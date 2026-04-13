Тръмп се пусна като Исус в Truth Social СНИМКА

13 Април, 2026 09:54, обновена 13 Април, 2026 10:05 1 434 48

Американският президент направи това, след като критикува римския папа

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка в социалната мрежа Truth Social, на която наподобява Исус Христос.

На изображението Тръмп е облечен в бяла туника и червен химатион, като от дланите му се излъчва светлина. С едната си ръка президентът докосва легнал мъж в болнична престилка.

Държавният глава е заобиколен от медицинска сестра, войник, мъж с кепе с надпис „Ветеран“ и жена, която се моли. На заден план, вдясно от Тръмп, е Статуята на свободата, с фойерверки и самолети, летящи над нея.

Над главата на американския лидер са изобразени силуети на мъже във военни униформи с крила, които също излъчват светлина. В горния ляв и десен ъгъл са изобразени белоглави орли, символът на Съединените щати. От дясната страна на изображението се вее американско знаме.

Изображението е публикувано за първи път от политика и писателя Ник Адамс, който е назначен за специален президентски пратеник по въпросите на американския туризъм, изключителността и ценностите през март 2026 г. Той публикува изображението на страницата си във Facebook в началото на февруари.

Малко преди публикуването на изображението, Тръмп критикува папа Лъв XIV за неговите външнополитически възгледи. Американският президент твърди, че папата е „ужасен във външната политика“, защото подкрепя Иран и е „слаб“ по отношение на престъпността.

Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    37 1 Отговор
    Тръмп е сатаната!!!!!!!

    10:08 13.04.2026

  • 2 Един от България

    34 1 Отговор
    Сатаната в действие

    10:08 13.04.2026

  • 3 Тоя психопат,

    47 1 Отговор
    няма да завърши мандата.Ще бъде позорно прогонен.

    10:08 13.04.2026

  • 4 ккк

    49 2 Отговор
    този е тотално изтрещял, или да го свалят от власт или белите му ще стават все по големи

    10:08 13.04.2026

  • 5 Българин

    9 12 Отговор
    И Хаяско се мисли за Господ....

    10:09 13.04.2026

  • 6 Хи хи хи

    22 0 Отговор
    Оле, лееееее..

    10:09 13.04.2026

  • 7 Новия

    24 1 Отговор
    Месия ,гати вярата този да не е атеист.Ако така продължи нищо чудно да забрани вярата няма значение коя.

    10:10 13.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЧИЧО ВИ ДОНЧО

    13 1 Отговор
    АЗ СЪМ СИ БАШ КАТО НЕГО.
    ПРИЛИЧАМЕ СИ С КОЛЕГАТА.
    САМО ИМА ЕДИН В БЪЛГАРИЯ МИ Е КОНКУРЕНТ 😝

    Коментиран от #23

    10:10 13.04.2026

  • 10 Ами

    23 0 Отговор
    Стар човек с инфантилно поведение и светоусещане. Има ги много.

    10:10 13.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    27 0 Отговор
    Направо съм изненадан, че хАмериканските психиатри МЪЛЧАТ...

    Коментиран от #27

    10:12 13.04.2026

  • 13 12340

    18 1 Отговор
    Иуда от Кариот е бил рижав !:))

    10:12 13.04.2026

  • 14 Браво на Тръмп

    11 1 Отговор
    Хубаво прави Тръмп да критикува римския Папа. Сега Папата да излезе на снимка как на Сторми Даниелс гърдата лапа. Този отговор на Доналд, няма да му хареса, особено на Мелани, че ще се чувства като метреса

    Коментиран от #26

    10:12 13.04.2026

  • 15 Хаха

    22 1 Отговор
    Лудия няма спиране.

    10:13 13.04.2026

  • 16 Хе хе...

    23 0 Отговор
    Мислех, че инфантилния идиот тръмп е просто инфантилен идиот, а той се оказа най обикновен шизофреник.

    10:13 13.04.2026

  • 17 байдън беше

    21 0 Отговор
    изветрял, а този е луд....

    10:13 13.04.2026

  • 18 Тръмпи

    12 0 Отговор
    Е, готин ли съм? И слепите ще прогледнат!

    10:14 13.04.2026

  • 19 Доктора

    18 0 Отговор
    Този е пълен куку и все повече започва да му личи. От повече санитари трябва да бъде заобоколен въоръжени с ризи от ония с дългите ръкави.

    10:15 13.04.2026

  • 20 Независим

    9 7 Отговор
    В опасно време живеем - в Русия президент комплексиран идиот, а в САЩ президент психопат идиот.

    Коментиран от #37

    10:16 13.04.2026

  • 21 Ехааа, лудостта няма граници

    14 1 Отговор
    Не знаех, че Карлуково има такъв хубав стенвестник… извинете , сайт. Сега очаквам да го видя като Наполеон, Айнщайн, като първия човек на Луната , на Марс… накрая и стъпил на Слънцето! Честит да ни е Кралят Слънце!

    10:16 13.04.2026

  • 22 Кощунство...

    12 1 Отговор
    Сатанист се представя като Сина Божи...

    10:17 13.04.2026

  • 23 И той наднича отгоре

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЧИЧО ВИ ДОНЧО":

    ТУ-ТУУУУ…

    10:18 13.04.2026

  • 24 ЕЙЙЙЙ СВЯТ НАШ.

    9 0 Отговор
    Хора добри да се вземем в ръце и да покажем на този че НЕ СТАВА. ОСОБЕННО ХОРАТА ОТ САЩ. ПРЕДИ МАЛКО ОБИЖДА ПАПАТА САМО ЗА ПАРИ БОМБИ И УБИЙСТВА МИСЛИ И ГОВОРИ СЕГА СЕ ПРАВИ НА БОГ ВЗЕЛ Е ПРИМЕР ОТ ТУУ тууууткото " наш". БОЖЕ ТО ЯСНО МОЖЕ БИ НИЕ НЕ МОЖЕМ НО ТИ ГО СТОРИ ИЗГОНИ ГО.

    10:19 13.04.2026

  • 25 Дудов

    5 0 Отговор
    За лудото не питай...То само се обажда

    10:19 13.04.2026

  • 26 Амии

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Браво на Тръмп":

    Тя меланито си е такава, така че не е обидно.

    10:19 13.04.2026

  • 27 Но защо мълчи

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Световната психиатрична гилдия? На този трябва да му сложат черен печат.

    10:23 13.04.2026

  • 28 Ххх

    8 0 Отговор
    Тоя е луд, нали краварите имаха закони да се справят с такива откачалки попаднали на тоя пост?

    10:23 13.04.2026

  • 29 Кой е публикувал изображението

    4 0 Отговор
    не представлява интерес. Кой е авторът на изображението е важно!

    10:25 13.04.2026

  • 30 Мелания

    7 0 Отговор
    Едвам го изтрайвам тоя ! Щото ставам все по дева, и все по непорочна...

    10:26 13.04.2026

  • 31 Няма го Биби

    7 0 Отговор
    А Биби къде е ? Къде е Мешиях ? Кръвожадните Зверове най обичат да се преструват на Ангели небесни.

    10:26 13.04.2026

  • 32 ГОСПОДИИИ,

    7 0 Отговор
    Прибери си го по-бързо , моля те. Май вече хората по целият свят те молят! .. освен шепа овластени юдеи.

    10:26 13.04.2026

  • 33 Бегай

    9 0 Отговор
    Тоя е с изтръмпнал мозък.
    Главата въобще не го слуша.

    10:26 13.04.2026

  • 34 Простият

    9 0 Отговор
    Умните амери така и не се поучиха от тъпите съвети. Те този номер с болнави старчоци начело на държавата го играха още 80-те години.

    10:27 13.04.2026

  • 35 Фикри

    6 0 Отговор
    Боже, прости му, той не знае какво прави !

    10:27 13.04.2026

  • 36 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    Не питай кой е лудия ,той сам се обажда!!!
    "Трут сошъл" явно му е нещо като "бърза помощ" без линейка и без лекари!!!

    10:31 13.04.2026

  • 37 Ако си НЕЗАВИСИМ

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Независим":

    Не трябва изобщо да сравняваш двамата. Ако човекът от Кремъл беше комплексиран куку като този, отдавна нямаше да я има о-крайна и част от съседите ѝ.

    10:32 13.04.2026

  • 38 Пръцко

    9 0 Отговор
    Боже, прибери си вересиите! И боклуците, и отпадъците - да не забравиш! Опазил ме Бог от богохулство!

    10:32 13.04.2026

  • 39 Гост

    8 0 Отговор
    Този е на много сериозни хапчета. Не разбирам как може такъв фанатик и екстремист да управлява страна като Америка. И още повече не разбирам как християнския свят покровителства толкова силно Израел и си затварят очите за престъпленията им срещу човечеството.

    10:40 13.04.2026

  • 40 психопатията е явна

    6 0 Отговор
    25 тата поправка е крайно време да се активира .Конгреса на САЩ Трябва спешно да вземе мерки.

    10:40 13.04.2026

  • 41 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    Тоя някой взима ли го вече на сериозно?!Ритнал е яко терлъка!

    Коментиран от #48

    10:40 13.04.2026

  • 42 Чорбара

    3 0 Отговор
    Рижия пес е болен,мнооого болен.

    10:42 13.04.2026

  • 43 Мишел

    1 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    10:45 13.04.2026

  • 44 Какъв е Тръмп?

    3 0 Отговор
    Деноминация: Тръмп е израснал и е бил потвърден в Презвитерианската църква (клон на протестантството). През 2020 г. той заяви, че вече се идентифицира като извънконфесионален християнин (non-denominational Christian).Духовни съветници: През годините той поддържа близки отношения с евангелски лидери. Негов дългогодишен духовен съветник е пастор Паула Уайт, която е свързвана с „Евангелието на просперитета“.Политическа подкрепа: Той се радва на изключително силна подкрепа от страна на белите евангелски християни в САЩ, които го виждат като защитник на религиозните свободи и консервативните ценности.Лични убеждения: Самият той често подчертава, че религията е „нещо прекрасно“ и че събира и пази Библии, изпратени му от негови поддръжници.

    Имаме евангелистки апокалиптика с очевидни МЕСИАНСКИ амбиции!
    Около него са същите!


    Но това богохулство вече минава всякакви граници!

    10:45 13.04.2026

  • 45 Н.Св. Папата има основание

    3 0 Отговор
    да анатемоса Тръмп за богохулство!

    10:46 13.04.2026

  • 46 Психиатър

    2 0 Отговор
    В нашите книги няма описание за лечение на такъв тежък случай.Единствено лопатата по главата го оправя.

    10:47 13.04.2026

  • 47 Булгар нация

    0 0 Отговор
    Тръмп лично не се занимава да пише по интернет, това го прави екипът му отговарящ за социалните мрежи.

    А това изображение е създадено и се разпространява като шега от Индийският сайт times now.

    Само простия бай ганьо може да взима шеги за нещо сериозно

    10:48 13.04.2026

  • 48 Пръцко

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй":

    Ами като маймуна с калашник в детска градина е! Ще я гръмнеш ли, или ще чакаш да ѝ свърши пълнителят?!? Човечеството е в ступор - гледа и не вярва на ушите си :(((

    10:52 13.04.2026