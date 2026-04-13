Словашкият премиер благодари на напускащия поста си Виктор Орбан

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че уважава решението на унгарските граждани след парламентарните избори.
Той изрази готовност за „интензивно сътрудничество“ с новия унгарски премиер, когото поздрави за резултата.
Фицо благодари във Facebook на унгарския премиер Виктор Орбан за сътрудничеството. „Бих искал да изразя благодарността си към напускащия унгарски премиер Орбан за годините на отлично сътрудничество. В атмосфера на взаимно уважение инвестирахме огромна енергия в развитието на висококачествени словашко-унгарски отношения, които никога не са били на толкова високо ниво, както през този период. Неговите действия в защита на суверенитета и националните интереси бяха и винаги ще бъдат отличен пример за мен“, написа той.
В Унгария са преброени 98,9% от гласовете. Според актуализирани данни, опозиционната партия „Тиса“ е спечелила 138 места в парламента, което ѝ дава конституционно мнозинство, докато управляващият алианс Фидес-КДНП има само 55 места. Партията „Наша страна“ спечели още шест места. Националното събрание на Унгария (еднокамарен парламент) има 199 места.
Орбан призна поражението си и обеща „да не се отказва“. Лидерът на „Тиса“ Петер Мадяр призова премиера да не взема решения, които биха могли да попречат на бъдещето на партията.
Унгария и Словакия често следваха сходни линии във външната политика при правителствата на Орбан и Фицо. Това се отнасяше особено до Украйна и енергийните доставки. След поражението на алианса Фидес-КДНП, Любош Блаха, заместник-председател на словашката управляваща партия Смер, нарече резултата от унгарските парламентарни избори „черен ден“ за страната и цяла Европа.
13 Тоз ако не се откаже от лизането на
И обслужването на Руските интереси за сметка на техните
Го очаква съдбата на Орбан
09:43 13.04.2026
15 Отиват си
До коментар #11 от "малко истински факти":Тези които не са угодни на евреите.зеленсики
09:44 13.04.2026
19 Словашкият премиер благодари на напускащ
ДААА, УЛИЧНИТЕ ПСЕТА ВИНАГИ СИ ДУШАТ ЗАДНИЦИТЕ И СИ МАХАТ С ОПАШКИ. КУЧЕШКАТА ИМ ПРИРОДА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЪЛНО ОБЯСНЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ ЕЗИК И РАЗБИРАНЕ!
09:47 13.04.2026
23 Банкер
До коментар #7 от "Чупката":Ти не плащаш данъци ноБорисов и Пеевски теглят заеми и държавните пари потеглят за руските офшорки в Кипър. Такса спокойствие.
09:55 13.04.2026
25 Абсурдистан
До коментар #21 от "1234":Тук са проблем бавноразвиващите се индивиди от стадото. Имат пример, виждат какво се случва и пак гласуват за измамника.
09:59 13.04.2026
27 благодарства
Чакаме да подкрепят и др.Радев.
10:12 13.04.2026
