Победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори е черен ден за Унгария и цяла Европа, написа в своя Telegram канал Любош Блаха, заместник-председател на управляващата партия „Смер“ в Словакия.

„Черен ден за Унгария, черен ден за Европа. Искрени съболезнования, Унгария“, написа Блаха в публикацията си.

Според него ситуацията в Унгария напомня на 2020 г. в Словакия, когато партията „Обикновени хора“, водена от Игор Матович, спечели парламентарните избори.

Както отбеляза Блаха в публикацията си, след победата на „Тиса“ Унгария ще преживее „ад“, а Европейският съюз ще се опита да превърне страната в нова колония. Той добави, че „военната машина на Брюксел“ ще се засили, а Унгария ще бъде водена от „агент“ на украинския президент Володимир Зеленски.

„Европа се втурва във война срещу Русия и единственото нещо, което ѝ пречи, е Роберт Фицо и ние, които стоим зад него“, подчерта Блаха.

Според заместник-лидера на Смер, унгарският премиер Орбан е загубил изборите заради войната между САЩ и Израел срещу Иран, от която хората са „преситени“. Блаха отбеляза, че унгарският премиер не е успял да се дистанцира от този конфликт, а подкрепата му от САЩ „е равносилна на целувката на смъртта“.

Словашкият премиер Роберт Фицо многократно е заявявал, че страната е за възстановяване на отношенията с Русия, ход, който Виктор Орбан също е защитавал. При Орбан и Фицо, Унгария и Словакия се противопоставиха на забраната за закупуване на руски енергийни ресурси.