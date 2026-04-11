Иран започна преговори със САЩ след уверения за размразяване на активи

11 Април, 2026 17:15 545 9

Преговорите в Исламабад се провеждат с посредничеството на Пакистан

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран реши да започне преговори със САЩ, с посредничеството на Пакистан, едва след като САЩ се съгласиха с условието за размразяване на активите на Ислямската република, съобщи иранската държавна телевизия (IRIB).

Според телевизионната компания, от двете основни искания на Техеран (размразяване на активи и прекратяване на огъня в Ливан), първото е било договорено с американската делегация, докато второто в момента се обсъжда.

Процесът на преговори между Иран и САЩ в Исламабад е достигнал експертно ниво, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията няколко членове на съответните комисии на иранската делегация са отпътували за мястото на преговорите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Интересно

    дали двете делегации са в една стая или са в оделни.

    17:17 11.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    Силните ги уважават ☝
    3а Русия и пет копейки не дават....

    17:17 11.04.2026

  • 3 Гробар

    Мелания в харема на аятолаха. После по същество.

    17:18 11.04.2026

  • 4 Баба Гошка

    Да се пазят, щот посред преговорите, плячкосващите хамериканци и подмолните алчни за територии иссраелци мож да починат можтайба, дет се лекува от нещо

    Коментиран от #6

    17:19 11.04.2026

  • 5 Пламен

    Може да звучи еретично в нечии уши , но Ръмп никога няма да достигне класата на Обама .
    Оня беше политик от висока класа .
    Обама пое поста, когато света беше в състояние на Световна Финасова Криза и сдаде поста с един мирен свят .
    После се изтърси Ръмп и почна ,,Ковид" .
    Сега пак простотии покрай тоя левак .

    17:21 11.04.2026

  • 6 Гробар

    До коментар #4 от "Баба Гошка":

    Може да договорят смяна на режима в Израел. Хитлеряху вече не е нужен на американците и израелците. Дедо Дончо иска да прави пачки, Хитлеряху го вкарва само в разходи.

    17:22 11.04.2026

  • 7 Дон Корлеоне

    Хаяско жив ли е?

    17:22 11.04.2026

  • 8 Пустиня(к)

    Ей, не се научиха тия перси, бе! Нема и месец, откак ги бомбиха, докат през тва време пак за преговори говориха краварите!

    17:23 11.04.2026

  • 9 Сега е момента благодарния огън

    да падне нтиквите им ама на всички.Да им дойде акъла.

    17:24 11.04.2026