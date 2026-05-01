Полицията използва сълзотворен газ по време на демонстрация за Първи май в Париж ВИДЕО

Френската полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне радикални групи по време на традиционното първомайско шествие в Париж, съобщават местните медии.
Шествието започна от площад „Република“ и се насочи към площад „Нация“.
Въпреки че по-голямата част от демонстрацията премина мирно, групи от маскирани протестиращи (т.нар. „черни блокове“) започнаха да хвърлят предмети (камъни и бутилки) по силите на реда и са атакували банкови клонове.
Тазгодишните протести са организирани от големите синдикати под лозунга „Хляб, мир и свобода“.
Основните искания са насочени срещу планираните съкращения в бюджета за 2026 г., високите разходи за енергия вследствие на конфликта в Близкия изток и за по-високи заплати.
В цялата страна са разположени близо 80 000 полицаи и жандармеристи, за да предотвратят ескалация на напрежението.
В Париж 11 метростанции бяха затворени от съображения за сигурност.
Според данни на властите в Париж са марширували около 55 000 души, докато синдикатите твърдят, че броят на участниците в столицата е достигнал 100 000.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Вива ла Франс !!!
Коментиран от #2
18:52 01.05.2026
2 любопитен
До коментар #1 от "Сила":Ти от коя изброена група си?
18:57 01.05.2026
3 Якоо
18:57 01.05.2026