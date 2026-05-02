Повдигнаха обвинение на Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние

Поп принцесата Бритни Спиърс беше официално обвинена в шофиране под въздействие на алкохол и наркотични вещества, близо два месеца след ареста ѝ в щата Калифорния, съобщават американски медии, позовавайки се на съдебни документи.

Инцидентът датира от 4 март, когато изпълнителката е била спряна от служители на California Highway Patrol в окръг Вентура след сигнали за неравномерно движение на автомобил. Бритни бе задържана около 21:30 ч. и освободена на следващата сутрин, като разследването срещу нея продължава в следващите седмици.

Прокуратурата вече е повдигнала обвинение, а делото ще бъде разгледано в Ventura County Superior Court. По информация на източници, близки до процеса, не е изключено да бъде предложено т.нар. „мокро безразсъдство“ – по-леко обвинение, при което се признава безразсъдно шофиране, свързано с употреба на алкохол или други вещества.

Представители на певицата определят случилото се като „злощастен инцидент“ и подчертават, че тя възнамерява да сътрудничи на властите и да предприеме необходимите стъпки за възстановяване. По данни на TMZ, Бритни Спиърс е била емоционално разстроена по време на задържането и е изразила съжаление за случилото се.

Случаят се развива в момент, в който изпълнителката напусна рехабилитационен център преди дни – решение, което според близки до нея източници е взето доброволно и е насочено към стабилизиране на здравословното ѝ състояние и справяне с лични предизвикателства.

Проблемите на Бритни Спиърс със закона и психичното здраве не са новост за общественото пространство. Кризата от 2007–2008 г. доведе до продължителен съдебен контрол върху личните и финансовите ѝ решения – режим, който беше окончателно прекратен едва през 2021 г. след широка обществена кампания и съдебни процедури.

Очаква се предстоящото съдебно заседание да внесе яснота относно развитието на случая и евентуалните правни последици за изпълнителката.