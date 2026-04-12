Доналд Тръмп: САЩ започват незабавна блокада на Ормузкия проток! Израел нареди повишена бойна готовност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският флот незабавно ще започне блокада на Ормузкия проток и ще спира всеки съд в международни води, който е платил на Иран такса за преминаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп заяви това в социалната си мрежа „Трут соушъл“ часове след американско-иранските мирни преговори в Исламабад, които завършиха без резултат. Срещата „премина добре, по повечето точки (страните) се разбраха“, заяви Тръмп.
Президентът, цитиран от Асошиейтед прес, предупреди също, че САЩ са готови да „довършат“ Иран в „подходящия момент“, подчертавайки, че ядрените амбиции на Техеран са в основата на провала на преговорите.
„С незабавен ефект американският флот, най-добрият на света, ще започне процеса на БЛОКИРАНЕ на всеки кораб опитващ се да влезе или излезе от Ормузкия проток“, заяви Тръмп. Ройтерс отбелязва, че той е силно против идеята Иран да прибира такса от корабите, които минават през важния воден транспортен маршрут.
„Също така инструктирах нашия флот да търси и възпира всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открито море“, заяви той.
АП допълва, че Тръмп се стреми да упражни стратегически контрол върху водния път, отговорен за транспортирането на 20% от световните доставки на петрол преди войната, надявайки се да отнеме ключовия лост на въздействие на Иран.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано в събота, че "независимо" от изхода на преговорите между страната му и Иран, "ние печелим", пише АФП.
Коментирайки текущите преговори между двете страни в Исламабад, докато напускаше Белия дом, Тръмп заяви, че "може би ще сключат споразумение, а може би не. Няма значение. От гледна точка на Америка, ние печелим".
Попитан за спекулациите, че Китай може да изпрати на Иран кораб с военна помощ, Тръмп предупреди, че "ако Китай направи това, ще има големи проблеми".
Доналд Тръмп заяви, че страната му е победила Иран във всички военни аспекти.
Говорейки пред пресата при напускането на Белия дом, Тръмп настоя, че след американските въздушни удари Иран вече няма военноморски флот, военновъздушни сили, радарни системи или ръководство, като отбеляза, че бившият върховен лидер аятолах Али Хаменей "го няма. Той управляваше в продължение на много години; вече го няма".
"Да видим какво ще се случи", добави Тръмп относно преговорите между САЩ и Иран, като подчерта, че "с всичко това... от моя гледна точка, не ми пука".
Най-висшият военен в Израел нареди на въоръжените сили на страната да се приведат в повишена бойна готовност след провала на преговорите между САЩ и Иран в Исламабад, съобщи днес израелският уебсайт Ynet (електронната версия на в. "Йедиот Ахронот"), цитиран от ДПА.
Началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир нареди на въоръжените сили да се приведат в повишена бойна готовност и да се подготвят за възможността за подновяване на военната конфронтация с Иран в близко бъдеще, сe посочва в медийното съобщение.
Същевременно говорител на ЦАХАЛ каза, че за момента все още не е взето решение за военни действия и че инфромацията в Ynet се проучва.
Позовавайки се на висши израелски правителствен служител, обществената телевизия "Кан" съобщи, че Израел е готов заедно със САЩ за възобновяване на бойните действия срещу Иран.
Снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че кампанията срещу Иран не е приключила.
Според Ynet ЦАХАЛ са предприели подготвителни действия, подобни на тези преди войната с Иран през юни миналата година и преди сегашната кампания, започнала на 28 февруари, с ускорени процедури на планирането и изпълнението.
Медията посочва, че е издадена заповед за поддържане на висока бойна готовност във всички райони, за да се съкрати времето за реакция и за преодоляване на оперативните пропуски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цеко
Коментиран от #123
16:54 12.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #55, #78, #189
16:55 12.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Баце ЕООД
Коментиран от #120
16:56 12.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Майна
И срещу истинския виновник за всички беди- лондонсити
Бащицата ( лондонсити) на Корпуса на гвайдерците в Иран и фанатизмът на Израел
Давай, Тръмп!
16:58 12.04.2026
8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
16:58 12.04.2026
9 сащисан
16:59 12.04.2026
10 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
17:00 12.04.2026
11 Майна
До коментар #4 от "Каквото и":Мечтай си..
Последните проучвания показват, че рейтинга на Тръмп се покачва
Като си се забил в брюкселската пропаганда и журналята платени от дълбоките в САЩ..
С те се показаха
17:00 12.04.2026
12 Тома
Коментиран от #169
17:01 12.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А50
Коментиран от #23
17:01 12.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 След като печелите
17:02 12.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Симо
Същото да казали и Наполеон и човека с мустачките!! Влизайки в Москва. Продължението на историята я знаем.
17:03 12.04.2026
19 В психиатрията
Един болен върви със завързана обувка и подвиква:
- хайде върви по- бързо.
Срещу него лекуващия психиатър и го пита:
- каква правиш? Кого водиш?
- а никой докторе. Това е стара обувка, ама аз и говоря като на куче.
Докторът повдигал вежди и му казал:
- браво! Добре си. Утре те изписваме и отминал.
Болният почакал малко и се обърнал към вързаната обувка:
- Мурджо, видя ли как излъгахме доктора, че си обувка!
Та и с бай Дончо положението е ясно!
17:04 12.04.2026
20 Жорко
Коментиран от #24
17:04 12.04.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
Учи са от Аятоласите.
17:04 12.04.2026
22 Бай Дончо пак победи ...за 99- ти път
Коментиран от #27
17:05 12.04.2026
23 Майна
До коментар #14 от "А50":Отвлича..
Сорос още ли плаща?
Ми той и другите затъват , умря им и Лойдс, ха ха ха..
Давай , Тръмп!
Пиратите от лондонсити и кораби нямат, ха ха
Или онзи с токчета , Макарон ще се..бори..
Смях , та смях..
17:05 12.04.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Жорко":Дайте нещо за ...Путин, че отиде в забвение горкия.
17:05 12.04.2026
25 Кво печели рижавият олигофрен
Коментиран от #34
17:06 12.04.2026
26 Майна
1. Териториални води. Части от пролива попадат в териториалните морета на:
ИранОманВсяка държава контролира до 12 морски мили от бреговата си линия съгласно международното право.
2. Но все още е отворен за глобално корабоплаванеВъпреки че тези води са териториални, проливът се регулира от правото на „транзитно преминаване“ съгласно Конвенцията на ООН по морско право.
Това означава:
Корабите и самолетите от всички страни могат да преминават без да е необходимо разрешение. Граничните държави не могат да блокират или значително да възпрепятстват този транзит (освен при много ограничени обстоятелства).3. Защо това е важно. Ормузкият проток е един от най-важните пунктове за превоз на петрол в света, така че поддържането му отворен се счита за критично важно за световната търговия.
В крайна сметка:
Това не са международни води , но функционира като международен проход, защото правата за глобално корабоплаване са законово защитени.
Ако искате, мога да обясня как това се различава от „истинските“ международни води (откритото море). (ChatGPT)"
Коментиран от #93
17:06 12.04.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Бай Дончо пак победи ...за 99- ти път":Споко, не бързай като пърле пред баща си...има време за всичко.
17:07 12.04.2026
28 Олеееее......
17:07 12.04.2026
29 Асен Генов
17:07 12.04.2026
30 Владимир Путин, президент
17:07 12.04.2026
31 ТЕ краварите
17:08 12.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 нннн
Що му публикуват глупостощите
Коментиран от #43
17:08 12.04.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Кво печели рижавият олигофрен":Венецуелски петрол налива милиарди в хазната на САЩ.
Коментиран от #47
17:08 12.04.2026
35 Коста
Коментиран от #42
17:09 12.04.2026
36 Зевзек
Така е, даже и да ви изгонят от залива вие "печелите" тази война. То във Виетнам "спечелихте" и в Афганистан "спечелихте". Нищо че иранците са най-новата ядрена държава и всички ще им плащат че минават през протока - вие "печелите". А пък китайците "загубиха" защото петрола ще се плаща вече в юани.
Важното е нашите козячета да мислят че сте много велики и да ви се кланят.
Коментиран от #40
17:09 12.04.2026
37 Синчето на Соловьов
До коментар #32 от "Асен Генов":Не говори така за нас
17:09 12.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 аятолах Али Хаменей "го няма"
17:09 12.04.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "Зевзек":Щатски кораби в пролива....аятоласите са изпокриха като мишки.
Коментиран от #45
17:10 12.04.2026
41 Мишел
Коментиран от #129, #190
17:10 12.04.2026
42 Учуден
До коментар #35 от "Коста":"НАТО добре се защити след ударите на Иран"
За това ли не остана една краварска база в залива неразрушена - или те краварите ще излизат от НАТО и тях не ги смятате.
17:10 12.04.2026
43 Майна
До коментар #33 от "нннн":Искаш си нашмърканите от купето?
Ти и ти ли си с " побелял" нос?
Егати и плиткоумието..
Пееш в един хор с тях..
17:11 12.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Зевзек
До коментар #40 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Щатските кораби не смеят да припарят до пролива - изпокриха се при "съюзниците" си от залива. Пък на нашите козячета им се реве от мъка.
Коментиран от #172
17:12 12.04.2026
46 Истинско обещание 🇮🇷
Направи Иран непобедим по силен по сплотен и с по голям стремеж за стотици ядрени бойни глави
До 7-8 месеца Иран вече ще има ядрено оръжие и ти оранжев шут масов убиец и онзи терорист убиеца на деца Нетаняху няма да посмеете вече да се изрепчите на Иран...Иран ще произведе десетки хиляди балистични ракети в следващите месеци,ще възстанови щетите от таксите от ОРМУЗКИЯ ПРОТОК и ще възстанови напълно морския си военен комплекс от подводници кораби и т н ..Иран ще излезе по силен от всякога а теб в сащ те чака епщейн импийчмънт параграф 25 и доживотен затвор,а Нетаняху Хага въжето
Коментиран от #51
17:12 12.04.2026
47 Пишеш пълни глупости
До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":1 танкер за завода в Тексас с тежък мазут дето трябва с разредители да го разтоварят и още не са голяма печалба викаш е за САЩ .......
17:13 12.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #54
17:14 12.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ти май не си ..сам
До коментар #46 от "Истинско обещание 🇮🇷":Изтрезней ...
17:15 12.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Зевзек
До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"не мой си изнасят петрола"
"Съюзниците" на господарите ти не могат пък Ирак си изнася колкото си иска. Ех колко мъка има по този свят - особено козяшка мъка - хайде да ви е честита най-новата ядрена държава.
Коментиран от #63, #68
17:16 12.04.2026
55 АхАх
До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Щатските бойни кораби ги е шубе да се наврат там щото ще видят дъното отблизо.
Коментиран от #141
17:17 12.04.2026
56 Дон Корлеоне
До коментар #53 от "Гориил":Хаяско пусна ли интернета?
17:18 12.04.2026
57 Никъде реално
Коментиран от #60
17:18 12.04.2026
58 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #61
17:18 12.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #57 от "Никъде реално":В Ирак САДДАМА увисна на клона и САЩ си спретнаха ТРИ военни бази....
Коментиран от #65, #71
17:19 12.04.2026
61 Зевзек
До коментар #58 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Е друго си е "великите" самолетоносачи да се скатаят че им се палят пералните нали?
Коментиран от #66
17:20 12.04.2026
62 Синчето на Тръмпунгела
17:20 12.04.2026
63 Гресирана ватенка
До коментар #54 от "Зевзек":Да не си се натровил с яйца 😁
Коментиран от #115
17:20 12.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Запознат
До коментар #60 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"спретнаха ТРИ военни бази"
Минало време - и от там ги изритаха - сега имат нула военни бази в Ирак.
17:21 12.04.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Истинско обещание 🇮🇷
17:22 12.04.2026
68 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #54 от "Зевзек":Как Иран си изнася петрола, че нещо не са разбра....
Коментиран от #75
17:22 12.04.2026
69 Юрий
Израел ще бъде смазан .
И третата световна е неизбежна .
Китай ще бъде новия световен хегемон защото хем са милиард и 200 000
Хем Сибир е на крачка
Америка разби Ирак за да може Китай да им купува петрола .
Европа е пътник . 30% в момента и след десет години 50 % няма да са европейци
Коментиран от #145
17:23 12.04.2026
70 Зевзек
До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Те и Виетнам бомбеха ама накрая висяха по вертолетите от покрива на посолството. Ама там поне 10 години удържаха пък сега аятоласите ги наритаха за месец и половина.
17:23 12.04.2026
71 Ъхъъъъъ
До коментар #60 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И за това вероятно дори и в парламента на Ирак миналата седмица всички единодушно скандираха "Смърт за САЩ и Израел" нали? И нота от САЩ имаше впрочем ... щито невиждани успехи САЩ постигна там ...
17:24 12.04.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Зевзек
До коментар #68 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ами китайски, френски и всякакви танкери отиват пълнят и минават пък ако отидат при "съюзниците" на господарите ти и не минават а се подпалват. А нашите козячета скимтят.
Коментиран от #83
17:26 12.04.2026
76 Зевзек
До коментар #73 от "Язък за монголите и Ко пейките":Хайде да ви е честита най-новата ядрена държава - пък вие си ревете че са наритали господарите ви.
Коментиран от #86
17:27 12.04.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 HEРАЗБРАЛ
До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Такава неадекватност??? Или дилърът ти е змей, или заработваш към НПО. И в двата случая ме интересува. Искам и аз. Давам варненска комисионна. И аз съм от розовите понита в ДБ-ПП...
Коментиран от #80
17:28 12.04.2026
79 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Честито на печелившите
Коментиран от #84, #101
17:28 12.04.2026
80 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #78 от "HEРАЗБРАЛ":Мен не ме мисли. Щатските БОЙНИ кораби са в пролива....аятоласите са изпокриха като мишки....
17:30 12.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Абе
17:30 12.04.2026
83 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #75 от "Зевзек":По ДЕСЕТ танкера на ден...преди са преминавали по 130 танкера....Иран губи милиарди....
Коментиран от #94, #140
17:31 12.04.2026
84 Зевзек
До коментар #79 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"През февруари и март 2026 г. тя бе обект на засилени атаки с дронове и ракети от страна на проирански групировки"
Да ама вече сме април и краварите се изнесоха от Ирак - ама козячето не са го уведомили от посолството.
17:31 12.04.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Израел не е най- новата
До коментар #76 от "Зевзек":Верно, само...190 Я.бойни глави, всяка една десетократно по- мощна от тази на Хирошима но стигат и за Сите амуджи и ...5 -те града у Монголо- мюсюлманската ДЖАМАХИРИЯ на педофила))))))
Коментиран от #150
17:32 12.04.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Пирати, сър!
17:33 12.04.2026
90 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #102
17:34 12.04.2026
91 Хи хи
17:34 12.04.2026
92 Бай Ганьо
17:34 12.04.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Зевзек
До коментар #83 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"преди са преминавали по 130 танкера"
Е така де ама са били на "съюзниците" на господарите ти а не на Иран а сега не минават. Ти от къде мислиш минават танкерите които товарят от Кувейт, Бахрейн, СА и Катар - или то мисленето не е приоритет при козячетата.
Много ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри.
Коментиран от #103, #105
17:35 12.04.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 не може да бъде
17:37 12.04.2026
99 Дон Корлеоне
Коментиран от #107, #113
17:37 12.04.2026
100 Възраждане
До коментар #96 от "Никой вече не вярва на":Коце и оная Пияната твърдят че бай ДОНЧО е нашият Човек!
Ти изпрати ли му картичка с поздравления?
17:37 12.04.2026
101 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #79 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Или конника без глава? А? Гренландският пингуин
17:38 12.04.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #94 от "Зевзек":Катар, Бахрейн, Саудитска Арабия имат И тръбопроводи по суша и си изнасят петрола....Иран, духа супата.
Коментиран от #108
17:38 12.04.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Zaxaрова
До коментар #94 от "Зевзек":Брау бе гуведо!Още 100 постинга и ще имаш днес какво да ядеш.
17:39 12.04.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Запознат
До коментар #99 от "Дон Корлеоне":И без интернет руснаците попиляха НАТО и фалираха ЕС
17:39 12.04.2026
108 Хи хи
До коментар #103 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тръбите им са едни малки тръбички, колкото да духат супата !
17:40 12.04.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Скарлет
17:40 12.04.2026
113 Пусна я...
До коментар #99 от "Дон Корлеоне":И дръвени КЕН -ефи със снимка на У... ЙЛО на вратата
Хехехехехехе
17:40 12.04.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Хи хи хи
До коментар #63 от "Гресирана ватенка":другите да не са кат теб да се хранят
от кофите ???!
и да си мажат ватенката с грес за камуфлаж, че са "механици"
17:41 12.04.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 "Ново село" базата
17:42 12.04.2026
118 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #109 от "Мишел":Откъде ли щатските изтребители бомбят Иран ????
Коментиран от #122
17:42 12.04.2026
119 Зевзек
До коментар #114 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ами той не е спрял да печели - Индия е милиард и половина - повече от господарите ти и пуделите им и купува яко на цена 112 за барел.
Коментиран от #135
17:43 12.04.2026
120 Европа я нема
До коментар #5 от "Баце ЕООД":у целата схема.
Ама никъде я нема.
Усещам как грискаме графицето защото Урсула Кая и розовите понита на чело с френската кокошка се опитват да се правят на много хитри и Велики А където отидат чакат на миндерчето докато великите сили съединените щати Русия и Китай не се договорят
Какви смешници управляват европейският съюз не е истина
Коментиран от #131
17:43 12.04.2026
121 Толкуз мозък
До коментар #97 от "Копейки проЗДТИ":Само у Перник или Асеновград може да има
17:44 12.04.2026
122 Зевзек
До коментар #118 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Те падат като круши - не смеят да припарят над Иран.
Коментиран от #128
17:44 12.04.2026
123 ФАКТ
До коментар #1 от "Цеко":Пуслер няма гащи да блокира доставките на НАТО в Украйна и се крие у дупката.
Коментиран от #127
17:44 12.04.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Тва чфутите са големи иноватори убачии
17:46 12.04.2026
127 Запознат
До коментар #123 от "ФАКТ":Че какви доставки има в Украйна и от кого че Путин да ги спира - укрохунтата е на издихания.
Коментиран от #148
17:46 12.04.2026
128 РАЗБОМБИХА ИРАН
До коментар #122 от "Зевзек":Ако не слушкат, пак ша го почват.....
17:46 12.04.2026
129 През 1946г.
До коментар #41 от "Мишел":Коя война спечелиха?
Коментиран от #158
17:47 12.04.2026
130 Хи хи хи
До коментар #106 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Абеееееее
вЕрваме ти
ама не
ти вЯрваме
17:47 12.04.2026
131 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #120 от "Европа я нема":ЕС бомби Путин...
Тва е схемата, ама кой да знай.
Коментиран от #142
17:48 12.04.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #119 от "Зевзек":Виж на борсата цената на петрол "Урал" и тогава говори.
17:49 12.04.2026
136 Менса
До коментар #111 от "Един":Акъла му е като на Пацо от Биг Брадър и Митьо Пищова ма те не са толко зли.
17:49 12.04.2026
137 Ние сме иранци
17:49 12.04.2026
138 Пламен
Една от тоалетните се запушила . Офицер праща курсанти да я отпушат . Не става ...
Един от салагите тайно приготвил ,,гърмяща смес" и я пуснал в дупката . ГРЪМ И УЖАСТ !!!
Кенефа се отпушил , ама после чистили тавана няколко дни . :)
Та , ако се наложи , можем да помогнем с нещо за самолетоносача . :)
17:49 12.04.2026
139 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #133 от "Зевзек":А бе аз да го намерим КИМЧО на картата...
.
Коментиран от #161
17:50 12.04.2026
140 Некой
До коментар #83 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Само дето преди не са плащали.
Коментиран от #143
17:50 12.04.2026
141 хмм
До коментар #55 от "АхАх":да не са като крайцер мацква...
17:51 12.04.2026
142 Зевзек
До коментар #131 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ха ха ха ЕС вече и папуасите не им обръщат внимание - от тях нищо не зависи. Танкерите на Русия си минават през ламанша пък на господарите ти не могат да минат през Ормузкия проток.
Така че скимти си ама тихо.
Коментиран от #151, #152
17:52 12.04.2026
143 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #140 от "Некой":Кви плащания за десет танкера бре....ти губиш 110 танкера дневно.....
Коментиран от #182
17:54 12.04.2026
144 Сега и дело има вече срещу тая
17:55 12.04.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Откровение
17:55 12.04.2026
147 Боци
17:55 12.04.2026
148 Някой
До коментар #127 от "Запознат":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.
17:55 12.04.2026
149 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
17:58 12.04.2026
150 Мишел
До коментар #86 от "Израел не е най- новата":Израел има стотина ЯО, но територията му е само 20770кв.км. Това го прави много уязвим при масово нападение с обикновени балистични и хиперзвукови ракети. Иран е с територия 1650000кв.км., ,има над 100000 балистични и хиляди хиперзвукови ракети, над 70000 от които достигат Израел. Над седмица Иран отговори на Израел с масов обстрел на градовете на еврейската държава и може да го прави месеци. Помощта на Китай и Северна Корея му дава възможност да го прави с години.
Коментиран от #156
17:59 12.04.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #142 от "Зевзек":ЕС бомби Путин...дреме му на ЕС за папуасите....
17:59 12.04.2026
153 Абе не знам, ама в ТЕМУ
17:59 12.04.2026
154 Ролан
18:00 12.04.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Оди лопай ку...РЕВЕ..
До коментар #150 от "Мишел":Пен Дел. Не ни занимавай със своите хомо фантазии и копнежи
У... ЙЛО педофила... уйде
18:01 12.04.2026
157 ГОЛЕМ СМЕХ
18:01 12.04.2026
158 Мишел
До коментар #129 от "През 1946г.":През 1946г. САЩ бяха в коалицията на победителите във ВСВ.
Коментиран от #165, #168
18:02 12.04.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #166
18:03 12.04.2026
161 Зевзек
До коментар #139 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Е как бе нали му ходи на гости - амнезия ли получи.
Коментиран от #167
18:04 12.04.2026
162 Вацев
18:05 12.04.2026
163 Уникално
Коментиран от #175
18:05 12.04.2026
164 6135
В отговор на тези думи на Тръмп на страницата на Руското министерство на външните работи е публикувана разписка от заплащането на Иран за преминаването на ядрена подводница, клас Борей.
Коментарът под разписката гласи, че за да улесни американския флот, подводницата, въоръжена с 16 ракети Булава, се насочва към американското крайбрежие.
18:05 12.04.2026
165 Не грамотен Петушар )))
До коментар #158 от "Мишел":Съюзника на АДОЛФ --- Ком фашисткия СССР влиза в Анти- Хитлеристката Коалиция( 25 държави )едва през 19 41 есента!! АааааааХахахаха
ЧетИ...пен Дел....четИ....
18:06 12.04.2026
166 Санитаря от Карлуково
До коментар #160 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ти нали в една стая с единия Путин си.
Коментиран от #170
18:06 12.04.2026
167 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #161 от "Зевзек":Гостито си е гости....ама и там гегата може да играй
18:06 12.04.2026
168 Гресирана ватенка
До коментар #158 от "Мишел":Което не бива да ти пречи да продължиш да се шиеш в задНИКА.
18:06 12.04.2026
169 А защо
До коментар #12 от "Тома":Да приближават? Тва да не е да се замерят с прашки
18:06 12.04.2026
170 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #166 от "Санитаря от Карлуково":Бомбя ПУТИН.....независимо къде сме.
Коментиран от #188
18:07 12.04.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 нннн
До коментар #45 от "Зевзек":Неее! Нашмърканите не ги ща. Радвах му се на Тръмп, че ги насмете. Но после откачи и заприлича на луд с картечница... Маймуна с бомба, атомна...
18:08 12.04.2026
173 САЩ и Иран
18:09 12.04.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Учуден
До коментар #163 от "Уникално":Що трябва да си го представя - Иран наритаха щатите - това е реалността а козячетата какво си представят е съвсем друга работа.
Поздравявам ги с най-новата ядрена държава в света.
Коментиран от #183
18:09 12.04.2026
176 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #180
18:11 12.04.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Скорсезе призна
18:11 12.04.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Путине, Путине...
18:12 12.04.2026
182 Мишел
До коментар #143 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Иран не губи нефт и танкери, губят ги противниците му, които ме могат да преминат през Ормузкия проток.
От блокирането на Ормузкия проток печели най много Русия, която е единствения доставчик без проблеми. Руският нефт е с рекордна цена над 121евро/барел
Коментиран от #187
18:12 12.04.2026
183 Zaxaрова
До коментар #175 от "Учуден":Брау говедо!Ако продължиш така на края на смяната ще ядеш и тази вечер.
18:13 12.04.2026
184 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #180 от "Зевзек":Аферим за такова "наритване"....като в Иран...и пролива ша гушнат на Аятоласите.
18:13 12.04.2026
185 И що пък САЩ
18:13 12.04.2026
186 Коста
Коментиран от #191
18:14 12.04.2026
187 Кухоглава копейка
До коментар #182 от "Мишел":На нас тук какъв ни е кяра бе боклууук с боклууук?
18:14 12.04.2026
188 Санитаря от Карлуково
До коментар #170 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Знам знам хвърляте си "бомбички" от едното легло до другото - ама мисля да те преместя в друга стая и тогава не можеш бомби Путин.
18:14 12.04.2026
189 666
До коментар #3 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":БОЙНИТЕ ИМ КОРАБИ СА НА РЕМОНТ В ХЪРВАТИЯ. ТЕГЛЕНИ СА НА БУКСИР.
18:15 12.04.2026
190 Айде бе
До коментар #41 от "Мишел":След края на Втората световна война (1945 г.) до днес, САЩ са участвали в множество военни конфликти, интервенции и войни. Определението за "спечелена" война обаче е сложен въпрос, тъй като много от конфликтите след 1946 г. не завършват с безусловна капитулация на противника, а с постигане на ограничени политически цели, патови ситуации или дълготрайна нестабилност.
Въпреки че САЩ са доминиращата военна сила, резултатите от конфликтите след 1946 г. са смесени:
Ясни победи/успешни интервенции: Те често включват сравнително бързи операции с постигнати цели (напр. Гренада 1983, Панама 1989).
Спорни или частични успехи: Войната в Персийския залив (1990-1991) е пример за постигната цел (освобождаване на Кувейт), без сваляне на режима на Саддам Хюсеин.
Конфликти без ясна победа или загуби: Войната във Виетнам (загуба), Войната в Афганистан (2001-2021) и Войната в Ирак (2003-2011) често се смятат за стратегически неуспехи или конфликти, които не са довели до постигане на дългосрочните цели на САЩ.
Поради сложността на дефиницията, няма единна официална цифра за "спечелени" войни след 1946 г., тъй като различните исторически анализи оценяват края на всеки конфликт по различен начин. Според някои интерпретации САЩ са спечелили повечето си конфликти, докато според другите - само няколко интервенции
18:15 12.04.2026
191 Зевзек
До коментар #186 от "Коста":Е така де ама плащат на иранците пък подлогите на краварите никой не ги пита.
18:16 12.04.2026
192 хахаха
18:16 12.04.2026