ЕК: Ще работим с правителството на Орбан при необходимост

Европейската комисия заяви, че ще работи с правителството на унгарския премиер Виктор Орбан „доколкото е необходимо“. Това съобщи говорител на институцията по време на пресконференция, посветена на политическите промени в Унгария след изборната победа на Петер Мадяр, предава БТА.

Представителят на Комисията посочи, че Брюксел е проследил внимателно първата пресконференция на Мадяр след изборите и отбеляза, че приоритетите, които той е очертал като бъдещ премиер, съвпадат с ключови теми за Европейски съюз. Според него се очакват първите действия на новото правителство, преди да бъдат взети допълнителни решения на европейско ниво.

Говорителят беше попитан и за възможно отпускане на средства за Унгария от общия бюджет, които от дълго време са блокирани заради въпроси, свързани с върховенството на закона. Той уточни, че се предвижда възстановяване на достъпа до около 17 милиарда евро и че след встъпването в длъжност на новия унгарски премиер се очаква напредък и по въпроса за финансирането, свързано с помощта за Украйна. По предварителни очаквания Киев би могъл да започне да получава тези средства през второто тримесечие на годината.

От Комисията допълниха, че „предстои много работа“, за да се ускори напредъкът по редица текущи въпроси между държавите членки.

Освен това беше съобщено, че вътрешното разследване на Европейска комисия, започнато през октомври по сигнали за възможен шпионаж от страна на унгарски представители срещу европейски институции, вече е напреднало, но остава поверително до уведомяване на Европейски парламент.

Говорителят добави, че председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен възнамерява да постави пред европейските лидери и въпроса за евентуална координация между Русия и правителството на Орбан.