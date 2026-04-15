15 април 1957 г. В София е открит ЦУМ

15 Април, 2026 05:12

  • цум-
  • софия-
  • магазин

Кадри от щандовете са заснети през 70-те години във филма „Таралежите се раждат без бодли“

Венцислав Михайлов

15 април 1957 г. в София е открит ЦУМ. Първият социалистически мол, построен по съветски образец и сочен за най-големия на Балканите. Но за поколенията отпреди 1989 г. той означава много повече от пазаруване. Сградата е проектирана от архитект Коста Николов през 1956 г. и е построена година по-късно в архитектурния център на София, т. нар. Ларго.

ЦУМ е открит през 1957 г., година след Априлския пленум. Сградата и до днес е величествена – търговска площ от 19 000 кв. м на 6 етажа, още 11 000 квадрата офис площи на три нива. Тук са монтирани и първите ескалатори у нас. На партера се предлагат пощенски марки, филателия и нумизматика, бижута, картини, цветя, ръчно изработени сувенири от Задругата на майсторите. На първия етаж са и детските играчки.

Кадри от щандовете са заснети през 70-те години във филма „Таралежите се раждат без бодли“. На втория етаж са „дамските стоки“, а на третото ниво – „мъжките“. На последния етаж са се продавали китари. Появяват се рекламни брошури, наречени „Една седмица в София“, в които посещението на ЦУМ е в задължителната програма.

Основна реконструкция на сградата е направена през 1986 г. под ръководството на арх. Атанас Николов. До 1998 г. ЦУМ си работи като универсален магазин за конфекция, парфюмерия, козметика, електроника, а след обновяването през 2001 г., в което участва британски екип, е открит отново като търговски център, който приютява магазини на различни марки и вериги. 3 г. по-късно сградата е купена от бизнесмена Георги Гергов за 30 милиона евро. Оттогава съдбата на ЦУМ е постоянно под въпрос. Проф. Божидар Димитров предлага сградата да приюти Националния исторически музей. Последно при правителството на ГЕРБ културният министър Вежди Рашидов преговаря с Гергов, тъй като бизнесменът бил на загуба от ЦУМ заради конкуренцията на моловете и с радост би се отървал, срещу компенсации с атрактивни за него държавни сгради.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕвроАтлантически гьон

    4 1 Отговор
    пък евроатлантичеките гьонове дето ги храни галя от козяк казват че щандовете по тошово време били празни

    пък сме открили ЦУМ

    как само са им промили мозъчето където е колкото на врабец

    05:15 15.04.2026

  • 2 скачал с 2 пръста на площада за банани

    2 0 Отговор
    имало ли е БАНАНИ във ЦУМ

    05:15 15.04.2026

  • 3 сега 10 г щяха да го строят

    4 0 Отговор
    Сградата е проектирана от архитект Коста Николов през 1956 г. и е построена година по-късно в архитектурния център на София, т. нар. Ларго.

    Коментиран от #5

    05:17 15.04.2026

  • 4 35 години само кражба

    3 0 Отговор
    това което е построил ТОДОР ЖИВКОВ вие сега не можете да го боядисате

    Коментиран от #7

    05:18 15.04.2026

  • 5 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "сега 10 г щяха да го строят":

    едно време тато не даваше да има подизпълнителни фирми като сега подизпълнител до подизпълнителя и накрая парите ги няма
    щото така е при демокрацията

    а трябва да има хора във белене

    05:20 15.04.2026

  • 6 откъде тоя бизнесмен е имал

    2 0 Отговор
    бизнесмена Георги Гергов за 30 милиона евро?

    какво е работил и какви данъци е плащал за да има толкова пари?

    защо не е във затвора тоя и до 9 коляно роднините му също във белене?

    защо се продава публично общинска собственност на някой си бездаарник?

    05:22 15.04.2026

  • 7 АЛЪЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "35 години само кражба":

    НАРОДА ГО ПОСТРОИ
    ВЪПРЕКИ ТОДОР КОБУРГА
    И БОДИГАРДЧЕТО МУ !
    ......
    БЕЗ НАРОД ВСЕКИ УПРАВНИК Е РУСАЛКА В ЕС :)

    05:23 15.04.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    И НАЙ - ВАЖНОТО Е
    ЧЕ ВСЯКО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ ОТ СЕМЕЙСТВО НА РАБОТЕЩИ РОДИТЕЛИ
    МОЖЕШЕ ДА СИ ПАЗАРУВА ОТ НЕГО
    .....
    ИМАШЕ ХУБАВИ НЕЩА НА ХУБАВИ ЦЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ.
    И ИМАШЕ ВЛАК С КОЙТО БАЩИТЕ И МАЙКИТЕ ХОДЕХА НА КОМАНДИРОВКИ - ИСТИНСКИ
    ....

    05:26 15.04.2026

