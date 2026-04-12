Орбан след загубата: Резултатът е недвусмислен и болезнен

Орбан след загубата: Резултатът е недвусмислен и болезнен

12 Април, 2026 22:38, обновена 12 Април, 2026 23:03 2 312 89

Унгарският премиер призна поражението на партията си

Орбан след загубата: Резултатът е недвусмислен и болезнен - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан призна поражението на своята партия Фидес - Унгарски граждански съюз на парламентарните избори.

Говорейки на митинг на своите поддръжници в Будапеща, той поздрави своя съперник Петер Маджар, лидер на партия Тиса, за победата му.

След преброяването на над 50% от гласовете, Тиса има значителна преднина пред Фидес, печелейки мнозинството от местата в парламента на страната.

„Резултатът, макар и не окончателен, е ясен. Резултатът е болезнен и недвусмислен за нас“, каза Орбан.

Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 138 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 66,69% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.

Управляващата коалиция, състояща се от партията „Фидес“ - Унгарски граждански съюз на премиера Виктор Орбан и нейния по-малък партньор, Християндемократите, може да разчита на 54 места.

Крайнодясната партия „Нашата родина“ ще спечели седем места в парламента.

Орбан поздрави лидера на опозиционната партия „Тиса“ Петер Мадяр за победата му на парламентарните избори, преди да приключи преброяването на гласовете.

„Премиерът Виктор Орбан току-що ни поздрави за победата ни по телефона“, написа Маджар във Facebook.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Довиждане!

    41 29 Отговор
    И не забравяй да затвориш вратата на път към Москва

    Коментиран от #13

    22:44 12.04.2026

  • 4 Йдйдцккд

    25 13 Отговор
    Прехода няма да е плавен.
    Орките (орбанките) имат огромен запас от мръсни номера!

    Коментиран от #72

    22:45 12.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майна

    31 15 Отговор
    Е, да му мислят простите и продажни..
    Ще ги оберат и занулят ,ще ги повлекат в ямата..
    Такава е съдбата на зомбитата..
    Да видим и БГ..

    22:46 12.04.2026

  • 8 Тука всичките

    22 25 Отговор
    соросоиди яко са работили с всички сили... Отидоха милиардите ни за златни тоалетни на фашистите! Жалко, много жалко! Кой още вярва на некви избори, изобщо?

    22:46 12.04.2026

  • 9 И в Русия ако има честни избори

    29 19 Отговор
    Путин ще има 2%

    22:46 12.04.2026

  • 10 Сталин

    29 19 Отговор
    Ей сега се .ба м@мата на унгарците чака ги еврото и тройно по скъпа американска газ и нефт,само вижте цървулите

    22:47 12.04.2026

  • 11 Швейк

    17 2 Отговор
    Унгария вече е безОРБАзна

    22:47 12.04.2026

  • 12 Сега ще отпуснат 90 милиарда на

    24 12 Отговор
    Украйна

    Погромът ще е и в Русия

    22:47 12.04.2026

  • 13 Дедо ви!

    28 22 Отговор

    До коментар #3 от "Довиждане!":

    Не разбирам на какво се радваш. Че Урсула, Зеленски и компания сега свободно ще плячкосват нашите 90 милиарда? Нещо май ти хлопа

    Коментиран от #76

    22:47 12.04.2026

  • 14 Сега ще горят Вати още дълго

    23 14 Отговор
    Ще има още много Рев на наше купейки

    Коментиран от #28

    22:48 12.04.2026

  • 15 Сталин

    24 19 Отговор
    Мадяр- унгарския Киру ,унгарците ще проклинат деня в който свалиха Орбан ,като дойде еврото в Унгария

    Коментиран от #70

    22:48 12.04.2026

  • 16 Унгария Победи

    24 17 Отговор
    Русия изгуби

    22:48 12.04.2026

  • 17 Браво ,Шорош

    10 5 Отговор
    Като има такива, които искат да са гои
    Ще им помогнеш да са

    22:49 12.04.2026

  • 18 Всички Мразят Путин

    25 17 Отговор
    Факт!!!

    22:49 12.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 9689

    17 5 Отговор
    След като залагаш на престъпника Тръмп.........

    22:49 12.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Закон на диалектиката

    15 10 Отговор
    Закон за отрицание на отрицанието
    Хората които живяха добре гласуваха против този който се грижеше добре
    Демократичните избори са чист Стокхолмски синдром

    22:49 12.04.2026

  • 23 Връщай

    10 4 Отговор
    Парите бе!

    22:49 12.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мога да кажа само

    17 17 Отговор
    Слава Украйна

    Героем Слава

    Коментиран от #37

    22:49 12.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да да

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каза да.Дали се снишава или е искрен? Орбан е Русия....

    22:51 12.04.2026

  • 30 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    6 1 Отговор
    😂😂😂😂😂

    22:51 12.04.2026

  • 31 Единствените

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    подлоги в България са сорос о идите,евроатлантиците и всички останали лакеи на запад няците! Предатели!!!

    22:51 12.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ма ДУРО

    2 2 Отговор
    Комунистите празнуват и организират все народни тържества!

    22:51 12.04.2026

  • 34 Точна

    3 0 Отговор
    БТВ го показа и се разплака ..

    22:52 12.04.2026

  • 35 Можеше

    12 8 Отговор
    Да има независима Унгария
    Можеше, но унгарците си искат участта на украинците..
    Айдеее, давайте..
    Идиотизмът е заразен

    22:52 12.04.2026

  • 36 Матрьошкин

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    За удоволствието от летяща блатна тиква плащането си заслужава.Я виж дали нямаш прадядо дето е посадил блатни тикви в Добруджа през 1916та.

    22:52 12.04.2026

  • 37 Дедо ви!

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мога да кажа само":

    Ей ся ще има да поемат ценности. 🤣🤣🤣🤣

    22:52 12.04.2026

  • 38 ха ха хааа

    9 5 Отговор
    Нашите Ошанки смениха темата ... 🤭😁 Един "феномен" си замина ..

    22:52 12.04.2026

  • 39 гост

    5 5 Отговор
    Орбанчо прекалено лесно кандиса ! Сигурно е направил някаква договорка да не го закачат и да може да се изнесе някъде на топло да си харчи милионите !! А полезните идиоти не българи още бълнуват за " бореца" против омразния запад , хахаха !!

    22:53 12.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бацо е друга мая":

    Не на насилието не на лъжите не на нашето мвр не на алабалата Да на Демокрация Да на Европа Да на Еврозона

    Коментиран от #52

    22:53 12.04.2026

  • 42 Хммм,

    3 3 Отговор
    Е тоя Мадяр оправда фамилията си като показа най големи топки.

    22:53 12.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ето това се казва разгром за една ..

    5 7 Отговор
    путинистка крадлива подлога -

    Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, осигурявайки си 136 от 199-те места в парламента на страната след преброяване на 53,45% от гласовете, съобщи Националното избирателно бюро.

    22:54 12.04.2026

  • 45 Не го мислете

    7 6 Отговор
    Орбан излиза на пенсия. Има и спестявания. Да му мислят унгарците.

    22:54 12.04.2026

  • 46 фашистки рашастан в изолация

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отвсякъде ви биха шута на руските предатели ! Орбан закопа Унгария и унгарският народ потъна.Сега вече отново са в правилната посока.

    22:54 12.04.2026

  • 47 !!!?

    9 1 Отговор
    Руска рулетка - Орбан, Фицо, Радев, Вучич...един падна, друг ще го смени и толкоз...!!!?

    22:55 12.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 .....

    4 10 Отговор
    Изборите в Унгария развалиха празника на копейките! Жал нямате!

    22:55 12.04.2026

  • 50 БИТКАТА

    7 3 Отговор
    САЩ СРЕЩУ ЕС БЕ ЗАГУБЕНА ОТ ТРЪМП.ИДВАТ КОФТИ ДНИ ЗА ЕС.

    22:55 12.04.2026

  • 51 гост

    6 1 Отговор
    И да отбележим 2 ( два) часа след приключване на изборния ден има ОФИЦИАЛЕН резултат признат дори от победения , у нас другата седмица по това време няма дори прогнозите да са готови !!!

    22:55 12.04.2026

  • 52 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Анонимен":

    Лягай, бе, Промяна неграмотна!🤣

    22:55 12.04.2026

  • 53 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Двете":

    Трол лъжлив не на такива като теб лъжци не на пропаганда не на измамници не на клеветници Да на Демокрация Да на Истината Да на Законите Да на Европа Да на Законите тук п

    Коментиран от #64

    22:56 12.04.2026

  • 54 Овчарник

    8 6 Отговор
    След няколко години унгарците ще станат просяци като българите..,Зеления вече е пиян и надрусан...!

    Коментиран от #58

    22:56 12.04.2026

  • 55 Анджо

    4 3 Отговор
    Много го защитавате тоя Орбан бе, тоя си направи родата всички милионери бе русофили умни.🪼👈😂😂.

    22:57 12.04.2026

  • 56 54321

    0 1 Отговор
    Тумбак Тумбачор не се обяснявай ами дърпай, че има важни дела за вършене, дела, които ти не беше в състояние да вършиш.

    22:57 12.04.2026

  • 57 Пътят за зануляване на нациите

    6 3 Отговор
    Здравей, ислямизъм.
    Орбан беше последната преграда
    Да живей ислямизацията на Европа!

    22:57 12.04.2026

  • 58 ОФСЪ

    3 7 Отговор

    До коментар #54 от "Овчарник":

    Унгарците в момента са бедни
    Заради Орбан
    Бре ОФСЪ.

    22:57 12.04.2026

  • 59 Е, сега и

    6 0 Отговор
    загубените избиратели ще дават пари в бездънната каца на фашистката хунта!!! Еми, като нямат акъл така ще е!

    22:58 12.04.2026

  • 60 Ртъ

    4 1 Отговор
    Тези които гласуваха за Мадяр те и ще го свалят като им натресат еврото като им опразнат военните складове като им отрежат и социалните придобивки най добри в Европа четиринадесета пенсия...и т. н. Възторзите ще се превърнат в безпомощност и гняв .Мадяр и половината мандат няма да изкара...

    Коментиран от #75

    22:59 12.04.2026

  • 61 Да не допускаме това в БГ

    7 1 Отговор
    Излезте и гласувайте против вредителите ППДБ, ГЕРБ, ДПС, като гласувате за опозиция, която влиза в парламента. Само така вредителите могат да получат под 5%.

    22:59 12.04.2026

  • 62 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Унгарците скоро ще изтрезнеят - 6 месеца им давам да разберат, че обещанията на Урсулица са без покритие и че пудела на Урсулица е безполезен.

    Борбата не беше за Унгария, а за Украина и комисионните на евроизродската хунта в Брюксел и унгарците ще платят цената!

    Коментиран от #86

    23:00 12.04.2026

  • 63 Опорка

    3 0 Отговор
    Ами да им честитим новите цени на всичко, масовото обедняване и деиндустриализация, общо взето всички благини, които виждаме тук.

    23:00 12.04.2026

  • 64 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Анонимен":

    Ще се задавиш, луд!😂 Хапчетата и лягай!🤣

    23:00 12.04.2026

  • 65 Колко

    3 0 Отговор
    Се радвам че тъпите унгарци ще плащат и те на изродите от окрайната ,та нашия дял да е по малък . Нищо , че са били в империя глупав мизерен народ със самочувствие без покритие .

    23:00 12.04.2026

  • 66 Българин

    0 2 Отговор
    Орбан е служител на Сорос. Имаше 16 години да спаси Унгария, да ги изведе от есес и натю, но той само се джафкаше, без да направи нищо! Сега накрая каза, "Резултата е болезнен"!

    23:00 12.04.2026

  • 67 Изфъскал

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хапвай Боба

    Със Стеблото

    Унгарците наритаха

    Кремълския Натегач Орбан.

    23:00 12.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Тъжен купеи

    1 1 Отговор
    Много ми е кофти! Все пак путлю още е жив и на влас!

    Коментиран от #78

    23:02 12.04.2026

  • 70 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    Там винаги е по скъпо от тук. Терлик. Те са с голям дефицит , няма как да го приемат. Копейка, гледай си рублата и недей да ръсиш мозък.

    23:02 12.04.2026

  • 71 Верно голем майтап

    0 0 Отговор
    Орби се изниза като да не казвам какво. Малко преди да бият шута на Унгария като член на ЕС.

    23:03 12.04.2026

  • 72 Напротив

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Йдйдцккд":

    Преходът ще е абсолютно плавен! Унгария ще остане без горива, кранчето ще се затвори плавно! Унгарските избиратели бързо ще изтрезнеят! 🤨 Гейсъюза ще им разкаже играта !

    23:04 12.04.2026

  • 73 Бен Вафлек

    1 3 Отговор
    Браво на унгарците! Забиха мощен шут на руската подлога.

    23:04 12.04.2026

  • 74 Сталин

    5 1 Отговор
    Само вижте как мизерните цървули се радват как ще плащат 90 милиарда на наркозното зелено джудже,а те ще стоят на студено и гладни

    Коментиран от #83

    23:04 12.04.2026

  • 75 фашистки рашастан в изолация

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ртъ":

    Кочuната ти се тресе а ? Пускаш ли сълзички отчаяна руска наколенко ?

    23:04 12.04.2026

  • 76 ДЕДЕ ,

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо ви!":

    Глюпости , ти нямаш почти никакъв принос у тия 90 млрд. Неколко копейки само .. 🤫

    23:04 12.04.2026

  • 77 Да...

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Сталин":

    Да , но унгарците сами си го избраха, нали?

    23:05 12.04.2026

  • 78 Аман от укро тролове тук

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Тъжен купеи":

    Заминавай на фронта в Украйна, а не ми плещи налудничава украинска пропаганда от сутрин до вечер. Смешен си.

    Коментиран от #87

    23:05 12.04.2026

  • 79 Ицо

    1 1 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки тук?

    23:05 12.04.2026

  • 80 Орбане!

    2 2 Отговор
    Кремълска подлого и лакей на злодея Путин! Жална ти майка, Орбане! Унгарският народ няма да допусне поркурори като лудия Филчев, като Свинската Цаца, като Бръснатата кратуна Гешев и сегашния Сараф - лакея на Мутрата и на Прасето! Веднага ще се наложи да обясняваш за откраднатите стотици милиони и милиарди, за скъпите имоти и яхти, за луксознияти живот на долна проба селяндур, какъвто е и на нашата Тиква от Банкя! Жална ит майка, Орбане!

    23:05 12.04.2026

  • 81 ЧИЧО

    1 1 Отговор
    Къде е Георги Марков да защитава Орбан!

    23:06 12.04.2026

  • 82 Хазарите

    1 1 Отговор
    Победиха
    Да се присъединяват към роднините си на Бандера

    23:07 12.04.2026

  • 83 България и българите мразят русия

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Сталин":

    Руския обор те зове.Потъвате на всички фронтове бавно и безславно!

    23:07 12.04.2026

  • 84 Гогата Чаушев

    1 0 Отговор
    Това е унгарския Копейкин.

    23:07 12.04.2026

  • 85 78 - и банкянски чистач

    1 0 Отговор
    Ами, не чети бе, подлого кремълска и ваксаджия на КГБ-ейските ботуши на Фатмака от село Славяново, не чети! Никой не те кара насила, нали? Пък и си неграмоетн, така че и да четеш, едва ли разбираш нещо!

    23:07 12.04.2026

  • 86 ще изтрезнеят?

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "ДрайвингПлежър":

    Ама някои неща НЕ могат да се върнат... В Германия полека изтрезняват, но погромът на меркелицата, на зелените тъпанари от 2015-та г насам вече са необратими... Та и унгарците! Кел файда, като ония ненормалници вече са им взели милиардите и страната им е пълна вече с чаршафи, а? А Урсула им пробута и на тях еврото и инфлация над 100%?

    23:07 12.04.2026

  • 87 Шо станА бе копейки

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Аман от укро тролове тук":

    Гърчиш ли се като глист?

    23:07 12.04.2026

  • 88 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    Идиот, копейка мръсна това беше преди месец. На Австрийската банка Райфайзен бяха парите. Смешник дезинформацията ви руски мишки вече не минава.Хахаха

    23:08 12.04.2026

  • 89 78 - и банкянски чистач

    0 0 Отговор
    Ами, не чети бе, подлого кремълска и ваксаджия на КГБ-ейските ботуши на Фатмака от село Славяново, не чети! Никой не те кара насила, нали? Пък и си неграмоетн, така че и да четеш, едва ли разбираш нещо!

    23:08 12.04.2026

