Словашкият премиер работи в пекарна като товарач

Словашкият премиер работи в пекарна като товарач

1 Май, 2026 18:21 781 27

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • 1 май-
  • солидарност-
  • ден на труда

Фицо направи това в знак на солидарност с работниците

Словашкият премиер работи в пекарна като товарач - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо работи нощна смяна в пекарна като товарач в знак на солидарност с работниците. „Готово! Нощната смяна е успешно завършена, доставени са различни печени изделия, работата е свършена“, написа Фицо на страницата си във Facebook* в петък.

В нощта на 1 май словашкият премиер участва в услуга за доставка на хлебни изделия за пекарната, която се намира в малкия словашки град Бановце над Бебравоу в Западна Словакия. Фицо придружаваше шофьора на доставката и се занимаваше с цялата физическа работа, товарейки продуктите в камиона и доставяйки ги на клиентите. Той каза, че е имал възможност да разговаря с хората, получаващи стоките, и да обсъжда теми, вариращи от спорт до политика, с шофьора на пекарната, докато са били на път.

„Още едно добро преживяване“, заключи Фицо, добавяйки, че работата като товарач е физически трудна.
В нощта на 1 май 2024 г. Фицо е работил осемчасова нощна смяна в завода за сглобяване на авточасти на ZKW Slovakia. По това време той отбеляза, че подобна работа е свързана с голямо физическо натоварване на работниците. Фицо заяви, че Словакия остава лидер сред европейските страни по нощен труд и че е необходим модел, подходящ както за работодателите, така и за служителите, за да се балансира дневният и нощният труд.

Словакия отбелязва националния празник, Деня на труда, на 1 май.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    9 13 Отговор
    Словашкият премиер Роберт Фицо е отседнал в луксозен апартамент в хотел Capella Hanoi във Виетнам, като разходите са варирали между 5470 и над 6000 евро на вечер, според доклади от януари 2025 г. Фицо е бил идентифициран да отсяда в апартамента „Grand Opera Madam Butterfly“ по време на период, когато не е бил в Словакия.

    Това след посещението му в масква дрОгаре!

    Коментиран от #7

    18:22 01.05.2026

  • 2 хаха

    10 11 Отговор
    Роберт Фицо, министър-председателят на Словакия (2006–2010, 2012–2018, 2023 – до момента), е изправен пред сериозни обвинения за връзки с организираната престъпност и корупцията. Убийството през 2018 г. на журналиста Ян Кучак, който разследва връзки между италианската мафия („Ндрангета“) и словашки държавни служители, разкри потенциално проникване в кабинета на Фицо, което го принуди да подаде оставка.

    18:23 01.05.2026

  • 3 Един

    18 9 Отговор
    от малкото достойни европейци!

    Коментиран от #13, #21

    18:23 01.05.2026

  • 4 Прасето и Тиквата, кога

    11 4 Отговор
    в тухларната?
    Да побачкат малко.

    Коментиран от #5, #6

    18:26 01.05.2026

  • 5 Само те ли

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Прасето и Тиквата, кога":

    А другите отпадъци от ПП, ДБ?

    18:27 01.05.2026

  • 6 По добре в пекарната

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Прасето и Тиквата, кога":

    Обичам печено свинско и печена тиква.

    18:28 01.05.2026

  • 7 Верваме

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Роберт Фицо е дал заявка за яхта, малко по-голяма от тая на шефа на Амазон Джеф Безос, на корабостроителница в Кил.
    Също така е дал заявка за частен самолет Боинг 757, вътре с кожен салон ,с климатик и лети джанти.
    Също така е дал заявка на Шкода за Шкода Фабия с АМГ пакет.
    И като капак си е купил обувки Бали.

    Коментиран от #8, #9, #10, #12, #15, #17, #19

    18:29 01.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха-ха

    5 5 Отговор
    Това е последният руски пудел в Европа. От изчезваща порода.!

    18:37 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха-ха

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Колкото беше и Орбан. Унгарският народа сигурно затова го изрита, защото беше достоен.!

    Коментиран от #18

    18:38 01.05.2026

  • 14 Васил

    5 3 Отговор
    Голяма солидарност що не изкара един месец общак по строежите.

    18:39 01.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сила

    4 3 Отговор
    Популизъм се нарича ....всички диктатори и крадливи политици го ползват !!!

    18:40 01.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Правилно

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    И Орбан и Фицо да от малкото достойни европейци. Чест и почитания!

    Коментиран от #20

    18:41 01.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1945

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Правилно":

    защо го изгониха от властта тогава, 80% от хората не го харесват

    Коментиран от #25

    18:48 01.05.2026

  • 21 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    ТОЛКОВА Е ДОСТОЕН, ЧЕ Е ОВЪРЗАН С ИТАЛИАНСКАТА МАФИЯ...

    Коментиран от #26

    18:48 01.05.2026

  • 22 да ти кажа ...🤣🤣

    3 0 Отговор
    АМАН ОТ ЕВТИН ПОПУЛИЗЪМ.

    18:48 01.05.2026

  • 23 Солидарно

    3 0 Отговор
    Шиши, ще прелети до Дубай да разтовари в знак на солидарност с трудещите се хамали!

    18:50 01.05.2026

  • 24 Верваме

    2 0 Отговор
    Фицо си е поръчал пръстен с диаманта "Кохинор" от Картие и часовник с кукувичка от Ролекс, ръчен.
    Айде улево, d-ръвник.

    18:51 01.05.2026

  • 25 Ами първо не са 80%

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "1945":

    А това, че лъжеш,. е достатъчно красноречиво. че Орбан и Фицо са достойни европейци. Жалки сте и все по жалко изглежда пропадналият запад, превърнал се в циганско гето!

    18:52 01.05.2026

  • 26 Правилно

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    За разлика от теб евтин, глупав и лъжещ като циганин, Фицо и Орбан са достойни европейци.

    18:54 01.05.2026

  • 27 Мишел

    1 0 Отговор
    Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.

    18:57 01.05.2026

