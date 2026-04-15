15 април 1957 г. в София е открит ЦУМ. Първият социалистически мол, построен по съветски образец и сочен за най-големия на Балканите. Но за поколенията отпреди 1989 г. той означава много повече от пазаруване. Сградата е проектирана от архитект Коста Николов през 1956 г. и е построена година по-късно в архитектурния център на София, т. нар. Ларго.
ЦУМ е открит през 1957 г., година след Априлския пленум. Сградата и до днес е величествена – търговска площ от 19 000 кв. м на 6 етажа, още 11 000 квадрата офис площи на три нива. Тук са монтирани и първите ескалатори у нас. На партера се предлагат пощенски марки, филателия и нумизматика, бижута, картини, цветя, ръчно изработени сувенири от Задругата на майсторите. На първия етаж са и детските играчки.
Кадри от щандовете са заснети през 70-те години във филма „Таралежите се раждат без бодли“. На втория етаж са „дамските стоки“, а на третото ниво – „мъжките“. На последния етаж са се продавали китари. Появяват се рекламни брошури, наречени „Една седмица в София“, в които посещението на ЦУМ е в задължителната програма.
Основна реконструкция на сградата е направена през 1986 г. под ръководството на арх. Атанас Николов. До 1998 г. ЦУМ си работи като универсален магазин за конфекция, парфюмерия, козметика, електроника, а след обновяването през 2001 г., в което участва британски екип, е открит отново като търговски център, който приютява магазини на различни марки и вериги. 3 г. по-късно сградата е купена от бизнесмена Георги Гергов за 30 милиона евро. Оттогава съдбата на ЦУМ е постоянно под въпрос. Проф. Божидар Димитров предлага сградата да приюти Националния исторически музей. Последно при правителството на ГЕРБ културният министър Вежди Рашидов преговаря с Гергов, тъй като бизнесменът бил на загуба от ЦУМ заради конкуренцията на моловете и с радост би се отървал, срещу компенсации с атрактивни за него държавни сгради.
1 ЕвроАтлантически гьон
пък сме открили ЦУМ
как само са им промили мозъчето където е колкото на врабец
05:15 15.04.2026
2 скачал с 2 пръста на площада за банани
05:15 15.04.2026
3 сега 10 г щяха да го строят
Коментиран от #5
05:17 15.04.2026
4 35 години само кражба
Коментиран от #7
05:18 15.04.2026
5 оня с коня
До коментар #3 от "сега 10 г щяха да го строят":едно време тато не даваше да има подизпълнителни фирми като сега подизпълнител до подизпълнителя и накрая парите ги няма
щото така е при демокрацията
а трябва да има хора във белене
05:20 15.04.2026
6 откъде тоя бизнесмен е имал
какво е работил и какви данъци е плащал за да има толкова пари?
защо не е във затвора тоя и до 9 коляно роднините му също във белене?
защо се продава публично общинска собственност на някой си бездаарник?
05:22 15.04.2026
7 АЛЪЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "35 години само кражба":НАРОДА ГО ПОСТРОИ
ВЪПРЕКИ ТОДОР КОБУРГА
И БОДИГАРДЧЕТО МУ !
......
БЕЗ НАРОД ВСЕКИ УПРАВНИК Е РУСАЛКА В ЕС :)
05:23 15.04.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ВСЯКО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО НА РАБОТЕЩИ РОДИТЕЛИ
МОЖЕШЕ ДА СИ ПАЗАРУВА ОТ НЕГО
.....
ИМАШЕ ХУБАВИ НЕЩА НА ХУБАВИ ЦЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ.
И ИМАШЕ ВЛАК С КОЙТО БАЩИТЕ И МАЙКИТЕ ХОДЕХА НА КОМАНДИРОВКИ - ИСТИНСКИ
....
05:26 15.04.2026