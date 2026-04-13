Словашкият премиер благодари на напускащия поста си Виктор Орбан

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че уважава решението на унгарските граждани след парламентарните избори.

Той изрази готовност за „интензивно сътрудничество“ с новия унгарски премиер, когото поздрави за резултата.

Фицо благодари във Facebook на унгарския премиер Виктор Орбан за сътрудничеството. „Бих искал да изразя благодарността си към напускащия унгарски премиер Орбан за годините на отлично сътрудничество. В атмосфера на взаимно уважение инвестирахме огромна енергия в развитието на висококачествени словашко-унгарски отношения, които никога не са били на толкова високо ниво, както през този период. Неговите действия в защита на суверенитета и националните интереси бяха и винаги ще бъдат отличен пример за мен“, написа той.

В Унгария са преброени 98,9% от гласовете. Според актуализирани данни, опозиционната партия „Тиса“ е спечелила 138 места в парламента, което ѝ дава конституционно мнозинство, докато управляващият алианс Фидес-КДНП има само 55 места. Партията „Наша страна“ спечели още шест места. Националното събрание на Унгария (еднокамарен парламент) има 199 места.

Орбан призна поражението си и обеща „да не се отказва“. Лидерът на „Тиса“ Петер Мадяр призова премиера да не взема решения, които биха могли да попречат на бъдещето на партията.

Унгария и Словакия често следваха сходни линии във външната политика при правителствата на Орбан и Фицо. Това се отнасяше особено до Украйна и енергийните доставки. След поражението на алианса Фидес-КДНП, Любош Блаха, заместник-председател на словашката управляваща партия Смер, нарече резултата от унгарските парламентарни избори „черен ден“ за страната и цяла Европа.