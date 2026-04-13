"Черен ден за Унгария и Европа" - Управляващите в Словакия изказаха "искрени съболезнования" след победата на "Тиса"

Победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори е черен ден за Унгария и цяла Европа, написа в своя Telegram канал Любош Блаха, заместник-председател на управляващата партия „Смер“ в Словакия.
„Черен ден за Унгария, черен ден за Европа. Искрени съболезнования, Унгария“, написа Блаха в публикацията си.
Според него ситуацията в Унгария напомня на 2020 г. в Словакия, когато партията „Обикновени хора“, водена от Игор Матович, спечели парламентарните избори.
Както отбеляза Блаха в публикацията си, след победата на „Тиса“ Унгария ще преживее „ад“, а Европейският съюз ще се опита да превърне страната в нова колония. Той добави, че „военната машина на Брюксел“ ще се засили, а Унгария ще бъде водена от „агент“ на украинския президент Володимир Зеленски.
„Европа се втурва във война срещу Русия и единственото нещо, което ѝ пречи, е Роберт Фицо и ние, които стоим зад него“, подчерта Блаха.
Според заместник-лидера на Смер, унгарският премиер Орбан е загубил изборите заради войната между САЩ и Израел срещу Иран, от която хората са „преситени“. Блаха отбеляза, че унгарският премиер не е успял да се дистанцира от този конфликт, а подкрепата му от САЩ „е равносилна на целувката на смъртта“.
Словашкият премиер Роберт Фицо многократно е заявявал, че страната е за възстановяване на отношенията с Русия, ход, който Виктор Орбан също е защитавал. При Орбан и Фицо, Унгария и Словакия се противопоставиха на забраната за закупуване на руски енергийни ресурси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Истината е че
До коментар #2 от "Истината":Фашистите губите и ядете бой.
Коментиран от #13
06:44 13.04.2026
7 Саша Грей
Мъката е много голяма, писъците са истерични.
06:45 13.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оня с коня
Раздаваме пари на опозицията и пищим,че хората са гладни и недоволни.
Бомбандираме ги в името на демокрацията и им налагаме угоден на нас режим, като обявяваме природните богатства за наши!
Страната е разсипана, народа продължава да гладува и недоволства, но вече "демократично"!
06:45 13.04.2026
13 Мазохисти сте
До коментар #4 от "Истината е че":Истината е,че и твойте парички отиват за златни тоалетни в Киев...А това е само началото-Орбан поне спираше Брюксел.
Коментиран от #23
06:47 13.04.2026
14 Истината
Също е докарал 400 000 мигранти работници, докато уж говори против миграцията.
Коментиран от #29, #38
06:48 13.04.2026
15 Уточнение
До коментар #8 от "да ама ще ядат банани":Не само банани, ами и дървото !
06:48 13.04.2026
17 Петер Маджаров
До коментар #2 от "Истината":Младите в Унгария не слушат чалгата на Слави и не затъпяват. Станаха гласуваха и отвяха дъртото шкембе Орбан, за който гласуват сама дърти алкохолици.
06:50 13.04.2026
19 ФИЦО Е ШИЗО
Който народът на Словакия
Ще наритат към Мускалието.
Стягай Чемодана
Червен Бацил .
06:51 13.04.2026
20 Комон Сенс
Хората в Унгария гласуваха с джоба си, не по идеология.
Загубили ли се надеждата за пазарна конкуренция и икономически успех на общо оснвоание....
У нас е 100 пъти по-зле, така че е много вероятно да видим и по-големи загуби за ония, които от 23 години са яхнали всичко в държавата...
Нека видим и полоижтелното в Унгария. Подобна мащабна политическа промяна минава гладко и демократично. Сравни с Румъния и други държави. Опримисти сме за унгарската деморкация.
...
06:51 13.04.2026
23 Само че
До коментар #13 от "Мазохисти сте":Златна тоалетна в Киев имаше Виктор Янукович в Москва.
Сега ще видим златната тоалетна на Орбан. Въобще по такъв златен кич си падат циганите и руснаците.
06:52 13.04.2026
24 Ревете за Орбан
До коментар #1 от "Някой":Само Русофилките .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Жалки Русорабчета.
06:53 13.04.2026
25 Благоевград
До коментар #1 от "Някой":То на тях ще им дойде акълът ама на теб надали
06:54 13.04.2026
27 Урсула
До коментар #3 от "Какъв ад?":Така им се пада! Казах и да преклонят главици и никой няма да ги съди за нищо, както мен и комисарите ми никой не съди! Само правилните хора могат да забогатяват от корупция, Така е било в СССР и така е в ЕССР.
А сега, дори и да няма за какво ще бъдат съдени и ние от Брюксел ще помагаме с инструментите си.
Ако не бяхме успели да го свалим, щяхме да влезем с танковете. Чехия и Словакия са следващите.
06:56 13.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Моля да обясниш
До коментар #14 от "Истината":как Орбан е крал пари на украинците. Украйна не внася пари, а само бежанци в ЕС.
06:59 13.04.2026
31 Проблема
До коментар #22 от "От Трън, че на Глог":Хи хи хи
на ес-то не е Орбан или X или Y.......
проблема е ЦК на ес-то и той, проблема де, има име - урсула и бандата ѝ.......и тези които им дърпат конците От Горе
07:06 13.04.2026
32 Каква Европа те гони бе
До коментар #18 от "Глас народен глас божи":Шепата урсуладжии и соровци не са народите на Европа.
Истина е че подкрепата на Тръмп отнесе Орбан, но тоя Мъдяр ако не продължи политиката на Орбан, както обеща, унгарците ще го извлачат, като куцо пиле, домат!
Унгарците не са фенове на урсулите.
07:08 13.04.2026
34 Ха ха
До коментар #30 от "Ха ха":Какви комунисти? Тия нашите са се чисти фашисти.
07:10 13.04.2026
38 Самата Истина
До коментар #14 от "Истината":Спряха средствата, защото пазеше Унгария от мигранти, не допусна "новите ценности" и спираше милиардите от евопейските данъкопланци за бандерите.
Научи си урока, преди да драскаш.
А туй за корупцията и че бил "агент на Путин" защото искал евтини горива за икономиката, им остана единствения шанс да го свалят. Но подкрепата от Тръмп, точно в тоя момент им помогна!
07:18 13.04.2026
41 Стефанов
По-рано Сорос-младши заяви на своята страница в X, че народът на Унгария „си е върнал страната си“ след победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори. „Решително отхвърляне на вкоренената корупция и чуждестранната намеса“, коментира той.
07:19 13.04.2026
42 Хм Хм
До коментар #37 от "крим е руски":А!!! Да не чета други новини? Защо ми се струва, че спечелиха жълтопаветниците?!
Коментиран от #43
07:20 13.04.2026
43 крим е руски
До коментар #42 от "Хм Хм":Викаш нашите жълтопъветници ще си изберат куклата на Решетников, дезертьора Румен Радев и Москва, защото Крим е руски, а?
07:22 13.04.2026
44 Няма нужда да одим
До коментар #33 от "Луд":Хи хи хи
чак у Сирия......погледнете кво
стана,
става
и тепърва ще става
тук на теритирията.....
07:24 13.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Избирател
До коментар #46 от "4567":"но ние въздигаме нашия Орбан"
И кого да въздигаме - евроатлантическата "сглобка" ли от ГЕРБ, ДПС, ПП$ДБ, ИТН и БСП.
Коментиран от #58
07:35 13.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
54 България отива там
Излезте и гласувайте.
07:38 13.04.2026
55 Свободен
Да си призная честно - харесва ми!🙂
07:38 13.04.2026
57 4567
До коментар #45 от "Еми прави са":Даже и слънце няма да изгрее.
07:42 13.04.2026
58 4567
До коментар #50 от "Избирател":Да, но нали точно тези, които изброявате, вече ги издигахме. Издигаме "спасители", а те се оказват в най-добрия случай селски тарикати
07:46 13.04.2026
59 За Европа и НАТО
против Тръмп, Ванс и цялото котило, което се опита по всякакъв начин да се намеси в унгарските избори.
Орбан е само пионка!
Унгарците гласуваха масово против Путин и опитите н Русия да се меси в изборите! Един милион унгареца на митинг в Будапеща скандираха : "Русия - вън !"
Унгария гласува за Европа , против тръмпизма, за НАТО, за Украйна , за най добрата на демокрация на света - европейската!
Коментиран от #63
07:47 13.04.2026
63 да да
До коментар #59 от "За Европа и НАТО":Видяхме тази демокрация..в БГ...ако искаш да видиш всички прелести на това чудо и експеримент върху един народ..ще получиш пълна представа как може за няколко години да съсипеш една държава.
Коментиран от #68
07:56 13.04.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 напротив
До коментар #63 от "да да":В България още не е дошла Демокрацията, след като Митрафонова и Решетников командват държавата.
08:03 13.04.2026
69 Да не чакаме 16 години
Хайде и ние да направим същото с нашия кремълски резидент и ортак на нашите избори!
Да гласуваме за опозицията на Радев!
Да гласуваме срещу всички партии, които клекнаха пред Радев!
В България Радев е обединил всички партии- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП , ще се опита да купи и Възраждане след изборите .
Това е разликата с Унгария- там имат мощна обединена опозиция срещу Орбан, ние имаме слаба опозиция срещу Радев!
У нас Радев държи машинното гласуване с партийната на ППДБ фирма Сиела Норма и може да го манипулира ПАК! АЛА- БАЛА С МАШИНКИТЕ!
Единственото, което трябва да направим е, да гласуваме , всеки за коготото иска, но;
1.с хартия!
2. против ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП, МЕЧ, Величие и другите радеви проксита - Нинова, ген. Янев, Кузман Илиев и прочие.
3. гласувайте масово, за да обърркаме ала- балата!
Коментиран от #71
08:03 13.04.2026
71 каун
До коментар #69 от "Да не чакаме 16 години":Нещо не ти вярвам.
08:06 13.04.2026
72 Българин
До коментар #1 от "Някой":И тука някои много плюеха Бойко, но се видя, че само той се грижи за народа!
За това и винаги побеждава, защото народа го обича!
08:09 13.04.2026
76 Ха ха ха
Кликата на Орбан и семействата им са в паника. Трябва спешно да се изнасят в раша.
08:21 13.04.2026
79 Боа
До коментар #52 от "изглежда":Не се коси "б"!
Коментиран от #80
08:28 13.04.2026
80 коси не коси
До коментар #79 от "Боа":давай на матерния
08:30 13.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
