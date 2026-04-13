Победителят Мадяр: Унгария отново ще бъде силен съюзник в ЕС и НАТО, няма да е ничий васал

Петер Мадяр, лидерът на опозиционната партия „Тиса“, която спечели парламентарните избори в Унгария, обяви, че ще възстанови пълноправното членство на страната си в Европейския съюз и НАТО.

На митинг в Будапеща вечерта след победата той заяви, че ще предприеме стъпки за укрепване на демокрацията в Унгария, която според него е била подкопана при предишното правителство на Виктор Орбан.

„Ще възстановим функционирането на институциите, които гарантират демокрацията и нейната независимост. Унгария отново ще бъде силен съюзник в Европейския съюз и НАТО“, каза Мадяр, който спечели изборите и получи възможността да стане министър-председател.

Той смята, че изборите са демонстрирали, че Унгария отново иска да стане европейска държава, която „няма да бъде ничий васал“. След тези думи голяма тълпа от негови поддръжници на площада започна да скандира „Европа! Европа!“

Мадяр обяви, че получава поздравления от европейските лидери за победата си. „Току-що говорих по телефона с канцлера на Германия, президента на Франция, президента на Европейската народна партия, председателя на Европейската комисия, министър-председателя на Хърватия и генералния секретар на НАТО“, каза лидерът на Тиса.

Той обяви, че след като встъпи в длъжност като министър-председател, първото му посещение ще бъде във Варшава, тъй като смята за важно да се възстановят нормалните отношения между Унгария и Полша. Маджар се изказа и в подкрепа на засилване на регионалното сътрудничество в рамките на Вишеградската група, в която освен споменатите две страни влизат Словакия и Чехия.

След Полша би искал да посети Виена и Брюксел като министър-председател. Той заяви, че Унгария трябва да реши въпроса с възстановяването от ЕС на дължимите ѝ бюджетни и специални фондове на ЕС. Напускащото правителство на Орбан многократно е заявявало, че Брюксел ги е блокирал по политически причини.