Зеленски е готов да спази Великденското примирие

„Украйна ще спазва прекратяването на огъня и ще действа изключително огледално. Великден трябва да бъде време на мир и сигурност“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

Той добави, че е обсъдил процедурите на войските по време на прекратяването на огъня с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. „Обсъдихме процедурите на украинските подразделения по време на прекратяването на огъня с главнокомандващия на украинските въоръжени сили. Информация за огледалния характер на нашите действия и евентуалното удължаване на прекратяването на огъня след Великден е съобщена на руската страна“, уточни Зеленски.

Руският президент Владимир Путин обяви Великденското примирие от 16:00 часа на 11 април до късния следобед на 12 април. На руските войски е наредено да прекратят военните действия във всички посоки, но остават в готовност да противодействат на вражеската агресия. През 2025 г. Русия обяви и Великденско примирие в Североизточния военен окръг, което продължи три дни.