Реджеп Ердоган: Никоя държава или политически лидер не може да си позволи да заплашва Турция

15 Април, 2026 20:45

  • турция-
  • израел-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • реджеп ердоган-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

Ердоган посочи още, че Анкара продължава усилията си за намаляване на напрежението в Близкия изток, удължаване на прекратяването на огъня и поддържане на преговорите

Реджеп Ердоган: Никоя държава или политически лидер не може да си позволи да заплашва Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Турция Реджеп Таийп Ердоган заяви, че никоя държава или лидер не може да заплашва Турция, като същевременно призова за подновяване на дипломатическите усилия заа прекратяването на войната в Иран, пише Turkey Today, цитиран от Фокус.

"На онези убийци на бебета, които нападат мен и моята страна в социалните медии, им напомням още веднъж за някои факти: Република Турция не е обикновена държава“, каза Ердоган в реч пред парламентарната група на своята партия, осъждайки действията на Израел в Газа, Ливан и Иран.

Нетаняху нападна Ердоган в публикация в X, пишейки, че "Израел под мое ръководство ще продължи да се бори с терористичния режим на Иран и неговите пълномощници, за разлика от Ердоган, който им се подчинява и избива собствените си кюрдски граждани“.

В отговор турското външно министерство заяви, че досието на Нетаняху "говори само за себе си“, описвайки го като фигура, широко сравнявана с Хитлер, и посочвайки заповедите за арест от Международния наказателен съд, издадени през ноември 2024 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството. То отбеляза също, че Израел е изправен пред обвинения в геноцид пред Международния съд.

Ердоган посочи още, че Анкара продължава усилията си за намаляване на напрежението, удължаване на прекратяването на огъня и поддържане на преговорите.


Турция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 осраински

    6 3 Отговор
    Е, е... Артур Шопенхауер е бил прав, когато е казал: „Чувствайки приближаването на смъртта, признавам, че мразя германската нация заради безкрайната ѝ глупост и че се изчервявам, че принадлежа към нея.“

    20:47 15.04.2026

  • 2 хаха

    3 10 Отговор
    Брей че е страшен Амгъл.

    Коментиран от #16

    20:51 15.04.2026

  • 3 Рижав надут пуяк

    2 3 Отговор
    - Абе, и аз така виках за САШ, ама.....

    20:51 15.04.2026

  • 4 Активист на политическа партия

    9 12 Отговор
    С помощ от България Израел може да победи Турция.

    Коментиран от #20, #21, #23

    20:52 15.04.2026

  • 5 Край

    6 5 Отговор
    Въпрос на малко време е Турция да се сдобие с ядрена бомба. Всеки суверен ще я има. другите ще са поддържави.

    Коментиран от #7

    20:56 15.04.2026

  • 6 стария часовник

    1 1 Отговор
    тик так тик так

    идва.....

    20:57 15.04.2026

  • 7 Шопо

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    Всичко нужно за атомна бомба го има в атомна електроцентрала.

    20:59 15.04.2026

  • 8 Замислен

    6 10 Отговор
    Още един диктатор се изживява на султан. Семейството му изтърве ли властта, турския народ ще ги линчува.

    20:59 15.04.2026

  • 9 хаха

    1 6 Отговор
    Амгъл тръгнал да плаши гаргите. То освен гаргите и окендзаните до ушите байганьовци няма кого другиго.
    На едно интеУектуално ниво са просто.

    21:02 15.04.2026

  • 10 Трите етапа

    4 3 Отговор
    Той беше нечестив, коварен и хвалебствен.

    Останалата част от живота на псевдосултана: несигурност, агония, смърт

    21:04 15.04.2026

  • 11 Топук

    2 6 Отговор
    А САЩ и Китай могат ли да те заплашват, ефенди?

    Коментиран от #15

    21:05 15.04.2026

  • 12 Абе, Ешек

    1 4 Отговор
    Ти и на турците омръзна. Тамън давръндисаха и ги върна не знам колко назад. Може и да е на добре, то ако турските султани след превземането на Константиноп бяха приели християнството, сега цяла Европа щеше да говори турски.

    Коментиран от #18

    21:07 15.04.2026

  • 13 Сталин

    5 2 Отговор
    Ердоган е велик, сравнение с нашите негодници и нищожества , трябва да гласуваме за Ердоган да стане и султан на бившите си земи от османската империя и да ни отърве от всичката тая св©лоч от парламента в България

    Коментиран от #17

    21:08 15.04.2026

  • 14 Дивии запад

    2 0 Отговор
    някъде там, 19 век, градче, бар, както се полага, комбойци, пият, играят карти и правят,и други нищЕта, вратите на бара изхвърчат и вътре влиза гоуем комбоец и пито СУРОВО " кой шъ съ бии с мен?", мълчание, другите комбойци мигат на парцали и ни хък, ни гък... Внезапно от щъркела на бара става един огромен комбоец и вика много по- СУРОВО на токущо влезлият, Аз!!! Влезлият комбоец веднага се обръща към останалите наблюдатели и присъстващи в бара, а, кой ще се бие с наЗ двамата?...

    21:08 15.04.2026

  • 15 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Топук":

    САЩ, Китай, Индия, Русия, а отскоро и Иран, откак сви сармите на янките.

    21:08 15.04.2026

  • 16 Сре тен,

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    ти добре ли си?! Ненормално е да осмиваш президента на Турция,сякаш е анимационен герой!А не прави чест на медията,че допуска подобна гавра!

    Коментиран от #19

    21:09 15.04.2026

  • 17 Интересно

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    А, защо просто не се върнеш в прародината ви?

    21:10 15.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мюмюн

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сре тен,":

    Чуждопоклоничеството ви издава. Но, и без това си ви знаем, кому се кланяте.

    21:11 15.04.2026

  • 20 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Активист на политическа партия":

    Сарказъмът ти е интересен..... Израел извърши много убийства на деца и цивилни, проведе геноцид над палестинците певицата газа.... Въобще има ли страна в региона, където да не извършвал агресия-Сирия, Ливан, А сега и Иран.... За Ердоган може да казват всичко , но от регионален лидер се превърна в глобален играч и се стреми да води балансирана външна политика, с която да не ощетява турския народ-и е видно разликата с бг управниците-провеждат политика на слугинаш, която не кореспондира с възгледите на повечето от българите.... Ако бяха живи днес и е българи, които преди години се спасява евреите, сигурен съм че не биха повторили тая грешка.....

    21:11 15.04.2026

  • 21 А стига ве,

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Активист на политическа партия":

    аман от не нормал ници! Просто не осъзнаваш какви глупости плещиш!

    21:12 15.04.2026

  • 22 Треньора

    0 1 Отговор
    Ердоган като млад играеше футбол като централен нападател ама сега в напреднала възраст той изпитва агонията на вратар преди нападателят да изпълни дузпата. За Израел дузпите се изпълняват от Нетаняху. Вратарите на Хамас, Хизбула и Иран са допускали голове от него.

    21:13 15.04.2026

  • 23 Никой

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Активист на политическа партия":

    България повече няма да се замесва във война.

    21:13 15.04.2026

  • 24 Ооо

    0 0 Отговор
    Да ве да Бай Дончо не се е сетил не те е заплашил, че ще ви заличи😅

    21:38 15.04.2026

