Ванс: Подкрепихме Орбан, защото е добър партньор на САЩ и от малкото борци срещу бюрокрацията на ЕС

14 Април, 2026 05:15, обновена 14 Април, 2026 05:22 717 14

Уверен съм, че ще работим много добре с новия унгарски министър-председател, каза вицепрезидентът на САЩ

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са уверени, че могат да установят много добро сътрудничество със следващия министър-председател на Унгария, Петер Мадяр.

„Уверен съм, че ще работим много добре с новия унгарски министър-председател“, каза на живо по Fox News вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Ванс отбеляза, че е посетил Унгария преди изборите, за да подкрепи настоящия министър-председател Виктор Орбан, до голяма степен защото той е един от малкото европейски лидери, готови да се изправят срещу бюрокрацията на ЕС.

„Не го подкрепихме, защото очаквахме Виктор Орбан да спечели изборите. Подкрепихме го, защото беше правилно да подкрепим някой, който ни подкрепя от много дълго време. Така че, не ставаше дума за Русия и всъщност не ставаше дума за Европа. Ставаше дума за Съединените щати и за факта, че той е добър партньор не само за мен лично и за президента Тръмп, но и за Съединените щати“, подчерта вицепрезидентът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    1 7 Отговор
    Орбан е слуга на сорос. Вие за това го разкарахте чрез вашата "подкрепа"!

    05:26 14.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Де да

    3 2 Отговор
    не бяхте го подкрепяли,можеше и да спечели.

    Коментиран от #4

    05:29 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 койдазнай

    2 2 Отговор
    Под "бюрокрация" ванс има предвид забраните на ЕС за ГМО, забраните за добив на шистов газ, както и всичките регулации и и зисквания по отношение на екологията и безопаснотта на стоките.

    06:14 14.04.2026

  • 11 Нека

    1 2 Отговор
    да си гледаме нашите Гюровци, че с тях ние сме е "цъфнали" !

    06:16 14.04.2026

  • 12 Това, че си

    1 0 Отговор
    нагъл и арогантен не те прави добър външен политик, а точно обратното. Никой не харесва тъпите ти парчета.

    06:17 14.04.2026

  • 13 Питам

    2 0 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #14

    06:22 14.04.2026

  • 14 Бил забелязан

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Питам":

    да мете Червения площад.

    06:25 14.04.2026