Москва: Цената на петрола може да надхвърли 150 долара за барел още тази седмица

12 Април, 2026 19:23 1 033 52

  • кирил дмитриев-
  • русия-
  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • газ

Колкото по-дълго остава затворен Ормузкият проток, толкова по-високи ще са цените на петрола и природния газ, каза още Кирил Дмитриев

Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков

Цената на петрола на световния пазар може да надхвърли 150 долара за барел още тази седмица, предположи специалният представител на руския президент за инвестициите и икономическо сътрудничество с други страни - ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Колкото по-дълго остава затворен Ормузкият проток, толкова по-високи ще са цените на петрола и природния газ, толкова по-сериозна ще става кризата в ЕС и Великобритания и толкова по-дълго ще продължи периодът на възстановяване. Цена на петрола над 150 долара може да бъде достигната още тази седмица", написа той в акаунта си в социалната мрежа "Екс".

С това Дмитриев коментира публикация на американския президент Доналд Тръмп, в която той обяви началото на блокада на Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аз съм веган

    9 7 Отговор
    И 200 да стане, Бензиностанцията няма да може да го продава, защото няма пристанища.

    19:29 12.04.2026

  • 3 Симо

    7 3 Отговор
    Дони нали щеше да го отваря този проток, а не да го До затваря!!!?!?? Пусна два SS нещо си и всички трябваше да се предадат.

    19:30 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бъдеще

    19 9 Отговор
    Нека стане и 200, и 300 долара... Щом европейците проявяват такова овчедушие към управлението си, значи си заслужаваме участта. От водещи във света, превърнати в западнала и бедна провинция... Посоката всички я виждате сами...

    19:31 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зевзек

    11 9 Отговор
    "Цена на петрола над 150 долара може да бъде достигната още тази седмица"

    Честито на нашите наведени евроатлантици и козячета - дизела може и 5 евро да стане а камионите с които им карат банички са на дизел. Сега двойно повече глупости трябва да пишат за една баничка.

    19:33 12.04.2026

  • 10 Да,бе

    12 7 Отговор
    За тая работа трябва да сме благодарни на "великия"исраиль и слугата му сащисани краварски обори...Не случайно първите са трепани и гонени две хилядолетия,а вторите екстрадирани от Европа поради малкото места в затворите.

    19:35 12.04.2026

  • 11 А козунака

    4 3 Отговор
    100евро !

    19:35 12.04.2026

  • 12 Учуден

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "тоя кoфти продажен българcки ГЕH"

    Що бе ти да не с ромски ген.

    Коментиран от #46, #48

    19:36 12.04.2026

  • 13 Пламен

    9 4 Отговор
    Дядо ми ( лека му пръст ) е имал магаре .Той е ходил на лозето с каруцата и там си е пийвал малко ракийка . След това лягал в каруцата и заспивал . Магарето си знаело пътя и го връщало до дома .

    Такова еко-електричка с автономен автопилот никой сега не може да направи . :)

    Коментиран от #16

    19:37 12.04.2026

  • 14 Шопо

    5 4 Отговор
    Продавам магаре с каручка и две бали сено.

    19:37 12.04.2026

  • 15 Гост

    1 3 Отговор
    Нищо чудно.

    19:38 12.04.2026

  • 16 Възмутен

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пламен":

    Ама то и магарета няма - трябва да впрягаме всички наши продажни евроатлантици които ни докараха до тук.

    19:39 12.04.2026

  • 17 Ще стигне Брент

    5 0 Отговор
    руския,наполовина!

    Коментиран от #19

    19:40 12.04.2026

  • 18 Урааа

    3 4 Отговор
    Ислямистите го направиха. Хайде, подкрепяйте ги!
    Те са рожби на дълбоките.
    Тръмп искаше да осигурят свободен достъп на всички!
    Ама те нали са зависими, решиха, че щяло само някои да пускат и..таксуват.

    Пак ги аплодирайте.И плащайте ..
    Пък и на лимит , скоро..

    Урааа!

    Коментиран от #20, #25

    19:40 12.04.2026

  • 19 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ще стигне Брент":

    Той и сега е по-скъп от Брент - вземи се поинтересувай че се излагаш.

    Коментиран от #21, #23

    19:41 12.04.2026

  • 20 Антитрол

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Урааа":

    "Ислямистите го направиха. Хайде, подкрепяйте ги!"

    Да бе те ислямистите нападнаха краварите и евреите - от къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #26

    19:42 12.04.2026

  • 21 В Сибир

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    ли ви копат такиви експерти?

    19:42 12.04.2026

  • 22 Наблюдател

    0 1 Отговор
    150 долара за тези които могат да продават или казано по друг начин тези които имат куповачи.

    19:42 12.04.2026

  • 23 От Орбан

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    и Фицо ли знаеш?

    Коментиран от #28

    19:43 12.04.2026

  • 24 То Украйна им

    4 3 Отговор
    Наложи пълно Ембарго -- попиля всички нефтобази у ХАГАНАТА!
    У ЙЛО внася горива от Беларус и Казахстан! А за монголите... купони
    Абе мани

    19:43 12.04.2026

  • 25 Помнещ

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Урааа":

    "Тръмп искаше да осигурят свободен достъп на всички!"

    Ами то имаше свободен достъп на всички преди господарите ти да нападнат Иран подло по време на преговори.

    Коментиран от #35

    19:44 12.04.2026

  • 26 Урааа!

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Антитрол":

    Тръмп заяви, че иска свободен път за всички.
    Да не ти е напудрен носа?

    Щом , не го дават, тогава няма да могат да продават на никой.

    19:46 12.04.2026

  • 27 Казва Дмитриев

    1 2 Отговор
    който кара иранците да се бият!

    Коментиран от #34

    19:46 12.04.2026

  • 28 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "От Орбан":

    Не цената на двата сорта я има в интеренет - ама ти от къде да го знаеш това. То двете мозъчни клетки не достигат да го провериш.

    19:46 12.04.2026

  • 29 Отново

    3 2 Отговор
    Гладна азиатска кокошка -просо сънува.

    19:47 12.04.2026

  • 30 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Язък, и Орбан приключи! Вероятно вече е в Урал със Башо и Пиздюхин у бункера!
    В Унгария ше го арестуват за държавна измяна

    Коментиран от #36

    19:47 12.04.2026

  • 31 Яба Даба Ду!

    2 0 Отговор
    Някой може ли да ми посочи откъде да се снабдя с ръководство за сглобяване на автомобила на Фред Флинстоун. И после трябва ли да го регистрирам в КАТ? То май в каменната ера не е имало КАТ, ама да съм сигурен.

    19:47 12.04.2026

  • 32 Гост

    3 4 Отговор
    Западните Свини си мислят, че като свалят санкциите срещу Русия, които единодушно и с охота приемаха, ще потече към тях евтин нефт и газ, е, няма, ще си плащате масрафа, язък за това дето сте изплюскали за 80 години, файда никаква...🤮

    Коментиран от #37, #40

    19:47 12.04.2026

  • 33 Въш.кар.ис.тан

    2 1 Отговор
    Ще ли ви се , пияни азиатски ско.тове ?

    19:48 12.04.2026

  • 34 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Казва Дмитриев":

    И господарите ти се надяваха че с цветя ли ще ги посрещнат иранците. Наистина от къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #38

    19:48 12.04.2026

  • 35 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Помнещ":

    Свободен?
    Срещу 40% , които вземаха Лойдс на всеки, който допускаха..
    От стотици години
    Или си неук , или си ..подплатен

    Коментиран от #41

    19:48 12.04.2026

  • 36 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Орбан спечели - бягай за нови опорки

    19:50 12.04.2026

  • 37 Няма мърдане

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Московските нацита имат таван 50$ за барел

    Коментиран от #50

    19:50 12.04.2026

  • 38 Те са ислямисти

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Антитрол":

    Те получаваха пари за оръжие от Обама
    Това че не знаеш ли те кара да подкрепяш ..тези
    Или..?

    19:50 12.04.2026

  • 39 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Пука ми на шмайзера , щом трябва ,зареждам и карам .

    19:51 12.04.2026

  • 40 Пиян ли си оше,

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Скъсаняко?!? Монгольята уйдеа,...до 4 год...ше остане само московия -- 2 блата и кремля със оная ГНИЛОЧ мумията
    Хахахахаха

    Коментиран от #45

    19:51 12.04.2026

  • 41 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Аха":

    "които вземаха Лойдс на всеки"

    Чак пък на всеки - китайците не си застраховаха корабите в Лойдс пък и застраховките не са задължителни.

    19:52 12.04.2026

  • 42 да си кажем право

    2 0 Отговор
    Хи хи , да му мислят ония дето бръмчат в разни коли кат мУи без глЪви ...

    19:52 12.04.2026

  • 43 Шигуидем

    0 1 Отговор
    Догодина дефицит 10 проц-дебелия ще е квадратен

    19:53 12.04.2026

  • 44 Надежди

    0 1 Отговор
    говежди.

    19:53 12.04.2026

  • 45 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пиян ли си оше,":

    Абе важното е господарите ти капитулираха за месец и половина - позволява ти се да скимтиш ама тихо.

    Коментиран от #52

    19:53 12.04.2026

  • 46 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Учуден":

    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    19:54 12.04.2026

  • 47 Тва нема значение

    1 1 Отговор
    Танкерите ги конфискува бай ДОНЧО,.. нефтобазите и прис,танищата ги контролира ЗСУ,..за Педофила остава... КУ РАна рамАзан
    Ееееедехееее

    19:55 12.04.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Учуден":

    много ясно че не съм от вашия продажен ген ДЕТО СЕ ДУПИТЕ НА ВСЕКИ БЕЗ ВАЗЕЛИН

    19:55 12.04.2026

  • 49 сбогом газпром

    1 0 Отговор
    ДАНО БЕНЗИНА ОЩЕ ПОСКЪПНЕ

    19:55 12.04.2026

  • 50 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Няма мърдане":

    "Московските нацита имат таван 50$ за барел"

    Защо продават тогава на 112 и то двойно повече.

    19:56 12.04.2026

  • 51 ЕвроАтлантически гьон

    0 0 Отговор
    тука е дерогация затова на нас не ни пука

    европа ни храни има банани в кауфланд

    нато ни брани продадоха ни самолети ъ 16 където не летят тъкмо си седят за снимки във хамбара

    19:56 12.04.2026

  • 52 Цъ.......

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Зевзек":

    ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    " Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА!! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА"!!
    Без коментар
    Хахахахаха

    19:57 12.04.2026

