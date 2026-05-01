Турция и Иран обсъдиха ситуацията в Близкия изток на ниво външни министри

Турският външен министър Хакан Фидан обсъди ситуацията в преговорите между Ислямската република и САЩ по телефона с иранския външен министър Абас Арагчи, съобщи източник на турското външно министерство.
„Телефонният разговор се проведе днес. Министрите обсъдиха текущата ситуация в преговорите между Иран и САЩ“, каза източникът.
САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република. Според Иран, 3375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната. На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. На 21 април Тръмп обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия, Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
На ветеринар е ☝️
Коментиран от #4
16:26 01.05.2026
2 Таня
Коментиран от #3
16:28 01.05.2026
3 Ванко
До коментар #2 от "Таня":Турция беше готова да нападне Израел, но САЩ ги помолиха да не го правят.
Коментиран от #6
16:32 01.05.2026
4 И кая нема да отиде
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Ще и кърпят г@3а
16:33 01.05.2026
6 Менахем
До коментар #3 от "Ванко":Нас никой не може да ни нападне! Освен ако не иска да приключи като държава!
16:48 01.05.2026
