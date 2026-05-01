Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Турция »
Турция и Иран обсъдиха ситуацията в Близкия изток на ниво външни министри

Турция и Иран обсъдиха ситуацията в Близкия изток на ниво външни министри

1 Май, 2026 16:21 706 9

  • хакан фидан-
  • абас арагчи-
  • турция-
  • иран-
  • близък изток

Фидан и Арагчи проведоха телефонен разговор

Турция и Иран обсъдиха ситуацията в Близкия изток на ниво външни министри - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският външен министър Хакан Фидан обсъди ситуацията в преговорите между Ислямската република и САЩ по телефона с иранския външен министър Абас Арагчи, съобщи източник на турското външно министерство.

„Телефонният разговор се проведе днес. Министрите обсъдиха текущата ситуация в преговорите между Иран и САЩ“, каза източникът.

САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република. Според Иран, 3375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната. На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. На 21 април Тръмп обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия, Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Лавров не може дойде.
    На ветеринар е ☝️

    Коментиран от #4

    16:26 01.05.2026

  • 2 Таня

    3 0 Отговор
    Защо Турция не нападна Израел, за да помогне на Иран?

    Коментиран от #3

    16:28 01.05.2026

  • 3 Ванко

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Таня":

    Турция беше готова да нападне Израел, но САЩ ги помолиха да не го правят.

    Коментиран от #6

    16:32 01.05.2026

  • 4 И кая нема да отиде

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Ще и кърпят г@3а

    16:33 01.05.2026

  • 5 Българин

    1 0 Отговор
    Аве на Зеленски някой от колегите от форума да звънне, че се чувства изолиран...

    16:45 01.05.2026

  • 6 Менахем

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ванко":

    Нас никой не може да ни нападне! Освен ако не иска да приключи като държава!

    16:48 01.05.2026

  • 7 хмммм

    1 1 Отговор
    двама будали

    16:56 01.05.2026

  • 8 Дедовото

    0 0 Отговор
    Това е съюз който може да успокои изтока и единствения който може да се справи с евреите. САЩ вероятно са помолили турците да не се включват, щото обратното няма да е здравословно за Израел и много вероятно да е краят им. Да не подценяваме имперските турски възможности, влияния и приятелства.

    17:10 01.05.2026

  • 9 Дьо Фонтан

    0 0 Отговор
    Говорят си по телефона без преводач на пръв език.

    17:26 01.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания