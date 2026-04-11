Преговорите в Исламабад: Делегациите на САЩ и Иран си разменят писмени съобщения с посредничеството на Пакистан

Делегациите на САЩ и Иран продължават да обменят писмени съобщения помежду си, с посредничеството на пакистанската страна, предаде иранската държавна телевизия.

Според телевизията двете страни все още имат сериозни разногласия, но и двете делегации полагат усилия да ги разрешат.

Според информационната агенция Тасним основните разногласия се отнасят до контрола над Ормузкия проток.

По-рано Financial Times съобщи, че преговорите са стигнаха "до задънена улица" зараси относно Ормузкия проток.

Иранската страна смята, че американската делегация отправя прекомерни искания, съобщи иранската държавна телевизия.

Според медията „САЩ отправят прекомерни искания и в този кръг от преговорите“.

Fox News, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом, предаде, че контактите лице в лице продължават.

Иранската информационна агенция Fars съобщава, че делегациите са разменили писмени документи, очертаващи обсъжданите въпроси след приключването на първата фаза на дипломатическите преговори в Пакистан.

Иранската и американска делегация проведоха два кръга преговори в Исламабад, като третият е насрочен за тази вечер, съобщи иранската държавна телевизия.

Двете страни са приключили разговорите лице в лице на експертно ниво по време на преговорите в Исламабад, съобщи вестник „Farhikhtegan“.

Според изданието, страните вече обменят писмени протоколи по обсъжданите въпроси.

Американската делегация включва вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента, предприемачът Джаред Кушнер.

В американския преговарящ екип са също заместник-помощникът на президента по въпросите на националната сигурност Андрю Бейкър, който е и съветник по националната сигурност на Ванс, и Майкъл Ванс, съветник на вицепрезидента по азиатските въпроси.



Делегацията на Иран се води от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и включва още Абас Арагчи, министър на външните работи, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Висшия съвет за национална сигурност, Али Багери Кани, заместник в Националния съвет за сигурност, Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Иран и др.



Разговорите на експертно ниво между иранската и американската делегация продължиха около три часа, предаде информационната агенция Тасним.



Иранската страна не е изключила възможността за удължаване на преговорите със САЩ в Исламабад с още един ден.