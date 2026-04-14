Гюров: Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност, която се развива и задържа талантите

Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност, която се развива и задържа талантите, а иновациите се превръщат в реални възможности. Това каза служебният премиер Андрей Гюров при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности", организиран от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и Министерството на иновациите и растежа, предават от БТА. На провеждащото се в столичния хотел „Хилтън“ събитие предстои да бъде представена новата Инвестиционна стратегия на фонда JEREMIE в България. На форума присъстват още служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова, вицепрезидентът на ЕИБ Марек Мора и главният изпълнителен директор на ЕИФ Марют Фалкстед, заместник-министри и представители на предприемаческата и инвестиционна екосистема.
Според премиера Андрей Гюров новата инвестиционна стратегия е избор за инвестиции в идеи, в иновации и в хора, които създават бъдеще.
Андрей Гюров увери, че България ще подкрепя предприемачеството и икономиката с висока добавена стойност през следващите десет години. С подкрепата на компании с целево финансиране се създава екосистема и индустрии със значение не само за България, но и за Европа, посочи Гюров.
Според него JEREMIE е доказателство как да се разходват ефективно публични средства.
Андрей Гюров благодари на ЕИБ и на ЕИФ за доверието, партньорството и споделената визия. Той изказа благодарности и на Министерството на иновациите и растежа, затова че показва, че държавата може да се движи със скоростта на бизнеса.
Инициативата JEREMIE е програма на Европейската комисия, разработена съвместно с ЕИФ, която позволява на държавите членки да използват структурни фондове за финансиране на малкия бизнес чрез заеми, гаранции и дялово участие. Тя работи чрез револвиращ холдингов фонд, което означава, че възстановените средства се реинвестират в нови финансови инструменти.
Българското правителство и представителите на ЕИФ се споразумяха в края на 2025 година да удължат инициатива JEREMIE до 2035 година. Съгласно споразумението, 160 млн. евро ще бъдат реинвестирани и на разположение на българската икономика от тази година с цел насърчаване на дълбочинните технологии, технологичния трансфер и проекти в областта на изкуствения интелект (ИИ/AI). В средата на февруари на първо и второ четене в едно заседание парламентът прие законопроекта за ратифициране на споразуменията за изменение и допълнение на Рамковото и на Финансовото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата.
6 Комунистически ценности
Ако, бъде създадена "Партия на РЕГИОНИТЕ", която да не бъде с ПИРАМИДАЛНА структура, както всички останали партии, а с ТРАПЕЦОВИДНА структура, ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ, ще бъде увеличена многократно !
Партия на РЕГИОНИТЕ, ще бъде по-трудно контролирана отвън, понеже ще се управлява от съвет от 28 избранници на регионите ( окръзи ).
Населението на окръзите ще ИЗБИРА СВОИТЕ ДЕПУТАТИ, сред тези, сред които живее, тези които ще защитават неговите интереси, с регламентиран механизъм за ОТЗОВАВАНЕ на ДЕПУТАТИ ( предали интересите на избирателите си )
Ние БЪЛГАРИТЕ сме, загубили СПОСОБНОСТТА да се ЗАЩИТАВАМЕ !
Затова, трябва да се НАУЧИМ !
Първо :Трябва да се научим да ЗАЩИТАВАМЕ своя ДОМ !
После, заедно с комшиите ни трябва да се научим, да ЗАЩИТАВАМЕ интересите си на нашата УЛИЦА !
После със съкварталците, да се научим да ЗАЩИТАВАМЕ своя КВАРТАЛ !
После със съгражданите трябва да се научим как да защитаваме интересите си в НАСЕЛЕНОТО МЯСТО !
И когато се научим да ЗАЩИТАВАМЕ районите, в които ЖИВЕЕМ, ЗАЕДНО ще можем да ЗАЩИТИМ нашата ДЪРЖАВА България !
Мен не ме интересува, как живеят хората в другите РЕГИОНИ !
Интересува ме, как живея аз и хората край мен !
Те са до моето рамо в добри и лоши времена, а ПРОБЛЕМИТЕ ни са ОБЩИ !
Вместо населението на Стара Загора, да ПРЪСКА ГЛАСОВЕТЕ си за кандидат депутатите на 50 ПАРТИИ, по добре да ГЛАСУВАТ за депутатите, които ще РАБОТЯТ за населеното място !
16 честен ционист
До коментар #14 от "талантите":Укропам ще работят при такива условия, ако не искат разбира се да копат окопи.
11:14 14.04.2026
27 Нещо се е объркал фашагата
Слушай крива зурло, теб никой не те е избирал. Назначен си за управител на « рога и копита» и не смей да говориш за България, която упорито продавате под ръководството на Борисов и Пеевски!
Безсилен си както и Желязков и не можете да се отървете от зависимости!
11:27 14.04.2026
32 Гяуров
До коментар #1 от "българия на три морета":Секта ще оправи България.
11:30 14.04.2026
34 Докторе
До коментар #25 от "Доктор":Помияра не е виновен, че е без стопани, изоставен да бедства сред жестоки хора, но тоя с обърнатата джука претендира да е нещо повече от едно бездомно куче. Ама не е.
Как върви футбола с Бербатов, бе украински дарителю?
11:31 14.04.2026
37 А тези които не са
Тоя като радев ама с други думи
11:36 14.04.2026
41 ганди
За да забогатеем, първо трябва да се научим да паркираме. След това има още няколко стъпки, но тази с паркирането е най-очевидна и лесна.
11:39 14.04.2026
42 В грешка си
До коментар #35 от "Няма нужда":Целта на тези предатели е проста, но не е честни избори, а превръщането на бивша България в покрайнина номер 2.
11:39 14.04.2026
А тези които не са
Тоя като радев ама с други думи
11:40 14.04.2026
48 Казаното се забравя
До коментар #35 от "Няма нужда":Написаното остава
Всеки гледа да се запише в историята а сега твърди дискове за запис колкото си поискаш
11:43 14.04.2026
53 Създадоха и
До коментар #44 от "Не разбрах досега":министерство на електронното следене и контрол специално за оня некъпан оръфляк Божанов, както и опитаха да си направят още по-голям абсурд - министерствот на оруелските избори за педоламата Цицелков.
11:48 14.04.2026
57 Айде нема нужда
Даже и деца нямаш бе 50 годишен отпадък, какво си тръгнал да създаваш!???
11:50 14.04.2026
60 Израилево куче,
До коментар #58 от "Руски еничарино":марш в "обетованата" пустиня да те бомбят персите!
11:53 14.04.2026
64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ДО ОПГ ,- ТО ОКОЛО МОНИКА ЙОСИФОВА - СТАНИШЕВА
...... И ДО ОПГ -ТО НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА :)
........
ТВА Е ИСТИНСКАТА ДЪЛБОКА ДЪРЖАВА":)
11:56 14.04.2026
66 Ти си
Защо у нас винаги някой върши това което не му е работа а не за това за което е поставен на дадено място ....
12:01 14.04.2026
67 Реалист
Коментиран от #71
12:01 14.04.2026
68 Реалист
На практика -ПРОДАЖНИЦИ.
По делата им ще ги познаете .
Лъснатия, културен и изтънчен Гюров без колебание даде паркинг на американските самолети да избиват цивилни в Иран,и отиде сам в Украйна да сключи договор който мнозинството българи не одобряват.
12:07 14.04.2026
69 Българин
Която после да подариш на зеления наркоман ли за златни тоалетни - такива като теб затриха България и принудиха младите хора да избягат.
12:08 14.04.2026
71 Антитрол
До коментар #67 от "Реалист":"ти си само един обикновен слуга на Фатмака"
Той че е обикновен слуга ама е ПП$ДБ - нали те го сложиха и техните заръки изпълнява.
12:09 14.04.2026
73 Антитрол
До коментар #72 от "Талантите вече са задържани тук":Няма ги талантите - само мал.оум.ни козячета останаха в България също като този продажник. Всеки който има акъл се изнесе от кочината и за това "сглобката" ни управлява - останалите безмозъчни я избират.
Коментиран от #78
12:14 14.04.2026
75 Смех с копейки
До коментар #72 от "Талантите вече са задържани тук":2 копейки са тук.Надничари🤣Въртая по 10 ник-а😀🤣.Борбата е за хляба.
12:16 14.04.2026
78 Оди у Русиа
До коментар #73 от "Антитрол":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
12:17 14.04.2026
