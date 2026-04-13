Каква е целта на Тръмп с блокирането на Ормузкия проток?

13 Април, 2026 15:31 1 449 21

Съществуват сериозни съмнения дали морската блокада е просто преговорна тактика или ще доведе до нова военна ескалация

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

САЩ ще контролират движението през Ормузкия проток, обяви Доналд Тръмп. Целта е да се разминира морският маршрут, но и да се отнеме на Иран ключовото предимство. Но може ли да доведе до нова ескалация?

Доналд Тръмп нареди на американския флот да спира всички кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток от понеделник следобед. Президентът на САЩ се опитва да поеме стратегически контрол над основното предимство на Иран в преговорите. Режимът в Техеран трябва да спре да определя кои кораби могат и не могат да преминават през протока, както и да таксува плавателните съдове за използването на морския маршрут.

Блокада, която притеснява и Китай

В интервю за американския телевизионен канал "Фокс нюз” Доналд Тръмп обвини Иран, че "изнудва целия свят” и заяви, че по време на преговорите между САЩ и Иран, които се проведоха в Пакистан този уикенд, иранският режим се е държал сякаш е в силната позиция. Това обаче не е така, заяви американският президент, защото "тяхната армия беше унищожена”.

Морската блокада, която Тръмп планира, е и предупреждение за Китай, пише АРД. Пекин получава около половината от доставките си на петрол през Ормузкия проток. Американският президент заплашва, че всички кораби, които са плащали такси за преминаването през протока на Иран, ще бъдат спрени. Основната цел на американския държавен глава с тази блокада е да бъдат премахнати мините, заложени от Иран в протока. По думите на Тръмп европейските партньори на САЩ от НАТО може също да участват в тази операция.

Червената линия - ядрените оръжия на Иран

Американският президент коментира и провалените преговори в Исламабад. Той заяви, че американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, е постигнала успех за по-голямата част от своите искания. В същото време обаче Тръмп каза, че Иран е "отказал да сложи край на ядрените си амбиции” и подчерта, че това със сигурност е най-важният въпрос за него.

Според източник на Би Би Си, запознат с преговорите, водени в Пакистан, изброява много по-дълъг списък от разногласия – включително по отношение на контрола на Иран над Ормузския проток и подкрепата на Техеран за регионални прокси групировки, като бунтовниците хути в Йемен и Хизбула в Ливан.

Президентът на САЩ защити и силно критикуваните си заплахи да "унищожи цялата цивилизация” на Иран. Според Тръмп тези заплахи са принудили Техеран да седне на масата за преговори, която те сега няма да напуснат. По отношение на другия важен за него въпрос - цените на горивата, Тръмп обеща, че цените ще паднат отново до есента.

Преговорна тактика или преход към нова ескалация?

Съществуват сериозни съмнения дали морската блокада е просто преговорна тактика или ще доведе до ново военна ескалация. Ако иранският режим атакува американски военни кораби, това би означавало краят на договореното примирие. Демократичният сенатор Марк Уорнър остро критикува рискованата политика на Тръмп в ефира на Си Ен Ен. "Цените на енергията ще останат на рекордни нива в продължение на месеци или години”, заяви Уорнър. Той добави, че не разбира как блокадата на Тръмп би могла да доведе до отварянето на пролива. За сметка на това, от републиканските политици дойдоха похвали. Морската блокада на Тръмп лишава иранския режим от най-важния му политически лост и най-значителния му източник на приходи, казаха съпартийци на Тръмп.

Ново проучване на CBS показва, че според повечето американци - 59%, войната се развива донякъде или много зле за САЩ. Мнозина смятат, че основните цели на Вашингтон – като поддържането на свободното плаване през Ормузкия проток, осигуряването на по-голяма свобода за иранския народ и окончателното прекратяване на ядрената програма на Иран, остават нереализирани. Преобладаващо мнозинство от представители на двете партии счита, че е важно САЩ да постигнат тези цели.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Горски

    13 11 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    15:32 13.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гръбж

    11 4 Отговор
    Покрай амерските гемии ще се появят не дружелюбни подводни страшилища

    15:35 13.04.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    8 2 Отговор
    Целта е Иран да стане като Куба!
    И не само Иран!

    Коментиран от #18

    15:37 13.04.2026

  • 5 хаха

    5 2 Отговор
    Дементиралият пеДоналд не го блокира още в началото. Мъ що беееее...нека Иран си печели докато ги бомбим. ХАХАХА!
    Този е на нивото на байганьовците по тъпота.

    15:37 13.04.2026

  • 6 Тръмп

    7 2 Отговор
    управлява Америка като свое ЕООД. Каква може да му е целта ...........

    15:40 13.04.2026

  • 7 Рамбо 🇺🇦

    4 10 Отговор
    Не харесвам Тръмпосания, че кляка на рашиското жуже Путлер, но го подкрепя сега. Неможе чалмите да вземат такса на когото си искат, нека Тръмп да взема такса на жълтите и другите дектатори по света!

    Коментиран от #13, #19, #21

    15:40 13.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Аз пък си мислех че целта е да се разблокира Ормузкият проток.

    15:41 13.04.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Ами краварите искат и те да прибират по 2 000 000 на кораб...

    15:43 13.04.2026

  • 10 авантгард

    6 0 Отговор
    Тръмп няма цел.
    Тези, които го командват имат цел.
    И тя е ясна.
    Какво има да се пита и фантазира.

    Коментиран от #14

    15:44 13.04.2026

  • 11 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Да направи Европа своя колония..

    15:44 13.04.2026

  • 12 ФАКТ

    4 0 Отговор
    Каква е целта на телавивското веле, освен да лъже про 0 стия матрял?

    15:45 13.04.2026

  • 13 Банкер

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Рамбо 🇺🇦":

    Може. Може. Като сте слаби джен дарите, ще плащате на силните.

    15:46 13.04.2026

  • 14 Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "авантгард":

    Много видеота имат с мен с бебета, купейка

    15:47 13.04.2026

  • 15 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    не зная що ме питате

    15:47 13.04.2026

  • 16 Целта

    0 0 Отговор
    е елементарна. Смучене (цицане) на кинти по всякакъв възможен начин. Има дългове и лихви за плащане.

    15:59 13.04.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Целта на Долен Тъп е аетоласите да напълнат шалвара до чалмата! Внетен ли сме?

    16:00 13.04.2026

  • 18 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Искаш да кажеш остров?

    16:05 13.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Какво блокира?

    1 0 Отговор
    Какво блокира? Та то е блокирано. Нищо не минава, чат пат някой. Вие разбрахте ли нещо от тази статия?

    16:07 13.04.2026

  • 21 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Рамбо 🇺🇦":

    Тръмп ще напълни бюджета на Русия, нали Владимир Владимирович затова го е избрал за президент на САЩ!😂😂😂😂😂

    16:12 13.04.2026

