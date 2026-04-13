Тръмп предупреди: Всички ирански кораби, доближаващи се до американската блокада, ще бъдат елиминирани! Техеран иска мир

Американският президент Доналд Тръмп предупреди днес, че иранските кораби, които се приближат до американската блокада на иранските пристанища, че бъдат “незабавно елиминирани”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Срокът, поставен от САЩ, за начало на блокадата - 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време), вече мина, отбелязва Франс прес.
До момента американските въоръжени сили не са потвърдили, че блокадата е започнала, след прекратяването на преговорите с Иран в Исламабад през уикенда.
Пакистанският президент Шехбаз Шариф, посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран, междувременно заяви днес, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран “остава в сила” и че се правят опити за уреждане на оставащите конфликтни въпроси.
“Спирането на огъня продължава и, както казах, продължават опитите за разрешаване на останалите спорни точки”, заяви той в излъчвано по телевизията обръщение.
Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс.
Тръмп добави, че преговорите са срещнали пречка по ядрените въпроси.
Иран се “обадиха тази сутрин” и “искат постигане на споразумение”, каза американският президент, но Ройтерс отбеляза, че не може потвърди незабавно това твърдение по независим път.
“Иран няма да има ядрено оръжие”, подчерта Тръмп пред журналисти в Белия дом. “Не може да позволим една държава да изнудва или рекетира света”, добави той.
Американският президент изрази увереност, че Техеран ще се съгласи с условията на Вашингтон в ядрената сфера.
“Смятам, че ще се съгласят с това. Почти съм уверен. В действителност съм уверен. Ако не се съгласят, няма да има сделка, никога няма да има сделка”, заяви той.
Тръмп каза още, че “блокадата” на Ормузкия проток вече е започнала. В публикация в социалната си мрежа “Трут соушъл” той написа, че вчера 34 кораба са преминали през протока.
След края на напрежението с Иран, САЩ могат да се “спрат” на Куба, предупреди още американският президент.
Американските въоръжени сили ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до екипажите, предаде Ройтерсм цитирана от БТА.
В документа се посочва, че блокадата ще влезе в сила днес в 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 часа българско време).
„Всеки кораб, влизащ или напускащ блокираната зона без разрешение, е подложен на прихващане, отклоняване и залавяне“, се казва в бележката. Уточнява се, че „блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от дестинации извън Иран.“
Блокадата „обхваща цялото иранско крайбрежие, включително, но не само, пристанища и нефтени терминали“, се казва в документа, като се добавя, че хуманитарните пратки, включително „храна, медицински консумативи и други стоки от първа необходимост“, ще бъдат разрешени след инспекция.
Техеран заплаши с отговор срещу пристанищата на своите съседи от Персийския залив, след като преговорите с представителите на Вашингтон през почивните дни в Исламабад не доведоха до споразумение за прекратяване на войната, което постави под въпрос прекратяването на огъня.
Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес на среща на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, че ситуацията в Ормузкия проток е ясен аргумент в полза на “силна международна коалиция за морска безопасност”, предаде Ройтерс.
Тя не посочи конкретно какво ще прави подобна коалиция, но добави, че ЕС отхвърля всякакъв ангажимент, който би ограничил “свободното и безопасно плаване през протока в съответствие с международното право”.
Междувременно съюзници от НАТО заявиха, че няма да участват в плановете на американския президент Доналд Тръмп за блокада на Ормузкия проток, като вместо това предложиха да се намесят едва когато сраженията приключат - стъпка, която вероятно ще разгневи Тръмп и ще засили напрежението в алианса, след като американският президент вече обяви намерения да изтегли САЩ от него, отбелязва Ройтерс.
Въпросните държави включително Франция и Великобритания, обаче са категорични, че няма да бъдат въвлечени в конфликта, вземайки участие в блокадата.
1 Последния Софиянец
18:02 13.04.2026
2 ТОЗИ СКОРО
18:03 13.04.2026
3 Последния Софиянец
18:03 13.04.2026
4 там не е у вас
18:04 13.04.2026
5 Майна
Ислямистите блокираха Ормунд, а не дадоха свободно плаване на всички, без налози както поиска Тръмп
Удри!
18:05 13.04.2026
6 си дзън
18:05 13.04.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Майна":И бай Дончо реши да помага на Иран в блокадата на Ормузкият проток.
18:06 13.04.2026
8 С колегата си Сатаняху
18:06 13.04.2026
9 Сталин
18:06 13.04.2026
10 демократ
18:08 13.04.2026
11 Майна
Да се жалват на ислямските си " будители" ..
Китайците са леш.., голямата " сила" , ха ха..
Айде..!
Давай, Тръмп!
18:08 13.04.2026
12 Истинско обещание 🇮🇷
18:09 13.04.2026
13 Отец Чапаев
18:09 13.04.2026
14 Китаеца
18:10 13.04.2026
15 Българин
На нас война не ни трябва и американски бомбандировки също!
18:10 13.04.2026
16 Тръмпоча
18:11 13.04.2026
17 Атина Палада
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Тръмп поставя Европа и Англия в петролна изолация.И какво да каже ЕС? Освен да нападнат САЩ:)))
18:11 13.04.2026
18 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Българин":Българите сме Арии също като иранците.
18:11 13.04.2026
19 койдазнай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Целта е да има приходи. А те се увеличават експоненциално. САЩ са най-големия иносител на петрол в света, Седемте сетри печелят трилиони повече. И за Тръмп ще има нещичко!
18:11 13.04.2026
20 Майна
Онзи с токчетата, Макарончо бил против
И Стармърчо, и той джафка, че не можело така..
Третото, с напудреното носле, чихуахуа, израснало само на ръст , мълчи в Берлин..
Шоуто е във вихъра..
18:12 13.04.2026
21 Тракиец
18:12 13.04.2026
22 Сталин
До коментар #10 от "демократ":По полека да не скъсаш алката
18:12 13.04.2026
24 Левски
18:13 13.04.2026
25 Хм...
За какво става въпрос изобщо?
18:14 13.04.2026
26 Китайските кораби
18:14 13.04.2026
27 Майна
18:14 13.04.2026
28 С агресор,убиец на деца не се преговаря!
18:15 13.04.2026
29 Ормуз
18:15 13.04.2026
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #23 от "Сталин":Това или маке, или евреин или украинец може да го излюпи.По кухи нема
18:16 13.04.2026
31 Възмутен
Е така де, тях иранците ще ги възпрепятстват и значи нищо няма да минава през протока. Пълна лудница - перчема ревеше на европейците да му помогнели да отвори протока пък сега реално помага на иранците да стои затворен.
18:16 13.04.2026
32 Майна
До коментар #26 от "Китайските кораби":Айде, де..
Китайците скоро не са яли дървото
Да опитат.., тези " миролюбиви" хищници, дето цоцаха нефт на половин от пазарните цени..
18:17 13.04.2026
33 Интересно
18:19 13.04.2026
35 Антитрол
До коментар #32 от "Майна":"дето цоцаха нефт на половин от пазарните цени"
Е друго си е господарите ти да нападнат някоя държавица и да цоцат нефт без пари че и даже да го продават и да прибират парите.
Коментиран от #39
18:22 13.04.2026
36 Учуден
До коментар #33 от "Интересно":Те руснаците си имат нефт - няма какво да правят в Иран ама краварите дали ще посмеят да нападнат китайски танкери.
18:24 13.04.2026
37 удри в морски дронове
18:24 13.04.2026
38 няма цел важно е цените да растат
До коментар #1 от "Последния Софиянец":целта е всичко да поскъпне
18:25 13.04.2026
39 Пиши- лондонсити като ник
До коментар #35 от "Антитрол":Съболезнования, ама свършва..
Вий!
18:26 13.04.2026
40 Ами
След пристигането им в Куба, Тръмп не си е стъпвал във Флорида.
Вероятно защото заедно с тях пристигнаха един боен кораб и една подводница.
През Ламанша руските танкери също минаха като на парад под ескорта на фрегата.
В момента в Индийския океан има шест руски бойни кораба и поне няколко поводници.
Помните ли преди няколко години какво се случи с пиратите в Аденския залив
имали неблагоразумието да превземат търговски кораб под руски флаг :)
Коментиран от #48
18:26 13.04.2026
41 европата на розовите понита
До коментар #3 от "Последния Софиянец":за коя европа пишете? за европата на гутериш ли? че той пиян откъде да знае какво става?
почакай го да изтрезнее гутериш ха ха ха
18:26 13.04.2026
42 Баце,
До коментар #33 от "Интересно":Руснаците изобщо нямат работа в ормуз. От монархиите нито купуват, нито продават. С Иран пък си имат Каспийско море и жп линии.
Сега предстои да видим дали Китай ще се събуди, или другаря Си ще продължи да си чопли носа докато инфантилния идиот тръмп се опитва да го рита по пищялките.
Коментиран от #50, #59
18:28 13.04.2026
43 Майна
До коментар #27 от "Майна":Крадеш ми ника, глобална к@чко
18:28 13.04.2026
44 Помнещ
До коментар #26 от "Китайските кораби":Те иранците нямат танкери - не им трябват защото те продават петрола. Танкерите са на купувачите а най големия купувач е Китай - става много интересно. Дали китайците няма да пратят някой танкер с военен съпровод както руснаците пратиха два през Ламанша и англичаните не посмяха да се доближат.
18:28 13.04.2026
45 Мишел
18:28 13.04.2026
46 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
18:28 13.04.2026
47 Гост
18:29 13.04.2026
48 Майна
До коментар #40 от "Ами":Тръмп и Путин са съюзници
Не си ли личи?
Мозъчно слепи, много..
Идва Нов свят!
Коментиран от #51, #52, #74
18:30 13.04.2026
49 Гост
18:30 13.04.2026
50 Запознат
До коментар #42 от "Баце,":"дали Китай ще се събуди, или другаря Си ще продължи да си чопли носа"
Той Китай се е събудил отдавна - нали с тяхна помощ иранците попиляха краварите. Просто китайците не обичат високопарните приказки като краварите а си действат тихомълком.
Коментиран от #60
18:31 13.04.2026
51 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #48 от "Майна":Бомбя Путин както си искам. Кви съюзници сме ние.
Коментиран от #57
18:31 13.04.2026
52 Антитрол
До коментар #48 от "Майна":"Тръмп и Путин са съюзници"
Хайде пак - направо се ошашавихте с опорките си бе - през ден Тръмп е "господаря на света" а на другия ден "агент Краснов". Никакви съюзници не са - само помисли за Венецуела и Куба но заради това че перчема е пълно куко Путин печели.
Коментиран от #67
18:35 13.04.2026
53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #61
18:36 13.04.2026
55 🇹🇷смел аскер
„Не се страхуваме от американските санкции и възнамеряваме да продължим търговията с Иран“, заяви Ердоган.
18:37 13.04.2026
56 Тръпм
18:37 13.04.2026
57 Санитаря от Карлуково
До коментар #51 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"Кви съюзници сме ние"
Така е ти си съюзник с другия Путин от пета стая а този от втора го "бомбиш" особено като намалее действието на илачите. Сега на вечеря ще има други.
Коментиран от #62
18:38 13.04.2026
58 Тръмп трябваше да мисли за Ормуз
е протокът Ормуз.
Докато Иран може да отваря и затваря протока Ормуз, мирен договор няма да има.
Дори Иран да загуби всичко останало- авиация, флот, ПВО, инфраструктура, ядрени мощности, ракети, дронове, фактът, че могат да обстрелват кораби в Ормуз и да затварят 20 % от световния износ на петрол през Ормуз, прави мира невъзможен.
Ако светът иска да реши този проблем , има само един ход- да създаде ПАРАЛЕЛЕН КОРИДОР ЗА ИЗНОС!
Може и да не е по море.
Така че, ако Тръмп иска победа, тя се състои в две неща:
1. Разрушаване на военните и ядрените способности на Иран- до голяма степен вече е постигнато!
2. Паралелен Ормуз- тепърва ще се мисли за това!
Коментиран от #122
18:39 13.04.2026
59 да бе, да
До коментар #42 от "Баце,":И защо пък другарят Си трябва да реагира на глупостите на Доналд Дък? Не може ли с типичното си китайско спокойствие и мъдрост да изчака Дочно да си строши главата сам? Другарят Си търпеливо стои на брега реката и чака труповете на враговете му да минат през нея. Не се очертава да чака много дълго.
18:39 13.04.2026
60 Баце,
До коментар #50 от "Запознат":Според мен другаря Си се опитва да седи на два стола, поне донякъде. В противен случай вече трябваше да има потънал поне един самолетоносач, има достатъчно проксита за тая цел.
Абе ще поживеем, ще видим...
Коментиран от #66
18:40 13.04.2026
61 Санитаря от Карлуково
До коментар #53 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":ще трябва май да ти спираме нета - влошаваш се.
18:40 13.04.2026
62 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #57 от "Санитаря от Карлуково":Попуках отново руските добивни платформи на петрол в Каспийско море...а и не само тях.
18:42 13.04.2026
63 🇹🇷смел аскер
18:44 13.04.2026
64 Оракула от Делфи
Третата световна война е на една крачка разстояние," Рижавия Цезар" тотално се оля!
Добре , че ЕО и Британците не играят по свирката, на Лудия Цезар!!!
Иначе става страшно,!
Коментиран от #69
18:44 13.04.2026
65 Още
До коментар #2 от "ТОЗИ СКОРО":3 години мандат му остават. Свиквай
Коментиран от #71
18:45 13.04.2026
66 Запознат
До коментар #60 от "Баце,":"В противен случай вече трябваше да има потънал поне един самолетоносач, има достатъчно проксита за тая цел"
Виж сега не е толкова просто - Си е достатъчно умен за да избегне война със САЩ особено като се има в предвид кукото Тръмп. Проксита лесно но пък рискува техния живот защото за да ги защити пак директна конфронтация със САЩ. Те просто показаха на краварите че самолетоносачите им не са защитени и могат да ги потопя ако искат - удариха ги с дронове с малък заряд и само ги повредиха.
Защо мислиш иранците избраха да им се плаща в юани.
Коментиран от #79, #84
18:46 13.04.2026
67 Атина Палада
До коментар #52 от "Антитрол":Русия и САЩ имат един общ вековен исторически враг и това е Британия! Русия и САЩ във всички досегашни войни са били съюзници!
Коментиран от #72, #73
18:48 13.04.2026
68 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #76
18:48 13.04.2026
69 Били дал инфо?!
До коментар #64 от "Оракула от Делфи":Какво е това ...,,ЕО"...?!
Коментиран от #105
18:48 13.04.2026
70 Мишел
До коментар #28 от "С агресор,убиец на деца не се преговаря!":Трите най големи атомни самолетоносача с ударните си групи и големите десантни кораби на САЩ са на 1700 км. от Иран, извън обсега на противокорабните ракети. Това егаранция, че САЩ няма да правет сухопътно нахлуване в Иран.
Коментиран от #80
18:48 13.04.2026
71 Зевзек
До коментар #65 от "Още":А ухото - ако този път пропусне ухото и улучи челото. То в краварника като не им харесват президентите си ги отстрелват по стара каубойска традиция - Тръмп няма да е първия.
Коментиран от #88
18:49 13.04.2026
72 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #67 от "Атина Палада":Днес обаче, Тръмп бомби Путин....евала на такъв съюз.
Коментиран от #78
18:50 13.04.2026
73 И от колко години...
До коментар #67 от "Атина Палада":...съществува Русия и от колко-САЩ,че да имат кой знае каква обща история и то във войните...?!
Коментиран от #83
18:51 13.04.2026
74 Ами
До коментар #48 от "Майна":Чак пък съюзници.
Вярно е че това което прави Тръмп до някъде устройства
Путин, но това е просто защото Тръмп няма голям избор.
Тръмп не си слуша службите, а спонсорите и пасторите.
И резултатите са видими :)
18:51 13.04.2026
75 Фикри
18:51 13.04.2026
76 Санитаря от Карлуково
До коментар #68 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":А трябва първо ха.пче.та.та.
18:51 13.04.2026
77 Том
Коментиран от #81
18:52 13.04.2026
78 Атина Палада
До коментар #72 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ако си размърдаш малко м.озъчето,може и да схванеш :))) ама едва ли,като ви гледам ,колко сте плитки:)))
Коментиран от #87
18:52 13.04.2026
79 Другаря Си
До коментар #66 от "Запознат":Китайската народна република има най-големия флот в света и най-развитото корабостроене. Китайското корабостроене е 200 пъти по-мощно от американското. Китай няма интерес да воюва със своята ИКОНОМИЧЕСКА КОЛОНИЯ САЩ. САЩ са книжен тигър в сравнение с Китайската народна република.
Благодарим на САЩ за студената война, която ни превърна в най-развитата страна в света.
Коментиран от #89
18:54 13.04.2026
80 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #70 от "Мишел":Откъде излитат щатските изтребители
Коментиран от #82, #85
18:55 13.04.2026
81 Санитаря от Карлуково
До коментар #77 от "Том":Ти нали беше "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД" - защо стана "Том" или пак имаш раздвоение.
18:56 13.04.2026
82 Запознат
До коментар #80 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Щатските изтребители не излитат от никъде защото като минат над Иран и се "повреждат".
18:58 13.04.2026
83 Атина Палада
До коментар #73 от "И от колко години...":Имат,имат ..няма значение кой от кога съществува .Най малкото ,независимостта на САЩ е благодарение на помощта на руснаците . И в момента единствен съюзник на САЩ е Русия..
Ако можеш,го разбирай,ако ли не ..жив и здрав.
18:59 13.04.2026
85 Другаря Си
До коментар #80 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Благодарим на нашата ИКОНОМИЧЕСКА КОЛОНИЯ САЩ, че разрушават икономиката на Европа и я превръщат в икономическа колония на Китайската народна република.
Коментиран от #94
18:59 13.04.2026
86 хахаха
19:01 13.04.2026
87 Санитаря от Карлуково
До коментар #78 от "Атина Палада":"Ако си размърдаш малко м.озъчето"
Той за това е при нас защото няма мозъче - релетата му са изпушили отдавна. Наш пациент е и се мисли за Тръмп така че не му обръщай внимание.
19:01 13.04.2026
88 Фикри
До коментар #71 от "Зевзек":Това май беше някаква постановка, тоя иначе нямаше да спечели.
19:02 13.04.2026
89 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #79 от "Другаря Си":Чакам китайските кораби в пролива, ама нещо не ги виждам....
19:02 13.04.2026
90 Провал
19:03 13.04.2026
91 Дааааа
19:04 13.04.2026
92 Другаря Си
19:04 13.04.2026
93 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #101
19:06 13.04.2026
94 Атина Палада
До коментар #85 от "Другаря Си":Дали икономиката на "махалата" Европа,която е колкото един квартал на Индия или банковата система ,чрез която е подчинена цялата планета?
19:07 13.04.2026
95 Запознат
До коментар #84 от "Баце,":"Си не може да избегне война със сащ"
Може може - ако удари петро-долара както и го прави САЩ ще фалират. Второ им трябва още малко време да почнат сами да правят чипове - просто сега не е момента за война със САЩ - могат да ги фалират икономически. Война Китай - САЩ е много опасна и може да стане ТСВ която ще е ядрена. По добре да не се стига до там.
Коментиран от #102
19:08 13.04.2026
96 Другаря Си
Коментиран от #106
19:09 13.04.2026
97 Факти
До коментар #19 от "койдазнай":САЩ практически са на нула. Разходите за войната изяждат приходите от нефт и газ. Най-много на глава население печелят Норвегия и Гаяна. Най-много губи Иран, следван от Кувейт и Катар. Русия не печели много на човек.
19:10 13.04.2026
98 ха ха
19:10 13.04.2026
99 Дончо Улавия
Рядко неумен човек
19:10 13.04.2026
100 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #103, #149
19:11 13.04.2026
101 Санитаря от Карлуково
До коментар #93 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"Аятоласите да дават урана"
И като ти го дадат какво ще го правиш - при нас е забранено уран да се внася.
19:11 13.04.2026
102 Другаря Си
До коментар #95 от "Запознат":Китайската народна република не воюва, а изсмуква като паяк целия свят отвътре. Абсолютно всички страни имат отрицателен търговски баланс с Китайската народна република. САЩ включително.
Коментиран от #109, #115
19:12 13.04.2026
103 Санитаря от Карлуково
До коментар #100 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Взе да се влошаваш - идвай на вечеря и ще ти дадем от новите - после ще спиш.
19:12 13.04.2026
104 Прав си
До коментар #6 от "си дзън":Крепостните европейци ще платят сметката.
19:14 13.04.2026
105 ЕО=Европейска Общност.
До коментар #69 от "Били дал инфо?!":-Сега кандиса ли?
Коментиран от #108
19:17 13.04.2026
106 Факти
До коментар #96 от "Другаря Си":Да са живи и здрави китайците. Да продължават да бачкат яко и да ни снабдяват със стоки. Ние оценяваме тяхното 996工作制 - работа от 9 до 9, 6 дни в седмицата.
Коментиран от #111
19:18 13.04.2026
107 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #110
19:19 13.04.2026
108 Императорът Владимир Владимирович
До коментар #105 от "ЕО=Европейска Общност.":Предложи на ЕС и САЩ да стане член на ЕО и НАТО, както Швейцария и Норвегия. Да търгуват, а не да воюват. Отказаха му. Искат да има войни.
19:22 13.04.2026
109 Запознат
До коментар #102 от "Другаря Си":"а изсмуква като паяк целия свят отвътре"
Ами целия свят да се напъне и да почне да произвежда конкурентни стоки като китайците а не да се чудят колко пола да направят. То беше много добре на запада като имаха колонии и смучеха от тях и като ползваха Китай за работници а те продаваха китайски стоки с огромна надценка и се правеха на "бизнесмени".
Смятай колко печелят от Ейпъл щом китайски телефон с много по-добри параметри от Айфон е три пъти по-евтин - а Айфона също е произведен в Китай или Индия. Запада това сгреши много че позволи някои приближени фирми до властта да правят огромни печалби.
1% от американците държат 63% от богатствата на САЩ - а не е било така.
Коментиран от #116
19:22 13.04.2026
110 Императорът Владимир Владимирович
До коментар #107 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Има най голямата империя в света. Разни страни джуджета само се кокушинят като пуяци, за да изглеждат големи.
Коментиран от #120
19:24 13.04.2026
111 Българин
До коментар #106 от "Факти":"работа от 9 до 9, 6 дни в седмицата"
Ами това е нормалния начин да станеш богат - не е като краварите да нападнат някоя държавица и да им вземат нефта или пък златото като при нас за 1.25% или да ни вземат тецовете и да ни задължат да купуваме 3 пъти по скъп ток от тях, или да ни продадат стари нелетящи кошници ама на цена по-висока и от най скъпите нови.
Коментиран от #121
19:28 13.04.2026
112 Пико
19:28 13.04.2026
113 Дзак
19:30 13.04.2026
114 Аятолах в хамак
19:30 13.04.2026
115 Факти
До коментар #102 от "Другаря Си":Знаеш ли защо другите имат отрицателен търговски баланс - защото китайският народ се убива от работа и залива света със стоки. Всички тия с отрицателен търговски баланс работят по-малко за повече пари и ползват китайските продукти. Според теб кой е по-добре? Ти виждаш държавата като единен организъм, в който човекът няма самостоятелно съществуване и е просто колелце в машината. Ако обаче погледнеш обикновения човек, каквито сме аз и ти, китаецът работи за този с отрицателния баланс. Тръмп като всъща фабриките в САЩ знаеш ли какво прави? Налага мита, вносът от Китай поскъпва, малкият и среден бизнес, разчитащ на такъв внос фалира, малките и средни предприемачи губят дохода си и влизат да работят във фабрика. Америка става велика, ама американецът губи готината си предприемаческа работа, която му носи кеф и става работник във фабрика, което е една от най-гадните работи.
Коментиран от #118
19:30 13.04.2026
116 Другаря Си
До коментар #109 от "Запознат":Имам китайски смартфон, който е повече от два пъти по-мощен от самсунга, който ползвам. За съжаление забраниха банкирането с китайски смартфони в Европа. Китайците са извънземни. Целият свят е залян от китайски стоки! Всичко най-най е китайско, освен ФУКНИТЕ и пропагандата. Китайската народна република предпочита да прави пари, а не пропаганда.
Коментиран от #124
19:30 13.04.2026
117 1222
19:32 13.04.2026
118 Другаря Си
До коментар #115 от "Факти":САЩ са наша икономическа колония, затова нямаме интерес да ги смачкаме с военни средства. Нека ни снасят своите долари.
Коментиран от #125
19:35 13.04.2026
119 Путин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не мога да помогна... Сорос ни нареди да станем "многоходови".
Коментиран от #123
19:35 13.04.2026
120 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #110 от "Императорът Владимир Владимирович":Кога шофьорче на КГБ стана император...чакам го в пролива, да си поговорим
19:37 13.04.2026
121 Факти
До коментар #111 от "Българин":Да, ама китайците не стават богати. Китай не е живо същество с чувства. Това е една абстрактна конструкция - съвкупност от хора, които се убиват от гадна работа във фабрика за да им ползваш ти стоките, докато работиш по-приятна работа от тяхната и си почиваш повече. Пусни си в тубата клипче с китайска фабрика за електроника. Имай предвид, че Китай позволява да излизат клипове само които го представят в най-добрата светлина. Но дори и на тези клипове представи си, че си един от тези работници. Ами не е много готино. Предпочитам някой китаец да я върши тази работа вместо мен.
19:37 13.04.2026
122 ужас
До коментар #58 от "Тръмп трябваше да мисли за Ормуз":Тези неща защо не ги каза по рано. Ти си първия, който се сеща за това
19:37 13.04.2026
123 Другаря Си
До коментар #119 от "Путин":Не Путин, а Негово величество Император Владимир Владимирович Великодушни!
19:38 13.04.2026
124 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #116 от "Другаря Си":И ти ли чадо караш китайски Мерцедес или летиш на китайски Боинг....
Коментиран от #126
19:39 13.04.2026
125 Факти
До коментар #118 от "Другаря Си":Китайците се убиват от работа за конфортния живот на дебелите американци.
Коментиран от #127
19:39 13.04.2026
126 Другаря Си
До коментар #124 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Тръмп идва да ми се моли, да купим от САЩ Боинги, че във фактическо фалит!
Коментиран от #128
19:41 13.04.2026
127 Другаря Си
До коментар #125 от "Факти":Баба казваше: "Бадева работи, бадева не стой". Стара българска народна поговорка. Китайската народна република благодарение на Студената война и мързела на Запада се превърна в първа световна сила! Благодарим на Запада за Студената война!
19:45 13.04.2026
128 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #126 от "Другаря Си":Гледам Боинг и Еърбъс са най продавани в Китай....що ли?????
Коментиран от #134
19:48 13.04.2026
129 Другаря Си
Коментиран от #133
19:48 13.04.2026
130 гадател
19:49 13.04.2026
131 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
19:49 13.04.2026
132 Коста
Коментиран от #135
19:49 13.04.2026
133 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #129 от "Другаря Си":Що ли Китай не може да направи Мерцедес или Боинг....
Коментиран от #136
19:51 13.04.2026
134 Другаря Си
До коментар #128 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Купуваме самолети от ЕС и САЩ, защото няма какво друго да ни предложат. За зелена хартия не искаме да им работим.
Коментиран от #137
19:51 13.04.2026
135 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #132 от "Коста":Първо да усмират Путин....дето изби над два милиона славяни.
Коментиран от #138
19:52 13.04.2026
136 Другаря Си
До коментар #133 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Мерцедес са пред фалит. Изкупуваме им акциите. Ще им оставим името, да не се шашкат германците. На Волво също оставихме името.
19:53 13.04.2026
137 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #134 от "Другаря Си":Що ли милиони китайци живеят в САЩ а не обратното....
Нали няма какво да им предложим.
19:53 13.04.2026
138 Коста
До коментар #135 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Американците ги убиха
Коментиран от #142
19:54 13.04.2026
139 Гочо
Коментиран от #141
19:54 13.04.2026
140 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #145
19:56 13.04.2026
141 Другаря Си
До коментар #139 от "Гочо":Лъжата е американска национална игра. Казва се покер. С лъжи победиха в Студената война и направиха Китайската народна република първа световна сила.
Коментиран от #144
19:57 13.04.2026
142 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #138 от "Коста":Коя американска армия изби над 2 милиона славяни...
19:58 13.04.2026
143 историк
19:58 13.04.2026
144 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #141 от "Другаря Си":Китайци са четири пъти световни шампиони по...ПОКЕР
Коментиран от #148
19:59 13.04.2026
145 Другаря Си
До коментар #140 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":5,5 милиона от 1 500 000 000 са капка в океана.
19:59 13.04.2026
146 Смехотворно
20:00 13.04.2026
147 Света защо мълчи срещу този
20:01 13.04.2026
148 Другаря Си
До коментар #144 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Затуй печелят от всичко и не се връзват на американските лъжи. И в компютърните игри са шампиони. Талантлив народ.
Коментиран от #151
20:02 13.04.2026
149 Бре
До коментар #100 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Май не си хич умен.
20:02 13.04.2026
150 СТИГА БЕ
20:04 13.04.2026
151 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #148 от "Другаря Си":И покера и компютърните игри са измислени в САЩ....
Иначе Китай са САМО четири пъти световни шампиони в покера....три проведени 62 световни шампионата....
И що ли в САЩ живеят близо 5.5 милиона китайци и близо 3.5 милиона руснаци.
20:06 13.04.2026
152 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
20:08 13.04.2026
153 Фикрет
Според предварителна информация, съоръжението, скрито в планината, може да е помещавало изтребители Су-35С, закупени от Русия.
Анализаторите смятат, че ударите на американските военновъздушни сили са запечатали входовете към базата, като по този начин са блокирали самолета под земята.
Аве тия Су-35 нали бяха супер маневрени и технологични . Що не се бият с Раптор а ги грият у миша дупка .
Щото ще приключат много бързо и много безславно ,истински боклук са .
20:17 13.04.2026
154 Елиминирай
20:30 13.04.2026
155 Блокади,
20:35 13.04.2026
156 Путин
Коментиран от #162
20:35 13.04.2026
157 Коце Блицкрига
20:36 13.04.2026
158 Кокошенко
Коментиран от #163, #167
20:37 13.04.2026
159 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
20:38 13.04.2026
160 За иранските
20:38 13.04.2026
161 Журналята пак са ни на гости
20:38 13.04.2026
162 Като...у Купянск и покровск?
До коментар #156 от "Путин":Еееееееехехе
Вторая в Сирия и Украйна може да воюва единствено със...Маке Четата
20:38 13.04.2026
163 Потегля при...КУРСК
До коментар #158 от "Кокошенко":Или при другите 2 подводници и 46 монголски корабли фира?
Еееееееехехе
Коментиран от #170
20:41 13.04.2026
164 Трапанация
20:42 13.04.2026
165 Кокошенко
Коментиран от #168
20:43 13.04.2026
166 Фидел
20:45 13.04.2026
167 Рублевка
До коментар #158 от "Кокошенко":Подводниците клас Акула са изведени от употреба и заменени с модерните подводници клас Борей.
20:46 13.04.2026
168 Рублевка
До коментар #165 от "Кокошенко":Едва ли. За нанасяне на удари, подводниците не е необходимо да бъдат в залива, където са ограничени в маневриране.
20:48 13.04.2026
169 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
20:49 13.04.2026
170 Рублевка
До коментар #163 от "Потегля при...КУРСК":За Курск американците се извиниха и платиха обезщетение. Нещастен случай.
20:50 13.04.2026
171 Рублевка
20:52 13.04.2026
172 Ъъъ
Коментиран от #173
21:00 13.04.2026
173 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #172 от "Ъъъ":Дайте урана и ви отпускам примката
Коментиран от #175
21:02 13.04.2026
174 така, така
И какво ще спре изцяло движението на танкери с петрол и газ през протока. Едни ще бъдат спирани от иранците, а другите от американците. Цените нагоре, което е добре за бай Дончо, но само до определено време. Цените в САЩ ще последват борсите и бай Дончо уйде - протести и пак протести в САЩ. Ще го изхвърлят неговите.
Превърна се завалийката в куче, което лае, но не хапе.
Не мислех, че сам ще се унижава баш толкова
21:03 13.04.2026
175 Ъъъ
До коментар #173 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":"Дайте урана...."
Кой уран? Унищожения ли? Или за друг уран говорим? Щото имаше един унищожен уран, който беше отдалечил Иран от създаването на ядрено оръжие с десетилетия..... Това беше само преди 8 месеца.... Както и всички съоръжения за обогатяване бяха унищожени.... За този уран ли става въпрос? 🤔
21:09 13.04.2026
176 Историка
21:12 13.04.2026