Ванс: Спирането на директните продажби на оръжие на Украйна е едно от основните ни постижения

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс смята спирането на директните продажби на американско оръжие на Украйна за едно от основните постижения на настоящата администрация.

„Казах, че трябва да спрем да финансираме войната в Украйна. Добре? И очевидно все още вярвам в това“, подчерта той, говорейки на форум в Държавния университет на Джорджия.

„И това е едно от най-гордите постижения на нашата администрация - казахме на Европа, че ако иска да купува оръжия, може, но Съединените щати вече не купуват оръжия, нито ги изпращат на Украйна. Ние просто сме извън тази работа. Така че това е много хубаво нещо“, добави вицепрезидентът.

Американската помощ за Украйна претърпя значителна трансформация, характеризираща се с преминаване към по-дългосрочни, но финансово по-ограничени механизми в сравнение с първите години на конфликта.

Основният инструмент за военна подкрепа в момента е Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI), чрез която Пентагонът сключва договори с американски компании за производство на ново въоръжение.

Законът за националната отбрана (NDAA), подписан от президента Тръмп, предвижда 400 милиона долара военна помощ за Украйна за текущата фискална година.

САЩ вече не финансират директно нови големи пакети със собствени средства, както през 2024 г. Вместо това се разчита на механизъм, при който европейските съюзници финансират закупуването на американско оборудване за Украйна.

Доставките се фокусират върху критични нужди като ракети-прехващачи за системи Patriot, прецизни боеприпаси и артилерия.

САЩ продължават да предоставят разузнавателна информация в подкрепа на операциите за защита и възстановяване на украински територии.

В икономически план фокусът се е преместил от директна бюджетна подкрепа към дългосрочни партньорства за възстановяване.

Наскоро бе обявено споразумение за създаване на икономическо партньорство между САЩ и Украйна, насочено към просперитет и възстановяване в дългосрочен план.

Продължава работата по разследване на незаконни депортации и подкрепа за рехабилитацията на украински деца, върнати от Русия.

Въпреки че новите бюджетни асигнации са по-малки, доставките продължават благодарение на средства, одобрени в по-ранни периоди (от администрацията на Байдън), които все още се изпълняват.

Администрацията на Тръмп обаче упражнява по-строг контрол, като периодично извършва прегледи на способностите, което понякога води до временни паузи в определени доставки.