Новини
България »
Всички градове »
Гюров: Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност, която се развива и задържа талантите

14 Април, 2026 11:05

  • андрей гюров-
  • българия-
  • стойност-
  • таланти-
  • развитие-
  • задържане

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности", организиран от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и Министерството на иновациите и растежа

Гюров: Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност, която се развива и задържа талантите - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност, която се развива и задържа талантите, а иновациите се превръщат в реални възможности. Това каза служебният премиер Андрей Гюров при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности", организиран от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и Министерството на иновациите и растежа, предават от БТА. На провеждащото се в столичния хотел „Хилтън“ събитие предстои да бъде представена новата Инвестиционна стратегия на фонда JEREMIE в България. На форума присъстват още служебният министър на иновациите и растежа Ирена Младенова, вицепрезидентът на ЕИБ Марек Мора и главният изпълнителен директор на ЕИФ Марют Фалкстед, заместник-министри и представители на предприемаческата и инвестиционна екосистема.

Според премиера Андрей Гюров новата инвестиционна стратегия е избор за инвестиции в идеи, в иновации и в хора, които създават бъдеще.

Андрей Гюров увери, че България ще подкрепя предприемачеството и икономиката с висока добавена стойност през следващите десет години. С подкрепата на компании с целево финансиране се създава екосистема и индустрии със значение не само за България, но и за Европа, посочи Гюров.

Според него JEREMIE е доказателство как да се разходват ефективно публични средства.

Андрей Гюров благодари на ЕИБ и на ЕИФ за доверието, партньорството и споделената визия. Той изказа благодарности и на Министерството на иновациите и растежа, затова че показва, че държавата може да се движи със скоростта на бизнеса.

Инициативата JEREMIE е програма на Европейската комисия, разработена съвместно с ЕИФ, която позволява на държавите членки да използват структурни фондове за финансиране на малкия бизнес чрез заеми, гаранции и дялово участие. Тя работи чрез револвиращ холдингов фонд, което означава, че възстановените средства се реинвестират в нови финансови инструменти.

Българското правителство и представителите на ЕИФ се споразумяха в края на 2025 година да удължат инициатива JEREMIE до 2035 година. Съгласно споразумението, 160 млн. евро ще бъдат реинвестирани и на разположение на българската икономика от тази година с цел насърчаване на дълбочинните технологии, технологичния трансфер и проекти в областта на изкуствения интелект (ИИ/AI). В средата на февруари на първо и второ четене в едно заседание парламентът прие законопроекта за ратифициране на споразуменията за изменение и допълнение на Рамковото и на Финансовото споразумение между правителството на България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 74 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българия на три морета

    58 3 Отговор
    айде у лево и ти долен ляв пе да л

    Коментиран от #32

    11:06 14.04.2026

  • 2 Господин

    55 6 Отговор
    Године, щом искате да създавате в България - спрете да ходите в Украйна и да давате на тамошните хора да създават неща, вместо нас...

    11:06 14.04.2026

  • 3 нещастник

    52 2 Отговор
    за съд и присъда си

    11:07 14.04.2026

  • 4 Бегай бе

    48 3 Отговор
    Петрохански хижарю
    На 19 преко сили 7%

    11:07 14.04.2026

  • 5 Кирчо и кокорчо

    28 0 Отговор
    Ми то в началото и ний това прокламирахме ма после само офшорката у Люксембург ни интересуваше

    11:08 14.04.2026

  • 6 Комунистически ценности

    5 14 Отговор
    ВИНОВНА е ПОЛИТИЧЕСКАТА система !

    Ако, бъде създадена "Партия на РЕГИОНИТЕ", която да не бъде с ПИРАМИДАЛНА структура, както всички останали партии, а с ТРАПЕЦОВИДНА структура, ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ, ще бъде увеличена многократно !

    Партия на РЕГИОНИТЕ, ще бъде по-трудно контролирана отвън, понеже ще се управлява от съвет от 28 избранници на регионите ( окръзи ).

    Населението на окръзите ще ИЗБИРА СВОИТЕ ДЕПУТАТИ, сред тези, сред които живее, тези които ще защитават неговите интереси, с регламентиран механизъм за ОТЗОВАВАНЕ на ДЕПУТАТИ ( предали интересите на избирателите си )

    Ние БЪЛГАРИТЕ сме, загубили СПОСОБНОСТТА да се ЗАЩИТАВАМЕ !

    Затова, трябва да се НАУЧИМ !

    Първо :Трябва да се научим да ЗАЩИТАВАМЕ своя ДОМ !
    После, заедно с комшиите ни трябва да се научим, да ЗАЩИТАВАМЕ интересите си на нашата УЛИЦА !
    После със съкварталците, да се научим да ЗАЩИТАВАМЕ своя КВАРТАЛ !
    После със съгражданите трябва да се научим как да защитаваме интересите си в НАСЕЛЕНОТО МЯСТО !

    И когато се научим да ЗАЩИТАВАМЕ районите, в които ЖИВЕЕМ, ЗАЕДНО ще можем да ЗАЩИТИМ нашата ДЪРЖАВА България !

    Мен не ме интересува, как живеят хората в другите РЕГИОНИ !
    Интересува ме, как живея аз и хората край мен !
    Те са до моето рамо в добри и лоши времена, а ПРОБЛЕМИТЕ ни са ОБЩИ !


    Вместо населението на Стара Загора, да ПРЪСКА ГЛАСОВЕТЕ си за кандидат депутатите на 50 ПАРТИИ, по добре да ГЛАСУВАТ за депутатите, които ще РАБОТЯТ за населеното място !

    11:08 14.04.2026

  • 7 Предизборна

    34 2 Отговор
    популистика

    Коментиран от #9

    11:09 14.04.2026

  • 8 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    37 4 Отговор
    ПРОСТО Е ЕДНИН ГОЛ СЛОВОБЛУДНИК. ТОЙ НЯМА ГРАМ СТОЙНОСТ,А ЩЯЛ ДА СЪЗДАВА СТОЙНОСТ. ОЛЕ МАЛЕ

    11:09 14.04.2026

  • 9 От един незаконен

    30 2 Отговор

    До коментар #7 от "Предизборна":

    премиер

    11:09 14.04.2026

  • 10 честен ционист

    25 1 Отговор
    Ганчо от 35 год създава само компост.

    11:10 14.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Омитай се еничар!

    35 2 Отговор
    Гюров да си събира партакешите и да заминава за Украйна! България няма нужда от предатели!

    Коментиран от #58

    11:12 14.04.2026

  • 13 Пич

    37 3 Отговор
    Ей това са тъпанарите от ПП !!! Чисти Урсулианци!!! Кухи фрази, лозунги без капка мисъл, и слугинаж пред силните!!! Чисти комунисти - като дедА им от ДС, къде ги е пратил да се изучат "на запад"!!!

    11:12 14.04.2026

  • 14 талантите

    27 1 Отговор
    мечтаят да работят в морално остарели условия за минимални български заплати или клонящи към такива за да оправдават небивалиците и далаверите на управляващите с неколкократно по високи заплати и нулева компетентност при постоянно увеличаващи се цени и данъци и тотална разруха на инфраструктура и всички сфери на държавността както и повсеместно беззаконие...

    Коментиран от #16

    11:12 14.04.2026

  • 15 койдазнай

    24 2 Отговор
    За да има богатство, трябва да образование, квалификация и ред. Нито едно от трите, не са сред приоритетите на българина. Така че, замогването се отлага с около 400 години.

    11:13 14.04.2026

  • 16 честен ционист

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "талантите":

    Укропам ще работят при такива условия, ако не искат разбира се да копат окопи.

    11:14 14.04.2026

  • 17 Гол тупан

    24 1 Отговор
    Ти си празен в главата , а за душа и чувства при теб Гюро не може и да се помисли. Само някакви амбиции без възможности, но да ти берат греховете тия малоумници дето те изтипосаха. Само едно хубаво нещо правиш- как се появиш веднага почваме да кълнем педрофилите ти.

    11:17 14.04.2026

  • 18 Празни клиширани фрази от Урсулите

    28 1 Отговор
    Черен 0краинcки бoклук!

    11:17 14.04.2026

  • 19 София прайд да не забравиш даорганизираш

    25 2 Отговор
    Сорсоид пропаднал

    11:18 14.04.2026

  • 20 Гетлост

    21 2 Отговор
    За тази цел Гюро трябва да изчезнете от политическия живот на България по най-бързия начин любимия ви колективен запад предполагам ще ви приеме с отворени обятия.

    11:18 14.04.2026

  • 21 ВЪН €вро-дж€н дъри т€!

    20 0 Отговор
    анд(р)Г € Й гюрOFF -Мак€дон$ко д€ вой ч€-2!
    пл€в ню € Мак€дон$ко д€ вой ч€-1!

    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    11:19 14.04.2026

  • 22 Думи, думи, думи

    23 1 Отговор
    Празни думи и голяма демагогия!И нелигитимника Гюров гледа за 2 месеца да навакса в говоренето и лъжите, че после няма да има възможности за такава изява!!!

    11:19 14.04.2026

  • 23 !!!!!

    19 1 Отговор
    Хайде !
    Този "филм " го гледахме!
    И разходването на публичните средства , видяхме при ПП-тата !
    СТИГА сте ни омайвали.....МАХАЙТЕ СЕ !!!

    11:24 14.04.2026

  • 24 Гюрлата

    20 0 Отговор
    Целта ни е да легализираме хомо браковете 😏

    11:25 14.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 бат Данчо

    17 0 Отговор
    До къде е докарахме и с този Българио...

    11:26 14.04.2026

  • 27 Нещо се е объркал фашагата

    20 1 Отговор
    Вместо Украйна споменава България!
    Слушай крива зурло, теб никой не те е избирал. Назначен си за управител на « рога и копита» и не смей да говориш за България, която упорито продавате под ръководството на Борисов и Пеевски!
    Безсилен си както и Желязков и не можете да се отървете от зависимости!

    11:27 14.04.2026

  • 28 ДаБе

    15 0 Отговор
    Най-голямата ви цел е да давате на зелю държавни пари и да наливате у шорошките фондации

    11:27 14.04.2026

  • 29 С цвят и безцветен

    16 0 Отговор
    Празнословието, словоблудството, безсмислените словосъчетания и въздухарството са характерни за българския политик.

    11:27 14.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бла-бла

    15 0 Отговор
    Бла -бла,бла-бла,бла-бла.

    11:29 14.04.2026

  • 32 Гяуров

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "българия на три морета":

    Секта ще оправи България.

    11:30 14.04.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    Този нормален ли е? За какъв дявол го взел се мисли?! Има още 1 седмица на власт и изхвърча, а говори все едно ще годинува на тоя пост!

    11:30 14.04.2026

  • 34 Докторе

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "Доктор":

    Помияра не е виновен, че е без стопани, изоставен да бедства сред жестоки хора, но тоя с обърнатата джука претендира да е нещо повече от едно бездомно куче. Ама не е.
    Как върви футбола с Бербатов, бе украински дарителю?

    11:31 14.04.2026

  • 35 Няма нужда

    9 5 Отговор
    Вашата цел е проста - честни избори.
    За какво говорите изобщо глупости

    Коментиран от #42, #48

    11:34 14.04.2026

  • 36 ОСТАВКА!

    16 0 Отговор
    Освен да ги мотивираш към терминал 2, друго не успя. Оставка!

    11:35 14.04.2026

  • 37 А тези които не са

    7 1 Отговор
    Талантливи къде ще ходят
    Тоя като радев ама с други думи

    11:36 14.04.2026

  • 38 Айде бе

    17 0 Отговор
    Гяуров, България е създадена без теб и ще мине и без теб. Ти си излишен! И вреден!

    11:37 14.04.2026

  • 39 Ти да видиш

    14 0 Отговор
    Каквото и да ви предлагат педофилите и дебилите от ПП и ДБ да знаете че е измамна схема и ала бала!!!
    Няма изключение!

    11:38 14.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ганди

    1 9 Отговор
    Вие богата държава, в която се паркира като в България виждали ли сте?!?
    За да забогатеем, първо трябва да се научим да паркираме. След това има още няколко стъпки, но тази с паркирането е най-очевидна и лесна.

    11:39 14.04.2026

  • 42 В грешка си

    15 0 Отговор

    До коментар #35 от "Няма нужда":

    Целта на тези предатели е проста, но не е честни избори, а превръщането на бивша България в покрайнина номер 2.

    11:39 14.04.2026

  • 43 Боко

    13 0 Отговор
    Защо никоя мазна муцуна не е вкарана в затвора ?, а ги показвате непрекъснато по измислените “медии”

    11:39 14.04.2026

  • 44 Не разбрах досега

    11 0 Отговор
    какви иновации са постигнати от усвояване на тези фондове освен създаденото в края на 2021г. Министерство на иновациите и растежа…

    Коментиран от #53

    11:40 14.04.2026

  • 45 А тези които не са

    10 0 Отговор
    Талантливи къде ще ходят
    Тоя като радев ама с други думи

    11:40 14.04.2026

  • 46 д-р Бръкнигъзов

    11 0 Отговор
    празни и кухи приказки, безполезни неща, а нещо за онази Екатерина Захариева българският комисар, отговарящ за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите във втората Комисия „Фон дер Лайн“ няма ли, потънала в работа , глава не може да вдигне...

    11:42 14.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Казаното се забравя

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "Няма нужда":

    Написаното остава
    Всеки гледа да се запише в историята а сега твърди дискове за запис колкото си поискаш

    11:43 14.04.2026

  • 49 Голем смях

    13 0 Отговор
    Ква цел бе, селджук? След няколко дена приключваш. Не се пъни кат глист на буца

    11:44 14.04.2026

  • 50 талантливи има

    7 0 Отговор
    ще седят тук . да се учат . да могат да вършат нещо . щото ако не учат няма да развиват талант . има класация на училищата . после има и на фирмите . те сами се хвалят . но има по добри и по лоши . така ще ги отсеят . заплатата спрямо инфлацията . има и минуси за някои професии . малко пари . чакат да се пенсионират .

    11:45 14.04.2026

  • 51 Ха ХаХа

    13 0 Отговор
    Неврокопският помак отново лъже

    11:46 14.04.2026

  • 52 аре ве локумджия

    12 0 Отговор
    аман от некадърници

    11:47 14.04.2026

  • 53 Създадоха и

    11 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не разбрах досега":

    министерство на електронното следене и контрол специално за оня некъпан оръфляк Божанов, както и опитаха да си направят още по-голям абсурд - министерствот на оруелските избори за педоламата Цицелков.

    11:48 14.04.2026

  • 54 таксиджия 🚖

    12 0 Отговор
    Как бе гюро кюмюро!? Като подаряваш ток, реактори и милиони кеш безвъзмездно на окраина!? 🤬

    11:48 14.04.2026

  • 55 боцко

    13 0 Отговор
    Имаше ли Гюро глава...., или немаше.....???!!! А тоя и капа нема....!!!

    11:49 14.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Айде нема нужда

    14 0 Отговор
    Разкарай се, никой не може да те диша, нищо не можеш да създадеш, защото нищо никога не си създавал.
    Даже и деца нямаш бе 50 годишен отпадък, какво си тръгнал да създаваш!???

    11:50 14.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Лена

    10 0 Отговор
    Нети остана много караи по кротко

    11:52 14.04.2026

  • 60 Израилево куче,

    10 0 Отговор

    До коментар #58 от "Руски еничарино":

    марш в "обетованата" пустиня да те бомбят персите!

    11:53 14.04.2026

  • 61 Напомнител

    11 1 Отговор
    Вие сте там само временно. Не се вживявайте. Оставете поредните мошеници, крадци и престъпници подобни на вас, които ще дойдат на власт след вас / защото други по-различни няма да бъдат допуснати- системата е такава/ да се "грижат за това

    11:54 14.04.2026

  • 62 Гледаш и слушаш Кюмюра

    13 0 Отговор
    и все едно гледаш и слушаш Урсула.

    11:54 14.04.2026

  • 63 Иво

    12 0 Отговор
    ....ти само служебен премиер ....със съмнително досие ...

    11:55 14.04.2026

  • 64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ГЮРОВ Е МНОГО БЛИЗЪК
    И ДО ОПГ ,- ТО ОКОЛО МОНИКА ЙОСИФОВА - СТАНИШЕВА
    ...... И ДО ОПГ -ТО НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА :)
    ........
    ТВА Е ИСТИНСКАТА ДЪЛБОКА ДЪРЖАВА":)

    11:56 14.04.2026

  • 65 Неподписан

    3 3 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ,на избори не гласуват и бягат надалеч щом чуят българска реч в случай че искат да преуспеят в живота

    11:58 14.04.2026

  • 66 Ти си

    5 0 Отговор
    Гюров ти нямаш и нама да имаш ното цел нито идея какво да се прави в страната ! Ти и служебното правителството имате единствено задачата да организирате изборите и нищо друго ! Ти неможеш да даваш обещания и гаранции за каквото и да е защото не си избиран а назнсчен!
    Защо у нас винаги някой върши това което не му е работа а не за това за което е поставен на дадено място ....

    12:01 14.04.2026

  • 67 Реалист

    5 1 Отговор
    Гюров, не се надценявай, ти си само един обикновен слуга на Фатмака...т.е. на Мафията, на Черепа, Цветан Василев и Бобокови!

    Коментиран от #71

    12:01 14.04.2026

  • 68 Реалист

    3 0 Отговор
    На теория - лаладжии.
    На практика -ПРОДАЖНИЦИ.
    По делата им ще ги познаете .
    Лъснатия, културен и изтънчен Гюров без колебание даде паркинг на американските самолети да избиват цивилни в Иран,и отиде сам в Украйна да сключи договор който мнозинството българи не одобряват.

    12:07 14.04.2026

  • 69 Българин

    4 0 Отговор
    "Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност"

    Която после да подариш на зеления наркоман ли за златни тоалетни - такива като теб затриха България и принудиха младите хора да избягат.

    12:08 14.04.2026

  • 70 Факти

    4 1 Отговор
    Печелиш от изборите в Унгария е единствено диктатора Зеленски. Ще има повече пари за златни тоалетни! За Урсула ПФАЙЗЕР също!

    12:09 14.04.2026

  • 71 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Реалист":

    "ти си само един обикновен слуга на Фатмака"

    Той че е обикновен слуга ама е ПП$ДБ - нали те го сложиха и техните заръки изпълнява.

    12:09 14.04.2026

  • 72 Талантите вече са задържани тук

    1 4 Отговор
    С няколко копейки талантите вече са задържани тук и коментират ежедневно

    Коментиран от #73, #75

    12:10 14.04.2026

  • 73 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Талантите вече са задържани тук":

    Няма ги талантите - само мал.оум.ни козячета останаха в България също като този продажник. Всеки който има акъл се изнесе от кочината и за това "сглобката" ни управлява - останалите безмозъчни я избират.

    Коментиран от #78

    12:14 14.04.2026

  • 74 От калъпа на Сорос

    3 0 Отговор
    Всички пепедофили са правени по един калъп. Тясно костюмче поне два номера по къси ръкави и клинче панталон. Но най важното , между ушите е празно та чак кънти.

    12:15 14.04.2026

  • 75 Смех с копейки

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Талантите вече са задържани тук":

    2 копейки са тук.Надничари🤣Въртая по 10 ник-а😀🤣.Борбата е за хляба.

    12:16 14.04.2026

  • 76 Гюров

    1 0 Отговор
    Тоя се взе насериозно как опиянява властта

    12:17 14.04.2026

  • 77 киро

    1 0 Отговор
    Аз що пък си мисля,че основната ви цел е да крадете безнаказано,колкото се може повече!?

    12:17 14.04.2026

  • 78 Оди у Русиа

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Антитрол":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    12:17 14.04.2026

  • 79 Крайната ни цел е

    1 0 Отговор
    да постелем червеното килимче пред Радев към властта, където го сложиха Тръмп Путин, а Борисов услужливо му даде път!

    12:18 14.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол