Гюров: Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност, която се развива и задържа талантите

Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност, която се развива и задържа талантите, а иновациите се превръщат в реални възможности. Това каза служебният премиер Андрей Гюров при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности", организиран от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и Министерството на иновациите и растежа, предават от БТА. На провеждащото се в столичния хотел „Хилтън“ събитие предстои да бъде представена новата Инвестиционна стратегия на фонда JEREMIE в България. На форума присъстват още служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова, вицепрезидентът на ЕИБ Марек Мора и главният изпълнителен директор на ЕИФ Марют Фалкстед, заместник-министри и представители на предприемаческата и инвестиционна екосистема.

Според премиера Андрей Гюров новата инвестиционна стратегия е избор за инвестиции в идеи, в иновации и в хора, които създават бъдеще.

Андрей Гюров увери, че България ще подкрепя предприемачеството и икономиката с висока добавена стойност през следващите десет години. С подкрепата на компании с целево финансиране се създава екосистема и индустрии със значение не само за България, но и за Европа, посочи Гюров.

Според него JEREMIE е доказателство как да се разходват ефективно публични средства.

Андрей Гюров благодари на ЕИБ и на ЕИФ за доверието, партньорството и споделената визия. Той изказа благодарности и на Министерството на иновациите и растежа, затова че показва, че държавата може да се движи със скоростта на бизнеса.

Инициативата JEREMIE е програма на Европейската комисия, разработена съвместно с ЕИФ, която позволява на държавите членки да използват структурни фондове за финансиране на малкия бизнес чрез заеми, гаранции и дялово участие. Тя работи чрез револвиращ холдингов фонд, което означава, че възстановените средства се реинвестират в нови финансови инструменти.

Българското правителство и представителите на ЕИФ се споразумяха в края на 2025 година да удължат инициатива JEREMIE до 2035 година. Съгласно споразумението, 160 млн. евро ще бъдат реинвестирани и на разположение на българската икономика от тази година с цел насърчаване на дълбочинните технологии, технологичния трансфер и проекти в областта на изкуствения интелект (ИИ/AI). В средата на февруари на първо и второ четене в едно заседание парламентът прие законопроекта за ратифициране на споразуменията за изменение и допълнение на Рамковото и на Финансовото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата.