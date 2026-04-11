Украински дронове раниха петима цивилни руснаци в Курска и Брянска област

Украинските въоръжени сили нанесоха удари в Курска област по време на Великденското примирие, съобщи губернаторът Александър Хинштейн.
„Днес вражески дрон атакува бензиностанция в град Льгов. Според предварителна информация трима души са ранени, включително едногодишно дете. То е получило осколково нараняване в главата. Страхливото нападение на врага е станало след 16:00 часа“, написа той в MAX.
Майката на детето и мъж също са ранени и хоспитализирани.
Украински дронове атакуваха няколко града в Белгородска област, ранявайки двама цивилни, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в Мах.
„В град Шебекино мъж получи баротравма, когато дрон FPV атакува движещо се превозно средство. Той получи необходимото медицинско лечение в Централната районна болница в Шебекино, но отказа хоспитализация. В Грайворон жена беше ранена от детонация на дрон. В болницата ѝ беше поставена диагноза баротравма и след като получи медицинска помощ, беше освободена за амбулаторно лечение“, написа той.
Великденското примирие, обявено от президента на Русия Владимир Путин, влезе в сила днес в 16:00 часа и ще остане до края на утрешния ден.
Володимир Зеленски от своя страна заяви, че Украйна ще спазва примирието.
Руските войски са инструктирани да бъдат готови да противодействат на "всякакви евентуални провокации от страна на врага", предаде РИА Новости.
Коментиран от #18
Но не трябва да се обобщава, че всички били такива.
Справедливото възмездие е лично и поименно.
Останолото е масов терор.
12 жнец
До коментар #8 от "Сатана Z":ще те пожъна
19:00 11.04.2026
15 Григор
Това не е новина и никого не учудва.Напълно в стила на "Айдар", "Азов", "Десен сектор" и други подобни със свастики по униформите и телата.
До коментар #1 от "Неутрален":Е.....ш
ще ти отговори- да трепя маскаляку на гиляку!
Когато и да го "Решат" тоя тумор все ще е късно!
ПФУ!
