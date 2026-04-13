Каква е целта на Тръмп с блокирането на Ормузкия проток?

САЩ ще контролират движението през Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Целта е да се разминира морският маршрут, но и да се отнеме на Иран ключовото предимство. Но може ли да доведе до нова ескалация?

Доналд Тръмп нареди на американския флот да спира всички кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток от понеделник следобед. Президентът на САЩ се опитва да поеме стратегически контрол над основното предимство на Иран в преговорите. Режимът в Техеран трябва да спре да определя кои кораби могат и не могат да преминават през протока, както и да таксува плавателните съдове за използването на морския маршрут.

Блокада, която притеснява и Китай

В интервю за американския телевизионен канал "Фокс нюз” Доналд Тръмп обвини Иран, че "изнудва целия свят” и заяви, че по време на преговорите между САЩ и Иран, които се проведоха в Пакистан този уикенд, иранският режим се е държал сякаш е в силната позиция. Това обаче не е така, заяви американският президент, защото "тяхната армия беше унищожена”.

Морската блокада, която Тръмп планира, е и предупреждение за Китай, пише АРД. Пекин получава около половината от доставките си на петрол през Ормузкия проток. Американският президент заплашва, че всички кораби, които са плащали такси за преминаването през протока на Иран, ще бъдат спрени. Основната цел на американския държавен глава с тази блокада е да бъдат премахнати мините, заложени от Иран в протока. По думите на Тръмп европейските партньори на САЩ от НАТО може също да участват в тази операция.

Червената линия - ядрените оръжия на Иран

Американският президент коментира и провалените преговори в Исламабад. Той заяви, че американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, е постигнала успех за по-голямата част от своите искания. В същото време обаче Тръмп каза, че Иран е "отказал да сложи край на ядрените си амбиции” и подчерта, че това със сигурност е най-важният въпрос за него.

Според източник на Би Би Си, запознат с преговорите, водени в Пакистан, изброява много по-дълъг списък от разногласия – включително по отношение на контрола на Иран над Ормузския проток и подкрепата на Техеран за регионални прокси групировки, като бунтовниците хути в Йемен и Хизбула в Ливан.

Президентът на САЩ защити и силно критикуваните си заплахи да "унищожи цялата цивилизация” на Иран. Според Тръмп тези заплахи са принудили Техеран да седне на масата за преговори, която те сега няма да напуснат. По отношение на другия важен за него въпрос - цените на горивата, Тръмп обеща, че цените ще паднат отново до есента.

Преговорна тактика или преход към нова ескалация?

Съществуват сериозни съмнения дали морската блокада е просто преговорна тактика или ще доведе до ново военна ескалация. Ако иранският режим атакува американски военни кораби, това би означавало краят на договореното примирие. Демократичният сенатор Марк Уорнър остро критикува рискованата политика на Тръмп в ефира на Си Ен Ен. "Цените на енергията ще останат на рекордни нива в продължение на месеци или години”, заяви Уорнър. Той добави, че не разбира как блокадата на Тръмп би могла да доведе до отварянето на пролива. За сметка на това, от републиканските политици дойдоха похвали. Морската блокада на Тръмп лишава иранския режим от най-важния му политически лост и най-значителния му източник на приходи, казаха съпартийци на Тръмп.

Ново проучване на CBS показва, че според повечето американци - 59%, войната се развива донякъде или много зле за САЩ. Мнозина смятат, че основните цели на Вашингтон – като поддържането на свободното плаване през Ормузкия проток, осигуряването на по-голяма свобода за иранския народ и окончателното прекратяване на ядрената програма на Иран, остават нереализирани. Преобладаващо мнозинство от представители на двете партии счита, че е важно САЩ да постигнат тези цели.