Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Екипът на Тръмп обмисля нови "ограничени" удари срещу Иран

13 Април, 2026 04:32, обновена 13 Април, 2026 04:38 746 9

  • сащ-
  • иран-
  • тръмп-
  • бомбардировки

The Wall Street Journal не изключва и пълномащабно възобновяване на бомбардировките

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След безплодни разговори с Иран в Пакистан, президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите съветници проучват възможността за възобновяване на ударите срещу Ислямската република, макар и в ограничен мащаб, за да подтикнат Техеран към отстъпки, пише The Wall Street Journal.

Според изданието, пълномащабно възобновяване на бомбардировките срещу Иран не се изключва. Този вариант за по-нататъшни действия на САЩ обаче се счита за по-малко вероятен, тъй като рискува да дестабилизира ситуацията в региона и да въвлече Вашингтон в продължителен въоръжен конфликт.

Изданието отбелязва, че всеки сценарий носи значителни рискове. Ако пълномащабната военна операция продължи, САЩ рискуват да изчерпят запасите си от оръжие. Намаляването на интензивността на военните действия може да се възприеме като победа за Техеран.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Дж. Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    2 5 Отговор
    По заповед на мошетата рижия кукумицин се надена на аятолашкия и сега се чуди как да стане без да пусне кафяво.

    04:42 13.04.2026

  • 2 Хахах

    6 5 Отговор
    Да ги бомбардират с Орбан. Като гледам колко дебел е станал ще събори цяла сграда ако го изстрелят от Ф16.

    04:47 13.04.2026

  • 3 Сащ единствено

    5 3 Отговор
    Ще престанат да воюват, ако противник ги удари директно в сащ. Ким така им обеща и веднага го оставиха. Даже не искаха и да го нападнат. Какво още чакат иранците? Нямат ли подводници?

    04:54 13.04.2026

  • 4 Готов за бой

    3 3 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #5, #8

    04:56 13.04.2026

  • 5 Що чакаш още

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    Иди веднага. Укро вермахтът веднага ще те изпрати на фронта и ще те видим.... Няма смисъл да чакаш тука.

    05:07 13.04.2026

  • 6 Ройтерс

    0 0 Отговор
    "...Пожелах му „лека нощ“ и го оставих да премисля нещата трудоемко, като заселник в Дивия запад, изравящ от земята пън..."
    Р.Чандлър, "Дамата от езерото":))

    05:17 13.04.2026

  • 7 Някой

    2 0 Отговор
    И ще следват нови неограничени удари на Иран по американски бази и активи. И по съюзниците им в региона

    05:18 13.04.2026

  • 8 тиСЕРАфостата МИНЕТЧИЙСКАщо те няма още

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    АЙДЕ БЕ ГОРЕ СЪМ НА КАЛОТИНА ПАК ТЕБ ТЕ НЯМА

    МАЙКЯсиЛИ ПРЕБИРАШ ДЕТО Я ПОРЯТ ТИРАЖДИЙТЕ?

    Коментиран от #9

    05:24 13.04.2026

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "тиСЕРАфостата МИНЕТЧИЙСКАщо те няма още":

    много сте точен приятел

    05:25 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания