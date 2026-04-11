Иран започна преговори със САЩ след уверения за размразяване на активи

Иран реши да започне преговори със САЩ, с посредничеството на Пакистан, едва след като САЩ се съгласиха с условието за размразяване на активите на Ислямската република, съобщи иранската държавна телевизия (IRIB).
Според телевизионната компания, от двете основни искания на Техеран (размразяване на активи и прекратяване на огъня в Ливан), първото е било договорено с американската делегация, докато второто в момента се обсъжда.
Процесът на преговори между Иран и САЩ в Исламабад е достигнал експертно ниво, съобщи информационната агенция Fars.
Според агенцията няколко членове на съответните комисии на иранската делегация са отпътували за мястото на преговорите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Владимир Путин, президент
3а Русия и пет копейки не дават....
17:17 11.04.2026
5 Пламен
Оня беше политик от висока класа .
Обама пое поста, когато света беше в състояние на Световна Финасова Криза и сдаде поста с един мирен свят .
После се изтърси Ръмп и почна ,,Ковид" .
Сега пак простотии покрай тоя левак .
17:21 11.04.2026
6 Гробар
До коментар #4 от "Баба Гошка":Може да договорят смяна на режима в Израел. Хитлеряху вече не е нужен на американците и израелците. Дедо Дончо иска да прави пачки, Хитлеряху го вкарва само в разходи.
17:22 11.04.2026
