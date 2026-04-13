Арагчи: Бяхме близо до споразумение, но колегите от САЩ го провалиха

Според иранския външен министър Абас Арагчи, меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран в Исламабад не е бил подписан поради действията на американската страна.

„Когато подписването на меморандума от Исламабад беше съвсем близо, се сблъскахме с максимализъм, постоянни промени в условията и твърдост от страна на американските ни колеги“, пише Арагчи в X.

Според външния министър Иран е преговарял със САЩ добросъвестно и е изпратил в Исламабад „представителите на най-високо ниво през последните 47 години“.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Дж. Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.