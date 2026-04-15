Ванс: Спирането на директните продажби на оръжие на Украйна е едно от основните ни постижения
  Тема: Украйна

Ванс: Спирането на директните продажби на оръжие на Украйна е едно от основните ни постижения

15 Април, 2026 05:04, обновена 15 Април, 2026 05:10 390 3

Казах, че трябва да направим това и все още вярвам в решението, заяви вицето на Тръмп

Ванс: Спирането на директните продажби на оръжие на Украйна е едно от основните ни постижения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс смята спирането на директните продажби на американско оръжие на Украйна за едно от основните постижения на настоящата администрация.

„Казах, че трябва да спрем да финансираме войната в Украйна. Добре? И очевидно все още вярвам в това“, подчерта той, говорейки на форум в Държавния университет на Джорджия.

„И това е едно от най-гордите постижения на нашата администрация - казахме на Европа, че ако иска да купува оръжия, може, но Съединените щати вече не купуват оръжия, нито ги изпращат на Украйна. Ние просто сме извън тази работа. Така че това е много хубаво нещо“, добави вицепрезидентът.

Американската помощ за Украйна претърпя значителна трансформация, характеризираща се с преминаване към по-дългосрочни, но финансово по-ограничени механизми в сравнение с първите години на конфликта.

Основният инструмент за военна подкрепа в момента е Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI), чрез която Пентагонът сключва договори с американски компании за производство на ново въоръжение.

Законът за националната отбрана (NDAA), подписан от президента Тръмп, предвижда 400 милиона долара военна помощ за Украйна за текущата фискална година.

САЩ вече не финансират директно нови големи пакети със собствени средства, както през 2024 г. Вместо това се разчита на механизъм, при който европейските съюзници финансират закупуването на американско оборудване за Украйна.

Доставките се фокусират върху критични нужди като ракети-прехващачи за системи Patriot, прецизни боеприпаси и артилерия.

САЩ продължават да предоставят разузнавателна информация в подкрепа на операциите за защита и възстановяване на украински територии.

В икономически план фокусът се е преместил от директна бюджетна подкрепа към дългосрочни партньорства за възстановяване.

Наскоро бе обявено споразумение за създаване на икономическо партньорство между САЩ и Украйна, насочено към просперитет и възстановяване в дългосрочен план.

Продължава работата по разследване на незаконни депортации и подкрепа за рехабилитацията на украински деца, върнати от Русия.

Въпреки че новите бюджетни асигнации са по-малки, доставките продължават благодарение на средства, одобрени в по-ранни периоди (от администрацията на Байдън), които все още се изпълняват.

Администрацията на Тръмп обаче упражнява по-строг контрол, като периодично извършва прегледи на способностите, което понякога води до временни паузи в определени доставки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да бе

    3 1 Отговор
    Едно от основните ви постижения беше да орезилите САЩ пред целия свят особено когато арабските държави се наложи да викат спешно Зеленски и да сключват договори с него за десетки милиарди долари да ги пази от ипанските дронове защото САЩ не можаха.

    05:14 15.04.2026

  • 2 Аха

    3 1 Отговор
    Оказа се, че Тръмп няма карти, а Зеленски има много карти, смешковци американски.

    05:15 15.04.2026

  • 3 :Д:Д:Д:Д:Д:Д

    2 1 Отговор
    Копейки управници в США, доживях и това да видя... какво стана с подкрепата на Орбан :Д

    05:17 15.04.2026