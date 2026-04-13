Техеран: Опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са обречени на провал

Опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са „обречени на провал“ и Техеран няма да позволи подобен ход, заяви Мохсен Резаи, старши военен съветник на върховния лидер на Иран.

„Иран не може да бъде възпиран с туитове и фиктивни планове за блокада“, каза той цитиран от CNN.

Резаи добави, че иранските въоръжени сили „няма да позволят подобен ход от страна на САЩ“, тъй като военните притежават „значителни неизползвани възможности“ за противодействие на всякакви заплахи.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Джей Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.

Вашингтон обяви, че налага блокада на корабоплаването в Ормузкия проток, която ще започне в 17.00 българско време в неделя. Централното военно командване на САЩ съобщи, че ще бъде възпрепятствано придвижването на кораби от и към ирански пристанища.