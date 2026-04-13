ВМС на САЩ няма да блокират кораби в Ормузкия проток, тръгващи или насочени към ирански пристанища

13 Април, 2026 04:49, обновена 13 Април, 2026 05:05

Началото на блокадата е обявено за 17 часа българско време в понеделник, 13 април

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВМС на САЩ няма да възпрепятстват транзита на кораби през Ормузкия проток, които не са отплавали от ирански пристанища или не се насочват към тях, предадоха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Силите на CENTCOM няма да възпрепятстват свободата на корабоплаване на кораби, преминаващи през Ормузкия проток до и от пристанища извън Иран“, се казва в изявлението.

САЩ декларират, че няма да пречат на съдове, които преминават през протока към или от пристанища на други държави, като ОАЕ, Кувейт или Саудитска Арабия.

По-рано командването обяви, че неговите сили ще започнат морска блокада на Иран в 10:00 ч. източно време (17:00 ч. българско време) на 13 април.

Тази блокада ще се прилага за кораби на всички държави, влизащи или отплаващи от ирански пристанища или крайбрежни зони.

На 12 април 2026 г. американският президент Доналд Тръмп обяви налагането на военноморска блокада на Ормузкия проток. Това решение идва след провала на 21-часовите мирни преговори между САЩ и Иран в Исламабад, Пакистан.

Тръмп нареди на ВМС да прехващат и задържат кораби в международни води, за които има информация, че са платили незаконни „такси“ на Иран за преминаване през протока.

Основната пречка в Исламабад беше отказът на Иран да се ангажира с пълно прекратяване на ядрената си програма.

Американските сили започват операции по почистване на морски мини в протока, които според Вашингтон са поставени от Иран.

САЩ обвиняват Техеран в „световно изнудване“ чрез блокиране на корабоплаването и събиране на такси.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) обяви, че протока е отворен за цивилни кораби, но предупреди, че всеки военен кораб, който се приближи, ще бъде третиран като нарушител.

Очаква се блокадата да предизвика нов скок в цените на петрола и газа в световен мащаб, тъй като през протока преминава близо 20% от световния енергиен трафик.

Тръмп предупреди, че може да наложи 50% мита върху китайския внос, ако Пекин предостави военна помощ на Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварската деменция е ненормален

    8 3 Отговор
    Колко още простотия ще свърши този ненормален кравар

    Коментиран от #18

    05:05 13.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    5 1 Отговор
    Лудия ще пази Калотина и Ормузкия проток.

    05:06 13.04.2026

  • 4 само питам

    3 2 Отговор
    защо на снимката не се вижда кафявата черта зад тая лодка?

    щото от сателитите ясно се виждаше се морето еОСРАНО от страхливите кравари бягащи от великите перси

    05:07 13.04.2026

  • 5 ЕвроАтлантически гьон

    10 2 Отговор
    Ей го патардака- световен полицай! Пак наказва , пак заплашва , пак изисква! Как едно нормално, градивно и не свързано с война нещо не излезе от тая задокеанска , задлъжняла сбирщина непригодни емигранти?

    05:07 13.04.2026

  • 6 Че какво дирят на майка си,

    6 2 Отговор
    тези англосаксонски пирати? Могат ли да блокират орешници и авангарди с голи дyпета?

    05:08 13.04.2026

  • 7 оня с коня

    7 0 Отговор
    Наглосаксонските ционисти са най-големите терористи в света и това е известен факт от много отдавна....Язовири,мостове, газопроводи, водопроводи,кули и каквото могат да повредят, това е "величието им", да рушат създаденото от други хора, ако не могат да го откраднат или за да оправдаят престъпленията си като хвърлят вината върху други! А като избият и повечко хора, направо постигат две в едно с фашистките си идеи!

    05:10 13.04.2026

  • 8 Йес

    0 0 Отговор
    Оправете си заглавието аве ей илитерати.

    05:15 13.04.2026

  • 9 Мутрофанова

    0 1 Отговор
    Таваришчи тролове, вий ни знаити ли,че Тръмпнаш, какие кравари и Оранжеви.Щи ви режа надници еййй...

    05:18 13.04.2026

  • 10 готов да сеНАСЕРЕ

    3 2 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви преговори няма да водя.
    Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад.
    И после се заемам с жълтопаветнитеОТРЕПКИ и евроатлантическите ГЬОНОВЕ 👊

    Коментиран от #11

    05:27 13.04.2026

  • 11 стискай още малко идат

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "готов да сеНАСЕРЕ":

    идат като тигри краварите, бягат като овци що е то краварски самолетоносач

    Коментиран от #12

    05:27 13.04.2026

  • 12 не мога вече да стискам пущам го вГАЩИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "стискай още малко идат":

    майкаИМпроста даЕБАкраваарска КОЛКО ДА ГИ ЧАКАМ ОЩЕ?

    Коментиран от #14

    05:28 13.04.2026

  • 13 оня с коня

    0 2 Отговор
    Непрекъснато тука русофилските Тролове ме заклеймяват колко конят бил по-умен от мене,че по принцип никът ми бил ужасно глупав,че съм имал нужда от Психолечение,че трябва редовно да си пия хапчетата и т.н.,а ТЕ самите СЕ ИЗБИВАТ да пишат с моя ник като например ном.7?Е що тъй бе чожум - щото Никът ми гарантира привличане на Внимание,докато ваще безвкусни Драсканици никой не им обръща внимание ли?:)

    Коментиран от #15, #16, #17

    05:29 13.04.2026

  • 14 СЪЩИЯ СИ КАТО ЕВРОГЕЙСКИТЕ ГЬОНОВЕусран

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "не мога вече да стискам пущам го вГАЩИТЕ":

    И ТИ ОССРА ПОЛОЖЕНИЕТО КАТО КРАВАРИТЕ ОТ САМОЛЕТОНОСАЧА

    05:29 13.04.2026

  • 15 буди рахат

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    не че коня ти е умен! ти си многоПСОТОпарче

    правиш ли разликата

    ха ха ха ха, хо хо хо

    05:30 13.04.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    никът ви е помияPски както и коня ви е кранта!
    но вие няма как да го разберете защото сте кухаКРАТУНАкраварска

    05:32 13.04.2026

  • 17 санитая от лудницата

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    изпи ли си всичките лекарства таз вечер беКРЕТЕН? ПАК ЛИ РАНО ПИШЕШ ТУКА?

    НАЛИ ЗНАЕШ че всичко ще еИЗТРИТО ЩОТО ВИ ДОКЛАДВАМ?

    ПОСТОВЕ ОТ ЛУДИ ХОРА НЯМАТ МЯСТО ТУК

    05:34 13.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с коня

    0 2 Отговор
    И пак ще ви попитам злобни Русофилски Лицемери:ЗАЩО пишете руските си Гнусотии с МОЯ НИК?!

    Коментиран от #22

    05:44 13.04.2026

  • 20 Не може да бъде !!!!!!!

    0 0 Отговор
    Рижавия пират обвинява суверенна държава , че взема такса ( мито) на кораби които преминават през нейни води , на който не му харесва има други морски пътища ????? Тоя пират защо налага според себе си мита на други държави и защо не му направят една блокада и на него ??????

    06:04 13.04.2026

  • 21 Кравария е фалирала , киеФФФ също

    1 0 Отговор
    Кравите умират бавно и безславно !

    06:06 13.04.2026

  • 22 РУСОФИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    ЩОТО СИ ТЪП евроатлантическиГЬОН

    06:50 13.04.2026