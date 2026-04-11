Папа Лъв XIV с антивоенна проповед: Лудостта на всемогъществото става все по-агресивна.Стига с демонстрацията на сила!

Папа Лъв XIV произнесе строга антивоенна проповед по време на молитвена служба в базиликата „Свети Петър“.

Той произнесе и молитва за мир на 5 април, католическия празник Великден.

„В Божието царство няма меч, няма дронове, няма отмъщение, няма несправедлива печалба. То е бариера пред лудостта на всемогъществото, която става все по-агресивна около нас. Дори свещеното име на Бог е смесено със смъртта, но тези, които се молят, не убиват и не заплашват със смърт“, каза папата.

„Смъртта е съдбата на онези, които се отвръщат от Бога, превръщайки себе си и властта си в ням, сляп и глух идол. Стига с самопоклонението и парите! Стига с демонстрацията на сила! Стига с войната!“, продължи папата.

Той посочи, че отговорността „е на владетелите и лудостта на всемогъществото“, когато народите зоват за мир.

Наблюдателите отбелязват, че последните папски проповеди съдържа „директни препратки“ към събитията в Близкия изток и критики към администрацията на САЩ.