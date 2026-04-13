Екипът на Тръмп обмисля нови "ограничени" удари срещу Иран

След безплодни разговори с Иран в Пакистан, президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите съветници проучват възможността за възобновяване на ударите срещу Ислямската република, макар и в ограничен мащаб, за да подтикнат Техеран към отстъпки, пише The Wall Street Journal.

Според изданието, пълномащабно възобновяване на бомбардировките срещу Иран не се изключва. Този вариант за по-нататъшни действия на САЩ обаче се счита за по-малко вероятен, тъй като рискува да дестабилизира ситуацията в региона и да въвлече Вашингтон в продължителен въоръжен конфликт.

Изданието отбелязва, че всеки сценарий носи значителни рискове. Ако пълномащабната военна операция продължи, САЩ рискуват да изчерпят запасите си от оръжие. Намаляването на интензивността на военните действия може да се възприеме като победа за Техеран.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Дж. Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.