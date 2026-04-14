Лоши новини за Кремъл! Берлин и Киев сключиха мащабно споразумение за съвместно производство на дронове

Германия и Украйна се договориха за разширяване на сътрудничеството в отбраната, включително мащабно споразумение за съвместно производство на дронове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Сделката бе договорена по време на посещението на президента Володимир Зеленски в Берлин.
Зеленски заяви, че договорът има потенциал да се превърне в най-мащабното споразумение от този вид в Европа.
От своя страна, германският канцлер Фридрих Мерц подчерта значението на украинската отбранителна индустрия, която според него след години на война се е превърнала в една от най-иновативните в света. "Чрез нашата подкрепа укрепваме както германските, така и европейските отбранителни способности", заяви Мерц.
По данни на германското правителство, Берлин е предоставил около 55 милиарда евро военна помощ на Киев от началото на руската инвазия през 2022 г., като допълнително са заделени 11,5 милиарда евро в настоящия бюджет.
Част от новите ангажименти включват финансиране за системи за противовъздушна отбрана, сред които американски ракети "Пейтриът" и пускови установки за германската система за противовъздушна отбрана ИРИС-Т.
Споразумението за дроновете предвижда създаване на съвместно предприятие, което да доставя хиляди безпилотни летателни апарати за украинските въоръжени сили. Германия също така ще инвестира стотици милиони евро в развитие на способности за на нанасяне на удари дълбоко в тила на противника.
Зеленски заяви, че екипи от двете страни все още работят по обхвата и детайлите на споразумението за дроновете, което се основава на съществуващото сътрудничество между германски и украински компании. "Германия е наш основен партньор, затова съм уверен, че ще сключим едно от най-големите или всъщност най-голямото споразумение от този вид в Европа", каза той.
В същото време Мерц подчерта, че ролята на Европа е незаменима в евентуални бъдещи преговори за прекратяване на войната с Русия, като се планира среща на ниво съветници по националната сигурност, в която поканени да вземат участие ще бъдат и САЩ.
Усилията на Вашингтон да договорят край на войната в Украйна са в застой, откакто започна конфликтът в Близкия изток с Иран, отбелязва Ройтерс.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му ще работи в тясно сътрудничество с Украйна за улесняване на завръщането на украинските бежанци, предаде ДПА.
"Ще координираме действията си тясно, за да улесним завръщането в родината на украинските граждани, които са намерили убежище в Германия", каза Мерц на среща в Берлин с президента Володимир Зеленски.
Канцлерът посочи, че Берлин ще подкрепи и усилията на Киев за ограничаване на напускането на мъже в мобилизационна възраст и подчерта, че това е "в интерес и на двете страни".
От своя страна, Зеленски заяви, че много млади мъже са напуснали Украйна в нарушение на закона и определи въпроса като принципен и свързан със справедливостта по отношение на войниците на фронта. Всеки украински гражданин в мобилизационна възраст, който e годен за военна служба, има конституционно задължение да поеме тази отговорност, каза той.
От началото на руската инвазия през 2022 г. в Украйна е обявено военно положение и мобилизация, което означава, че мъжете, подлежащи на военна служба, не могат да пътуват зад граница, освен в изключителни случаи.
Според украинския министър Денис Улютин около 400 000 млади хора на възраст между 18 и 23 години са напуснали Украйна след август 2025 г.
В Берлин ще бъде открит и първият по рода си в Европа център "Юнити хъб", който ще подпомага украинските граждани както при интеграцията им в Германия, така и при евентуалното им завръщане. Подобни центрове се планират и в други европейски държави.
В "Юнити хъб" ще се предоставят услуги като издаване на документи за самоличност, консултации за признаване на квалификации, както и помощ при намиране на работа, жилище или започване на бизнес за желаещите да се върнат в Украйна.
7 Бункерно дърто Плашило
Почвам да копая нов бункер на 1500 метра под земята
19:10 14.04.2026
10 чети копейка с 3ти клас
Коментиран от #17, #47, #59
19:11 14.04.2026
14 Путин няма да спре
Факт!!
Коментиран от #25
19:12 14.04.2026
15 Путин многоходовия
До коментар #1 от "1917":Важното е Ротшилдите и Лондон да са добре.
19:12 14.04.2026
16 Сатана Z
Онатолий Стайков все такива новини поднася.Да паднеш от смях!Пълен тшак.
Коментиран от #84
19:12 14.04.2026
17 Путин
До коментар #10 от "чети копейка с 3ти клас":Ротшилд ми наредиха да съм многоходов.
19:13 14.04.2026
18 Съдията
Коментиран от #32, #52, #161, #214
19:13 14.04.2026
19 Войната е брутална
Просто е Ужасно
Събират ги в чували и не е ясно коя глава на кой е
Кой крак на кой е
Коментиран от #46
19:14 14.04.2026
21 Я камилата, я каиларят
Осемдесет години държеше влага на мръсните шваби, но като измряха останалите живи свидетели на събитията и решиха, че нищо не се е случвало.
Няма проблем, ще им бъде припомнено!
Руснаците два пъти влизаха тържествено в Берлин, могат и трети.
Коментиран от #78, #98
19:14 14.04.2026
24 az СВО Победа80
Сега същият цирк, ама с дронове за Киев!
Важното е продължават да се крадат парите на европейците с лозунга "побеждаваме Русия ...
🤣🤣🤣
Коментиран от #35
19:14 14.04.2026
25 Путин от бункера
До коментар #14 от "Путин няма да спре":Важното е Ротшилдите да са добре.
19:14 14.04.2026
До коментар #2 от "Путин съм":Там е По Сигурно
Па и скоро свършваш прасетата време е
19:15 14.04.2026
Коментиран от #37, #103
19:15 14.04.2026
35 Ами стана ве
До коментар #24 от "az СВО Победа80":30 000 руски могилници на месец е добра цифра.
Коментиран от #128
19:16 14.04.2026
36 Путин да гресира Ауспуха
Няма начин просто
Коментиран от #73
19:17 14.04.2026
37 Путин
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":Не можем, Ротшилдите не дават. Казват ни да сме многоходови.
19:17 14.04.2026
19:18 14.04.2026
40 Путин Опозори целият си народ
42 Владимир Путин, президент
Ватенки срещу дронове, това е всичко което остана на руснята. И когда домой таварищчи, бax и погрома 😁
19:19 14.04.2026
43 Ха-ха
До коментар #1 от "1917":Русийката както обикновено ще хване средния.Това е задължително, особено през последните 30 години.!
19:20 14.04.2026
44 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #49, #53, #55
45 Русия
До коментар #19 от "Войната е брутална":1000укри/2руски чувала.
Коментиран от #70
19:20 14.04.2026
47 Бензиностанция без Телеграм
До коментар #10 от "чети копейка с 3ти клас":Това Телеграм Путлера затова го забрани в Бензиностанцията. И стана първата страна забранила свое родно приложение от страх някой да не научи истината.
19:21 14.04.2026
48 Смех с ватенки
Коментиран от #65
19:21 14.04.2026
49 КЕНЕФБАНДЕРА
До коментар #44 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Нападаме на запад.
До коментар #18 от "Съдията":Русийката никой не я бръсне за слива. А и Тръмп каза в прав текст, че Русия не е и не може да бъде никакъв фактор.!
19:22 14.04.2026
53 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #44 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
19:22 14.04.2026
20:51 14.04.2026