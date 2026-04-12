Орбан след загубата: Резултатът е недвусмислен и болезнен

Унгарският премиер Виктор Орбан призна поражението на своята партия Фидес - Унгарски граждански съюз на парламентарните избори.

След преброяването на над 50% от гласовете, Тиса има значителна преднина пред Фидес, печелейки мнозинството от местата в парламента на страната.

„Резултатът, макар и не окончателен, е ясен. Резултатът е болезнен и недвусмислен за нас“, каза Орбан.

Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 138 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 66,69% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.

Управляващата коалиция, състояща се от партията „Фидес“ - Унгарски граждански съюз на премиера Виктор Орбан и нейния по-малък партньор, Християндемократите, може да разчита на 54 места.

Крайнодясната партия „Нашата родина“ ще спечели седем места в парламента.

Орбан поздрави лидера на опозиционната партия „Тиса“ Петер Мадяр за победата му на парламентарните избори, преди да приключи преброяването на гласовете.

„Премиерът Виктор Орбан току-що ни поздрави за победата ни по телефона“, написа Маджар във Facebook.