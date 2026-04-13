Тръмп се пусна като Исус в Truth Social СНИМКА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка в социалната мрежа Truth Social, на която наподобява Исус Христос.

На изображението Тръмп е облечен в бяла туника и червен химатион, като от дланите му се излъчва светлина. С едната си ръка президентът докосва легнал мъж в болнична престилка.

Държавният глава е заобиколен от медицинска сестра, войник, мъж с кепе с надпис „Ветеран“ и жена, която се моли. На заден план, вдясно от Тръмп, е Статуята на свободата, с фойерверки и самолети, летящи над нея.

Над главата на американския лидер са изобразени силуети на мъже във военни униформи с крила, които също излъчват светлина. В горния ляв и десен ъгъл са изобразени белоглави орли, символът на Съединените щати. От дясната страна на изображението се вее американско знаме.

Изображението е публикувано за първи път от политика и писателя Ник Адамс, който е назначен за специален президентски пратеник по въпросите на американския туризъм, изключителността и ценностите през март 2026 г. Той публикува изображението на страницата си във Facebook в началото на февруари.

Малко преди публикуването на изображението, Тръмп критикува папа Лъв XIV за неговите външнополитически възгледи. Американският президент твърди, че папата е „ужасен във външната политика“, защото подкрепя Иран и е „слаб“ по отношение на престъпността.

