Турция и Иран обсъдиха ситуацията в Близкия изток на ниво външни министри

Турският външен министър Хакан Фидан обсъди ситуацията в преговорите между Ислямската република и САЩ по телефона с иранския външен министър Абас Арагчи, съобщи източник на турското външно министерство.

„Телефонният разговор се проведе днес. Министрите обсъдиха текущата ситуация в преговорите между Иран и САЩ“, каза източникът.

САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република. Според Иран, 3375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната. На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. На 21 април Тръмп обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия, Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.