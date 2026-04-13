Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
Победителят Мадяр: Унгария отново ще бъде силен съюзник в ЕС и НАТО, няма да е ничий васал

13 Април, 2026 04:01, обновена 13 Април, 2026 04:09 577 12

  • унгария-
  • тиса-
  • избори-
  • петер мадяр

Страната трябва да реши въпроса с възстановяването от ЕС на дължимите ѝ бюджетни и специални фондове, заяви лидерът на Тиса

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петер Мадяр, лидерът на опозиционната партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, обяви, че ще възстанови пълноправното членство на страната си в Европейския съюз и НАТО.

На митинг в Будапеща вечерта след победата той заяви, че ще предприеме стъпки за укрепване на демокрацията в Унгария, която според него е била подкопана при предишното правителство на Виктор Орбан.

„Ще възстановим функционирането на институциите, които гарантират демокрацията и нейната независимост. Унгария отново ще бъде силен съюзник в Европейския съюз и НАТО“, каза Мадяр, който спечели изборите и получи възможността да стане министър-председател.

Той смята, че изборите са демонстрирали, че Унгария отново иска да стане европейска държава, която „няма да бъде ничий васал“. След тези думи голяма тълпа от негови поддръжници на площада започна да скандира „Европа! Европа!“

Мадяр обяви, че получава поздравления от европейските лидери за победата си. „Току-що говорих по телефона с канцлера на Германия, президента на Франция, президента на Европейската народна партия, председателя на Европейската комисия, министър-председателя на Хърватия и генералния секретар на НАТО“, каза лидерът на Тиса.

Той обяви, че след като встъпи в длъжност като министър-председател, първото му посещение ще бъде във Варшава, тъй като смята за важно да се възстановят нормалните отношения между Унгария и Полша. Маджар се изказа и в подкрепа на засилване на регионалното сътрудничество в рамките на Вишеградската група, в която освен споменатите две страни влизат Словакия и Чехия.

След Полша би искал да посети Виена и Брюксел като министър-председател. Той заяви, че Унгария трябва да реши въпроса с възстановяването от ЕС на дължимите ѝ бюджетни и специални фондове на ЕС. Напускащото правителство на Орбан многократно е заявявало, че Брюксел ги е блокирал по политически причини.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заю Баю

    6 8 Отговор
    Унгария отново ще бъде силен съюзник в ЕС и НАТО, няма да е ничий васал

    Та това не е ли васал?

    04:12 13.04.2026

  • 2 георги

    4 7 Отговор
    тоя дали знае, че член на ес означава васал на ес. та няма да е на Русия, а на ес. А от днес рижият ще отвкича и кораби отказали да са васали.

    04:14 13.04.2026

  • 3 А бе тия....

    5 8 Отговор
    ...как си мязат...погледнете го тоя пИ.да.л на снимката, вижте нашия Гюров, вижте и кметчето на София ...а, бе те като близнаци.

    04:17 13.04.2026

  • 4 Жан Бойко

    4 4 Отговор
    А така ! Може и да прати армията си в Украйна !

    04:19 13.04.2026

  • 5 хехе

    2 5 Отговор
    да изпълняваш безропотно каквото ти наредят урсулите какво е ?

    04:21 13.04.2026

  • 6 оня с коня

    1 1 Отговор
    то нато се разпадна бе бастун унгарски

    04:29 13.04.2026

  • 7 Факрус

    1 3 Отговор
    Т орбане, накъде сега при пи .ч кин на чайче или командировка в Хага? Боклу. К русоробски!

    04:32 13.04.2026

  • 8 Хъм...я виж ти?!

    3 2 Отговор
    ,,Мадяр"...-звучи ми много познато на едни клатещи се ...

    04:33 13.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    мислех ги за по умни унгарците ама и те будали кат наще

    04:35 13.04.2026

  • 10 дано им вземат форитна да видят те

    1 1 Отговор
    сега е момента да им вземат форинта на тия ахмааци

    няма само ние да сме зле

    04:36 13.04.2026

  • 11 Въпрос

    1 0 Отговор
    Защото копейките никога не се къпят и ходят винаги миризливи и с мазни коси? Просто не мога да си го обясня. Като съм гледал снимки на протестерите на Копейкин дори на снимки изглеждат некъпани, някой има ли идея?

    04:39 13.04.2026

  • 12 Унгарците

    1 0 Отговор
    Горките унгарци, ма те не знаят какво ги чака. Аз ги имах за по умни

    04:40 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания