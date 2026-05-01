Полицията използва сълзотворен газ по време на демонстрация за Първи май в Париж ВИДЕО

1 Май, 2026 18:34, обновена 1 Май, 2026 18:45 432 3

В шествието се включиха хиляди

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френската полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне радикални групи по време на традиционното първомайско шествие в Париж, съобщават местните медии.

Шествието започна от площад „Република“ и се насочи към площад „Нация“.

Въпреки че по-голямата част от демонстрацията премина мирно, групи от маскирани протестиращи (т.нар. „черни блокове“) започнаха да хвърлят предмети (камъни и бутилки) по силите на реда и са атакували банкови клонове.

Тазгодишните протести са организирани от големите синдикати под лозунга „Хляб, мир и свобода“.

Основните искания са насочени срещу планираните съкращения в бюджета за 2026 г., високите разходи за енергия вследствие на конфликта в Близкия изток и за по-високи заплати.

В цялата страна са разположени близо 80 000 полицаи и жандармеристи, за да предотвратят ескалация на напрежението.

В Париж 11 метростанции бяха затворени от съображения за сигурност.

Според данни на властите в Париж са марширували около 55 000 души, докато синдикатите твърдят, че броят на участниците в столицата е достигнал 100 000.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сила

    1 1 Отговор
    Глупави бели хипита , леви радикали ( буквално леви !) , досадните нахални пластелинци и неосъзнатите им бъдещи жертви ( християни подготвени за жертви на главорезите джихадисти ) , стари моми и ергени със съмнителна сексуална ориентация ....
    Вива ла Франс !!!

    Коментиран от #2

    18:52 01.05.2026

  • 2 любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Ти от коя изброена група си?

    18:57 01.05.2026

  • 3 Якоо

    1 0 Отговор
    Така трябва, и не само в Париж и Франция, накрая цялата западна Европа ще изяде дървото!

    18:57 01.05.2026

