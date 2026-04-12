Бенямин Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко предишни американски президенти, но те отказали

Бенямин Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко предишни американски президенти, но те отказали

12 Април, 2026 18:23 1 266 41

Кери се позова на публикация в "Ню Йорк Таймс", според която Нетаняху е убедил Тръмп, че атака срещу Иран може да отслаби военните способности на Техеран и да доведе до смяна на режима

Бенямин Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко предишни американски президенти, но те отказали - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият държавен секретар на САЩ Джон Кери заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху многократно е предлагал военни действия срещу Иран на предишни американски президенти, но е срещал отказ, съобщи израелският вестник "Джерусалем пост", цитиран от БТА.

В интервю за "Ем Ес Нау" Джон Кери каза, че Нетаняху е представял планове за атака на Джордж У. Буш, Барак Обама и Джо Байдън, които не са ги одобрили. Той твърди, че едва настоящият президент Доналд Тръмп е дал съгласие.

Кери се позова на публикация в "Ню Йорк Таймс", според която Нетаняху е убедил Тръмп, че атака срещу Иран може да отслаби военните способности на Техеран и да доведе до смяна на режима.

"Премиерът Нетаняху представи основно четири точки: че могат да убият ръководството, да предизвикат смяна на режима, да унищожат военните сили и т.н. [...] Е, явно са нанесли тежки поражения на военните, вероятно са потопили голямата част от флота, нашите момчета си ги бива...", каза бившият държавен секретар и допълни: "Фактът обаче е, че нямаше непосредствена заплаха".

Той също така критикува решението на Тръмп да се оттегли от ядреното споразумение с Иран, договорено по времето на Обама, като заяви, че това е подкопало доверието на Техеран към Вашингтон.

"Иран сега смята, че не може да се довери на Съединените щати", подчерта Кери, добавяйки, че според него е имало възможност за дипломатически диалог, преди да се прибегне до военни действия.


  • 1 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    Държи Тръмп с острова на Епстийн

    Коментиран от #14

    18:24 12.04.2026

  • 2 Явно тях не ги държат с пед0.

    25 3 Отговор
    ......филски изпълнения .

    Коментиран от #31

    18:24 12.04.2026

  • 3 Ххх

    30 3 Отговор
    Лудия Кравар се оказа най-големата подлога на юдеите.

    Коментиран от #9

    18:26 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тримата психопати

    23 3 Отговор
    Зеления, Оранжевия и Ушатия.

    Коментиран от #34

    18:30 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    19 3 Отговор
    Сбъркания ционист иска война и само тръмпака му върза 😂😂😂

    Коментиран от #13

    18:30 12.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А и бизнеса си е бизнес

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ххх":

    Така е когато имаш зет от онези почваш да слушаш :-)

    18:32 12.04.2026

  • 10 Лост

    15 2 Отговор
    Друго си е да си миротворец и да искаш Нобелова награда за мир .

    18:32 12.04.2026

  • 11 Доста

    0 7 Отговор

    До коментар #4 от "Горски":

    кошмари ще сънуваш, ислямско нещастие. Все по трудно ще ти става, защото злобата на прощава.

    18:32 12.04.2026

  • 12 Вече се знае ...

    17 4 Отговор
    Мошетата държат Тръмп с досиетата Епщайн, сега им се падна да дърпат като кукла на конци Американският президент , да изпълнява кашерни заповеди. Евреите ползват американският народ като добитък с който могат да правят каквото си искат. Подиграват се със жените им , с децата им ,с християнската им религия и ценности , смятат ги за по-слаби и по-шисши ... усмиват морала им сякаш това дава на юдеите някаква сила да продължават да се гаврят с тези хора !

    Коментиран от #16, #33

    18:33 12.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ако искаш

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще ти помогна да се излекува от русоробия. Всяко същество с русоробски ген е готово да си продаде свободата за една копейка.

    18:37 12.04.2026

  • 15 Хазарска наглост

    11 2 Отговор
    Има ли съъседи, които да не са били нападани от тези? И добре, че Иран им бие яки шамари, да разберат, какво е война и те!
    Железният им купол се оказа една маркетингова лъжа...

    Коментиран от #17, #18, #21

    18:37 12.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Илюзията

    2 13 Отговор

    До коментар #15 от "Хазарска наглост":

    е последното убежище на копейката и чалмаря.

    Коментиран от #20

    18:41 12.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всичко е ясно

    4 2 Отговор
    Педо педо педо педо педо

    18:43 12.04.2026

  • 20 Неправилно си разбрал

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Илюзията":

    Лъжите, измамите, шикалкавенето, войните, отвличане на президенти, поставяне на марионетки на власт ... са средствата, с които "демократичните" и олигархията ограбват собствените и чуждите народи!

    Коментиран от #23

    18:44 12.04.2026

  • 21 Рдинствения,

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хазарска наглост":

    който може да те защити е цензорът на това варварско сборище.

    18:44 12.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Варварщината,

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Неправилно си разбрал":

    диктатурата и унижението са присъщи на любителите на североизточното мракобесие.

    18:46 12.04.2026

  • 24 Горски

    10 3 Отговор
    Колко е бил прав Хитлер. Защо му е трябвало да напада Русия. Трябваше да разбие Запада( Англия), да изчисти това племе от Европа и сега щеше сме добре. И защо ли не чувам рев на козячета, защо ли ЕС не налага санкции, няма декларации от евроатлантиците осъждащи "агресията на Натаняхо", защо ли няма замразяване на израелските активи, защо ли няма конфискацията на имуществото на еврейски "олигарси", защо ли няма 90 милиарда помощ за палестинците да се борят с агресора, защо ли няма "коалиция на желаещите" да защитят палестинците от агресора, защо ли никой не сключва 10 годишен договор с палестинците да им помага.

    Коментиран от #30

    18:46 12.04.2026

  • 25 Майна

    6 2 Отговор
    Разбрахте ли?
    На лондонсити не му минаваше и през ум, че Тръмп ще ги нашамари едновременно и Израел и Иран на радикалния ислямизъм, в лицето на гвардейците..

    Беше им удобно да има вечно противопоставяне и да печели Лойдс , чрез застраховките..

    Да ама дойде Тръмп!
    Давай, Тръмп.
    Велик си!

    18:46 12.04.2026

  • 26 Престъпника Нетаняху

    7 2 Отговор
    Кво е предлагал на международният съд да обяснява. Писна ни да четем глупостите на тези гнусни ционисти.

    18:47 12.04.2026

  • 27 Коста

    3 4 Отговор
    Е, слава Богу, Дедо Тчръмп се нави. Сега цял свят го ненавижда

    18:49 12.04.2026

  • 28 Очевидно

    8 3 Отговор
    настоящият президент Доналд Тръмп е най големият олигофрен но това на всички вече е ясно дори и в САЩ

    18:49 12.04.2026

  • 29 Не му дадоха Наградата За Мир

    7 3 Отговор
    и сега си отмъщава, да видят хубаво ли е!

    18:49 12.04.2026

  • 30 Защо ли?

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    Някои (хазари) са създали тази система, в която парите са всичко... И се настанили те, да печатят ей-така, от нищото некакви "пари"!
    Докато в този свят има такава система на "важността да е в пари", те ще командват и управляват всички. Ще се правят на Богове... И другите им слугуват и се кланят. Само, ако системата радикално се смени, ще има нормален живот за всички!

    18:50 12.04.2026

  • 31 А защо

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Явно тях не ги държат с пед0.":

    проруските партии и всички русофили го подкрепят тогава ?

    18:51 12.04.2026

  • 32 az СВО Победа80

    7 3 Отговор
    Започва бъдещият конфликт между Турция и Израел. Засега само с взаимни открити словестни нападки и обвинения между Ердоган и Натаняху

    18:51 12.04.2026

  • 33 Голяма глупост си написал

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Вече се знае ...":

    Че и дълга

    18:52 12.04.2026

  • 34 Сиси

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тримата психопати":

    Зелената еуглена шмрък-шмрък вечно на просия, оранжевия перчем вечно се перчи, ушевия вечно подслушва и убива на поразия

    18:54 12.04.2026

  • 35 Аби

    3 3 Отговор
    Най глупавия президент е Джо Байдън, но Тръмп май го изпревари на тема глупав. Интересно тия милиардери на каква цена са направили парите си

    Коментиран от #39

    19:00 12.04.2026

  • 36 Биби е истински воин

    1 6 Отговор
    Който воюва срещу злото наречено Иран, ислямски убийци и терористи, твърда подкрепа за израел🇮🇱✌️

    Коментиран от #40

    19:04 12.04.2026

  • 37 ДОНИ Е ПЪРВИЯ

    1 0 Отговор
    Сниман от Епщайн.

    19:17 12.04.2026

  • 38 бълг. патриот

    1 4 Отговор
    Нетаняху е прав.Резаните терористи трябва да бъдат ликвидирани.Също и северокорейския.

    19:21 12.04.2026

  • 39 б-----------

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Аби":

    Тъп и необразован марксист си ти

    19:24 12.04.2026

  • 40 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Биби е истински воин":

    Фани ми го и го разходи!

    19:37 12.04.2026

  • 41 Гост

    1 1 Отговор
    Нетаняху направи така, че Израел да е обградена от врагове..., ще го пише в еврейските учебници по история, ако има такива...

    19:43 12.04.2026