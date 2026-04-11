Зеленски е готов да спази Великденското примирие

11 Април, 2026 15:21 1 101 66

Великден трябва да бъде време на мир и сигурност, заяви украинският президент

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна ще спазва прекратяването на огъня и ще действа изключително огледално. Великден трябва да бъде време на мир и сигурност“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

Той добави, че е обсъдил процедурите на войските по време на прекратяването на огъня с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. „Обсъдихме процедурите на украинските подразделения по време на прекратяването на огъня с главнокомандващия на украинските въоръжени сили. Информация за огледалния характер на нашите действия и евентуалното удължаване на прекратяването на огъня след Великден е съобщена на руската страна“, уточни Зеленски.

Руският президент Владимир Путин обяви Великденското примирие от 16:00 часа на 11 април до късния следобед на 12 април. На руските войски е наредено да прекратят военните действия във всички посоки, но остават в готовност да противодействат на вражеската агресия. През 2025 г. Русия обяви и Великденско примирие в Североизточния военен окръг, което продължи три дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    25 10 Отговор
    Зиленски замина в 9-та глуха заедно с куалицията на лаещите.

    Коментиран от #33

    15:22 11.04.2026

  • 2 Демокрация

    17 10 Отговор
    Браво на зеленски...контраофанзивата ще почака след велик ден хахаах

    15:22 11.04.2026

  • 3 стоян георгиев

    26 9 Отговор
    Клоуна може и да е готов, ама нищо не зависи от него! Укро нацистките фанатици, въоръжени от фашисткия ес отдавна не се подчиняват на Зеля!

    15:25 11.04.2026

  • 4 Феникс

    21 7 Отговор
    Тоя чифутЪ ще всземе да чукне десетилетка там, нищо че мандата му отдавна изтече!

    15:30 11.04.2026

  • 5 Мишел

    10 22 Отговор
    Вече под 30% от руснаците се сещат за Путин като ги питат кой ще ги спаси. Абсолютно историческо движение надолу на рейтинга на руския диктатор Владимир Путин не къде да е, а в самата Русия. Още една руска социологическа агенция отчита тенденцията. Рейтинг на доверие към Владимир Путин е 29,5%. Големият удар, който рейтингът на Путин търпи, е заради блокадата на интернет. Мнозина от руските блогъри свързават информационната блокада на населението с масовата мобилизация и предотвратяването на бунтове. "

    Коментиран от #13, #39

    15:31 11.04.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    8 20 Отговор
    Самата Правда - половин Русия пак гори !!!
    Срещаме Великден па pyccки ☝😁

    15:32 11.04.2026

  • 7 Мишел

    10 17 Отговор
    Украйна удари "Лукойл" в Каспийско море. ВСУ отново нанесоха успешен удар с далекобойни дронове срещу обекти на руската петролна промишленост. Ударени са две офшорни платформи в руските офшорни полета за добив на петрол и газ в Каспийско море "Валерий Грайфер" и "Юрий Корчагин". Находищата се разработват от "Лукойл". Платформите се намират на разстояние от над 1000 километра от Украйна. А дроновете са били направлявани с помощта на Starlink.

    Коментиран от #10

    15:33 11.04.2026

  • 8 И кво ?

    24 7 Отговор
    Кой го пита натовското Зелено влечуго , дето изгуби четвърт Украйна и прокуди половината си население ? Да беше спазвал Минските договорености , не да слуша Великобритания ! .

    Коментиран от #14, #16

    15:37 11.04.2026

  • 9 Софиянец

    19 5 Отговор
    Кой вярва на Клоуни 😂

    15:38 11.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стойко

    14 10 Отговор
    Беше ли на токчета като го заяви това или само си почесваше напудрения нос?

    15:39 11.04.2026

  • 12 Варненец

    20 7 Отговор
    Великденско примирие, а след него пак размяна на трупове 2000 укро срещи 9 руски 😂

    15:40 11.04.2026

  • 13 Атина Палада

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Мишел,същата блокада на Телеграм я въведоха и в Гърция.Нещо повече ,в Гърция в парламента се дебатира за въвеждане на забрана за целият интернет на деца до 15 години. До завършване на 8-ми клас.
    Да четат от книги и учебници..Чак след 15 годишна възраст с право на достъп до интернет мрежата...
    Ако се въведе в Гърция,бъди сигурен ,че и в Европа ще стане..

    Коментиран от #17, #23, #32, #65

    15:42 11.04.2026

  • 14 И какво точно е

    5 18 Отговор

    До коментар #8 от "И кво ?":

    нарушил Зеленски от Минското споразумение ?

    Коментиран от #62

    15:42 11.04.2026

  • 15 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    17 6 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.
    По новините в 12:00 по БНТ1 казаха,че Русия вече е нарушила примирието, ФАКТ. А примирието влиза в сила 4 часа след новините в 12 ;00 по БНТ1.

    15:44 11.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    9 16 Отговор

    До коментар #8 от "И кво ?":

    "...Кой го пита Зелено влечуго.. "

    Зеленото влечуго мега-успешно дерусифицира половин мильон чалми, доведе Русията до просешка тояга и кота Нула в Световната политика. Респект и уважуха 👍💯

    Коментиран от #48

    15:45 11.04.2026

  • 17 Баце ЕООД

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    От свободата на словото ли ги е страх? От истинска информация или от изразяване свободно на лично мнение? Напомня на един режим малко

    Коментиран от #20

    15:46 11.04.2026

  • 18 оня с коня

    8 13 Отговор
    Както Русия Уважава Украинския СЛАВЯНСКИ Великден с преустановяване на военните действия,така следва и Украйна да уважи Рамазам Байран и Банго Васил - свещени празници,които се почитат от 90% от настоящата руска войска.

    Коментиран от #22

    15:47 11.04.2026

  • 19 колко бандери

    13 6 Отговор
    Ще възкръснат на Великден? Преди денацификацията бяха над 700 хил армия, от началото на денацификацията ги мобилизират по 30 хил на месец, последните данни са за 34 хил, а целта била да достигнат до 40 хил на месец. Едва по 10 хил дезертират да се спасяват от неонацистката чума. Въпроса колко ще възкръснат ;)

    Коментиран от #28

    15:50 11.04.2026

  • 20 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #17 от "Баце ЕООД":

    Не , не ,за децата казват,че интернета бил вреден и обсъждат за пълна забрана до 15 годишна възраст..А за Телеграм....не зная..Веднага след Русия го спряха и Гърция..

    Коментиран от #25, #26, #27

    15:50 11.04.2026

  • 21 Армата на Красний майдан

    4 13 Отговор
    Официално руската икономика спада.

    15:51 11.04.2026

  • 22 Зеления

    8 10 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Банго Васил е официален празник на русофилските НПО-та и партия Възраждане.

    15:53 11.04.2026

  • 23 Фалшива новина

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Към април 2026 г. няма информация за блокиране на Telegram в Гърция.

    Коментиран от #30

    15:53 11.04.2026

  • 24 Русофил

    5 7 Отговор
    Търся Гей Клуб в Бургас.

    15:53 11.04.2026

  • 25 Баце ЕООД

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    До 15 е окей, да ходят да учат по-добре, да карат колело.. Социална компетенции и емоционална интелигентност или емпатия не се учи в Интернет. До колкото знам, за останалите - схемата с впн си работи.

    Коментиран от #37

    15:54 11.04.2026

  • 26 Сентябр

    9 6 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    В България интернетът е вреден за възрастните. Ако се забрани - масово ще намалеят случаи на умиращи от страх от ваксини, англосаксонци, Сорос, еврогейове и други.

    15:54 11.04.2026

  • 27 Захарова

    5 11 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Руснацте ги учим да ядат по веднъж на ден.

    Коментиран от #29

    15:55 11.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Без ядене

    0 13 Отговор

    До коментар #27 от "Захарова":

    По принцип на фронта се яде по веднъж на три-четири дни.

    15:57 11.04.2026

  • 30 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #23 от "Фалшива новина":

    Не,не е фалшива..Не е фалшива и новината,че искат тотално да спрат достъпа до интернет мрежата на деца до 15 годишна възраст.

    Коментиран от #35

    15:57 11.04.2026

  • 31 тез бандери кво гледат на страх

    12 5 Отговор
    сякаш са ги пленили Руснаците

    Коментиран от #64

    15:59 11.04.2026

  • 32 В Русия няма интернет,

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    а не само Телеграм. Телеграм беше единствената и последна останала платформа за информация на руското население. Налице е цялостно спиране на всякаква информация извън Русия. Русия се превърна в Северна Корея. Едно към едно, за съжаление на обикновените руски хорица.

    Коментиран от #44

    15:59 11.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Kaлпазанин

    9 5 Отговор
    Невъзможно от евреин да спази каквото и да е за неевтеин

    16:03 11.04.2026

  • 35 Фалшива е.

    8 5 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Ето:
    Въпрос - Има ли блокиране на телеграм в Гърция ?
    Отговор - Към април 2026 г. няма никаква информация за блокиране на Telegram в Гърция.

    Значи разпространяваш дезинформация, с каква цел, ти ще кажеш ?

    Коментиран от #41

    16:03 11.04.2026

  • 36 Бай Ганьо

    9 10 Отговор
    Време е и нашите путинофили да заминат за Русия и спокойно необезпокоявани от никого, да си дадат задните части на Кремъл и Путин!

    Коментиран от #38

    16:05 11.04.2026

  • 37 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Баце ЕООД":

    Да,така искат гръцките политици..До завършване на 8-ми клас..Вече в гимназиите и нагоре ще е разрешено..
    И може и да го направят,защото предложението е от депутати на партията на Мициотакис и се обсъжда в парламента вече .

    16:05 11.04.2026

  • 38 Пиночет

    9 6 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Ганьо":

    Путин щял да лекува нашите копейки, като ги изпрати на фронта или скок от шестия етаж!

    16:08 11.04.2026

  • 39 Ами

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Изнесената от вас информация не е вярна!
    В Русия от години се правят две мобилизации. Пролетна и есенна.
    Едно време когато имахме държава и при нас беше така.
    Рейтингът на Путин е над 70%. Което за управляващ
    по-вече четвърт век си е направо постижение.

    16:09 11.04.2026

  • 40 зеленски е посрещан в цял свят. а пу.ьо?

    9 9 Отговор
    Украински войници свалят дронове Шахед в залива – какво получава Киев за това?Украински войници вече успешно свалиха ирански дронове Шахед, насочени към страни от Близкия изток. Президентът Володимир Зеленски каза това в първата си публична оценка на резултатите на украинските специалисти в региона на Залива.

    Зеленски заяви, че експертите, разположени на терен, са част от по-широките усилия на Киев да "помогне на партньорите си да се защитят срещу същите оръжия, които Русия използва в Украйна".Украинският президент вече разговаря с журналисти в сряда, но съдържанието на брифинга беше пазено в тайна до петък.

    Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили са участвали в активни операции, използвайки собствено производство на прехващащи дронове.

    Подробности за споразумението за сътрудничество с държавите от Залива
    "Изпратихме нашите военни експерти в Близкия изток, включително специалисти по прихващащи дронове и електронна война. Показахме на някои страни как да работят с дронове за прихващане", каза той, разкривайки за първи път стратегията на Киев по споразуменията за сътрудничество с държавите от Залива.

    Коментиран от #45, #47

    16:10 11.04.2026

  • 41 Атина Палада

    6 8 Отговор

    До коментар #35 от "Фалшива е.":

    Оф,не знам какво ти отговаря Αλ,но аЗ ти казвам,че го спряха и то в началото на април . На 9 април се прибрахме в България за празниците..Сега след празниците като се приберем в Гърция ще видя.
    Защо да разпространявам пък точно това? Нямам никакъв мотив ..

    Коментиран от #50

    16:14 11.04.2026

  • 42 Митрофанова

    10 7 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта тук путинофилчетата са напълно безполезни, тъкмо и Путин няма да се охарчва повече!

    16:15 11.04.2026

  • 43 !!!?

    11 9 Отговор
    ПРИМИРИЕ !!!
    ......
    Немцов: Не вярвайте нито дума на Путин !

    16:15 11.04.2026

  • 44 Ами

    11 9 Отговор

    До коментар #32 от "В Русия няма интернет,":

    В Русия има интернет.
    Просто са ограничени определени платформи.
    Собствениците на тези платформи губят
    от блокирането им и за това ревът :)
    Между другото руския сателитен интернет вече работи.
    Там някой от западните платформи също са ограничени.

    Коментиран от #49

    16:18 11.04.2026

  • 45 Ами

    7 6 Отговор

    До коментар #40 от "зеленски е посрещан в цял свят. а пу.ьо?":

    И петте обекта които охраняваха окраинците бяха ударени.
    Вчера арабите ги натовариха на самолетите за вкъщи.
    Мога да дам и линкче към изпращането :)

    16:23 11.04.2026

  • 46 Евгени от Алфапласт

    6 5 Отговор
    Това някакъв майтап ли е?

    16:23 11.04.2026

  • 47 Зеления път

    10 6 Отговор

    До коментар #40 от "зеленски е посрещан в цял свят. а пу.ьо?":

    Голям виц: "Зеленски каза, Зеленски заяви..". Ами то Зеленото по цял ден плещи някакви глупости и наркомански брътвежи. Не знаех, че все още някой му се връзва.

    16:24 11.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Владимир Путин, президент

    8 8 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    В Русия има интернет колкото вода в пустиня.
    Ма само с пръст да щракна, на русиките и интернета и въздуха им спре. Родения роб свобода не иска ☝

    16:28 11.04.2026

  • 50 Ловец

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Ми мотивът е да си платиш интернета!🤣

    Коментиран от #53

    16:31 11.04.2026

  • 51 Сус бе копейки

    7 3 Отговор
    мърляви!

    16:33 11.04.2026

  • 52 Руските Терористи

    7 4 Отговор
    Няма да спазят
    Спирането на Огъня.

    Това е пределно ясно.

    16:34 11.04.2026

  • 53 Атина Палада

    0 6 Отговор

    До коментар #50 от "Ловец":

    Аз ако нямам 10 евро да си платя месечната такса на интернета ...тогава по добре да си тегля к@ршума:))))

    16:37 11.04.2026

  • 54 Утре Родните Путерасти

    7 2 Отговор
    Ще бъдат в състояние на Предсмъртна Агония ...

    Изборите в Унгария
    Ще бъдат
    Един от Черните Дни
    В Историята
    За Русофилския Контингент.....

    Ще се реве и пие
    Яко от мъка
    За Кончината на Режима на Орбан

    16:40 11.04.2026

  • 55 Тома

    2 3 Отговор
    Знаем че зеле лъже повече от боко тиквата

    16:45 11.04.2026

  • 56 Смешник

    2 2 Отговор
    Къде ще ходи че няма да го спази Иначе лошо Шахедите удрят здраво

    16:50 11.04.2026

  • 57 Клепоуха Ушанка

    2 2 Отговор
    А за Велик Ден

    Купейките свалихме УШАНКИТЕ

    И надянахме

    ЧАЛМИТЕ.

    ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    Също влиза в Програмата

    Чувството е прекрасно .

    16:54 11.04.2026

  • 58 Тиква

    3 1 Отговор
    Oкрабандери не трябва да се вярва, лъжат и лъжат, както винаги.

    16:59 11.04.2026

  • 59 Готован

    0 1 Отговор
    Готов е, но няма готовност

    17:02 11.04.2026

  • 60 Карго 200

    1 1 Отговор
    Повече убити и осакатени братушки,по-красива пролет!

    17:02 11.04.2026

  • 61 Механик

    0 1 Отговор
    Удри копейката с фаража.

    17:08 11.04.2026

  • 62 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "И какво точно е":

    На срещата в Париж зеленият просяк милионер публично заяви, че минските споразумения са неизгодни за Украйна и няма да ги спазва...... Ехидно се усмихваше когато Путин говореше за необходимостта от спазването им...... А те предвиждаха само по широка автономия на донецка и луганска област в рамките на Украйна... Е това бе акъла на зеления просяк милионер.....

    17:15 11.04.2026

  • 63 Лука

    0 0 Отговор
    Рашистите се опитват да набедят украинците за всички земни и неземни грехове и да настроят бившите руски сателити срещу Украйна !

    17:20 11.04.2026

  • 64 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "тез бандери кво гледат на страх":

    Прав си, също то си помислих и аз.....

    17:22 11.04.2026

  • 65 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Бъркаш тотално и манипулираш със забрана нателеграм и др в русия и ограничение за деца !

    17:25 11.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

