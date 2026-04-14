Ванс обвинява Техеран в „икономически тероризъм“; Напрежението около морските маршрути нараства

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини Иран в извършване на „икономически тероризъм“ чрез контрола върху Ормузкия проток. Изказването му идва на фона на влязлата в сила американска блокада на ирански пристанища и крайбрежни зони, предава News.bg.
По думите на Ванс, Техеран на практика заплашва всички кораби, преминаващи през стратегическия морски маршрут. Той подчерта, че Вашингтон е готов да отвърне със същите мерки, като заяви, че при подобни действия от страна на Иран, Съединените щати ще попречат и на ирански кораби да напускат пристанищата си.
Американските военни също отправиха предупреждение, че плавателни съдове могат да бъдат обект на „прехващане, отклоняване и задържане“, независимо под чий флаг се движат.
В отговор Иран заплаши да насочи действията си към пристанища на държави, съюзници на САЩ в регионите на Персийския и Оманския залив, което допълнително засилва риска от разширяване на конфликта.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че остава отворен за диалог с Техеран и че вече е имало контакти между двете страни с цел постигане на споразумение. Въпреки това той подчерта, че няма да приеме сделка, която би позволила на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.
От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди в разговор с френския си колега, че всяка заплаха за Ормузкия проток може да има сериозни глобални последици, визирайки предприетите от САЩ мерки.
4 Вий
Вие не заплашвате, а направо нападате.
Айде обирайте си крушите от там.
10:56 14.04.2026
не са христяни . затова и не си прощават
11:01 14.04.2026
12 Пиратите....
Американците вече се самозабравят и правят "общочовешки тероризъм",освен всичките предишни войни сега вече са на ред и Иран,Венецуела, Куба, Гренландия и не се знае още кой !
Дано има някаква сила да им налее разум.....
11:07 14.04.2026
15 Ма то това е и
До коментар #8 от "1102":целта на шваб, сорос, билдърбергите, ротшилдовите..., сектантите, епщайните!
"2030 г няма да имаш (притежаваш) нищо, но си щял да бъдеш щастлив?" Целта им е да създадат голям хаос, объркване на народите, смесване на култури, объркване на традициите, постоянни пропаганди и глупави лъжи до побъркване... Хаос с инфлация, безработица, деиндустриализиране, унижение на народите от правителствата и държавните служби.. Създаване на бедна и безпомощна райа, граждански войни, глад и мизерия... И целта е да има даже и огромна, световна война за да се "намалят излишните", кой умрел от глад, кой от стрес, кой от безработица, кой от мигратите - инжинери... За тях все е положително, пнеже са безумци... Какво е решението? Ние сме много повече, но за сега овце... Трябва да им "ударим кутията с шаха по главите"! Обявяваме, че тези вече не ни интересуват и си правим нова система. Народна, без да се съобразяваме с тези изобщо... Били "богати", били "печатари от над 100 г на неква зелена тоалетна хартия"? И кво от това??? Ние искаме да живеем НОРМАЛНО... Обявяваме ги тези за НИКАКВИ и който от политиците им се подчинява, още и ги слуша, го сваляме веднага от власт... Правим си нова обществена система, независеща от тоалетни хартии и от психопати!
11:11 14.04.2026
18 Европеец
До коментар #2 от "хехе":Типично по краварски..... Запалиха близкия изток сега други му били виновни..... Не си струва да ги коментирам краварите вече.... Дано да стигнат силите на персите да счупят единия рог на кравата и носа на израелския пастир......
11:19 14.04.2026
32 Лудия " Цезар"...
пожар при който, покрай " сухото" гори всичко!!!
От " чума" като тази и господ не помага!!!
Докато този е жив , спокойствие няма да има , "кучето го хапе" когато си иска!!!
11:57 14.04.2026
34 Факти
До коментар #26 от "Забранено ли да пиша!":само ако позволим
12:19 14.04.2026