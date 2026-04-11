Иран започна преговори със САЩ след уверения за размразяване на активи

Иран реши да започне преговори със САЩ, с посредничеството на Пакистан, едва след като САЩ се съгласиха с условието за размразяване на активите на Ислямската република, съобщи иранската държавна телевизия (IRIB).

Според телевизионната компания, от двете основни искания на Техеран (размразяване на активи и прекратяване на огъня в Ливан), първото е било договорено с американската делегация, докато второто в момента се обсъжда.

Процесът на преговори между Иран и САЩ в Исламабад е достигнал експертно ниво, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията няколко членове на съответните комисии на иранската делегация са отпътували за мястото на преговорите.