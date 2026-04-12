Орбан след загубата: Резултатът е недвусмислен и болезнен

Унгарският премиер Виктор Орбан призна поражението на своята партия Фидес - Унгарски граждански съюз на парламентарните избори.
Говорейки на митинг на своите поддръжници в Будапеща, той поздрави своя съперник Петер Маджар, лидер на партия Тиса, за победата му.
След преброяването на над 50% от гласовете, Тиса има значителна преднина пред Фидес, печелейки мнозинството от местата в парламента на страната.
„Резултатът, макар и не окончателен, е ясен. Резултатът е болезнен и недвусмислен за нас“, каза Орбан.
Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 138 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 66,69% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.
Управляващата коалиция, състояща се от партията „Фидес“ - Унгарски граждански съюз на премиера Виктор Орбан и нейния по-малък партньор, Християндемократите, може да разчита на 54 места.
Крайнодясната партия „Нашата родина“ ще спечели седем места в парламента.
Орбан поздрави лидера на опозиционната партия „Тиса“ Петер Мадяр за победата му на парламентарните избори, преди да приключи преброяването на гласовете.
„Премиерът Виктор Орбан току-що ни поздрави за победата ни по телефона“, написа Маджар във Facebook.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Довиждане!
Коментиран от #13
22:44 12.04.2026
4 Йдйдцккд
Орките (орбанките) имат огромен запас от мръсни номера!
Коментиран от #72
22:45 12.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Майна
Ще ги оберат и занулят ,ще ги повлекат в ямата..
Такава е съдбата на зомбитата..
Да видим и БГ..
22:46 12.04.2026
8 Тука всичките
22:46 12.04.2026
9 И в Русия ако има честни избори
22:46 12.04.2026
10 Сталин
22:47 12.04.2026
11 Швейк
22:47 12.04.2026
12 Сега ще отпуснат 90 милиарда на
Погромът ще е и в Русия
22:47 12.04.2026
13 Дедо ви!
До коментар #3 от "Довиждане!":Не разбирам на какво се радваш. Че Урсула, Зеленски и компания сега свободно ще плячкосват нашите 90 милиарда? Нещо май ти хлопа
Коментиран от #76
22:47 12.04.2026
14 Сега ще горят Вати още дълго
Коментиран от #28
22:48 12.04.2026
15 Сталин
Коментиран от #70
22:48 12.04.2026
16 Унгария Победи
22:48 12.04.2026
17 Браво ,Шорош
Ще им помогнеш да са
22:49 12.04.2026
18 Всички Мразят Путин
22:49 12.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 9689
22:49 12.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Закон на диалектиката
Хората които живяха добре гласуваха против този който се грижеше добре
Демократичните избори са чист Стокхолмски синдром
22:49 12.04.2026
23 Връщай
22:49 12.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мога да кажа само
Героем Слава
Коментиран от #37
22:49 12.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да да
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Каза да.Дали се снишава или е искрен? Орбан е Русия....
22:51 12.04.2026
30 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
22:51 12.04.2026
31 Единствените
До коментар #5 от "хаха":подлоги в България са сорос о идите,евроатлантиците и всички останали лакеи на запад няците! Предатели!!!
22:51 12.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ма ДУРО
22:51 12.04.2026
34 Точна
22:52 12.04.2026
35 Можеше
Можеше, но унгарците си искат участта на украинците..
Айдеее, давайте..
Идиотизмът е заразен
22:52 12.04.2026
36 Матрьошкин
До коментар #24 от "Сталин":За удоволствието от летяща блатна тиква плащането си заслужава.Я виж дали нямаш прадядо дето е посадил блатни тикви в Добруджа през 1916та.
22:52 12.04.2026
37 Дедо ви!
До коментар #25 от "Мога да кажа само":Ей ся ще има да поемат ценности. 🤣🤣🤣🤣
22:52 12.04.2026
38 ха ха хааа
22:52 12.04.2026
39 гост
22:53 12.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Анонимен
До коментар #32 от "Бацо е друга мая":Не на насилието не на лъжите не на нашето мвр не на алабалата Да на Демокрация Да на Европа Да на Еврозона
Коментиран от #52
22:53 12.04.2026
42 Хммм,
22:53 12.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ето това се казва разгром за една ..
Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 136 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 53,45% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.
22:54 12.04.2026
45 Не го мислете
22:54 12.04.2026
46 фашистки рашастан в изолация
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отвсякъде ви биха шута на руските предатели ! Орбан закопа Унгария и унгарският народ потъна.Сега вече отново са в правилната посока.
22:54 12.04.2026
47 !!!?
22:55 12.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 .....
22:55 12.04.2026
50 БИТКАТА
22:55 12.04.2026
51 гост
22:55 12.04.2026
52 Евгени от Алфапласт
До коментар #41 от "Анонимен":Лягай, бе, Промяна неграмотна!🤣
22:55 12.04.2026
53 Анонимен
До коментар #26 от "Двете":Трол лъжлив не на такива като теб лъжци не на пропаганда не на измамници не на клеветници Да на Демокрация Да на Истината Да на Законите Да на Европа Да на Законите тук п
Коментиран от #64
22:56 12.04.2026
54 Овчарник
Коментиран от #58
22:56 12.04.2026
55 Анджо
22:57 12.04.2026
56 54321
22:57 12.04.2026
57 Пътят за зануляване на нациите
Орбан беше последната преграда
Да живей ислямизацията на Европа!
22:57 12.04.2026
58 ОФСЪ
До коментар #54 от "Овчарник":Унгарците в момента са бедни
Заради Орбан
Бре ОФСЪ.
22:57 12.04.2026
59 Е, сега и
22:58 12.04.2026
60 Ртъ
Коментиран от #75
22:59 12.04.2026
61 Да не допускаме това в БГ
22:59 12.04.2026
62 ДрайвингПлежър
Борбата не беше за Унгария, а за Украина и комисионните на евроизродската хунта в Брюксел и унгарците ще платят цената!
Коментиран от #86
23:00 12.04.2026
63 Опорка
23:00 12.04.2026
64 Евгени от Алфапласт
До коментар #53 от "Анонимен":Ще се задавиш, луд!😂 Хапчетата и лягай!🤣
23:00 12.04.2026
65 Колко
23:00 12.04.2026
66 Българин
23:00 12.04.2026
67 Изфъскал
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Хапвай Боба
Със Стеблото
Унгарците наритаха
Кремълския Натегач Орбан.
23:00 12.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Тъжен купеи
Коментиран от #78
23:02 12.04.2026
70 Хаха
До коментар #15 от "Сталин":Там винаги е по скъпо от тук. Терлик. Те са с голям дефицит , няма как да го приемат. Копейка, гледай си рублата и недей да ръсиш мозък.
23:02 12.04.2026
71 Верно голем майтап
23:03 12.04.2026
72 Напротив
До коментар #4 от "Йдйдцккд":Преходът ще е абсолютно плавен! Унгария ще остане без горива, кранчето ще се затвори плавно! Унгарските избиратели бързо ще изтрезнеят! 🤨 Гейсъюза ще им разкаже играта !
23:04 12.04.2026
73 Бен Вафлек
23:04 12.04.2026
74 Сталин
Коментиран от #83
23:04 12.04.2026
75 фашистки рашастан в изолация
До коментар #60 от "Ртъ":Кочuната ти се тресе а ? Пускаш ли сълзички отчаяна руска наколенко ?
23:04 12.04.2026
76 ДЕДЕ ,
До коментар #13 от "Дедо ви!":Глюпости , ти нямаш почти никакъв принос у тия 90 млрд. Неколко копейки само .. 🤫
23:04 12.04.2026
77 Да...
До коментар #68 от "Сталин":Да , но унгарците сами си го избраха, нали?
23:05 12.04.2026
78 Аман от укро тролове тук
До коментар #69 от "Тъжен купеи":Заминавай на фронта в Украйна, а не ми плещи налудничава украинска пропаганда от сутрин до вечер. Смешен си.
Коментиран от #87
23:05 12.04.2026
79 Ицо
23:05 12.04.2026
80 Орбане!
23:05 12.04.2026
81 ЧИЧО
23:06 12.04.2026
82 Хазарите
Да се присъединяват към роднините си на Бандера
23:07 12.04.2026
83 България и българите мразят русия
До коментар #74 от "Сталин":Руския обор те зове.Потъвате на всички фронтове бавно и безславно!
23:07 12.04.2026
84 Гогата Чаушев
23:07 12.04.2026
85 78 - и банкянски чистач
23:07 12.04.2026
86 ще изтрезнеят?
До коментар #62 от "ДрайвингПлежър":Ама някои неща НЕ могат да се върнат... В Германия полека изтрезняват, но погромът на меркелицата, на зелените тъпанари от 2015-та г насам вече са необратими... Та и унгарците! Кел файда, като ония ненормалници вече са им взели милиардите и страната им е пълна вече с чаршафи, а? А Урсула им пробута и на тях еврото и инфлация над 100%?
23:07 12.04.2026
87 Шо станА бе копейки
До коментар #78 от "Аман от укро тролове тук":Гърчиш ли се като глист?
23:07 12.04.2026
88 Хаха
До коментар #24 от "Сталин":Идиот, копейка мръсна това беше преди месец. На Австрийската банка Райфайзен бяха парите. Смешник дезинформацията ви руски мишки вече не минава.Хахаха
23:08 12.04.2026
89 78 - и банкянски чистач
23:08 12.04.2026