Отвличани и изтезавани: цивилните украинци в руски плен

Лариса Шевандина не е виждала съпруга си Олех от 11 години. През май 2015 г. той е отвлечен от родния си град Дебалцеве в Източна Украйна. По това време градът вече е част от самопровъзгласилата се "Донецка народна република”. Оттогава двамата са разговаряли само два пъти - в рамките на първите 24 часа след ареста му.
Според очевидци Олех е спрян от маскирани въоръжени мъже, извлечен е от колата си, на главата му е сложен чувал и е отведен на неизвестна локация. Шевандина прави свое разследване, а после основава и организацията "Украинско движение - връщане на свободата”.
Случаят на съпруга ѝ е адресиран и от ООН, но по думите ѝ те не разполагат със средства за пряка намеса. "11 години в руски плен е страшно много. Ако кажем, че всеки ден е ад, то трябва да умножим това по 365 и после по още единайсет”.
Нарушение на международното право
Задържането на Олех Шевадин беше едно от първите, за които стана известно в окупираните от Русия територии на Украйна. От юридическа гледна точка неговото положение се определя като „в изолация" – напълно изолиран, без възможност за комуникация, без адвокати и без официално повдигнати обвинения.
Това е съдбата на повечето цивилни, държани в плен от Русия – а те са много: от началото на руската инвазия в Украйна там са изчезнали хиляди цивилни. Активисти за правата на човека оценяват, че най-малко 16 000 украинци, които не са участвали в боевете, са били взети в плен от Русия. Произволните арести нарушават международното хуманитарно право. „Женевската конвенция логично не позволява на никоя страна, която нахлува на територията на друга, да арестува и задържа гражданско лице без никакво основание", коментира Юрий Ковбаса, представител на комисаря по правата на човека в украинския парламент.
Руският режим оправдава задържанията със „съпротива срещу специалната военна операция", както в Русия наричат войната срещу Украйна, обяснява Михаил Сава от украинския „Център за граждански права": „Това са хора, които нямат никакъв правен статут, тъй като задържането им нарушава не само международното право, но и руското право." Юрий Ковбаса от украинския парламент добавя, че има и друга категория затворници. Русия е узаконила задържането им, като е предоставила съответната информация на Международния комитет на Червения кръст. „Това са граждани, които може би вече са осъдени за „тероризъм" или въз основа на изфабрикувани присъди", казва Ковбаса.
Отвличания и шпионаж
Във втората категория попада журналистът и активист Серхий Цихипа. Когато руските войски окупират Нова Каховка в началото на 2022 г., Цихипа остава, за да организира хуманитарна помощ и да докладва за ситуацията в социалните мрежи. На 12 март 2022 г. той е отвлечен. Според правозащитната организация „Мемориал" Цихипа е държан в ареста месеци наред без никакви официални обвинения. Наказателно производство за шпионаж е образувано едва на 26 декември същата година. „Мемориал" счита Цихипа за политически затворник.
Съпругата му Олена много трудно поддържа контакт с него - получила е писмо от него последно през февруари, въпреки че тя му изпраща писма всяка седмица. "Това, че не ми отговаря, може да значи, че не получава моите писма”, казва тя. Може обаче и да значи, че е в лошо здравословно състояние. "Държат ги на студено и влажно. Не само Серхий е във влошено здраве, но и всички други украински военнопленници - както военните, така и цивилните”, казва Олена. Освен това според правозащитници и ООН украинските военнопленници и цивилни граждани, държани както в Русия, така и в окупираните територии, са подлагани на систематични изтезания и жестоко отношение от страна на руските власти.
Какви хора са пленявани
Михаил Сава от украинския "Център за граждански права” казва, че повечето арестувани са били социално активни - участвали са в доброволчески акции, извозвали са хора при евакуации или просто открито са заявявали проукраинските си позиции. "В очите на окупаторите те са заплаха, защото могат да станат център на организирана съпротива”, обяснява Сава и казва, че масовите арести служат и като техника за сплашване на населението. "Демонстрират на всички, че същото може да се случи и с тях - да изчезнат безследно”.
Пенсионираният офицер Серхий Лихоманов изчезва, след като въоръжени мъже нахлуват в апартамента му в Севастопол, в окупирания от Русия полуостров Крим. По-късно семейството му научава, че той е в затвора и е обвинен в планиране на терористична атака. Сестра му Татяна Селена казва, че брат ѝ е бил арестуван само защото е бивш военен от украинската армия.
Селена е напуснала работата си, за да се отдаде изцяло на борбата да върне брат си у дома. Ако това най-сетне се случи обаче тя не планира да слага край на работата си като активист - тя не иска да спира, докато поне онези хора, с които се е срещнала в последните години, не успеят да освободят близките си от руски плен.
Автор: Даша Тюсен
1 ВСЪЩНОСТ
14:17 15.04.2026
2 провинциалист
14:18 15.04.2026
3 Вашето мнение
14:18 15.04.2026
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
14:19 15.04.2026
5 Леле - леле ! 😂
Коментиран от #25, #35, #46
14:20 15.04.2026
6 Тома
14:20 15.04.2026
7 Швейк
Коментиран от #11, #33
14:20 15.04.2026
8 Артилерист
14:21 15.04.2026
9 честен ционист
14:21 15.04.2026
10 Парс
14:22 15.04.2026
11 Споко , уе !
До коментар #7 от "Швейк":За руснаците - ще проверим.. Ама украинците избягаха от режима в Украйна , та няма как да знаем .
14:22 15.04.2026
12 Руснакът е мръсно противно животно
Коментиран от #16, #18
14:23 15.04.2026
13 Тоалетна Хартия
14:23 15.04.2026
14 Просто ДВ
14:23 15.04.2026
15 Кака Нашева
14:24 15.04.2026
16 Пиночет
До коментар #12 от "Руснакът е мръсно противно животно":Такива хлебарки като теб се мачкат на място,,колкото повече толкова повече !
14:25 15.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тоалетна Хартия
До коментар #12 от "Руснакът е мръсно противно животно":Ми отивай, в украйна да ги трепиш бе...
14:25 15.04.2026
19 ШЕФА
14:26 15.04.2026
20 Българин
Коментиран от #29
14:28 15.04.2026
21 Kaлпазанин
14:28 15.04.2026
22 Нямат край
14:28 15.04.2026
23 Каунь
14:29 15.04.2026
24 Ама
14:30 15.04.2026
25 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Леле - леле ! 😂":Еврейско веле,лицемерите затова са лицемери ,да не си показват истинските лица
14:30 15.04.2026
26 В.Путин
14:30 15.04.2026
27 Наблюдател
14:31 15.04.2026
28 Просто човек
Коментиран от #30, #38, #42, #50
14:31 15.04.2026
29 Опаа,
До коментар #20 от "Българин":българинът от Анадола пак се изходи...
14:32 15.04.2026
30 Хихи
До коментар #28 от "Просто човек":май си просто подлога сороска ...
14:33 15.04.2026
31 Либерално
14:34 15.04.2026
32 виктория
Коментиран от #39
14:35 15.04.2026
33 Байрон
До коментар #7 от "Швейк":По-възможно ми се чини
един мармот да е увивал нещо в станиол ...
14:35 15.04.2026
34 Дв винаги лъже
14:36 15.04.2026
35 След закриване на " Америка за България"
До коментар #5 от "Леле - леле ! 😂":тия захлебват в ДВ.....
14:36 15.04.2026
36 Тиква
14:37 15.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тиква
До коментар #28 от "Просто човек":Просто бандер си,подло нагло окраинско айно.
14:39 15.04.2026
39 Има Женевска конвенция
До коментар #32 от "виктория":, която укрофашистите не спазват. Познайте още кой...?Да, ционистките военнопрестъпници.
14:39 15.04.2026
40 Защо "украинските" бежанци в България
Коментиран от #52
14:40 15.04.2026
41 Кога ще напишете само в последните дни
14:42 15.04.2026
42 Извинявай
До коментар #28 от "Просто човек":Погрешка ти сложих +. Смятай го за -
14:44 15.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Кога ще напишете "Факти"
над 150 момичета бяха убити от американски ракети в девическо училище
защото ИИ пресметнал, че това убийство ще доведе до недоволство
в иранския народ и бунтове срещу властта в Иран?
14:45 15.04.2026
45 Помнещ
Да се смееш ли да плачеш ли на нескопосана пропаганда.
Пък в Дебелцово помня имаше един котел в който избиха и изловиха доста укри които стреляха по Донецк и убиваха деца. Та тогава излезе и прякора на Сирски "касапина от Дебелцово".
14:45 15.04.2026
46 1944
До коментар #5 от "Леле - леле ! 😂":некадърниците бачкат за союзмултфилм
Коментиран от #54
14:46 15.04.2026
47 напредналия Римен
Коментиран от #51
14:47 15.04.2026
48 Перо
14:48 15.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 някой си
До коментар #28 от "Просто човек":Слава на Русия и България 🇷🇺🇧🇬
долу уср@йна и 🚽ес
14:49 15.04.2026
51 някой си
До коментар #47 от "напредналия Римен":същия ти каза и че Земята е плоска нали
14:51 15.04.2026
52 Е....сега !
До коментар #40 от "Защо "украинските" бежанци в България":Такива въпроси не са политкоректни.Задаваш неудобни въпроси бе човек !
14:52 15.04.2026
53 Историк
Коментиран от #56
14:53 15.04.2026
54 Зевзек
До коментар #46 от "1944":"некадърниците бачкат за союзмултфилм"
Да бе нали правеха там някакви мултики за Кинджали и Орешници - ама много реалистични ги правят че чак попиляха укрите. Друго си е като Холивуд да снимат кацане на луната преди 70 години а сега да се хвалят че успели да я обиколят един път и то отдалече.
14:54 15.04.2026
55 оня с коня
Коментиран от #57
14:57 15.04.2026
56 Зевзек
До коментар #53 от "Историк":"Не може да се очаква друго от извратени садисти, ръководени от главния терорист Путин"
Ами така де - направо си е садизъм да държат в плен някакъв бандеровец избивал деца в Донецк цели 11 години - трябваше да го гръмнат на място. Сега никой нямаше да си спомня за него.
14:57 15.04.2026
57 Зевзек
До коментар #55 от "оня с коня":"Това е Руският Режим в НАЙ-УРОДЛИВИЯ СИ ВИД"
Е друго си е Гуантанамо - тамошните затворници млади кубинки им поднасят коктейли с чадърче отгоре. Е всички там са без съд и присъда ама това е "демократично".
15:01 15.04.2026