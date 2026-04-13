Техеран: Опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са обречени на провал

Опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са „обречени на провал“ и Техеран няма да позволи подобен ход, заяви Мохсен Резаи, старши военен съветник на върховния лидер на Иран.
„Иран не може да бъде възпиран с туитове и фиктивни планове за блокада“, каза той цитиран от CNN.
Резаи добави, че иранските въоръжени сили „няма да позволят подобен ход от страна на САЩ“, тъй като военните притежават „значителни неизползвани възможности“ за противодействие на всякакви заплахи.
На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Джей Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия.
Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.
Вашингтон обяви, че налага блокада на корабоплаването в Ормузкия проток, която ще започне в 17.00 българско време в неделя. Централното военно командване на САЩ съобщи, че ще бъде възпрепятствано придвижването на кораби от и към ирански пристанища.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
Коментиран от #12
06:52 13.04.2026
3 СЕМ
06:53 13.04.2026
4 хмм
Коментиран от #8, #14, #15
07:13 13.04.2026
5 Аятолаха съм
07:21 13.04.2026
6 Ииии…
07:29 13.04.2026
7 Равенство
Коментиран от #20
07:30 13.04.2026
8 ХаХаХа
До коментар #4 от "хмм":Бъдете сигурни, Путин ще изпрати крайцера „Москва“ и самолетоносача „Кузнецов“, за да обезопасят проливите от американците.
07:39 13.04.2026
9 Терористите от САЩ
07:56 13.04.2026
10 Соросоид
До коментар #1 от "оня с коня":Сорос ни каза да пишем срещу Путлер.
07:56 13.04.2026
11 Ромко москов Русев
Тръмп макар и глупак има армия
И прави каквото си иска
07:58 13.04.2026
12 вадят зъбите на кремъл-дядо дръмпир
До коментар #2 от "оня с коня":Къде е Путин? Шефът на Кремъл се крие от дни....Очевидна празнина в календара на руския президент предизвиква спекулации. От дни не е имало публични изяви на Владимир Путин.
Последната му известна дейност се е случила на 9 март в Кремъл, по време на среща за пазара на нефт и газ. Оттогава Путин не е бил виждан на правителствения пост!Официална информация казва, че Путин е провел виртуални срещи с управителите, министъра на образованието и шефа на Сбербанк. Той също така участва в заседание на Съвета за сигурност – чрез видеоконференция. Дали тези срещи са били излъчвани на живо или предварително записани, остава неясно. засилва се защитата на путиновата резиденция страх в кремъл от новите Фламинго ф5 ,които са модифициран вариант на Фау3.Просия предлага мир и вади ядрена заплаха...вече са тотално ос..ни кремълските идиоти в операцията си за 3 дни.
08:02 13.04.2026
13 Мисля, че Иран и Русия винаги се
08:03 13.04.2026
14 мммм
До коментар #4 от "хмм":За китайските танкери те разбирам, ама руските каква работа имат там? Русия горива си има!
08:06 13.04.2026
15 вадят зъбите на кремъл-дядо дръмпир
До коментар #4 от "хмм":коментираш Грешна информация ,а от там и се правят грешни изводи.точните думи са блокада на теснината ,но се пускат вси кораби ,които са ирански или акостират в ирански пристанища.Ако платят такса на иран се СПИРА всеки кораб навсякъде в море или океан!ПС.Уверявам те на америка не се плаши ни от просиянци ни от китайци.Те са послушни кучета и когато им свирне американец застават мирно.
08:09 13.04.2026
16 Мишел
08:11 13.04.2026
17 гадател
08:22 13.04.2026
18 А50
08:26 13.04.2026
19 А50
Коментиран от #21
08:32 13.04.2026
20 Сметката
До коментар #7 от "Равенство":Всеки ден иранците ще губят 259 милиона долара доходи. Огромна сума, непоносима загуба.
08:33 13.04.2026
21 Дядо дръмпир-шампион 2пъти на НРБ...
До коментар #19 от "А50":шахМата иде от индия ,В началния си вариант се е казвал Шатрандж!Бил е забранен в страни където е имало ШАХ-като титла на владетел.В първичния си вариант шатрандж Дамата е била най слебата фигура и се е движила като царят сега!Иранците са слаби шахматисти иначе нямаше да допуснат такава фундаментална грешка.Те 4години даваха на просиянците Шахеди само срещу Благодаря и уверение за БРАТСКИ Съюз!
08:53 13.04.2026