Ванс: Подкрепихме Орбан, защото е добър партньор на САЩ и от малкото борци срещу бюрокрацията на ЕС

Съединените щати са уверени, че могат да установят много добро сътрудничество със следващия министър-председател на Унгария, Петер Мадяр.
„Уверен съм, че ще работим много добре с новия унгарски министър-председател“, каза на живо по Fox News вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.
Ванс отбеляза, че е посетил Унгария преди изборите, за да подкрепи настоящия министър-председател Виктор Орбан, до голяма степен защото той е един от малкото европейски лидери, готови да се изправят срещу бюрокрацията на ЕС.
„Не го подкрепихме, защото очаквахме Виктор Орбан да спечели изборите. Подкрепихме го, защото беше правилно да подкрепим някой, който ни подкрепя от много дълго време. Така че, не ставаше дума за Русия и всъщност не ставаше дума за Европа. Ставаше дума за Съединените щати и за факта, че той е добър партньор не само за мен лично и за президента Тръмп, но и за Съединените щати“, подчерта вицепрезидентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
05:26 14.04.2026
3 Де да
Коментиран от #4
05:29 14.04.2026
10 койдазнай
06:14 14.04.2026
11 Нека
06:16 14.04.2026
12 Това, че си
06:17 14.04.2026
13 Питам
Коментиран от #14
06:22 14.04.2026
14 Бил забелязан
До коментар #13 от "Питам":да мете Червения площад.
06:25 14.04.2026