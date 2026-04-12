Новини
Свят »
САЩ »
Ванс напусна Пакистан, оставяйки на иранците "окончателното предложение" на Вашингтон

12 Април, 2026 06:40, обновена 12 Април, 2026 06:49 630 5

  • ванс-
  • пакистан-
  • преговори-
  • сащ-
  • иран

Основните разногласия между двете страни са Ормузкият проток и обогатяването на уран

Ванс напусна Пакистан, оставяйки на иранците "окончателното предложение" на Вашингтон
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските власти са представили "разумни предложения" по време на консултациите със САЩ в Исламабад и са готови да отделят време за преговори, тъй като топката е в полето на Вашингтон, съобщи информационната агенция Tasnim​, позовавайки се на свой източник.

Според него ситуацията в Ормузкия проток няма да се промени, докато САЩ не постигнат разумно споразумение с Иран.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви след консултации с Техеран, че страните не са успели да постигнат споразумение и че американската делегация е решила да се върне в САЩ, оставяйки на иранската страна окончателно предложение.

Пресслужбата на Ванс съобщи за отпътуването му от Пакистан.

В съобщението се отбелязва, че Ванс се е качил на самолета в 5:08 ч. българско време.

Вицепрезидентът на САЩ преди това обяви, че американската делегация се завръща в Съединените щати след разговори с ирански представители в Исламабад, които не доведоха до споразумение. Ванс отбеляза, че консултациите са продължили 21 часа.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни, според информационната агенция Tasnim.

Според медията, по време на 21-часовите консултации на различни нива, иранската делегация многократно е правила аванси към Вашингтон и безуспешно е призовавала американската делегация да възприеме реалистичен подход към преговорите.

Някои от разногласията в преговорите между САЩ и Иран в Пакистан произтичат от настояването на Техеран за контрол над Ормузкия проток и нежеланието му да се откаже от запасите си от обогатен уран, съобщава Axios, позовавайки се на източник.

Безизходицата в преговорите заплашва двуседмичното примирие, постигнато миналата седмица, отбелязва изданието.

Според Fars Иран не се е съгласил с условията на САЩ относно Ормузкия проток и ядрената енергия. Тасним също така отдаде липсата на сделка на „прекомерни искания“ от страна на САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    3 0 Отговор
    Нека нашите жендъри с лакирани нокти от паветата да видят на какво се казва истински мъже. Т.нар от тях чалми принуддиха сащ на редица отстъпки и в крайна сметка ще признаят позора си.

    06:53 12.04.2026

  • 2 Доналд Дък

    2 0 Отговор
    Адашът пак ще сипе ултиматуми. Няма какво друго да прави.

    06:56 12.04.2026

  • 3 си дзън

    0 1 Отговор
    Победа на Иран = загуба за републиканците на Тръмп за 100 години напред.

    Коментиран от #5

    06:57 12.04.2026

  • 4 Българин

    0 2 Отговор
    Тръмп многократно предлага мир, аятоласите винаги избират войната! Те са решени, да изпратят всички иранци при Аллах! По всичко личи, че иранския елит работи изцяло за Израел! Те не атакуват американските бази и флот, но обричат персите на тотално унищожение!

    06:57 12.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Само на теб ли не ти стана ясно, че в престъпния краварник няма абсолютно никакво значение кой е президент. И да, след Русия, сега и Иран разпиляха господарите ти.

    07:00 12.04.2026