Азербайджан преустанови сътрудничеството си с Европейския парламент

1 Май, 2026 18:47 506 6

Решението се отнася за всички области

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Азербайджанският парламент преустанови сътрудничеството си с Европейския парламент във всички области поради антиазербайджанските му дейности, съобщи пресслужбата на Милли Меджлис (парламента).

„Мили Меджлис прие решение относно антиазербайджанските дейности на Европейския парламент. Документът беше прочетен на пленарно заседание на парламента от заместник-председателя Зияфат Аскеров. Според решението Милли Меджлис преустановява сътрудничеството си с Европейския парламент във всички области“, се казва в изявлението.

Мили Меджлис създаде комисия, която да взема решения относно дейностите на Европейския парламент срещу Азербайджан. Зияфат Аскеров е назначен за председател на комисията, а Фазил Мустафа, Мубариз Гурбанлъ, Тахир Миркишили, Турал Ганджалиев, Жала Алиева и Сабина Хасаева са членове.

В изказване на пленарното заседание председателят Сахиба Гафарова припомни, че азербайджанският парламент преди това е бил принуден да преустанови отношенията си поради приемането на пристрастни документи от Европейския парламент. Въпреки това, след усилията на Европейския парламент, през септември 2016 г. беше взето решение за възстановяване на отношенията.

„За съжаление, последните 10 години показаха, че Европейският парламент няма намерение да се откаже от предубедените си действия срещу Азербайджан. Възстановяването на нашата териториална цялост допълнително засили действията на Европейския парламент срещу Азербайджан. Всичко това показва истинските принципи, на които функционира тази институция“, отбеляза председателят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСтествено

    3 2 Отговор
    А ще врътне ли кранчето на азерски газ за урсулите?

    Коментиран от #3

    18:52 01.05.2026

  • 2 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 2 Отговор
    И КВО СЕГА..ДОВЕЧЕРА СЪН НЕМА ДА МЕ ФАНЕ..

    18:52 01.05.2026

  • 3 Да питам 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕСтествено":

    А ТИ ШЕ МИ ВРЪТНЕШ ЛИ ЕДИН КАВАЛ ДОВЕЧЕРА КАТО СИ ЛЕГНЕМ..

    18:53 01.05.2026

  • 4 Добрутро

    2 1 Отговор
    Драги азербайджански будали

    18:53 01.05.2026

  • 5 Даа

    1 0 Отговор
    Азерите са по нагли и от турците

    18:56 01.05.2026

  • 6 Пич

    0 0 Отговор
    Е те сега Урсулианците ще ви призоват да одите пеша!!! Даже че ви изтъкнат колко сте на плюс, щото ще ви е здравословно, екологично и евтино!!! Ич да не се ядосвате че пеша не може да одите на почивка!!! Пари за почивка нема да имате!!! Да живей демокрацията, да живей фюрера Урсула!!!

    18:58 01.05.2026