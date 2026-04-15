Реджеп Ердоган: Никоя държава или политически лидер не може да си позволи да заплашва Турция

Президентът на Турция Реджеп Таийп Ердоган заяви, че никоя държава или лидер не може да заплашва Турция, като същевременно призова за подновяване на дипломатическите усилия заа прекратяването на войната в Иран, пише Turkey Today, цитиран от Фокус.

"На онези убийци на бебета, които нападат мен и моята страна в социалните медии, им напомням още веднъж за някои факти: Република Турция не е обикновена държава“, каза Ердоган в реч пред парламентарната група на своята партия, осъждайки действията на Израел в Газа, Ливан и Иран.

Нетаняху нападна Ердоган в публикация в X, пишейки, че "Израел под мое ръководство ще продължи да се бори с терористичния режим на Иран и неговите пълномощници, за разлика от Ердоган, който им се подчинява и избива собствените си кюрдски граждани“.

В отговор турското външно министерство заяви, че досието на Нетаняху "говори само за себе си“, описвайки го като фигура, широко сравнявана с Хитлер, и посочвайки заповедите за арест от Международния наказателен съд, издадени през ноември 2024 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството. То отбеляза също, че Израел е изправен пред обвинения в геноцид пред Международния съд.

Ердоган посочи още, че Анкара продължава усилията си за намаляване на напрежението, удължаване на прекратяването на огъня и поддържане на преговорите.