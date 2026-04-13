Израел се готви да поднови военните действия срещу Иран след провала на преговорите в Исламабад

13 Април, 2026 04:10, обновена 13 Април, 2026 04:22

Това става ясно от вероятно координирано изтичане на информация от израелски служители по сигурността към три големи телевизионни мрежи

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (IDF) се готвят да възобновят военните действия срещу Техеран след „провала на преговорите“ между САЩ и Иран, пише The Times of Israel.

Медията уточнява, че това става ясно от "вероятно координирано изтичане на информация" от израелски служители по сигурността към три големи телевизионни мрежи.

Канал 12 съобщи, без да цитира източници, че IDF не само „се готви за подновен конфликт с Иран, но и за евентуална изненадваща атака от Иран“. Междувременно, Kan Broadcasting Company, позовавайки се на висш служител на Министерството на отбраната, съобщи, че „Израел е заинтересован от възобновяване на войната срещу Иран“, след като тя „приключи твърде рано и без достатъчен натиск върху Иран по ядрения въпрос и балистичните ракети“.

Вестникът отбелязва, че след съответното решение на президента на САЩ Доналд Тръмп, военните „ще се опитат да окажат натиск върху Иран да се откаже от ядрената си програма чрез удари по енергийната инфраструктура“.

Репортаж на Канал 13 посочва, че началникът на щаба на Израелските отбранителни сили, генерал-лейтенант Еял Замир, е инструктирал военните да се подготвят за „незабавно възобновяване на военните действия“.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад, но не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    04:41 13.04.2026