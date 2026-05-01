Словашкият премиер работи в пекарна като товарач

Словашкият премиер Роберт Фицо работи нощна смяна в пекарна като товарач в знак на солидарност с работниците. „Готово! Нощната смяна е успешно завършена, доставени са различни печени изделия, работата е свършена“, написа Фицо на страницата си във Facebook* в петък.
В нощта на 1 май словашкият премиер участва в услуга за доставка на хлебни изделия за пекарната, която се намира в малкия словашки град Бановце над Бебравоу в Западна Словакия. Фицо придружаваше шофьора на доставката и се занимаваше с цялата физическа работа, товарейки продуктите в камиона и доставяйки ги на клиентите. Той каза, че е имал възможност да разговаря с хората, получаващи стоките, и да обсъжда теми, вариращи от спорт до политика, с шофьора на пекарната, докато са били на път.
„Още едно добро преживяване“, заключи Фицо, добавяйки, че работата като товарач е физически трудна.
В нощта на 1 май 2024 г. Фицо е работил осемчасова нощна смяна в завода за сглобяване на авточасти на ZKW Slovakia. По това време той отбеляза, че подобна работа е свързана с голямо физическо натоварване на работниците. Фицо заяви, че Словакия остава лидер сред европейските страни по нощен труд и че е необходим модел, подходящ както за работодателите, така и за служителите, за да се балансира дневният и нощният труд.
Словакия отбелязва националния празник, Деня на труда, на 1 май.
