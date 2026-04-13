"Черен ден за Унгария и Европа" - Управляващите в Словакия изказаха "искрени съболезнования" след победата на "Тиса"

13 Април, 2026 06:22, обновена 13 Април, 2026 06:33 4 623 82

Унгария ще преживее „ад“, а ЕС ще се опита да превърне страната в нова колония, смята Любош Блаха, заместник-председател на партия „Смер“

"Черен ден за Унгария и Европа" - Управляващите в Словакия изказаха "искрени съболезнования" след победата на "Тиса"
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори е черен ден за Унгария и цяла Европа, написа в своя Telegram канал Любош Блаха, заместник-председател на управляващата партия „Смер“ в Словакия.

„Черен ден за Унгария, черен ден за Европа. Искрени съболезнования, Унгария“, написа Блаха в публикацията си.

Според него ситуацията в Унгария напомня на 2020 г. в Словакия, когато партията „Обикновени хора“, водена от Игор Матович, спечели парламентарните избори.

Както отбеляза Блаха в публикацията си, след победата на „Тиса“ Унгария ще преживее „ад“, а Европейският съюз ще се опита да превърне страната в нова колония. Той добави, че „военната машина на Брюксел“ ще се засили, а Унгария ще бъде водена от „агент“ на украинския президент Володимир Зеленски.

„Европа се втурва във война срещу Русия и единственото нещо, което ѝ пречи, е Роберт Фицо и ние, които стоим зад него“, подчерта Блаха.

Според заместник-лидера на Смер, унгарският премиер Орбан е загубил изборите заради войната между САЩ и Израел срещу Иран, от която хората са „преситени“. Блаха отбеляза, че унгарският премиер не е успял да се дистанцира от този конфликт, а подкрепата му от САЩ „е равносилна на целувката на смъртта“.

Словашкият премиер Роберт Фицо многократно е заявявал, че страната е за възстановяване на отношенията с Русия, ход, който Виктор Орбан също е защитавал. При Орбан и Фицо, Унгария и Словакия се противопоставиха на забраната за закупуване на руски енергийни ресурси.


Словакия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    108 75 Отговор
    Ще им дойде на акъла на унгарците, но нека мине еуфорията. Ще реват за Орбан.

    Коментиран от #24, #25, #67, #72

    06:41 13.04.2026

  • 2 Истината

    93 52 Отговор
    Все пак платените либе расти победиха ще съсипат и Унгария

    Коментиран от #4, #17

    06:43 13.04.2026

  • 3 Какъв ад?

    68 59 Отговор
    Корумпираните приятели на Орбан ще преживеят ад, защото сега ще ги разследват, откъде са забогатяли.

    Коментиран от #27

    06:43 13.04.2026

  • 4 Истината е че

    47 26 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Фашистите губите и ядете бой.

    Коментиран от #13

    06:44 13.04.2026

  • 5 Иво Христов

    29 10 Отговор
    Не спечели ли Виктор Орбан ?

    06:44 13.04.2026

  • 6 Дддддд

    50 33 Отговор
    Свободното дране в ЕС започва с пълна сила...Честито да ни е влизането в клуба на богатите

    06:44 13.04.2026

  • 7 Саша Грей

    50 23 Отговор
    Лелее, този ми напомня за един български лидер на "патриотична" партия.
    Мъката е много голяма, писъците са истерични.

    06:45 13.04.2026

  • 8 да ама ще ядат банани

    53 24 Отговор
    важното е че ще ядат банани като нас българите

    Коментиран от #15

    06:45 13.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Питам

    23 11 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    06:45 13.04.2026

  • 11 оня с коня

    50 14 Отговор
    Човеколюбие по американски: Режима в определена държава не ни е послушен. Налагаме му санкции и го обявяваме за недемократичен.
    Раздаваме пари на опозицията и пищим,че хората са гладни и недоволни.
    Бомбандираме ги в името на демокрацията и им налагаме угоден на нас режим, като обявяваме природните богатства за наши!
    Страната е разсипана, народа продължава да гладува и недоволства, но вече "демократично"!

    06:45 13.04.2026

  • 12 Иво Христов

    11 5 Отговор
    Не спечели ли Орбан?

    06:46 13.04.2026

  • 13 Мазохисти сте

    53 33 Отговор

    До коментар #4 от "Истината е че":

    Истината е,че и твойте парички отиват за златни тоалетни в Киев...А това е само началото-Орбан поне спираше Брюксел.

    Коментиран от #23

    06:47 13.04.2026

  • 14 Истината

    30 36 Отговор
    Циганинът Орбан се е обогатил с евросредствата и затова му спряха 20 милиарда и това доведе до криза в Унгария и го предизвика да краде парите на украинците.
    Също е докарал 400 000 мигранти работници, докато уж говори против миграцията.

    Коментиран от #29, #38

    06:48 13.04.2026

  • 15 Уточнение

    30 15 Отговор

    До коментар #8 от "да ама ще ядат банани":

    Не само банани, ами и дървото !

    06:48 13.04.2026

  • 16 Обективен

    33 25 Отговор
    И там ги фалшифицираха изборите

    06:48 13.04.2026

  • 17 Петер Маджаров

    38 33 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Младите в Унгария не слушат чалгата на Слави и не затъпяват. Станаха гласуваха и отвяха дъртото шкембе Орбан, за който гласуват сама дърти алкохолици.

    06:50 13.04.2026

  • 18 Глас народен глас божи

    37 25 Отговор
    2/3 от маджарите казаха да на Европа не на русия.

    Коментиран от #32

    06:50 13.04.2026

  • 19 ФИЦО Е ШИЗО

    32 29 Отговор
    Следващия Чехъл
    Който народът на Словакия
    Ще наритат към Мускалието.

    Стягай Чемодана
    Червен Бацил .

    06:51 13.04.2026

  • 20 Комон Сенс

    22 13 Отговор
    Проблемът на Орбан е съшия като на гебопитеците и присъдружните у нас. Прекалено ясно партийно разграничение между печеливши и губещи в икономически план.
    Хората в Унгария гласуваха с джоба си, не по идеология.
    Загубили ли се надеждата за пазарна конкуренция и икономически успех на общо оснвоание....
    У нас е 100 пъти по-зле, така че е много вероятно да видим и по-големи загуби за ония, които от 23 години са яхнали всичко в държавата...

    Нека видим и полоижтелното в Унгария. Подобна мащабна политическа промяна минава гладко и демократично. Сравни с Румъния и други държави. Опримисти сме за унгарската деморкация.
    ...

    06:51 13.04.2026

  • 21 да добавя

    22 3 Отговор
    Новината не е добра за републиканците в САЩ, защото те подкрепиха диркетно Фидес. Трябва да влязат в кризисен пиар сега...

    06:52 13.04.2026

  • 22 От Трън, че на Глог

    8 12 Отговор
    че бил по-Висок........

    Коментиран от #31

    06:52 13.04.2026

  • 23 Само че

    28 28 Отговор

    До коментар #13 от "Мазохисти сте":

    Златна тоалетна в Киев имаше Виктор Янукович в Москва.

    Сега ще видим златната тоалетна на Орбан. Въобще по такъв златен кич си падат циганите и руснаците.

    06:52 13.04.2026

  • 24 Ревете за Орбан

    27 17 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Само Русофилките .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Жалки Русорабчета.

    06:53 13.04.2026

  • 25 Благоевград

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    То на тях ще им дойде акълът ама на теб надали

    06:54 13.04.2026

  • 26 Просто човек

    11 3 Отговор
    И вашето време ще дойде…

    06:55 13.04.2026

  • 27 Урсула

    18 16 Отговор

    До коментар #3 от "Какъв ад?":

    Така им се пада! Казах и да преклонят главици и никой няма да ги съди за нищо, както мен и комисарите ми никой не съди! Само правилните хора могат да забогатяват от корупция, Така е било в СССР и така е в ЕССР.
    А сега, дори и да няма за какво ще бъдат съдени и ние от Брюксел ще помагаме с инструментите си.
    Ако не бяхме успели да го свалим, щяхме да влезем с танковете. Чехия и Словакия са следващите.

    06:56 13.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Моля да обясниш

    22 16 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    как Орбан е крал пари на украинците. Украйна не внася пари, а само бежанци в ЕС.

    06:59 13.04.2026

  • 30 Ха ха

    19 13 Отговор
    Който спъва сам се спъва.Много ми е забавно с комунистите в България как ще го приживеят няма вече Орбанн.

    Коментиран от #34

    07:05 13.04.2026

  • 31 Проблема

    16 8 Отговор

    До коментар #22 от "От Трън, че на Глог":

    Хи хи хи
    на ес-то не е Орбан или X или Y.......
    проблема е ЦК на ес-то и той, проблема де, има име - урсула и бандата ѝ.......и тези които им дърпат конците От Горе

    07:06 13.04.2026

  • 32 Каква Европа те гони бе

    17 16 Отговор

    До коментар #18 от "Глас народен глас божи":

    Шепата урсуладжии и соровци не са народите на Европа.
    Истина е че подкрепата на Тръмп отнесе Орбан, но тоя Мъдяр ако не продължи политиката на Орбан, както обеща, унгарците ще го извлачат, като куцо пиле, домат!
    Унгарците не са фенове на урсулите.

    07:08 13.04.2026

  • 33 Луд

    18 9 Отговор
    Голяма бе радостта и във Сирия че го няма Асад,Вижте как е днес,Същото ще бъде във Буда Пещта безкрайни безредици ,Протести за собственото ти решение никои не ги признава и съчувства .За по точно ще кажа ,,КОИ КАКВО СИ НАДРОБИ ТОВА ЩЕ КУСА,,

    Коментиран от #44

    07:10 13.04.2026

  • 34 Ха ха

    16 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха":

    Какви комунисти? Тия нашите са се чисти фашисти.

    07:10 13.04.2026

  • 35 Ха Честито ви

    10 3 Отговор
    пре-пре-пре-Въоражаване

    07:12 13.04.2026

  • 36 78291

    18 10 Отговор
    Народа на Унгария си каза думата ,вие си гледайте Фицо мицо,ме се месете , много добре са си унгарците

    07:14 13.04.2026

  • 37 крим е руски

    7 11 Отговор
    унгарците излезнаха по-умни от българските жълтопаветници

    Коментиран от #42

    07:14 13.04.2026

  • 38 Самата Истина

    17 13 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Спряха средствата, защото пазеше Унгария от мигранти, не допусна "новите ценности" и спираше милиардите от евопейските данъкопланци за бандерите.
    Научи си урока, преди да драскаш.

    А туй за корупцията и че бил "агент на Путин" защото искал евтини горива за икономиката, им остана единствения шанс да го свалят. Но подкрепата от Тръмп, точно в тоя момент им помогна!

    07:18 13.04.2026

  • 39 Е, черен ден…

    12 3 Отговор
    Кви съболезнования, сега Унгария ще цъфне🌷 и ще върже🌾.

    07:18 13.04.2026

  • 40 78291

    13 3 Отговор
    На унгарците им дойде акъла,да видим на нас дали ще дойде след мизерия и разруха 20 години тикви и 🐷

    07:18 13.04.2026

  • 41 Стефанов

    9 3 Отговор
    "Организацията на търговеца и финансист Джордж Сорос е завзела властта в Унгария", написа предприемачът Илон Мъск в X, коментирайки публикация на сина на Джордж Сорос, Александър, за унгарските избори.


    По-рано Сорос-младши заяви на своята страница в X, че народът на Унгария „си е върнал страната си“ след победата на опозиционната партия „Тиса“ на парламентарните избори. „Решително отхвърляне на вкоренената корупция и чуждестранната намеса“, коментира той.

    07:19 13.04.2026

  • 42 Хм Хм

    8 2 Отговор

    До коментар #37 от "крим е руски":

    А!!! Да не чета други новини? Защо ми се струва, че спечелиха жълтопаветниците?!

    Коментиран от #43

    07:20 13.04.2026

  • 43 крим е руски

    12 4 Отговор

    До коментар #42 от "Хм Хм":

    Викаш нашите жълтопъветници ще си изберат куклата на Решетников, дезертьора Румен Радев и Москва, защото Крим е руски, а?

    07:22 13.04.2026

  • 44 Няма нужда да одим

    10 3 Отговор

    До коментар #33 от "Луд":

    Хи хи хи
    чак у Сирия......погледнете кво
    стана,
    става
    и тепърва ще става
    тук на теритирията.....

    07:24 13.04.2026

  • 45 Еми прави са

    19 13 Отговор
    От Унгария вече нищо нема да остане. И форинта им отиде и бензина ще им е 30 евро на литър, и АЕЦ-овете ще им спрат, и руски газ няма да имат, а ще го купуват през 3-ти страни на 5-на цена...

    Коментиран от #47, #57

    07:25 13.04.2026

  • 46 4567

    10 5 Отговор
    Унгарският Орбан падна, но ние въздигаме нашия Орбан, сега 19-ти като че ли ще стане. Какво да се прави, учим уроците си трудно и напоително с много алкохол, после като изтрезнеем .. следва стих от Ботев. Да, 15 години назад и 20 у лево, както би казал шопът.

    Коментиран от #50

    07:28 13.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ний ша Ва упрайм

    10 5 Отговор
    за да не станем кат маджарите излезте и гласувайте на 19 за България и да изчегъртаме тия дет ни слагат хомота 35 години

    07:31 13.04.2026

  • 49 Запознат

    9 7 Отговор
    Орбан загуби заради "подкрепата" на Тръмп - истината е че народа мрази краварите и всяко заиграване с тях води до гибел.

    07:32 13.04.2026

  • 50 Избирател

    5 10 Отговор

    До коментар #46 от "4567":

    "но ние въздигаме нашия Орбан"

    И кого да въздигаме - евроатлантическата "сглобка" ли от ГЕРБ, ДПС, ПП$ДБ, ИТН и БСП.

    Коментиран от #58

    07:35 13.04.2026

  • 51 копейки с чалми

    11 2 Отговор
    що рИвете бе?

    07:36 13.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Аз съм

    11 3 Отговор
    Орбан не беше ли приятел на Путин, тиквата, Тръмп и Радев?

    07:38 13.04.2026

  • 54 България отива там

    10 0 Отговор
    откъдето се връщат унгарците.
    Излезте и гласувайте.

    07:38 13.04.2026

  • 55 Свободен

    12 5 Отговор
    Светът се оглася от вой на копейки!
    Да си призная честно - харесва ми!🙂

    07:38 13.04.2026

  • 56 Буци простия

    11 4 Отговор
    Днес,ще преобладават скърбящи,оплакващи,късащи си ризите копейки,по телевизии, социални мрежи и т.н., като това на снимката.

    07:39 13.04.2026

  • 57 4567

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Еми прави са":

    Даже и слънце няма да изгрее.

    07:42 13.04.2026

  • 58 4567

    9 0 Отговор

    До коментар #50 от "Избирател":

    Да, но нали точно тези, които изброявате, вече ги издигахме. Издигаме "спасители", а те се оказват в най-добрия случай селски тарикати

    07:46 13.04.2026

  • 59 За Европа и НАТО

    14 7 Отговор
    Унгарците гласуваха масово
    против Тръмп, Ванс и цялото котило, което се опита по всякакъв начин да се намеси в унгарските избори.
    Орбан е само пионка!
    Унгарците гласуваха масово против Путин и опитите н Русия да се меси в изборите! Един милион унгареца на митинг в Будапеща скандираха : "Русия - вън !"
    Унгария гласува за Европа , против тръмпизма, за НАТО, за Украйна , за най добрата на демокрация на света - европейската!

    Коментиран от #63

    07:47 13.04.2026

  • 60 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор
    На потника ракавите са два! Едина го налапа Орган,другия е за Фицето.

    07:49 13.04.2026

  • 61 куку

    3 6 Отговор
    Започва се..Нашия Кирчо и той искаше..а къде е сега ?.Това искам, онова искам..Сега ще посрещне малкия сорос в Унгария като държавен ръководител от най високия ранг..В детски градини и училища ДА СЕ ПОЗВОЛИ либерал-педафилско образование..Чудесно..

    07:49 13.04.2026

  • 62 Ха ха ха

    7 4 Отговор
    Орбан си замина,една руска гнида по-малко.

    07:53 13.04.2026

  • 63 да да

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "За Европа и НАТО":

    Видяхме тази демокрация..в БГ...ако искаш да видиш всички прелести на това чудо и експеримент върху един народ..ще получиш пълна представа как може за няколко години да съсипеш една държава.

    Коментиран от #68

    07:56 13.04.2026

  • 64 нпо агент

    2 6 Отговор
    Сега нашите отрепки по медии ще възхваляват новия месия..Чудо..второ пришествие..по-просто казано нов парашутист..от ЕС...имаше няколко такива в Русия, последен отиде мошеника Нахални..

    07:59 13.04.2026

  • 65 Мечката от съседния двор

    4 0 Отговор
    Чака ви същото. Свиквайте.

    08:00 13.04.2026

  • 66 ЕС е велик!

    5 4 Отговор
    Браво Унгарци

    08:01 13.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 напротив

    3 5 Отговор

    До коментар #63 от "да да":

    В България още не е дошла Демокрацията, след като Митрафонова и Решетников командват държавата.

    08:03 13.04.2026

  • 69 Да не чакаме 16 години

    4 3 Отговор
    като унгарците!

    Хайде и ние да направим същото с нашия кремълски резидент и ортак на нашите избори!
    Да гласуваме за опозицията на Радев!
    Да гласуваме срещу всички партии, които клекнаха пред Радев!

    В България Радев е обединил всички партии- ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП , ще се опита да купи и Възраждане след изборите .

    Това е разликата с Унгария- там имат мощна обединена опозиция срещу Орбан, ние имаме слаба опозиция срещу Радев!
    У нас Радев държи машинното гласуване с партийната на ППДБ фирма Сиела Норма и може да го манипулира ПАК! АЛА- БАЛА С МАШИНКИТЕ!

    Единственото, което трябва да направим е, да гласуваме , всеки за коготото иска, но;

    1.с хартия!
    2. против ПБ, ГЕРБ СДС, ППДБ, БСП, АСП, МЕЧ, Величие и другите радеви проксита - Нинова, ген. Янев, Кузман Илиев и прочие.
    3. гласувайте масово, за да обърркаме ала- балата!

    Коментиран от #71

    08:03 13.04.2026

  • 70 сто трийсе и осем от 199

    6 2 Отговор
    Айде да не реват. Народът би шута на Орбан. Не е било от народна любов.

    08:04 13.04.2026

  • 71 каун

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Да не чакаме 16 години":

    Нещо не ти вярвам.

    08:06 13.04.2026

  • 72 Българин

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    И тука някои много плюеха Бойко, но се видя, че само той се грижи за народа!
    За това и винаги побеждава, защото народа го обича!

    08:09 13.04.2026

  • 73 Тоя мишок

    4 2 Отговор
    Дали сам си вярва?

    08:09 13.04.2026

  • 74 Ха-ха

    6 1 Отговор
    У Словакия няма ли аптеки?

    08:12 13.04.2026

  • 75 флюбо

    3 0 Отговор
    балхата

    08:16 13.04.2026

  • 76 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Страх тресе копейките, след разгромната победа на Нормалността в Унгария.
    Кликата на Орбан и семействата им са в паника. Трябва спешно да се изнасят в раша.

    08:21 13.04.2026

  • 77 гадател

    4 0 Отговор
    Браво унгарции.

    08:25 13.04.2026

  • 78 зорбас

    1 0 Отговор
    Хахахахахахахаха

    08:27 13.04.2026

  • 79 Боа

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "изглежда":

    Не се коси "б"!

    Коментиран от #80

    08:28 13.04.2026

  • 80 коси не коси

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Боа":

    давай на матерния

    08:30 13.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Грешна посока

    2 0 Отговор
    "Смер"-на словашки значи посока. Грешна е посоката в която Любош Блаха тегли про-руските сили в Словакия, защото следващата страна в ЕС , която ще са отскубне от сатанинската прегръдка на Кремъл е Словакия. Единствено в България,заради некачественото население, русо-робите все още ще тържествуват...

    08:48 13.04.2026

