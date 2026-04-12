Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Хаити »
30 хаитяни загинаха в блъсканица край историческата цитадела Лафериер

12 Април, 2026 05:30, обновена 12 Април, 2026 05:38 641 4

  • хаити-
  • инцидент-
  • загинали

Една от най-известните забележителности на карибската република е била изпълнена с посетители за националните празници

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 30 души са загинали при блъсканица близо до историческата цитадела Лафериер в селските райони на северната част на Хаити, съобщи местният вестник Le Nouvelliste, позовавайки се на Жан-Анри Пети, ръководител на отдела за гражданска защита на департамента Норд на Хаити.

Според вестника, на 11 април една от най-известните забележителности на карибската република, цитаделата Лафериер, построена в началото на 19 век, е била изпълнена с посетители за националните празници.

Голямата тълпа е довела до блъсканица, при която, според предварителните оценки, са загинали 30 души.

Местните власти обявиха, че са започнали разследване на инцидента и не изключват възможността за още жертви, отбелязва Le Nouvelliste.


Хаити
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    0 0 Отговор
    на историческата цитадела е блъсканица голяма блъсканица на историци.

    Коментиран от #2, #3

    05:42 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всичко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    за Америка и техните врагове

    05:46 12.04.2026

  • 4 Вуду

    0 0 Отговор
    А в блъсканицата по пътищата в бг по Великден, колко селяни загинаха?

    06:45 12.04.2026