Ванс напусна Пакистан, оставяйки на иранците "окончателното предложение" на Вашингтон

Иранските власти са представили "разумни предложения" по време на консултациите със САЩ в Исламабад и са готови да отделят време за преговори, тъй като топката е в полето на Вашингтон, съобщи информационната агенция Tasnim​, позовавайки се на свой източник.

Според него ситуацията в Ормузкия проток няма да се промени, докато САЩ не постигнат разумно споразумение с Иран.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви след консултации с Техеран, че страните не са успели да постигнат споразумение и че американската делегация е решила да се върне в САЩ, оставяйки на иранската страна окончателно предложение.

Пресслужбата на Ванс съобщи за отпътуването му от Пакистан.

В съобщението се отбелязва, че Ванс се е качил на самолета в 5:08 ч. българско време.

Вицепрезидентът на САЩ преди това обяви, че американската делегация се завръща в Съединените щати след разговори с ирански представители в Исламабад, които не доведоха до споразумение. Ванс отбеляза, че консултациите са продължили 21 часа.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни, според информационната агенция Tasnim.

Според медията, по време на 21-часовите консултации на различни нива, иранската делегация многократно е правила аванси към Вашингтон и безуспешно е призовавала американската делегация да възприеме реалистичен подход към преговорите.

Някои от разногласията в преговорите между САЩ и Иран в Пакистан произтичат от настояването на Техеран за контрол над Ормузкия проток и нежеланието му да се откаже от запасите си от обогатен уран, съобщава Axios, позовавайки се на източник.

Безизходицата в преговорите заплашва двуседмичното примирие, постигнато миналата седмица, отбелязва изданието.

Според Fars Иран не се е съгласил с условията на САЩ относно Ормузкия проток и ядрената енергия. Тасним също така отдаде липсата на сделка на „прекомерни искания“ от страна на САЩ.