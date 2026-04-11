Новини
Свят »
Ватикан »
Папа Лъв XIV с антивоенна проповед: Лудостта на всемогъществото става все по-агресивна.Стига с демонстрацията на сила!

11 Април, 2026 20:56, обновена 11 Април, 2026 21:06 914 27

  • папа лъв-
  • ватикана-
  • война

Стига с тези пари, демонстрацията на сила и войната!, призова главата на Ватикана

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV произнесе строга антивоенна проповед по време на молитвена служба в базиликата „Свети Петър“.

Той произнесе и молитва за мир на 5 април, католическия празник Великден.

„В Божието царство няма меч, няма дронове, няма отмъщение, няма несправедлива печалба. То е бариера пред лудостта на всемогъществото, която става все по-агресивна около нас. Дори свещеното име на Бог е смесено със смъртта, но тези, които се молят, не убиват и не заплашват със смърт“, каза папата.

„Смъртта е съдбата на онези, които се отвръщат от Бога, превръщайки себе си и властта си в ням, сляп и глух идол. Стига с самопоклонението и парите! Стига с демонстрацията на сила! Стига с войната!“, продължи папата.

Той посочи, че отговорността „е на владетелите и лудостта на всемогъществото“, когато народите зоват за мир.

Наблюдателите отбелязват, че последните папски проповеди съдържа „директни препратки“ към събитията в Близкия изток и критики към администрацията на САЩ.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    8 6 Отговор
    Дрънкаш! Пращай Инквизицията да коли всичко наред, и ще започнат да чуват!

    21:09 11.04.2026

  • 2 Папата

    12 5 Отговор
    Папата с колко дивизии разполага, попитал Сталин

    Коментиран от #16, #26

    21:09 11.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    9 7 Отговор
    Русия е силна и високотехнологична държава ☝😁

    21:09 11.04.2026

  • 4 Папата е провел телефонен разговор със

    5 17 Отговор
    Пътин и го е призовал да не извършва педофилски деяния
    Но Путин е отклонил темата

    Коментиран от #17

    21:09 11.04.2026

  • 5 Слава Украйна

    5 12 Отговор
    Героем слава

    Коментиран от #23

    21:10 11.04.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 11 Отговор
    копеите що кудкудякаха няколко дена тука , незнам..сигурно им е в кръвта / Иран е приключен-като им утрепят още 1-2 аятолаха , ще мирясат отвсякъде!!пък копеите...нека разказват приказки как САЩ загубил , ама поне да кажат колко ракети са паднали на щатска територия + убит президент и щаба на ПЕНТАГОНа

    21:10 11.04.2026

  • 7 Бункерна Пеперуда

    4 9 Отговор
    Ще чакам Тръмп да спре ВСУ
    Че ми изтропаха крепостниците

    21:11 11.04.2026

  • 8 Без майтап

    12 3 Отговор
    Няма как САЩ да не платят висока цена за лудостта на на един човек. Драги съграждани идват избори . Мислете .

    21:11 11.04.2026

  • 9 Зеленски

    5 14 Отговор
    Убиваме толкова Руснаци колкото са мобилизирали
    Просто нямаме избор

    21:12 11.04.2026

  • 10 Градинско Джудже

    5 9 Отговор
    Аз съм набожен Комунист
    Вярвам във златните тоалетни и във сопата
    Сега украйна ме е подпукала със дебелият сап

    21:13 11.04.2026

  • 11 Днес Путин е бил възхитен

    2 12 Отговор
    От ВСУ
    Чак е вдигнал тост че са му помогнали да избие 36000
    Руснака за 1 месец
    Както той сам нарича Руският народ
    Измет!

    Коментиран от #24

    21:15 11.04.2026

  • 12 Соваж бейби

    7 10 Отговор
    Папата да внимава Дончо да не го прибере с самолет както Мадуро и да изнася речи в американски затвор до края на дните си .

    Коментиран от #18

    21:16 11.04.2026

  • 13 Един Педофил

    1 12 Отговор
    Ще унищожи цяла Русия

    21:16 11.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Идат Идат Идат Идат ВСУ

    2 10 Отговор
    Братушки бягайте

    21:17 11.04.2026

  • 16 за съжаление няма и морален кредит.

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Папата":

    Мнооооого жалко!

    21:17 11.04.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Папата е провел телефонен разговор със":

    Хайде разберете се вече, какъв е Путин, че се объркахме вече. Бил педофил, бил коцкар и зарязал жена си , заради Кабаева, друг реве че е хомосексуалист. Истината е , че мира не ви дава и с неговото име се въртите от злоба в леглото, щото яко ви го начуква, вече толкова години. Станали сте червени-зелени и сами си говорите.

    21:18 11.04.2026

  • 18 Киро

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    Като говориш за Тръмп, слагаш ли си памперси?

    Коментиран от #25

    21:21 11.04.2026

  • 19 Ааа

    6 2 Отговор
    А не така, че Бай Дончо, ще се обяви и за Папа, тъй де Папа Тръмп |

    21:23 11.04.2026

  • 20 Киро Ламата

    0 4 Отговор
    Тъй тъй мейк лав нот вар цуни гуни малки момченца петрохански кючеци сичко шес.

    21:23 11.04.2026

  • 21 Скоро нов папа

    2 7 Отговор
    Папата май си рита трудовата книжка

    21:24 11.04.2026

  • 22 Митко

    4 1 Отговор
    А кога Папа Лъв ще гали Бойко по главата

    21:36 11.04.2026

  • 23 Слава РУСКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙСКА

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна":

    СЛАВА РУСИЯ,
    СЛАВА ПУТИНА.
    СЛАВА НА РУСКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙСКА В ДОНБАСЕ.
    ПОБЕДС БУДЕТ ЗА РУСКИЕ ГЕРОИ НАШИЕ.

    21:40 11.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Киро":

    Не си слагам папата е американец ,от Тръмп всичко може се очаква дори това не се знае в какво настроение се събуди и какви мухи са в главата му.

    22:04 11.04.2026

  • 26 Не ми цитирай кретени

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Папата":

    Сталин е бил голямо и надуто плампало, което е рушало църквите, но сигурно и идея си нямате, че маршал Жуков е носи със себе си на фронта чудотворната Казанска икона на Св. Богородица.

    22:32 11.04.2026

  • 27 за Дончо

    1 0 Отговор
    става дума.

    22:37 11.04.2026