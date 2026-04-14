Лоши новини за Кремъл! Берлин и Киев сключиха мащабно споразумение за съвместно производство на дронове

Германия и Украйна се договориха за разширяване на сътрудничеството в отбраната, включително мащабно споразумение за съвместно производство на дронове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сделката бе договорена по време на посещението на президента Володимир Зеленски в Берлин.

Зеленски заяви, че договорът има потенциал да се превърне в най-мащабното споразумение от този вид в Европа.

От своя страна, германският канцлер Фридрих Мерц подчерта значението на украинската отбранителна индустрия, която според него след години на война се е превърнала в една от най-иновативните в света. "Чрез нашата подкрепа укрепваме както германските, така и европейските отбранителни способности", заяви Мерц.

По данни на германското правителство, Берлин е предоставил около 55 милиарда евро военна помощ на Киев от началото на руската инвазия през 2022 г., като допълнително са заделени 11,5 милиарда евро в настоящия бюджет.

Част от новите ангажименти включват финансиране за системи за противовъздушна отбрана, сред които американски ракети "Пейтриът" и пускови установки за германската система за противовъздушна отбрана ИРИС-Т.

Споразумението за дроновете предвижда създаване на съвместно предприятие, което да доставя хиляди безпилотни летателни апарати за украинските въоръжени сили. Германия също така ще инвестира стотици милиони евро в развитие на способности за на нанасяне на удари дълбоко в тила на противника.

Зеленски заяви, че екипи от двете страни все още работят по обхвата и детайлите на споразумението за дроновете, което се основава на съществуващото сътрудничество между германски и украински компании. "Германия е наш основен партньор, затова съм уверен, че ще сключим едно от най-големите или всъщност най-голямото споразумение от този вид в Европа", каза той.

В същото време Мерц подчерта, че ролята на Европа е незаменима в евентуални бъдещи преговори за прекратяване на войната с Русия, като се планира среща на ниво съветници по националната сигурност, в която поканени да вземат участие ще бъдат и САЩ.

Усилията на Вашингтон да договорят край на войната в Украйна са в застой, откакто започна конфликтът в Близкия изток с Иран, отбелязва Ройтерс.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му ще работи в тясно сътрудничество с Украйна за улесняване на завръщането на украинските бежанци, предаде ДПА.

"Ще координираме действията си тясно, за да улесним завръщането в родината на украинските граждани, които са намерили убежище в Германия", каза Мерц на среща в Берлин с президента Володимир Зеленски.

Канцлерът посочи, че Берлин ще подкрепи и усилията на Киев за ограничаване на напускането на мъже в мобилизационна възраст и подчерта, че това е "в интерес и на двете страни".

От своя страна, Зеленски заяви, че много млади мъже са напуснали Украйна в нарушение на закона и определи въпроса като принципен и свързан със справедливостта по отношение на войниците на фронта. Всеки украински гражданин в мобилизационна възраст, който e годен за военна служба, има конституционно задължение да поеме тази отговорност, каза той.

От началото на руската инвазия през 2022 г. в Украйна е обявено военно положение и мобилизация, което означава, че мъжете, подлежащи на военна служба, не могат да пътуват зад граница, освен в изключителни случаи.

Според украинския министър Денис Улютин около 400 000 млади хора на възраст между 18 и 23 години са напуснали Украйна след август 2025 г.

В Берлин ще бъде открит и първият по рода си в Европа център "Юнити хъб", който ще подпомага украинските граждани както при интеграцията им в Германия, така и при евентуалното им завръщане. Подобни центрове се планират и в други европейски държави.

В "Юнити хъб" ще се предоставят услуги като издаване на документи за самоличност, консултации за признаване на квалификации, както и помощ при намиране на работа, жилище или започване на бизнес за желаещите да се върнат в Украйна.