Преговорите в Исламабад: Делегациите на САЩ и Иран си разменят писмени съобщения с посредничеството на Пакистан

Делегациите на САЩ и Иран продължават да обменят писмени съобщения помежду си, с посредничеството на пакистанската страна, предаде иранската държавна телевизия.
Според телевизията двете страни все още имат сериозни разногласия, но и двете делегации полагат усилия да ги разрешат.
Според информационната агенция Тасним основните разногласия се отнасят до контрола над Ормузкия проток.
По-рано Financial Times съобщи, че преговорите са стигнаха "до задънена улица" зараси относно Ормузкия проток.
Иранската страна смята, че американската делегация отправя прекомерни искания, съобщи иранската държавна телевизия.
Според медията „САЩ отправят прекомерни искания и в този кръг от преговорите“.
Fox News, позовавайки се на високопоставен служител от Белия дом, предаде, че контактите лице в лице продължават.
Иранската информационна агенция Fars съобщава, че делегациите са разменили писмени документи, очертаващи обсъжданите въпроси след приключването на първата фаза на дипломатическите преговори в Пакистан.
Иранската и американска делегация проведоха два кръга преговори в Исламабад, като третият е насрочен за тази вечер, съобщи иранската държавна телевизия.
Двете страни са приключили разговорите лице в лице на експертно ниво по време на преговорите в Исламабад, съобщи вестник „Farhikhtegan“.
Според изданието, страните вече обменят писмени протоколи по обсъжданите въпроси.
Американската делегация включва вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента, предприемачът Джаред Кушнер.
В американския преговарящ екип са също заместник-помощникът на президента по въпросите на националната сигурност Андрю Бейкър, който е и съветник по националната сигурност на Ванс, и Майкъл Ванс, съветник на вицепрезидента по азиатските въпроси.
Делегацията на Иран се води от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и включва още Абас Арагчи, министър на външните работи, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Висшия съвет за национална сигурност, Али Багери Кани, заместник в Националния съвет за сигурност, Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Иран и др.
Разговорите на експертно ниво между иранската и американската делегация продължиха около три часа, предаде информационната агенция Тасним.
Иранската страна не е изключила възможността за удължаване на преговорите със САЩ в Исламабад с още един ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орбан Фицо
Костя дъ Простя
Дружно подкрепят
Доналд Тръмп за преговорите с Иран.
Миротвореца е Доналд Тръмп.
20:17 11.04.2026
2 БЪДЕТЕ СИГУРНИ
Коментиран от #14, #63
20:18 11.04.2026
3 Нищо
20:18 11.04.2026
4 Сатана Z
20:18 11.04.2026
5 Икеим
20:19 11.04.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #89
20:21 11.04.2026
7 Пич
20:21 11.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А50
Коментиран от #41
20:21 11.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатанас Единотнас
20:24 11.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Скоро и теб
До коментар #8 от "Удряй добро камионче":Ще те прегазят Изедник
20:28 11.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нико
През последните(най вече) три години те показаха,че за тях воденето на война е без никакви правила(справка Газа) ,не се спират пред нищо,в провеждането на Геноцид и влияние както в близкият изток, така и по целия свят.
Съществуват множество сайтове и приложения ,които изброяват тези производители.
Едно от тези приложения е НО ТЕНКС(изписвай на английски).Зелен кръг с изписан черен шрифт НО.
Сканирайте баркода на продукта ,чрез приложението.
Коментиран от #72
20:30 11.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А ПРЕГОВОРИТЕ
Кога ПУТИН ще целува КУРАнът
И кога ще му бъде КУРБАНЪТ?
20:42 11.04.2026
21 Пустиня(к)
Коментиран от #28
20:44 11.04.2026
22 ВЕРНО Е !!!!
Коментиран от #75
20:44 11.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Резултат:
20:49 11.04.2026
25 Ти да видиш
Основният закон на галактика гласи:
НА ЕВРЕИН НИКОГА НЕ ВЯРВАЙ !!!!!
Или ще те ограби или ще те убие !
Коментиран от #36
20:50 11.04.2026
26 Сзо
20:51 11.04.2026
27 Българин
Коментиран от #34, #46
20:52 11.04.2026
28 Ясно е като две и две
До коментар #21 от "Пустиня(к)":много активи на сащ ще пострадат.
20:52 11.04.2026
29 Калин
20:53 11.04.2026
30 Дизел е марка джинси
20:56 11.04.2026
31 Гробар
Коментиран от #42
21:00 11.04.2026
32 Последния Софиянец
Коментиран от #35
21:02 11.04.2026
33 Анонимен
21:06 11.04.2026
34 Анонимен
До коментар #27 от "Българин":Кой за какво си мисли!
21:06 11.04.2026
35 И ние селяните искаме да си поживеем
До коментар #32 от "Последния Софиянец":И Ким се е включил в телеконференцията.
21:07 11.04.2026
36 Име
До коментар #25 от "Ти да видиш":Познаваме различни хора!
21:08 11.04.2026
37 Ами
Русия имаше сделка със САЩ и Тръмп я разтрогна.
Историята е доказала, че договорите със запада
не струват хартията на която са написани.
Коментиран от #39
21:09 11.04.2026
38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
21:17 11.04.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "Ами":Кви сделки да имали, че нещо не са разбра.
Коментиран от #64
21:18 11.04.2026
40 Уникално
Коментиран от #47
21:18 11.04.2026
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "А50":Сащ РАЗБОМБИХА ИРАН, ти за някакви изхвърляне ми говориш.
Коментиран от #57
21:20 11.04.2026
42 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #31 от "Гробар":Давай урана и САЩ се махат
Коментиран от #59
21:22 11.04.2026
43 оня с коня
Коментиран от #45, #58
21:29 11.04.2026
44 Истината е ,че
21:36 11.04.2026
45 Атина Палада
До коментар #43 от "оня с коня":А олигархичното управление на САЩ защо взима такси от панамския ? Ормузкия е в териториалните води на Иран..А панамският къде е?
Впрочем Тръмп предложи на Иран ,таксите от Ормузкия да се делят на две-За Иран и за САЩ,но Иран отказа ..Иран каза,че половината се полага на Оман .
Коментиран от #50, #70, #73, #90
21:39 11.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #40 от "Уникално":Това ни значи че искат непременно американци вмесно режима нали?
21:40 11.04.2026
48 Дудов
21:41 11.04.2026
49 Дон Корлеоне
21:41 11.04.2026
50 Българин
До коментар #45 от "Атина Палада":Кой е строил Панамският канал на офсо?
Коментиран от #61
21:43 11.04.2026
51 Зиленски
21:43 11.04.2026
52 Иван
21:46 11.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Русофил
Коментиран от #62
21:47 11.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 А50
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Сащ бомбиха, но не посмяха да продължат, защото Иран има все още нужните сили да изстрие израел и да катурне Тръмп. Войната обедини хората и умнокрасивите се скриха, а това е провал на израелската политика. А случайно Линкълн да не го показаха или го крият, че е надупчен
21:52 11.04.2026
58 Гробар
До коментар #43 от "оня с коня":Сащ са агресор и нямат право да искат каквото и да било. Да не говорим, че нямат възможности да го постигнат. Иначе въздуха под налягане надутият пуяк Ванс нямаше да се замъкне чак в Исламабад. Личеше му колко е кисел ама няма как.
Коментиран от #71
21:54 11.04.2026
59 Сащ и Израел са туморите в света
До коментар #42 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":САЩ и Израел да се откажат от ядрените си програми и да унищожат атомните си бомби , иначе Иран ще продължат да ги млатят! Също така БРИКС , Русия, Китай, Пакистан,Индия,Хутите,Хамаз и Хизбула ще се намесят на страната на Иран!
Коментиран от #69
21:55 11.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Атина Палада
До коментар #50 от "Българин":И Малакския проток и Суецкия канал и пр. всичко хамериканците са построили ,затова навсякъде те обират таксите...:)))
21:58 11.04.2026
62 Иван
До коментар #54 от "Русофил":Петах Тиква.
21:59 11.04.2026
63 АБСОЛЮТНО КАРА ТАШКОВ
До коментар #2 от "БЪДЕТЕ СИГУРНИ":ТЕРИТОРИЯТА УТРЕ ЩЕ Е ВЪЗ КРЪСНАЛА☝
ЕДНА „цивилизация ”ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕНА..
22:00 11.04.2026
64 Ами
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Обама бе сключил сделка с Иран относно обогатяването на уран.
Тръмп разтрогна сделката.
Имаше договор с Русия за ракетите със среден обсег.
Тръмп излезе от договора.
Договора "Нов СТАРТ" изтече преди два месеца.
САЩ отказаха да го подновят.
Да изброявам ли още?
22:02 11.04.2026
65 Сащ и Израел да подписват капитулацията!
Коментиран от #67, #82
22:03 11.04.2026
66 Америций
22:10 11.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 оня с коня
До коментар #45 от "Атина Палада":Мн мразя Свободни съчинения и "Лъжи под прикритие",затова ще ти отг:1/САЩ НЕ ВЗЕМА половината от Таксите за преминаване на панам. канал,а просто Корабите им са ОСВОБОДЕНИ от такси.2/САЩ НИКОГА не са предлагали наИран Таксите да се делят на 2.3/Преминаване на Танкер с Втечнен Газ праз Панама следва да плати такса МЕЖДУ 150 И 300 ХИЛ . Долара,докато Иран иска 20 МИЛИОНА.Ти вероятно знаеш тази подробност но си тананикаш "А мнеее- всьо равноооо" и да си русофилстваш на Воля,но ще ти обясня разликата между Таксите които искат Иран и Панама с поговорката "ДЕЙ ИЛИЯ - НА КИРИЯ"!Дано съм ти бил полезен.
22:14 11.04.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Бойкот и на всичко украинско!
До коментар #17 от "Нико":Пълен бойкот и на всички украински стоки. Стана 4 години работим за украинците!Българите живеят зле защото финансират войната на Запада чрез Украйна срещу Русия ,а икономиката ни е в кома заради санкциите срещу Русия!!!
22:17 11.04.2026
73 оня с коня
До коментар #45 от "Атина Палада":В поста си съм допустал Технич грешка и съм написал 20 вместо 2 млн каквато такса иска Иран,но когато съм леко нервен се случва.
22:17 11.04.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Рублевка
До коментар #22 от "ВЕРНО Е !!!!":И бандеровците тоже. Има място и за тях.
22:21 11.04.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Уникално
Коментиран от #79
22:26 11.04.2026
78 Цитат
Коментиран от #81
22:27 11.04.2026
79 Хаха
До коментар #77 от "Уникално":Който се е договорил с щатските терористи не е прокопсал.
Коментиран от #83, #84
22:28 11.04.2026
80 Иван
22:28 11.04.2026
81 Гробар
До коментар #78 от "Цитат":Не вярвай на някой, който непрекъснато повтаря “повярвайте ми”.
22:29 11.04.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Уникално
До коментар #79 от "Хаха":Сега,виж,щатите може да са всичко( не им симпатизирам) но не са терористи, не използват такива методи и нека сме коректни, повтарям ,не са ми фаворити. Терористичен е иранския режим и тук спор няма. Въпросът е дали ще им се пресекат интересите за сметка на останалия свят. Това по ме тревожи
22:35 11.04.2026
84 Гресирана ватенка
До коментар #79 от "Хаха":Който се е договорил с ватенките е излетял в Галактиката 😁
22:35 11.04.2026
85 Дончо се чуди
22:36 11.04.2026
86 Глас от бункера
22:40 11.04.2026
87 Дон Корлеоне
22:48 11.04.2026
88 това сериозно ли е?
22:50 11.04.2026
89 хаха
До коментар #6 от "Последния Софиянец":това важи за иран не за израел
22:53 11.04.2026
90 ХА ХА
До коментар #45 от "Атина Палада":Атина уфса.
22:54 11.04.2026