Реджеп Ердоган: Никоя държава или политически лидер не може да си позволи да заплашва Турция

Президентът на Турция Реджеп Таийп Ердоган заяви, че никоя държава или лидер не може да заплашва Турция, като същевременно призова за подновяване на дипломатическите усилия заа прекратяването на войната в Иран, пише Turkey Today, цитиран от Фокус.
"На онези убийци на бебета, които нападат мен и моята страна в социалните медии, им напомням още веднъж за някои факти: Република Турция не е обикновена държава“, каза Ердоган в реч пред парламентарната група на своята партия, осъждайки действията на Израел в Газа, Ливан и Иран.
Нетаняху нападна Ердоган в публикация в X, пишейки, че "Израел под мое ръководство ще продължи да се бори с терористичния режим на Иран и неговите пълномощници, за разлика от Ердоган, който им се подчинява и избива собствените си кюрдски граждани“.
В отговор турското външно министерство заяви, че досието на Нетаняху "говори само за себе си“, описвайки го като фигура, широко сравнявана с Хитлер, и посочвайки заповедите за арест от Международния наказателен съд, издадени през ноември 2024 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството. То отбеляза също, че Израел е изправен пред обвинения в геноцид пред Международния съд.
Ердоган посочи още, че Анкара продължава усилията си за намаляване на напрежението, удължаване на прекратяването на огъня и поддържане на преговорите.
1 осраински
20:47 15.04.2026
2 хаха
Коментиран от #16
20:51 15.04.2026
3 Рижав надут пуяк
20:51 15.04.2026
4 Активист на политическа партия
Коментиран от #20, #21, #23
20:52 15.04.2026
5 Край
Коментиран от #7
20:56 15.04.2026
6 стария часовник
идва.....
20:57 15.04.2026
7 Шопо
До коментар #5 от "Край":Всичко нужно за атомна бомба го има в атомна електроцентрала.
20:59 15.04.2026
8 Замислен
20:59 15.04.2026
9 хаха
На едно интеУектуално ниво са просто.
21:02 15.04.2026
10 Трите етапа
Останалата част от живота на псевдосултана: несигурност, агония, смърт
21:04 15.04.2026
11 Топук
Коментиран от #15
21:05 15.04.2026
12 Абе, Ешек
Коментиран от #18
21:07 15.04.2026
13 Сталин
Коментиран от #17
21:08 15.04.2026
14 Дивии запад
21:08 15.04.2026
15 Гост
До коментар #11 от "Топук":САЩ, Китай, Индия, Русия, а отскоро и Иран, откак сви сармите на янките.
21:08 15.04.2026
16 Сре тен,
До коментар #2 от "хаха":ти добре ли си?! Ненормално е да осмиваш президента на Турция,сякаш е анимационен герой!А не прави чест на медията,че допуска подобна гавра!
Коментиран от #19
21:09 15.04.2026
17 Интересно
До коментар #13 от "Сталин":А, защо просто не се върнеш в прародината ви?
21:10 15.04.2026
19 Мюмюн
До коментар #16 от "Сре тен,":Чуждопоклоничеството ви издава. Но, и без това си ви знаем, кому се кланяте.
21:11 15.04.2026
20 Европеец
До коментар #4 от "Активист на политическа партия":Сарказъмът ти е интересен..... Израел извърши много убийства на деца и цивилни, проведе геноцид над палестинците певицата газа.... Въобще има ли страна в региона, където да не извършвал агресия-Сирия, Ливан, А сега и Иран.... За Ердоган може да казват всичко , но от регионален лидер се превърна в глобален играч и се стреми да води балансирана външна политика, с която да не ощетява турския народ-и е видно разликата с бг управниците-провеждат политика на слугинаш, която не кореспондира с възгледите на повечето от българите.... Ако бяха живи днес и е българи, които преди години се спасява евреите, сигурен съм че не биха повторили тая грешка.....
21:11 15.04.2026
21 А стига ве,
До коментар #4 от "Активист на политическа партия":аман от не нормал ници! Просто не осъзнаваш какви глупости плещиш!
21:12 15.04.2026
22 Треньора
21:13 15.04.2026
23 Никой
До коментар #4 от "Активист на политическа партия":България повече няма да се замесва във война.
21:13 15.04.2026
24 Ооо
21:38 15.04.2026