Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Арагчи: Бяхме близо до споразумение, но колегите от САЩ го провалиха

13 Април, 2026 04:39, обновена 13 Април, 2026 04:43 1 186 15

  • абас арагчи-
  • иран-
  • сащ-
  • преговори

Сблъскахме се с максимализъм, постоянни промени в условията и твърдост от страна на Вашингтон, заяви външният министър

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според иранския външен министър Абас Арагчи, меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран в Исламабад не е бил подписан поради действията на американската страна.

„Когато подписването на меморандума от Исламабад беше съвсем близо, се сблъскахме с максимализъм, постоянни промени в условията и твърдост от страна на американските ни колеги“, пише Арагчи в X.

Според външния министър Иран е преговарял със САЩ добросъвестно и е изпратил в Исламабад „представителите на най-високо ниво през последните 47 години“.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Дж. Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица разногласия.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готов за бой

    6 14 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #3, #4, #5, #6, #7, #9

    04:46 13.04.2026

  • 2 Абе дори и

    2 5 Отговор
    Да сте имали договор с тях, то те не биха се интересували от него. Тяхната цел е, да ви няма изобщо. Така сега е още по-добре. Поне знаете, че сте във война с тях до край.

    04:49 13.04.2026

  • 3 Живееш в

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Илюзии. Знаеш ли че днеска има дронове с ИИ. Те идват, разпознават те и ще те убият преди да си разбрал, че са там. А като им сложат и ИИ на квантов процесор, ще са поне 1 милион пъти по-умни от тебе. Няма да има къде да се скриеш изобщо.

    04:52 13.04.2026

  • 4 Много

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Ама много си исперкал малоумник

    04:52 13.04.2026

  • 5 Дядо Гъдю

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Полека само да не си скъсаш чорапогащника че ще си оцапаш прашките!

    05:02 13.04.2026

  • 6 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    бате кажи къде ги чакаш и ас да дойда при тебе ?

    имам копие и кирка ще ги млатим заедно

    накрая ас ще вземе да теНАЕБА за довиждане

    05:12 13.04.2026

  • 7 тиЕБАмайкятA ПРОCТТАбе пичч

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    започни да използваш изкуствен интелект за статиите, че естествения очевидно не работи.

    Коментиран от #8

    05:14 13.04.2026

  • 8 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "тиЕБАмайкятA ПРОCТТАбе пичч":

    много сте точен приятел

    ще му накъдря косъма като се кача на калотина дори ще се облекча във гърлото му

    05:15 13.04.2026

  • 9 👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    ДА МУ ОБЛИЖИТЕ СИРЕНЯСАЛИЯгрездей И РОШАВИТЕмъде на коча от иран

    Коментиран от #10

    05:18 13.04.2026

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊":

    а той ги е близал вече вижда се харесало му е ха ха ха ха ххи хих хиии

    05:19 13.04.2026

  • 11 Има истина

    1 0 Отговор
    Цивилизацията, дала на света алгебрата, победи нацията на хамбургера! Останалото са лъжи и пропаганда.

    05:30 13.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Безпропаганда

    1 0 Отговор
    Психопатите Трамп-сатаняху загубиха войната си още в първите дни - сащ изгубиха петродолара и базите си в семейните олигархии и бяха изхвърлени от Залива. Израел започна да прилича на Газа!

    05:39 13.04.2026

  • 15 Да бe,

    1 0 Отговор
    те каpтечниците ги раздават на такива като теб на стpелбищата с виенски колелета и блъскащи колички. Само като се събудиш, да не усетиш някоя каpтечница у Γαза?

    05:39 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания