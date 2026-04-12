30 хаитяни загинаха в блъсканица край историческата цитадела Лафериер

Най-малко 30 души са загинали при блъсканица близо до историческата цитадела Лафериер в селските райони на северната част на Хаити, съобщи местният вестник Le Nouvelliste, позовавайки се на Жан-Анри Пети, ръководител на отдела за гражданска защита на департамента Норд на Хаити.

Според вестника, на 11 април една от най-известните забележителности на карибската република, цитаделата Лафериер, построена в началото на 19 век, е била изпълнена с посетители за националните празници.

Голямата тълпа е довела до блъсканица, при която, според предварителните оценки, са загинали 30 души.

Местните власти обявиха, че са започнали разследване на инцидента и не изключват възможността за още жертви, отбелязва Le Nouvelliste.