се нуждаят от повече оръжия.

„Имаме фабрики. Raytheon (американската отбранителна компания, която разработва системата за противовъздушна отбрана Patriot) строи пет в момента. Lockheed строи три или четири. Всички те строят фабрики, защото трябва да се вместим в процеса. Не искаме да поръчате Patriot и те да кажат: „Ще ви го доставим, господине, след три години и половина. Трябва ни след седмица“, подчерта президентът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вземете пример от

    4 0 Отговор
    Русия. Намалете сложността и увеличете капацитета за производство... така ще бъде намалена и себестойността на продукцията...

    18:57 01.05.2026

  • 2 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 2 Отговор
    Зеленият чорап и пор да се сбие с Капитан Англия и капитан Англия да го тушира в двата крака искрено от сърце му го пожелавам

    18:58 01.05.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 1 Отговор
    Когато си по голям Англичанин от Англичаните нещата са много окей казват че с единият крак си на ония свят почти

    19:00 01.05.2026

  • 4 Тръмплин

    4 0 Отговор
    - Първо трябва да науча мексиканските емигранти да работят, китайските емигранти да строят заводи, а индусите да инвестират пари в производство.
    И чак тогава - много половите да се бият.

    19:03 01.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в-к Софийски Времена

    3 0 Отговор
    The New York Times са пропуснали, че не само много време ще отнеме, но и много пари.

    19:16 01.05.2026

  • 7 Българин

    1 1 Отговор
    Производството на снаряди в Германия е нарастнало 14 пъти и достига 11 млн бройки на година. Краварите да се оправят, както могат. Най-добре да купуват от България!

    19:19 01.05.2026

  • 8 Не разбрах кой напада САЩ

    4 0 Отговор
    че се нуждаят от толкова ПВО и ракети?
    А и никой не обяснява!

    „Трябва да вземем предвид настоящите заплахи и реалните нужди на американските военни“, отбеляза той."

    19:22 01.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 44626254789

    1 0 Отговор
    Кой каквото може...

    19:52 01.05.2026