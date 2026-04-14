Ванс обвинява Техеран в „икономически тероризъм“; Напрежението около морските маршрути нараства

14 Април, 2026 10:50 1 092 34

По думите на Ванс, Техеран на практика заплашва всички кораби, преминаващи през стратегическия морски маршрут.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини Иран в извършване на „икономически тероризъм“ чрез контрола върху Ормузкия проток. Изказването му идва на фона на влязлата в сила американска блокада на ирански пристанища и крайбрежни зони, предава News.bg.

По думите на Ванс, Техеран на практика заплашва всички кораби, преминаващи през стратегическия морски маршрут. Той подчерта, че Вашингтон е готов да отвърне със същите мерки, като заяви, че при подобни действия от страна на Иран, Съединените щати ще попречат и на ирански кораби да напускат пристанищата си.

Американските военни също отправиха предупреждение, че плавателни съдове могат да бъдат обект на „прехващане, отклоняване и задържане“, независимо под чий флаг се движат.

В отговор Иран заплаши да насочи действията си към пристанища на държави, съюзници на САЩ в регионите на Персийския и Оманския залив, което допълнително засилва риска от разширяване на конфликта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че остава отворен за диалог с Техеран и че вече е имало контакти между двете страни с цел постигане на споразумение. Въпреки това той подчерта, че няма да приеме сделка, която би позволила на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди в разговор с френския си колега, че всяка заплаха за Ормузкия проток може да има сериозни глобални последици, визирайки предприетите от САЩ мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОВЕ ДЦААА

    26 1 Отговор
    ПРИБИРАЙТЕ СЕ В ОБОРА ЧЕ ЩЕ ВИ ХВАНЕ ШАПА

    10:52 14.04.2026

  • 2 хехе

    33 1 Отговор
    крадеца вика дръжте крадеца.

    Коментиран от #18

    10:52 14.04.2026

  • 3 1102

    23 0 Отговор
    Няма да свърши добре тази работа!

    10:55 14.04.2026

  • 4 Вий

    25 1 Отговор
    къв го стиииискате там.
    Вие не заплашвате, а направо нападате.
    Айде обирайте си крушите от там.

    10:56 14.04.2026

  • 5 Ура,,Ура

    29 0 Отговор
    Светът горе- долу добре си живееше преди тоя цирк. Струва ми се, че по скоро ще има обратен ефект. Какво са виновни обикновените хора, за да плащат повече от джоба си заради болните амбиции на психясалия рижав дядка.

    10:57 14.04.2026

  • 6 Бря, бря

    28 1 Отговор
    А да отвлечеш президент на чужда страна и да им вземеш после ресурсите и ги продаваш за твоя сметка, какво е? А да искаш, ей-така да си присвоиш огромна територия на съюзник, много богата на всякакви ресурси, какво е? "Икономическа демокрация" ли? Мани, ама и се хвалите, колко пари вече сте изкарали от продажбите на венецуланският нефт! Не е истина, колко са ви изкривени мозъците, на вас, но и на урсулята у союзо...

    10:59 14.04.2026

  • 7 оня с коня

    2 20 Отговор
    А нещата са прости,ПО СТАЛИНСКИ:Няма Иран на Картата,няма и кой да прибира такса по 2 милиона долара на преминаващ кораб.

    10:59 14.04.2026

  • 8 1102

    25 1 Отговор
    Гледам новините по хладилника. Изчезват някои неща. Та тия каквото и да направят цените на нефта ще се вдигнат, следват и цените на храните. А после и нефта да падне нашите търговци цени не връщат. Очертава се безработица за хладилника!

    Коментиран от #15

    10:59 14.04.2026

  • 9 „икономически тероризъм“

    16 0 Отговор
    Интересно каква ли ще е дефиницията за санкции тогава?

    11:00 14.04.2026

  • 10 Луди

    17 0 Отговор
    Говеда.терористи по наследство

    11:00 14.04.2026

  • 11 не са христяни . затова и не си прощават

    17 0 Отговор
    изрел и юса удрят по иран . обявиха ги за изтребване . и така 8 бази са изгорени а петрола блокиран . 34 ден от вероломната агресия на ционистите . няма и ядрен арсенал . оплетоха се кое е важно . само се трепят . без файда .

    11:01 14.04.2026

  • 12 Пиратите....

    18 0 Отговор
    изглежда не са само "карибски ",а вече и в Персийския залив !
    Американците вече се самозабравят и правят "общочовешки тероризъм",освен всичките предишни войни сега вече са на ред и Иран,Венецуела, Куба, Гренландия и не се знае още кой !
    Дано има някаква сила да им налее разум.....

    11:07 14.04.2026

  • 13 …………

    9 0 Отговор
    Сащ е територия на израел , Победата на тръмп е била договорена със условия .. До днешен Сащ нямат до момента един читав президент след Кенеди ..

    11:08 14.04.2026

  • 14 ккк

    14 0 Отговор
    нали отидохте с корабите там , какво ревете тогава , няма как да определяте правилата в суверенна държава , това може да го правите само в абора

    11:09 14.04.2026

  • 15 Ма то това е и

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "1102":

    целта на шваб, сорос, билдърбергите, ротшилдовите..., сектантите, епщайните!
    "2030 г няма да имаш (притежаваш) нищо, но си щял да бъдеш щастлив?" Целта им е да създадат голям хаос, объркване на народите, смесване на култури, объркване на традициите, постоянни пропаганди и глупави лъжи до побъркване... Хаос с инфлация, безработица, деиндустриализиране, унижение на народите от правителствата и държавните служби.. Създаване на бедна и безпомощна райа, граждански войни, глад и мизерия... И целта е да има даже и огромна, световна война за да се "намалят излишните", кой умрел от глад, кой от стрес, кой от безработица, кой от мигратите - инжинери... За тях все е положително, пнеже са безумци... Какво е решението? Ние сме много повече, но за сега овце... Трябва да им "ударим кутията с шаха по главите"! Обявяваме, че тези вече не ни интересуват и си правим нова система. Народна, без да се съобразяваме с тези изобщо... Били "богати", били "печатари от над 100 г на неква зелена тоалетна хартия"? И кво от това??? Ние искаме да живеем НОРМАЛНО... Обявяваме ги тези за НИКАКВИ и който от политиците им се подчинява, още и ги слуша, го сваляме веднага от власт... Правим си нова обществена система, независеща от тоалетни хартии и от психопати!

    11:11 14.04.2026

  • 16 Някой

    15 0 Отговор
    Терористите от САЩ и Израел предизвикали война и избиващи хора, да не говорят за тероризъм. Всеки се оправя както може. По какво се отличават от мутрите тук при прехода, освен от количеството оръжия? Гледат да ограбят всички. Това е политиката на управляващите на САЩ и Израел.

    11:16 14.04.2026

  • 17 Дивергент

    14 0 Отговор
    Иран и Оман са с териториални води в Ормузкия проток. САЩ нямат работа там.

    11:16 14.04.2026

  • 18 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Типично по краварски..... Запалиха близкия изток сега други му били виновни..... Не си струва да ги коментирам краварите вече.... Дано да стигнат силите на персите да счупят единия рог на кравата и носа на израелския пастир......

    11:19 14.04.2026

  • 19 Тези номера

    6 0 Отговор
    вече не минават.

    11:20 14.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 3 Отговор
    Давайте урана и ви оставяме на мита.

    11:30 14.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Блокада на ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ

    1 7 Отговор
    Дойде ДЮШЕШ на другите държави в Залива....Иран пак гризна дръвцето.

    11:33 14.04.2026

  • 25 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    5 0 Отговор
    С тоя уран, бая ядове ша берете.

    11:34 14.04.2026

  • 26 Забранено ли да пиша!

    6 0 Отговор
    Ирак Афганистан,Палестина,Виетнам .Просто си пиша

    Коментиран от #34

    11:35 14.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ТОЗИ ГО МИСЛЕХ ЧИТАВ

    7 0 Отговор
    А ТОЙ ПРОСТО СЕ ОКАЗА ОБИКНОВЕН ТЪПЧО.

    11:36 14.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 С друг ник ще пиша

    5 0 Отговор
    Просто ей так.Виетнам Кабоджа Афганистан Ирак Иран Палестина Венецуела Куба Греландия .

    11:40 14.04.2026

  • 31 Боко

    4 0 Отговор
    А хамероканския и чифутарския тероризъм какъв е ?

    11:42 14.04.2026

  • 32 Лудия " Цезар"...

    4 0 Отговор
    Успя най - накрая да съсипе рахата и на Арабския свят,
    пожар при който, покрай " сухото" гори всичко!!!
    От " чума" като тази и господ не помага!!!
    Докато този е жив , спокойствие няма да има , "кучето го хапе" когато си иска!!!

    11:57 14.04.2026

  • 33 Цитирам

    0 0 Отговор
    Сащ може да се отбият в Куба.Сащ винаги се отбиват там където има пари.

    12:18 14.04.2026

  • 34 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Забранено ли да пиша!":

    само ако позволим

    12:19 14.04.2026

