Азербайджан преустанови сътрудничеството си с Европейския парламент

Азербайджанският парламент преустанови сътрудничеството си с Европейския парламент във всички области поради антиазербайджанските му дейности, съобщи пресслужбата на Милли Меджлис (парламента).

„Мили Меджлис прие решение относно антиазербайджанските дейности на Европейския парламент. Документът беше прочетен на пленарно заседание на парламента от заместник-председателя Зияфат Аскеров. Според решението Милли Меджлис преустановява сътрудничеството си с Европейския парламент във всички области“, се казва в изявлението.

Мили Меджлис създаде комисия, която да взема решения относно дейностите на Европейския парламент срещу Азербайджан. Зияфат Аскеров е назначен за председател на комисията, а Фазил Мустафа, Мубариз Гурбанлъ, Тахир Миркишили, Турал Ганджалиев, Жала Алиева и Сабина Хасаева са членове.

В изказване на пленарното заседание председателят Сахиба Гафарова припомни, че азербайджанският парламент преди това е бил принуден да преустанови отношенията си поради приемането на пристрастни документи от Европейския парламент. Въпреки това, след усилията на Европейския парламент, през септември 2016 г. беше взето решение за възстановяване на отношенията.

„За съжаление, последните 10 години показаха, че Европейският парламент няма намерение да се откаже от предубедените си действия срещу Азербайджан. Възстановяването на нашата териториална цялост допълнително засили действията на Европейския парламент срещу Азербайджан. Всичко това показва истинските принципи, на които функционира тази институция“, отбеляза председателят.