Израел се готви да поднови военните действия срещу Иран след провала на преговорите в Исламабад

Израелските отбранителни сили (IDF) се готвят да възобновят военните действия срещу Техеран след „провала на преговорите“ между САЩ и Иран, пише The Times of Israel.

Медията уточнява, че това става ясно от "вероятно координирано изтичане на информация" от израелски служители по сигурността към три големи телевизионни мрежи.

Канал 12 съобщи, без да цитира източници, че IDF не само „се готви за подновен конфликт с Иран, но и за евентуална изненадваща атака от Иран“. Междувременно, Kan Broadcasting Company, позовавайки се на висш служител на Министерството на отбраната, съобщи, че „Израел е заинтересован от възобновяване на войната срещу Иран“, след като тя „приключи твърде рано и без достатъчен натиск върху Иран по ядрения въпрос и балистичните ракети“.

Вестникът отбелязва, че след съответното решение на президента на САЩ Доналд Тръмп, военните „ще се опитат да окажат натиск върху Иран да се откаже от ядрената си програма чрез удари по енергийната инфраструктура“.

Репортаж на Канал 13 посочва, че началникът на щаба на Израелските отбранителни сили, генерал-лейтенант Еял Замир, е инструктирал военните да се подготвят за „незабавно възобновяване на военните действия“.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад, но не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.