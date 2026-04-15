Китайският президент Си Дзинпин и руският външен министър Сергей Лавров провеждат среща в Пекин

Китайският президент Си Дзинпин и руският външен министър Сергей Лавров провеждат среща в Залата на народа в Пекин.

Разговорът между двамата част от посещението на първия дипломат на Москва в Китай.

Предния ден руският министър проведе разговори с китайския си колега Ван И в Пекин.

Разговорът се фокусира върху засилване на стратегическото партньорство и обсъждане на глобалните конфликти в условията на „тежка турбуленция“ в международните отношения.

Двамата министри проведоха задълбочен обмен на мнения относно войната между САЩ и Иран, ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион и кризата в Украйна. Лавров благодари на Китай за „балансирания подход“ към украинския конфликт.

Обсъдено бе формирането на нова евразийска архитектура на сигурността, предложена от Русия, като противовес на „едностранната хегемония“ и опитите за „сдържане“ на двете страни от страна на Запада.

Министрите подписаха План за консултации между външните министерства за 2026 г.. Те подчертаха стабилността на отношенията между Москва и Пекин и договориха координация в международни платформи като ООН, БРИКС, ШОС и Г-20.

Потвърдена бе подготовката за предстояща среща между президентите Владимир Путин и Си Дзинпин по-късно през годината.

Ван И заяви, че Китай ще поддържа стратегическа комуникация с Русия и ще продължи да играе конструктивна роля в международните кризи.

Сергей Лавров отбеляза, че основите на международните отношения са подложени на тежки изпитания и разкритикува създаването на „тесни кръгове“ от някои държави за изолиране на Русия и Китай.