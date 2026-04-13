Техеран: Опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са обречени на провал

Техеран: Опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са обречени на провал

13 Април, 2026 06:43, обновена 13 Април, 2026 06:49 2 754 21

Иран не може да бъде възпиран с туитове и фиктивни заплахи, заяви Мохсен Резаи, старши военен съветник на върховния лидер на Иран

Техеран: Опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са обречени на провал - 1
Мохсен Резаи, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опитите на САЩ да блокират Ормузкия проток са „обречени на провал“ и Техеран няма да позволи подобен ход, заяви Мохсен Резаи, старши военен съветник на върховния лидер на Иран.

„Иран не може да бъде възпиран с туитове и фиктивни планове за блокада“, каза той цитиран от CNN.

Резаи добави, че иранските въоръжени сили „няма да позволят подобен ход от страна на САЩ“, тъй като военните притежават „значителни неизползвани възможности“ за противодействие на всякакви заплахи.

На 11 април Иран и САЩ проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Иранската делегация беше водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, а американската делегация - от вицепрезидента Джей Д. Ванс. Както по-късно беше съобщено в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия.

Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни.

Вашингтон обяви, че налага блокада на корабоплаването в Ормузкия проток, която ще започне в 17.00 българско време в неделя. Централното военно командване на САЩ съобщи, че ще бъде възпрепятствано придвижването на кораби от и към ирански пристанища.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    34 7 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #12

    06:52 13.04.2026

  • 3 СЕМ

    7 6 Отговор
    Какво можете да направите?Ако смятате, че съдържанието нарушава закона (например подтиква към насилие или омраза), можете да подадете официална жалба директно до СЕМ чрез техния онлайн формуляр за жалби. Макар и рядко да се стига до глоби за коментари, масовите сигнали могат да принудят регулатора да извърши проверка на общата модерационна политика на сайта.

    06:53 13.04.2026

  • 4 хмм

    28 4 Отговор
    Да видим как американците ще спрат руски или котайски кораби в Иран.

    Коментиран от #8, #14, #15

    07:13 13.04.2026

  • 5 Аятолаха съм

    12 3 Отговор
    Путине, даеай Кинжали да потапяме американските корита.

    07:21 13.04.2026

  • 6 Ииии…

    10 1 Отговор
    какво по-точно ще блокират?😁

    07:29 13.04.2026

  • 7 Равенство

    6 15 Отговор
    Всяка страна, която внася стоки или петрол от Персия, спира да го прави. Всеки кораб, който се опитва да ги транспортира, бива конфискуван. Тръмп използва метода на Персия в ущърб на всички останали страни от Персийския залив, срещу самата Персия.

    Коментиран от #20

    07:30 13.04.2026

  • 8 ХаХаХа

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "хмм":

    Бъдете сигурни, Путин ще изпрати крайцера „Москва“ и самолетоносача „Кузнецов“, за да обезопасят проливите от американците.

    07:39 13.04.2026

  • 9 Терористите от САЩ

    6 2 Отговор
    Ще стрелят по корабите ли?

    07:56 13.04.2026

  • 10 Соросоид

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Сорос ни каза да пишем срещу Путлер.

    07:56 13.04.2026

  • 11 Ромко москов Русев

    1 4 Отговор
    Кой пит циганина
    Тръмп макар и глупак има армия
    И прави каквото си иска

    07:58 13.04.2026

  • 12 вадят зъбите на кремъл-дядо дръмпир

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Къде е Путин? Шефът на Кремъл се крие от дни....Очевидна празнина в календара на руския президент предизвиква спекулации. От дни не е имало публични изяви на Владимир Путин.

    Последната му известна дейност се е случила на 9 март в Кремъл, по време на среща за пазара на нефт и газ. Оттогава Путин не е бил виждан на правителствения пост!Официална информация казва, че Путин е провел виртуални срещи с управителите, министъра на образованието и шефа на Сбербанк. Той също така участва в заседание на Съвета за сигурност – чрез видеоконференция. Дали тези срещи са били излъчвани на живо или предварително записани, остава неясно. засилва се защитата на путиновата резиденция страх в кремъл от новите Фламинго ф5 ,които са модифициран вариант на Фау3.Просия предлага мир и вади ядрена заплаха...вече са тотално ос..ни кремълските идиоти в операцията си за 3 дни.

    08:02 13.04.2026

  • 13 Мисля, че Иран и Русия винаги се

    1 1 Отговор
    Мисля, че Иран и Русия винаги се готвят за иб рик на САЩ, и се молят да са такъв. Северна Корея е таен иб рик на САЩ, Куба - също. Но няма как САЩ да приемат това, поне не публично. Иран е използван за плашило, удобно плашило, в полза на колониализмът си в страните близо до Иран. Как ще оправдаят базите си в тези страни. Така с плашилото Русия, САЩ оправдават базите в Европа, и съществуването на ЕС - колективната американска колония, НАТО е колективният имперски колониален корпус на САЩ. То всички са колонии на САЩ, щом купуват американски акции и облигации, интернет монополи, Майкрософт, Кока Кола, и всички свързани с Уолстрийт, такси от карти и транзакциите, борсите, лихвите... Без Иран и Русия като плашила, няма да има тез васални ползи за САЩ. КОЙТО РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ.. Япония ако се опъва, на САЩ, Ким Чен праща ракета в тяхна посока.

    08:03 13.04.2026

  • 14 мммм

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "хмм":

    За китайските танкери те разбирам, ама руските каква работа имат там? Русия горива си има!

    08:06 13.04.2026

  • 15 вадят зъбите на кремъл-дядо дръмпир

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "хмм":

    коментираш Грешна информация ,а от там и се правят грешни изводи.точните думи са блокада на теснината ,но се пускат вси кораби ,които са ирански или акостират в ирански пристанища.Ако платят такса на иран се СПИРА всеки кораб навсякъде в море или океан!ПС.Уверявам те на америка не се плаши ни от просиянци ни от китайци.Те са послушни кучета и когато им свирне американец застават мирно.

    08:09 13.04.2026

  • 16 Мишел

    3 2 Отговор
    Трите най големи атомни самолетоносача на САЩ и големите американски десантните кораби са на 1800 км. от Иран, за да са извън обсега на иранските противокорабни ракети. Това означава , че сухопътна военна операция няма да има. САЩ са наясно, че Иран ще блокира Ормузкия проток. Затова САЩ ще опитат да блокират протока.

    08:11 13.04.2026

  • 17 гадател

    2 1 Отговор
    Тръмпее, бой.

    08:22 13.04.2026

  • 18 А50

    1 0 Отговор
    Клонинги и аналози на Циркон ще свършат работа. Що крият Линкълн

    08:26 13.04.2026

  • 19 А50

    2 0 Отговор
    Пирати и лихфари в съюз срещу шахматисти, а ние какво правим с тия разбоиници

    Коментиран от #21

    08:32 13.04.2026

  • 20 Сметката

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Равенство":

    Всеки ден иранците ще губят 259 милиона долара доходи. Огромна сума, непоносима загуба.

    08:33 13.04.2026

  • 21 Дядо дръмпир-шампион 2пъти на НРБ...

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "А50":

    шахМата иде от индия ,В началния си вариант се е казвал Шатрандж!Бил е забранен в страни където е имало ШАХ-като титла на владетел.В първичния си вариант шатрандж Дамата е била най слебата фигура и се е движила като царят сега!Иранците са слаби шахматисти иначе нямаше да допуснат такава фундаментална грешка.Те 4години даваха на просиянците Шахеди само срещу Благодаря и уверение за БРАТСКИ Съюз!

    08:53 13.04.2026

