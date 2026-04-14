ЕК: Ще работим с правителството на Орбан при необходимост

14 Април, 2026 14:12 1 106 10

Брюксел очаква действия от новото унгарско управление и коментира финансиране, Украйна и вътрешни разследвания

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейската комисия заяви, че ще работи с правителството на унгарския премиер Виктор Орбан „доколкото е необходимо“. Това съобщи говорител на институцията по време на пресконференция, посветена на политическите промени в Унгария след изборната победа на Петер Мадяр, предава БТА.

Представителят на Комисията посочи, че Брюксел е проследил внимателно първата пресконференция на Мадяр след изборите и отбеляза, че приоритетите, които той е очертал като бъдещ премиер, съвпадат с ключови теми за Европейски съюз. Според него се очакват първите действия на новото правителство, преди да бъдат взети допълнителни решения на европейско ниво.

Говорителят беше попитан и за възможно отпускане на средства за Унгария от общия бюджет, които от дълго време са блокирани заради въпроси, свързани с върховенството на закона. Той уточни, че се предвижда възстановяване на достъпа до около 17 милиарда евро и че след встъпването в длъжност на новия унгарски премиер се очаква напредък и по въпроса за финансирането, свързано с помощта за Украйна. По предварителни очаквания Киев би могъл да започне да получава тези средства през второто тримесечие на годината.

От Комисията допълниха, че „предстои много работа“, за да се ускори напредъкът по редица текущи въпроси между държавите членки.

Освен това беше съобщено, че вътрешното разследване на Европейска комисия, започнато през октомври по сигнали за възможен шпионаж от страна на унгарски представители срещу европейски институции, вече е напреднало, но остава поверително до уведомяване на Европейски парламент.

Говорителят добави, че председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен възнамерява да постави пред европейските лидери и въпроса за евентуална координация между Русия и правителството на Орбан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не се предлагайте

    15 0 Отговор
    Където ви НЕИСКАТ

    Коментиран от #4

    14:13 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    13 0 Отговор
    Орбан чака едно обаждане и подава молбата за членсто у БРИКС.

    14:14 14.04.2026

  • 3 урсулата

    12 1 Отговор
    е спуснала 27 точки ултиматум към новият за да има хляб

    14:15 14.04.2026

  • 4 Язък за радостта им

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не се предлагайте":

    Взеха да схващат реалността.
    Този избор беше шут в зурлата им.

    14:16 14.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    1 0 Отговор
    а с русия по неизбежност

    ТИ КОГО ТРИЕШ БЕ 60КЛУК

    14:46 14.04.2026

  • 8 Владимир Владимирович, Император

    4 0 Отговор
    Руската империя няма интереси в Унгария. Унгария е в зоната на интереси на Австрия. Унгария е малка централно европейска страна, ограбена от бандеровците, без защита от никого. Нито от ЕС, нито от НАТО, в които членува. Вместо помощ от ЕС и НАТО на Унгария да си възвърне окупираните от Украйна територии, Унгария получава упреци и икономически санкции.

    14:54 14.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 работете

    3 0 Отговор
    с правителство на Орбан.Нали загуби изборите

    15:12 14.04.2026

