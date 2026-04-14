Ядрена заплаха! Запорожката АЕЦ отново е без външно захранване
14 Април, 2026 21:07 1 099 44

Запорожката атомна електроцентрала е останала временно днес без външно електрозахранване от украинската мрежа, като подаването на ток е било възстановено след около час и половина, заяви украинската компания "Енергоатом", цитирана от Укринформ, пише БТА.

Прекъсването е настъпило вследствие на действия на руските сили, като в централата автоматично са се включили 19 резервни дизелови генератора, за да се поддържа безопасността на обекта, посочи украинското дружество.

От "Енергоатом" подчертаха, че функционирането на централата под руски контрол представлява постоянен риск за региона. От началото на пълномащабната война съоръжението е претърпяло 13 пълни прекъсвания на външното електрозахранване, както и множество критични ограничения.

В момента централата се захранва чрез линията "Феросплавна 1", докато основната Днепърска линия остава извън експлоатация от 24 март.

"Централата трябва да бъде върната под контрола на Украйна и на нейния законен оператор "Енергоатом" възможно най-скоро. Това е единственият начин да се предотврати сбъдването на най-лошия възможен сценарий за целия европейски континент", подчертаха от компанията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    Коментиран от #14, #17

    21:08 14.04.2026

  • 2 Шопо

    25 5 Отговор
    Чернобилската АЕЦ беше под контрола на "Енергоатом" и видяхме какво стана.

    Коментиран от #11

    21:10 14.04.2026

  • 3 Авеее

    39 5 Отговор
    Някой може ли да обясни, защо след като е под руски контрол, руснаците сами си я бомбят и саботират!?!?
    Истината е че Зеления нацист от ден първи, когато я загуби търси начин да я взриви да отрови цяла Европа и да накисне руснаците!

    Коментиран от #13

    21:11 14.04.2026

  • 4 Пич

    32 3 Отговор
    Бандерски номера, за да докопат централата! Зелю вече освен нея, врещи обнадежден за стотици милиарди от ЕС!!! Развил някаква патология и не може да се изхожда ако кенефа не е златен!!!

    21:11 14.04.2026

  • 5 някой си

    21 3 Отговор
    хахлите пак бълват гнусни лъжи,бомбят по станцията и после руските сили били виновни

    21:14 14.04.2026

  • 6 Трябвало да де върне

    18 2 Отговор
    Как бе? Сама ли да се върне Ами като сте неможачи.....
    Върнете я бе, що само пискате.

    Коментиран от #8

    21:14 14.04.2026

  • 7 Да гръмне

    13 6 Отговор
    Дано да иде из европата

    21:15 14.04.2026

  • 8 поправка , да се чете

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Трябвало да де върне":

    "да СЕ върне"

    21:15 14.04.2026

  • 9 стоян

    7 18 Отговор
    Другари путинофили гледайте по ютуб ,, обманутъй русиянин ,, как усмиват рузката армия която 12 пъти за 4 години е рапортувала че е превзела село,, малая токмачка ,, в запорожка област

    Коментиран от #15, #32

    21:16 14.04.2026

  • 10 Голям рев от хихохоквта

    18 4 Отговор
    ЗАЕЦ е РУСКИ.

    Коментиран от #12

    21:16 14.04.2026

  • 11 койдазнай

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Чернобилската АЕЦ до 1992-ра гдина е била под ръководството на министерството на енергетиката на СССР. Всички кадрови и управленски решения са вземани там.

    21:17 14.04.2026

  • 12 ганди

    4 12 Отговор

    До коментар #10 от "Голям рев от хихохоквта":

    И аз откраднах едно прасе и то си е мое!

    Коментиран от #18, #21

    21:18 14.04.2026

  • 13 ТАСС

    6 17 Отговор

    До коментар #3 от "Авеее":

    Да така е ,даже иска да взриви Киев щото тия три дни отиват към 5 години, а между другото къде е Орбан

    21:18 14.04.2026

  • 14 Бл.номер 21

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ааа азе отивам в бакърена фабрика ...имот2/2

    21:19 14.04.2026

  • 15 някой си

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "стоян":

    не се напъвай,не ставаш за пропаганда

    21:19 14.04.2026

  • 16 Сатана Z

    18 9 Отговор
    Укърите взривиха Чернобил без да им мине окото само и само да направят мръсотия на СССР ,кото им създаде квази държавата и построи всичко, което откраднаха след това.
    Ама тоя път Русия си знае урока и щи изреже укро тумора до кокал.

    21:20 14.04.2026

  • 17 ТАСС

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Орбан е преди теб

    21:20 14.04.2026

  • 18 Биби

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "ганди":

    И аз краднах много неща.

    21:20 14.04.2026

  • 19 ЦИРК

    20 4 Отговор
    Тотално фалшива новина, ама тотално !!! Факти са директно за вкарване в черните листи за разпространението на дезинформация и паника !!! Нали авторът си дава сметка че с подобни глупотевици може да предизвика нежелани последствия, както за другите така и за себе си ?

    Няма такава информация от МААЕ, а там веднага се пишат новостите отностно състоянието и обстановката на ЗАЕС. ПП (проста пропаганда).

    21:20 14.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ко крадна бе, Зельо

    16 6 Отговор

    До коментар #12 от "ганди":

    ЗАЕЦ е строен от руснаци

    Коментиран от #26, #28, #29

    21:22 14.04.2026

  • 22 Сатана Z

    4 13 Отговор
    Колеги надничари, тая Пияната изчисти ли при вас,..математиката за празничните дни, защото на мен още ми дължи кеш?
    Ако пак ме пореже ще ми вземе оная работа вече

    Коментиран от #23, #43

    21:25 14.04.2026

  • 23 Победа 80

    3 10 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    И на мен нищо не е заделила

    21:26 14.04.2026

  • 24 Ами

    12 7 Отговор
    Айде сега ... Пропаганда за пет цента :)
    Реакторите в АЕЦ Запорожие отдавна са спрени и са охладени.

    Коментиран от #27

    21:27 14.04.2026

  • 25 Смех с ватенки

    7 10 Отговор
    Ватенките ще светнат у зелено.

    21:28 14.04.2026

  • 26 От коя република са тия русняци?

    7 12 Отговор

    До коментар #21 от "Ко крадна бе, Зельо":

    👍😄👍 Ичкерия? Коми? Якутия? Бурятия?

    21:28 14.04.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    3 8 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Рескторите постоянно трябва да се охлаждат.За какво изобщо ви плащат?

    21:29 14.04.2026

  • 28 Зеленски

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Ко крадна бе, Зельо":

    Ну Заец погоди !

    Коментиран от #31

    21:29 14.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абе,

    11 4 Отговор
    само джендарите от ппдб може да вярват на укристанците , че руснаците сами се обстрелват ,държейки централата...

    21:30 14.04.2026

  • 31 Зелник

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски":

    Ну, Крим, Донбас и ЗАЕЦ погоди:))

    21:31 14.04.2026

  • 32 Еех, стояне

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "стоян":

    кой къде те хване, сороска подложке...

    21:31 14.04.2026

  • 33 Българин

    5 8 Отговор
    Пияниците ще се самовзривят.

    21:32 14.04.2026

  • 34 Дон Корлеоне

    6 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #40

    21:33 14.04.2026

  • 35 Правоверен москаль

    4 9 Отговор
    От как дойдоха монгольята в Донбас , няма вода,ток, няма тоалетни чинии, няма НЕТ, ..няма даже и Киев за 2 дня

    Коментиран от #44

    21:33 14.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ТОЯ ЗЕЛЕН КЛОУН

    8 3 Отговор
    ОБИКАЛЯЩ СВЕТА ПО ТРИ ПЪТИ НА ДЕН. СКЛЮЧВА СДЕЛКИ С ВСИЧКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЪЖИЯ. МИСЛИ САМО ЗА ВОЙНА. А НЕ МИСЛИ ЧЕ ТАЗИ ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА ЗАРАДИ ТЯХНАТА НЕКАДЪРНОСТ СЕ ВЗРИВИ МНОГО НАРОД ИЗБИ ТОЙ СЪС ВОЙНАТА СЪЩО И СЕГА АКО ГРЪМНЕ ПАК НА ТОЯ НАРОД ТАМ НИТО ОРЪЖИЯ МУ ТРЯБВАТ НИТО ВОЙНИ.ТОЙ САМ ЩЕ САМОИЗБИЕ.

    Коментиран от #41

    21:37 14.04.2026

  • 38 ЗЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙ

    8 3 Отговор
    Няма спиране. Тепорист.

    21:38 14.04.2026

  • 39 Голям джумбиш

    4 7 Отговор
    Юрий Тоалетната - командващ руските дронове за пореден път стана за смях: Дори Z-каналите са в шок

    21:38 14.04.2026

  • 40 Дедо Вия

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "Дон Корлеоне":

    Ше га пуща..веднага След парадо на Пи..здо..глазия 3 дневен Пен ДЕЛ у.. Киев, Дамаск и Лиса бон

    21:38 14.04.2026

  • 41 Оди легай пиянгур

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "ТОЯ ЗЕЛЕН КЛОУН":

    Аман от лепиларе

    21:40 14.04.2026

  • 42 ОНЯ С ДРОНЯ

    1 3 Отговор
    ДРУГАРЕ

    Верно ли

    Нямало да има

    ПАРАД за 9 ти МАЙ?

    НА ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН

    ЩЕЛИ ДА ТАНЦУВАТ САМО

    ИНДИЙЦИ ПОД ЗВУЦИТЕ НА

    БАНГРА РИТМИТЕ .

    21:52 14.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 а бе..

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Правоверен москаль":

    Будала бандерци.. не видат ли че за четири години зеления мухал не можа да си върне запорожкио аец и гушна в пазвата си над 500 млрда за планчетата си за победа над масква,а кремля взе и му опъна фронта над две хиляди и 500 км а комик шмъркачов такъв голем разкрач не мож да направи оти ще се разчекне

    22:16 14.04.2026

