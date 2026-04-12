Доналд Тръмп: САЩ започват незабавна блокада на Ормузкия проток! Израел нареди повишена бойна готовност

12 Април, 2026 16:53, обновена 12 Април, 2026 17:52 4 499 192

Тръмп настоя, че след американските въздушни удари Иран вече няма военноморски флот, военновъздушни сили, радарни системи или ръководство

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският флот незабавно ще започне блокада на Ормузкия проток и ще спира всеки съд в международни води, който е платил на Иран такса за преминаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп заяви това в социалната си мрежа „Трут соушъл“ часове след американско-иранските мирни преговори в Исламабад, които завършиха без резултат. Срещата „премина добре, по повечето точки (страните) се разбраха“, заяви Тръмп.

Президентът, цитиран от Асошиейтед прес, предупреди също, че САЩ са готови да „довършат“ Иран в „подходящия момент“, подчертавайки, че ядрените амбиции на Техеран са в основата на провала на преговорите.

„С незабавен ефект американският флот, най-добрият на света, ще започне процеса на БЛОКИРАНЕ на всеки кораб опитващ се да влезе или излезе от Ормузкия проток“, заяви Тръмп. Ройтерс отбелязва, че той е силно против идеята Иран да прибира такса от корабите, които минават през важния воден транспортен маршрут.

„Също така инструктирах нашия флот да търси и възпира всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открито море“, заяви той.

АП допълва, че Тръмп се стреми да упражни стратегически контрол върху водния път, отговорен за транспортирането на 20% от световните доставки на петрол преди войната, надявайки се да отнеме ключовия лост на въздействие на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано в събота, че "независимо" от изхода на преговорите между страната му и Иран, "ние печелим", пише АФП.

Коментирайки текущите преговори между двете страни в Исламабад, докато напускаше Белия дом, Тръмп заяви, че "може би ще сключат споразумение, а може би не. Няма значение. От гледна точка на Америка, ние печелим".

Попитан за спекулациите, че Китай може да изпрати на Иран кораб с военна помощ, Тръмп предупреди, че "ако Китай направи това, ще има големи проблеми".

Доналд Тръмп заяви, че страната му е победила Иран във всички военни аспекти.

Говорейки пред пресата при напускането на Белия дом, Тръмп настоя, че след американските въздушни удари Иран вече няма военноморски флот, военновъздушни сили, радарни системи или ръководство, като отбеляза, че бившият върховен лидер аятолах Али Хаменей "го няма. Той управляваше в продължение на много години; вече го няма".

"Да видим какво ще се случи", добави Тръмп относно преговорите между САЩ и Иран, като подчерта, че "с всичко това... от моя гледна точка, не ми пука".

Най-висшият военен в Израел нареди на въоръжените сили на страната да се приведат в повишена бойна готовност след провала на преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, съобщи днес израелският уебсайт Ynet (електронната версия на в. "Йедиот Ахронот"), цитиран от ДПА.

Началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир нареди на въоръжените сили да се приведат в повишена бойна готовност и да се подготвят за възможността за подновяване на военната конфронтация с Иран в близко бъдеще, сe посочва в медийното съобщение.

Същевременно говорител на ЦАХАЛ каза, че за момента все още не е взето решение за военни действия и че инфромацията в Ynet се проучва.

Позовавайки се на висши израелски правителствен служител, обществената телевизия "Кан" съобщи, че Израел е готов заедно със САЩ за възобновяване на бойните действия срещу Иран.

Снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията срещу Иран не е приключила.

Според Ynet ЦАХАЛ са предприели подготвителни действия, подобни на тези преди войната с Иран през юни миналата година и преди сегашната кампания, започнала на 28 февруари, с ускорени процедури на планирането и изпълнението.

Медията посочва, че е издадена заповед за поддържане на висока бойна готовност във всички райони, за да се съкрати времето за реакция и за преодоляване на оперативните пропуски.


