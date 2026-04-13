Арагчи: Бяхме близо до споразумение, но колегите от САЩ го провалиха

Според иранския външен министър Абас Арагчи, меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран в Исламабад не е бил подписан поради действията на американската страна.
„Когато подписването на меморандума от Исламабад беше съвсем близо, се сблъскахме с максимализъм, постоянни промени в условията и твърдост от страна на американските ни колеги“, пише Арагчи в X.
Според външния министър Иран е преговарял със САЩ добросъвестно и е изпратил в Исламабад „представителите на най-високо ниво през последните 47 години“.
На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Дж. Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия.
Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.
1 Готов за бой
Коментиран от #3, #4, #5, #6, #7, #9
04:46 13.04.2026
2 Абе дори и
04:49 13.04.2026
3 Живееш в
До коментар #1 от "Готов за бой":Илюзии. Знаеш ли че днеска има дронове с ИИ. Те идват, разпознават те и ще те убият преди да си разбрал, че са там. А като им сложат и ИИ на квантов процесор, ще са поне 1 милион пъти по-умни от тебе. Няма да има къде да се скриеш изобщо.
04:52 13.04.2026
4 Много
До коментар #1 от "Готов за бой":Ама много си исперкал малоумник
04:52 13.04.2026
5 Дядо Гъдю
До коментар #1 от "Готов за бой":Полека само да не си скъсаш чорапогащника че ще си оцапаш прашките!
05:02 13.04.2026
6 оня с коня
До коментар #1 от "Готов за бой":бате кажи къде ги чакаш и ас да дойда при тебе ?
имам копие и кирка ще ги млатим заедно
накрая ас ще вземе да теНАЕБА за довиждане
05:12 13.04.2026
7 тиЕБАмайкятA ПРОCТТАбе пичч
До коментар #1 от "Готов за бой":започни да използваш изкуствен интелект за статиите, че естествения очевидно не работи.
Коментиран от #8
05:14 13.04.2026
8 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "тиЕБАмайкятA ПРОCТТАбе пичч":много сте точен приятел
ще му накъдря косъма като се кача на калотина дори ще се облекча във гърлото му
05:15 13.04.2026
9 👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊
До коментар #1 от "Готов за бой":ДА МУ ОБЛИЖИТЕ СИРЕНЯСАЛИЯгрездей И РОШАВИТЕмъде на коча от иран
Коментиран от #10
05:18 13.04.2026
10 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #9 от "👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊":а той ги е близал вече вижда се харесало му е ха ха ха ха ххи хих хиии
05:19 13.04.2026
11 Има истина
05:30 13.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Безпропаганда
05:39 13.04.2026
15 Да бe,
05:39 13.04.2026