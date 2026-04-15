Лавров след срещата със Си Дзинпин: САЩ оставиха Украйна на Европа, за да се заемат с Китай, готвят нов съюз около Киев

Русия може да запълни енергийния дефицит на Китай и други заинтересовани страни, заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след посещението си в Китай, предаде RBC.

„Русия със сигурност може да запълни дефицита в ресурсите, с която се сблъскаха Китай и други страни, заинтересовани да работят с нас на равноправна и взаимноизгодна основа“, каза той, отговаряйки на въпрос за готовността на Русия да предостави енергийна помощ на Китай на фона на блокадата на Ормузкия проток.

Опитите за разрязване на този „кризисен възел“ ще бъдат неуспешни, смята руският външен министър. В същото време въпросът за Палестина и Ивицата Газа не може да бъде оставен настрана, добави той.

„Кризисният възел“ в Близкия изток ще бъде много труден за развързване, смята Сергей Лавров.

Според него настоящите опити за това е малко вероятно да бъдат успешни.

Той добави още, че проблемите на Палестина, Газа и Западния бряг „не трябва да остават в сянка и да бъдат изместени на заден план“.

„Искрено се надявам, че тези, които са пряко ангажирани в преговорите между САЩ и Иран, особено американската страна, ще бъдат реалисти и ще вземат предвид интересите на целия регион и няма да продължат тази непровокирана агресия, която засяга преди всичко страните, съюзници на Съединените щати – нека наречем нещата с истинските им имена – имам предвид арабските монархии от Персийския залив, нашите добри приятели. И ние не сме безразлични към въздействието на подобни авантюри върху техните икономики и благосъстоянието на населението им“, отбеляза той.

Всички арабски страни от Персийския залив разбираха, че Иран ще отвърне на атака на САЩ, като атакува американски бази на тяхна територия, заяви Лавров.

„Ние не само уважаваме позицията им, но и сме съгласни с тях, че не трябва да страдат от тази война. Но нека бъдем честни. Говоря с всички мои колеги тук. Беше невъзможно да не се разбере, че американските военни съоръжения на територията на арабските съседи на Иран биха били цели, които Иран би атакувал в отговор на агресия срещу него. Всички разбираха това отлично“, каза министърът на пресконференция след официалното си посещение в Китай.

Съединените щати, заедно с Европа, промотират идеята за създаване на нов военен блок с Украйна като водещ член, заяви Лавров.

„Г-н Кийт Келог, който беше един от специалните представители на Доналд Тръмп по украинските въпроси и беше натоварен да комуникира с киевския режим, изчезна за известно време и сега активно промотира идеята за създаване на нов военен съюз. Той не бива да въвлича Украйна в НАТО, защото президентът Тръмп и други членове на неговата администрация, изглежда, вече са отхвърлили това“, отбеляза руският външен министър. „А Келог, който самият не е непознат за Вашингтон, промотира, заедно с европейските гиганти, както ги наричат, идеята за създаване на нов военен блок с Украйна като член, не просто член, а като негов водещ член.“

„САЩ не крият факта, че искат да прехвърлят основната отговорност за сдържането на Русия върху Европа, за да се освободят, за да се справят, честно казано, с Китай“, отбеляза Лавров. „В тази връзка те се опитват да стимулират не само дискусии, но и практически действия за създаване на предварително обявен антируски военен блок с Украйна.“

Москва остава ангажирана със споразуменията, постигнати по време на срещата на върха в Аляска с Вашингтон, заяви Лавров.

„Приехме предложението, което ни беше отправено в Аляска. Оставаме ангажирани, както президентът многократно ни е напомнял, с това споразумение“, подчерта той.

"На срещата на върха с Русия в Анкъридж Съединените щати предложиха де юре признаване на реалностите „на място“ в Украйна. Сега те казват: „Нека уредим това някъде.“ Междувременно Зеленски казва, че не признава, че това е руска територия, никакви референдуми, никакви Крим, никакъв Донбас – всичко си е тяхно и временно окупирано. Това не беше предложено в Анкъридж. Там дискусията беше за де юре признаване на реалностите на място. И това беше предложението на Съединените щати“, каза Лавров.

Москва изразява готовността си да допринесе за разрешаването на въпроса относно запасите от обогатен уран на Иран.

„Русия, както направи, когато програмата беше договорена през 2015 г., е готова да играе своята роля в разрешаването на въпроса за обогатения уран. Тази роля може да приеме различни форми, включително преработка на високообогатен уран с горивно качество, прехвърляне на определено количество на Русия за съхранение – всичко, което е приемливо за Иран, без да се нарушава неотменимото му право да обогатява уран за мирни цели“, каза министърът.

Лавров отбеляза, че през цялата съвременна история Русия е била част от процеса, който в крайна сметка е довел до споразумението за предпазни мерки и уреждане на иранската ядрена програма. „Това е същият всеобхватен план за действие. Този всеобхватен план и резолюцията, която го одобрява, съдържат всичко необходимо, за да се разсеят всякакви опасения, че Иран може един ден да започне да произвежда ядрени оръжия. Този план съдържа всичко необходимо, за да се осигури надежден контрол, а не да се пренасочи иранската ядрена програма към военна посока“, добави той.

„Фактът, че САЩ унищожиха тази програма, нещо, което Израел винаги е искал, се случи през 2019 г. – това е тъжен факт от съвременната световна история. Единствената надежда сега е, че нещо подобно може да бъде възстановено от руините, оставени от това многозначително многостранно дипломатическо споразумение“, каза министърът.

Китайският президент Си Дзинпин и руският външен министър Сергей Лавров проведоха среща в Залата на народа в Пекин.

Разговорът между двамата бе част от посещението на първия дипломат на Москва в Китай.

Предния ден руският министър проведе разговори с китайския си колега Ван И в Пекин.

Разговорът се фокусира върху засилване на стратегическото партньорство и обсъждане на глобалните конфликти в условията на „тежка турбуленция“ в международните отношения.

Двамата министри проведоха задълбочен обмен на мнения относно войната между САЩ и Иран, ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион и кризата в Украйна. Лавров благодари на Китай за „балансирания подход“ към украинския конфликт.

Обсъдено бе формирането на нова евразийска архитектура на сигурността, предложена от Русия, като противовес на „едностранната хегемония“ и опитите за „сдържане“ на двете страни от страна на Запада.

Министрите подписаха План за консултации между външните министерства за 2026 г.. Те подчертаха стабилността на отношенията между Москва и Пекин и договориха координация в международни платформи като ООН, БРИКС, ШОС и Г-20.

Потвърдена бе подготовката за предстояща среща между президентите Владимир Путин и Си Дзинпин по-късно през годината.

Ван И заяви, че Китай ще поддържа стратегическа комуникация с Русия и ще продължи да играе конструктивна роля в международните кризи.

Сергей Лавров отбеляза, че основите на международните отношения са подложени на тежки изпитания и разкритикува създаването на „тесни кръгове“ от някои държави за изолиране на Русия и Китай.