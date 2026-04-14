Ванс обвинява Техеран в „икономически тероризъм“; Напрежението около морските маршрути нараства

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини Иран в извършване на „икономически тероризъм“ чрез контрола върху Ормузкия проток. Изказването му идва на фона на влязлата в сила американска блокада на ирански пристанища и крайбрежни зони, предава News.bg.

По думите на Ванс, Техеран на практика заплашва всички кораби, преминаващи през стратегическия морски маршрут. Той подчерта, че Вашингтон е готов да отвърне със същите мерки, като заяви, че при подобни действия от страна на Иран, Съединените щати ще попречат и на ирански кораби да напускат пристанищата си.

Американските военни също отправиха предупреждение, че плавателни съдове могат да бъдат обект на „прехващане, отклоняване и задържане“, независимо под чий флаг се движат.

В отговор Иран заплаши да насочи действията си към пристанища на държави, съюзници на САЩ в регионите на Персийския и Оманския залив, което допълнително засилва риска от разширяване на конфликта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че остава отворен за диалог с Техеран и че вече е имало контакти между двете страни с цел постигане на споразумение. Въпреки това той подчерта, че няма да приеме сделка, която би позволила на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди в разговор с френския си колега, че всяка заплаха за Ормузкия проток може да има сериозни глобални последици, визирайки предприетите от САЩ мерки.