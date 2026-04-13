Тръмп се пусна като Исус в Truth Social СНИМКА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка в социалната мрежа Truth Social, на която наподобява Исус Христос.
На изображението Тръмп е облечен в бяла туника и червен химатион, като от дланите му се излъчва светлина. С едната си ръка президентът докосва легнал мъж в болнична престилка.
Държавният глава е заобиколен от медицинска сестра, войник, мъж с кепе с надпис „Ветеран“ и жена, която се моли. На заден план, вдясно от Тръмп, е Статуята на свободата, с фойерверки и самолети, летящи над нея.
Над главата на американския лидер са изобразени силуети на мъже във военни униформи с крила, които също излъчват светлина. В горния ляв и десен ъгъл са изобразени белоглави орли, символът на Съединените щати. От дясната страна на изображението се вее американско знаме.
Изображението е публикувано за първи път от политика и писателя Ник Адамс, който е назначен за специален президентски пратеник по въпросите на американския туризъм, изключителността и ценностите през март 2026 г. Той публикува изображението на страницата си във Facebook в началото на февруари.
Малко преди публикуването на изображението, Тръмп критикува папа Лъв XIV за неговите външнополитически възгледи. Американският президент твърди, че папата е „ужасен във външната политика“, защото подкрепя Иран и е „слаб“ по отношение на престъпността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 ЧИЧО ВИ ДОНЧО
ПРИЛИЧАМЕ СИ С КОЛЕГАТА.
САМО ИМА ЕДИН В БЪЛГАРИЯ МИ Е КОНКУРЕНТ 😝
Коментиран от #23
10:10 13.04.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #27
10:12 13.04.2026
14 Браво на Тръмп
Коментиран от #26
10:12 13.04.2026
23 И той наднича отгоре
До коментар #9 от "ЧИЧО ВИ ДОНЧО":ТУ-ТУУУУ…
10:18 13.04.2026
До коментар #14 от "Браво на Тръмп":Тя меланито си е такава, така че не е обидно.
10:19 13.04.2026
27 Но защо мълчи
До коментар #12 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Световната психиатрична гилдия? На този трябва да му сложат черен печат.
10:23 13.04.2026
33 Бегай
Главата въобще не го слуша.
10:26 13.04.2026
36 Оракула от Делфи
"Трут сошъл" явно му е нещо като "бърза помощ" без линейка и без лекари!!!
10:31 13.04.2026
37 Ако си НЕЗАВИСИМ
До коментар #20 от "Независим":Не трябва изобщо да сравняваш двамата. Ако човекът от Кремъл беше комплексиран куку като този, отдавна нямаше да я има о-крайна и част от съседите ѝ.
10:32 13.04.2026
41 Град Козлодуй
Коментиран от #48
10:40 13.04.2026
44 Какъв е Тръмп?
Имаме евангелистки апокалиптика с очевидни МЕСИАНСКИ амбиции!
Около него са същите!
Но това богохулство вече минава всякакви граници!
10:45 13.04.2026
47 Булгар нация
А това изображение е създадено и се разпространява като шега от Индийският сайт times now.
Само простия бай ганьо може да взима шеги за нещо сериозно
10:48 13.04.2026
48 Пръцко
До коментар #41 от "Град Козлодуй":Ами като маймуна с калашник в детска градина е! Ще я гръмнеш ли, или ще чакаш да ѝ свърши пълнителят?!? Човечеството е в ступор - гледа и не вярва на ушите си :(((
10:52 13.04.2026