Марко Рубио ще участва в директните преговори между Израел и Ливан във Вашингтон

14 Април, 2026 06:12, обновена 14 Април, 2026 06:18 321 1

Срещата е предвидена за 14 април в Държавния департамент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар Марко Рубио ще участва в директните преговори между Израел и Ливан на 14 април, съобщава CNN.

Според медията, САЩ ще бъдат представени на преговорите в американската столица и от съветника на Държавния департамент Майк Нийдъм и посланика на САЩ в Ливан Мишел Иса. Израел и Ливан ще бъдат представени на посланическо ниво.

Очаква се разговорите да се проведат в сградата на Държавния департамент във Вашингтон.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че е разпоредил започването на директни преговори с Ливан за разоръжаване на шиитското движение Хизбула и разрешаване на конфликта „възможно най-скоро“.

Междувременно тази нощ бяха задействани сирените за въздушна тревога в северозападен Израел заради атака на дронове от Ливан, съобщи The Times of Israel.

Според източника в няколко селища в Западна Галилея са били задействани предупредителни сигнали във връзка с предполагаемо проникване на дронове, изстреляни от територията на съседната страна.


  • 1 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Наистина САЩ са страната на неограничените възможности щом може Дребният латинос с кубински произход Марко да им бъде външен министър, а не продавач на Бурито на някой паркинг в Чикаго.

    06:27 14.04.2026