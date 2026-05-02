Новини
Любопитно »
Повдигнаха обвинение на Бритни Спиърс за шофиране в нетрезво състояние

2 Май, 2026 09:14 684 6

  • бритни спиърс-
  • повдигнато обвинение-
  • шофиране в нетрезво състояние-
  • певица

Певицата беше арестувана преди два месеца на пътя

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп принцесата Бритни Спиърс беше официално обвинена в шофиране под въздействие на алкохол и наркотични вещества, близо два месеца след ареста ѝ в щата Калифорния, съобщават американски медии, позовавайки се на съдебни документи.

Инцидентът датира от 4 март, когато изпълнителката е била спряна от служители на California Highway Patrol в окръг Вентура след сигнали за неравномерно движение на автомобил. Бритни бе задържана около 21:30 ч. и освободена на следващата сутрин, като разследването срещу нея продължава в следващите седмици.

Прокуратурата вече е повдигнала обвинение, а делото ще бъде разгледано в Ventura County Superior Court. По информация на източници, близки до процеса, не е изключено да бъде предложено т.нар. „мокро безразсъдство“ – по-леко обвинение, при което се признава безразсъдно шофиране, свързано с употреба на алкохол или други вещества.

Представители на певицата определят случилото се като „злощастен инцидент“ и подчертават, че тя възнамерява да сътрудничи на властите и да предприеме необходимите стъпки за възстановяване. По данни на TMZ, Бритни Спиърс е била емоционално разстроена по време на задържането и е изразила съжаление за случилото се.

Случаят се развива в момент, в който изпълнителката напусна рехабилитационен център преди дни – решение, което според близки до нея източници е взето доброволно и е насочено към стабилизиране на здравословното ѝ състояние и справяне с лични предизвикателства.

Проблемите на Бритни Спиърс със закона и психичното здраве не са новост за общественото пространство. Кризата от 2007–2008 г. доведе до продължителен съдебен контрол върху личните и финансовите ѝ решения – режим, който беше окончателно прекратен едва през 2021 г. след широка обществена кампания и съдебни процедури.

Очаква се предстоящото съдебно заседание да внесе яснота относно развитието на случая и евентуалните правни последици за изпълнителката.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шофьор

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тази":

    И аз бих.

    09:28 02.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бушприт

    0 0 Отговор
    Ха,добър ви денъ!

    09:46 02.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.