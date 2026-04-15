Китайският президент Си Дзинпин и руският външен министър Сергей Лавров провеждат среща в Пекин

15 Април, 2026 04:55, обновена 15 Април, 2026 05:03 382 8

Вчера първият дипломат на Москва разговаря с колегата си Ван И

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин и руският външен министър Сергей Лавров провеждат среща в Залата на народа в Пекин.

Разговорът между двамата част от посещението на първия дипломат на Москва в Китай.

Предния ден руският министър проведе разговори с китайския си колега Ван И в Пекин.

Разговорът се фокусира върху засилване на стратегическото партньорство и обсъждане на глобалните конфликти в условията на „тежка турбуленция“ в международните отношения.

Двамата министри проведоха задълбочен обмен на мнения относно войната между САЩ и Иран, ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион и кризата в Украйна. Лавров благодари на Китай за „балансирания подход“ към украинския конфликт.

Обсъдено бе формирането на нова евразийска архитектура на сигурността, предложена от Русия, като противовес на „едностранната хегемония“ и опитите за „сдържане“ на двете страни от страна на Запада.

Министрите подписаха План за консултации между външните министерства за 2026 г.. Те подчертаха стабилността на отношенията между Москва и Пекин и договориха координация в международни платформи като ООН, БРИКС, ШОС и Г-20.

Потвърдена бе подготовката за предстояща среща между президентите Владимир Путин и Си Дзинпин по-късно през годината.

Ван И заяви, че Китай ще поддържа стратегическа комуникация с Русия и ще продължи да играе конструктивна роля в международните кризи.

Сергей Лавров отбеляза, че основите на международните отношения са подложени на тежки изпитания и разкритикува създаването на „тесни кръгове“ от някои държави за изолиране на Русия и Китай.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя руския

    0 1 Отговор
    що му е посиняла така ръката, пияница ли е, кво е

    Коментиран от #3

    05:05 15.04.2026

  • 2 а ние кога ще имаме такива политици?

    0 0 Отговор
    кога ще доживеем и ние да имаме такъв титан във политиката?

    Коментиран от #6

    05:07 15.04.2026

  • 3 щото е стар човека

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя руския":

    тоя руския е титан във политиката но е на години вече човека редно е младите да се учат, не става цял живот старите да ги водят за нуса

    05:08 15.04.2026

  • 4 ЕвроАтнатически безродник

    0 0 Отговор
    бг защитниците на русия го правим безплатно ! в Българската земя са костите на руските войници благодарните техни предци са предали ген на уважение и респект пред страната - освободителка Русия.

    05:11 15.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БИБИ САТАНЯХУ
    КЪСА НЕРВНО ЛИСТЧЕТА НА НЕЗАБРАВКАТА
    КАТО ЗЕЛЕНИЯ ХАЗАР
    " ЩЕ НИ ИМА, НЯМА ДА НИ ИМА, ЩЕ НИ ИМА НЯМА ДА НИ ИМА , ЩЕ НИ ИМА .... "

    05:12 15.04.2026

  • 6 Такъв

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "а ние кога ще имаме такива политици?":

    политик като китаеца никога няма да имаме!

    05:12 15.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПУТИН , ЛАВРОВ, СИ ЦЗИНПИН, ПАПАТА, МОДИ
    ....
    НИКОГА НЕ КРЯСКАТ И ГОВОРЯТ ТИХО :)
    .....
    ЩОТО СА ЛИДЕРИ :)

    05:15 15.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗАБЕЛЯЗВА СЕ ПОВИШЕНА АКТИВНОСТ НА НАРОДО - ОСВОБОДИТЕЛНАТА АРМИЯ НА КИТАЙСКАТА
    НАРОДНА РЕПУБЛИКА В ТАЙВАНСКИЯ ПРОЛИВ
    ......
    А ЦЕЛИЯ БОЕН ФЛОТ НА САЩ Е ОКОЛО ИРАН И
    НЯМАТ РАКЕТИ
    ......
    КИТАЙСКИ МРЪСНИЦИ , ВЪЗКЛИКНАХА В ЕС :)

    05:19 15.04.2026

