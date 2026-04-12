30 хаитяни загинаха в блъсканица край историческата цитадела Лафериер

Най-малко 30 души са загинали при блъсканица близо до историческата цитадела Лафериер в селските райони на северната част на Хаити, съобщи местният вестник Le Nouvelliste, позовавайки се на Жан-Анри Пети, ръководител на отдела за гражданска защита на департамента Норд на Хаити.
Според вестника, на 11 април една от най-известните забележителности на карибската република, цитаделата Лафериер, построена в началото на 19 век, е била изпълнена с посетители за националните празници.
Голямата тълпа е довела до блъсканица, при която, според предварителните оценки, са загинали 30 души.
Местните власти обявиха, че са започнали разследване на инцидента и не изключват възможността за още жертви, отбелязва Le Nouvelliste.
1 хехе
Коментиран от #2, #3
05:42 12.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Всичко
До коментар #1 от "хехе":за Америка и техните врагове
05:46 12.04.2026
4 Вуду
06:45 12.04.2026