Ядрена заплаха! Запорожката АЕЦ отново е без външно захранване

Запорожката атомна електроцентрала е останала временно днес без външно електрозахранване от украинската мрежа, като подаването на ток е било възстановено след около час и половина, заяви украинската компания "Енергоатом", цитирана от Укринформ, пише БТА.
Прекъсването е настъпило вследствие на действия на руските сили, като в централата автоматично са се включили 19 резервни дизелови генератора, за да се поддържа безопасността на обекта, посочи украинското дружество.
От "Енергоатом" подчертаха, че функционирането на централата под руски контрол представлява постоянен риск за региона. От началото на пълномащабната война съоръжението е претърпяло 13 пълни прекъсвания на външното електрозахранване, както и множество критични ограничения.
В момента централата се захранва чрез линията "Феросплавна 1", докато основната Днепърска линия остава извън експлоатация от 24 март.
"Централата трябва да бъде върната под контрола на Украйна и на нейния законен оператор "Енергоатом" възможно най-скоро. Това е единственият начин да се предотврати сбъдването на най-лошия възможен сценарий за целия европейски континент", подчертаха от компанията.
1 Последния Софиянец
21:08 14.04.2026
2 Шопо
21:10 14.04.2026
3 Авеее
Истината е че Зеления нацист от ден първи, когато я загуби търси начин да я взриви да отрови цяла Европа и да накисне руснаците!
21:11 14.04.2026
6 Трябвало да де върне
Върнете я бе, що само пискате.
21:14 14.04.2026
8 поправка , да се чете
До коментар #6 от "Трябвало да де върне":"да СЕ върне"
9 стоян
21:16 14.04.2026
11 койдазнай
До коментар #2 от "Шопо":Чернобилската АЕЦ до 1992-ра гдина е била под ръководството на министерството на енергетиката на СССР. Всички кадрови и управленски решения са вземани там.
21:17 14.04.2026
12 ганди
До коментар #10 от "Голям рев от хихохоквта":И аз откраднах едно прасе и то си е мое!
21:18 14.04.2026
14 Бл.номер 21
15 някой си
До коментар #9 от "стоян":не се напъвай,не ставаш за пропаганда
16 Сатана Z
17 ТАСС
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Орбан е преди теб
18 Биби
До коментар #12 от "ганди":И аз краднах много неща.
19 ЦИРК
Няма такава информация от МААЕ, а там веднага се пишат новостите отностно състоянието и обстановката на ЗАЕС. ПП (проста пропаганда).
21 Ко крадна бе, Зельо
До коментар #12 от "ганди":ЗАЕЦ е строен от руснаци
22 Сатана Z
Ако пак ме пореже ще ми вземе оная работа вече
23 Победа 80
До коментар #22 от "Сатана Z":И на мен нищо не е заделила
24 Ами
Реакторите в АЕЦ Запорожие отдавна са спрени и са охладени.
21:27 14.04.2026
26 От коя република са тия русняци?
До коментар #21 от "Ко крадна бе, Зельо":👍😄👍 Ичкерия? Коми? Якутия? Бурятия?
27 Ол1гофрен,
До коментар #24 от "Ами":Рескторите постоянно трябва да се охлаждат.За какво изобщо ви плащат?
28 Зеленски
До коментар #21 от "Ко крадна бе, Зельо":Ну Заец погоди !
30 Абе,
31 Зелник
До коментар #28 от "Зеленски":Ну, Крим, Донбас и ЗАЕЦ погоди:))
32 Еех, стояне
До коментар #9 от "стоян":кой къде те хване, сороска подложке...
34 Дон Корлеоне
35 Правоверен москаль
37 ТОЯ ЗЕЛЕН КЛОУН
40 Дедо Вия
До коментар #34 от "Дон Корлеоне":Ше га пуща..веднага След парадо на Пи..здо..глазия 3 дневен Пен ДЕЛ у.. Киев, Дамаск и Лиса бон
41 Оди легай пиянгур
До коментар #37 от "ТОЯ ЗЕЛЕН КЛОУН":Аман от лепиларе
42 ОНЯ С ДРОНЯ
Верно ли
Нямало да има
ПАРАД за 9 ти МАЙ?
НА ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН
ЩЕЛИ ДА ТАНЦУВАТ САМО
ИНДИЙЦИ ПОД ЗВУЦИТЕ НА
БАНГРА РИТМИТЕ .
44 а бе..
До коментар #35 от "Правоверен москаль":Будала бандерци.. не видат ли че за четири години зеления мухал не можа да си върне запорожкио аец и гушна в пазвата си над 500 млрда за планчетата си за победа над масква,а кремля взе и му опъна фронта над две хиляди и 500 км а комик шмъркачов такъв голем разкрач не мож да направи оти ще се разчекне
22:16 14.04.2026