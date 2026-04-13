Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп предупреди: Всички ирански кораби, доближаващи се до американската блокада, ще бъдат елиминирани! Техеран иска мир

13 Април, 2026 18:01, обновена 13 Април, 2026 20:36 5 163 176

  • сащ-
  • иран-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • епичен гняв-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол

Техеран заплаши с отговор срещу пристанищата на своите съседи от Персийския залив, след като преговорите с представителите на Вашингтон през почивните дни в Исламабад не доведоха до споразумение за прекратяване на войната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп предупреди днес, че иранските кораби, които се приближат до американската блокада на иранските пристанища, че бъдат “незабавно елиминирани”, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срокът, поставен от САЩ, за начало на блокадата - 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време), вече мина, отбелязва Франс прес.

До момента американските въоръжени сили не са потвърдили, че блокадата е започнала, след прекратяването на преговорите с Иран в Исламабад през уикенда.

Пакистанският президент Шехбаз Шариф, посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран, междувременно заяви днес, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран “остава в сила” и че се правят опити за уреждане на оставащите конфликтни въпроси.

“Спирането на огъня продължава и, както казах, продължават опитите за разрешаване на останалите спорни точки”, заяви той в излъчвано по телевизията обръщение.

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс.

Тръмп добави, че преговорите са срещнали пречка по ядрените въпроси.

Иран се “обадиха тази сутрин” и “искат постигане на споразумение”, каза американският президент, но Ройтерс отбеляза, че не може потвърди незабавно това твърдение по независим път.

“Иран няма да има ядрено оръжие”, подчерта Тръмп пред журналисти в Белия дом. “Не може да позволим една държава да изнудва или рекетира света”, добави той.

Американският президент изрази увереност, че Техеран ще се съгласи с условията на Вашингтон в ядрената сфера.

“Смятам, че ще се съгласят с това. Почти съм уверен. В действителност съм уверен. Ако не се съгласят, няма да има сделка, никога няма да има сделка”, заяви той.

Тръмп каза още, че “блокадата” на Ормузкия проток вече е започнала. В публикация в социалната си мрежа “Трут соушъл” той написа, че вчера 34 кораба са преминали през протока.

След края на напрежението с Иран, САЩ могат да се “спрат” на Куба, предупреди още американският президент.

Американските въоръжени сили ще наложат блокада в Оманския залив и Арабско море на изток от Ормузкия проток и тя ще се прилага за целия корабен трафик, независимо от флага, съобщи Централното командване на САЩ в бележка до екипажите, предаде Ройтерсм цитирана от БТА.

В документа се посочва, че блокадата ще влезе в сила днес в 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 часа българско време).

„Всеки кораб, влизащ или напускащ блокираната зона без разрешение, е подложен на прихващане, отклоняване и залавяне“, се казва в бележката. Уточнява се, че „блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от дестинации извън Иран.“

Блокадата „обхваща цялото иранско крайбрежие, включително, но не само, пристанища и нефтени терминали“, се казва в документа, като се добавя, че хуманитарните пратки, включително „храна, медицински консумативи и други стоки от първа необходимост“, ще бъдат разрешени след инспекция.

Техеран заплаши с отговор срещу пристанищата на своите съседи от Персийския залив, след като преговорите с представителите на Вашингтон през почивните дни в Исламабад не доведоха до споразумение за прекратяване на войната, което постави под въпрос прекратяването на огъня.

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес на среща на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, че ситуацията в Ормузкия проток е ясен аргумент в полза на “силна международна коалиция за морска безопасност”, предаде Ройтерс.

Тя не посочи конкретно какво ще прави подобна коалиция, но добави, че ЕС отхвърля всякакъв ангажимент, който би ограничил “свободното и безопасно плаване през протока в съответствие с международното право”.

Междувременно съюзници от НАТО заявиха, че няма да участват в плановете на американския президент Доналд Тръмп за блокада на Ормузкия проток, като вместо това предложиха да се намесят едва когато сраженията приключат - стъпка, която вероятно ще разгневи Тръмп и ще засили напрежението в алианса, след като американският президент вече обяви намерения да изтегли САЩ от него, отбелязва Ройтерс.

Въпросните държави включително Франция и Великобритания, обаче са категорични, че няма да бъдат въвлечени в конфликта, вземайки участие в блокадата.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    91 9 Отговор
    Ама целта не беше ли да се освободи корабоплаването?

    Коментиран от #19, #38, #119

    18:02 13.04.2026

  • 2 ТОЗИ СКОРО

    90 7 Отговор
    ЩЕ ГО ИМПИЙЧНАТ И ЩЕ ГО ВКАРАТ В ПСИХИАТРИЯ.

    Коментиран от #65

    18:03 13.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    98 7 Отговор
    ЕС какво ще каже за тази незаконна блокада която убива Европа?

    Коментиран от #17, #41

    18:03 13.04.2026

  • 4 там не е у вас

    70 5 Отговор
    бе дончо, гоу хоум

    18:04 13.04.2026

  • 5 Майна

    18 77 Отговор
    Само така!
    Ислямистите блокираха Ормунд, а не дадоха свободно плаване на всички, без налози както поиска Тръмп
    Удри!

    Коментиран от #7

    18:05 13.04.2026

  • 6 си дзън

    18 33 Отговор
    Агент Краснов като удря Иран подкрепя Путин, а сметката ще я платят крепостните.

    Коментиран от #104

    18:05 13.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    71 6 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    И бай Дончо реши да помага на Иран в блокадата на Ормузкият проток.

    18:06 13.04.2026

  • 8 С колегата си Сатаняху

    46 8 Отговор
    извършват доказано военно престъпления.Нищо чудно да бъдат съдени.ДД тъкмо ще си избърши ръцете с тези тупани.

    18:06 13.04.2026

  • 9 Сталин

    61 11 Отговор
    Иран най накрая трябва да престане да си играе с тези кошерни ууроди и коалицията Епщайн и да нареже интернет кабелите на дъното на Ормузкия пролив и цяла Европа остава бе интернет и парите ви в банковите сметки се изпарят

    18:06 13.04.2026

  • 10 демократ

    13 67 Отговор
    Колкото по бързо Света се обедини и премахне Иран толкова по добре

    Коментиран от #22

    18:08 13.04.2026

  • 11 Майна

    12 41 Отговор
    Ще ходят да се жалват на Путин, но той просто културно ги изслуша..
    Да се жалват на ислямските си " будители" ..
    Китайците са леш.., голямата " сила" , ха ха..

    Айде..!
    Давай, Тръмп!

    18:08 13.04.2026

  • 12 Истинско обещание 🇮🇷

    53 12 Отговор
    Абе вие терористи кравари за кви се имате бе да идвате на другия край на земното кълбо и да казвате кво да става и да затваряте чужди протоци.....онзи от.падък Путин да дава Орешник на Иран и да ги почват Тея американски пирати и терористи...всички американски терористични кораби да бъдат потопени незабавно..протока е на Иран и Иран ще казва кой да минава и кой не ..а урсулата страхлива да бъде обесена в Брюксел

    18:09 13.04.2026

  • 13 Отец Чапаев

    41 5 Отговор
    кораби няма да приближат а само дронове и ракети

    18:09 13.04.2026

  • 14 Китаеца

    36 3 Отговор
    САЩ ще вземе за помощ флотилията на Израел, понеже никой не иска да участва в такава несправедлива война

    18:10 13.04.2026

  • 15 Българин

    7 38 Отговор
    Българите знаем, че само пълното подчинение пред интересите на големите и силните ще ни даде шанс за да живеем. Така че, ще изпълняваме всички нареждания на Тръмп, а тия дето искат да се борят с Америка, да ходят в Иран, там да си решавт проблемите!
    На нас война не ни трябва и американски бомбандировки също!

    Коментиран от #18

    18:10 13.04.2026

  • 16 Тръмпоча

    37 5 Отговор
    Тресе го деменцията, забрави че обяви иранските ВМС за унищожени. Или пък не стопля, че няма как да се доближат ирански кораби при положение, че уж вече са унищожени.

    18:11 13.04.2026

  • 17 Атина Палада

    39 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тръмп поставя Европа и Англия в петролна изолация.И какво да каже ЕС? Освен да нападнат САЩ:)))

    18:11 13.04.2026

  • 18 Последния Софиянец

    20 6 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Българите сме Арии също като иранците.

    Коментиран от #23

    18:11 13.04.2026

  • 19 койдазнай

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Целта е да има приходи. А те се увеличават експоненциално. САЩ са най-големия иносител на петрол в света, Седемте сетри печелят трилиони повече. И за Тръмп ще има нещичко!

    Коментиран от #97

    18:11 13.04.2026

  • 20 Майна

    20 10 Отговор
    Ха ха ха,кеф..

    Онзи с токчетата, Макарончо бил против
    И Стармърчо, и той джафка, че не можело така..
    Третото, с напудреното носле, чихуахуа, израснало само на ръст , мълчи в Берлин..

    Шоуто е във вихъра..

    18:12 13.04.2026

  • 21 Тракиец

    41 10 Отговор
    Колкото по бързо света се обедини и премахне сащ и Израел от ООН НАТО и от всички световни организации толкова по добре за човечеството...крайно време е ес Китай Русия Индия Южна Америка и целия останал свят да изритат Америка и Израел...и да има 100% мита за сащ и Израел и санкции до дупка на тези терористи

    18:12 13.04.2026

  • 22 Сталин

    24 1 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    По полека да не скъсаш алката

    18:12 13.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Левски

    21 6 Отговор
    Дано скоро изригне "Йелоустоун".

    18:13 13.04.2026

  • 25 Хм...

    21 4 Отговор
    По последни данни по отношение самолетоносачите една трета от блокадата на пiHд0cTaH е някъде из Средиземно море, една трета някъде в Индийския океан и една трета никой не знае къде.
    За какво става въпрос изобщо?

    18:14 13.04.2026

  • 26 Китайските кораби

    28 4 Отговор
    Дали са ирански? И ако Сащ счита китайските кораби за ирански, дали САЩ няма да налапа дървото?

    Коментиран от #32, #44

    18:14 13.04.2026

  • 27 Майна

    22 8 Отговор
    Кухите янки ще лапнат мазния суджук.Иранците си знаят хала

    Коментиран от #34, #43

    18:14 13.04.2026

  • 28 С агресор,убиец на деца не се преговаря!

    27 5 Отговор
    Иран няма какво да ги бави повече. Целият краварски флот край бреговете на Иран трябва да бъде потопен!

    Коментиран от #70

    18:15 13.04.2026

  • 29 Ормуз

    19 3 Отговор
    А така, сега Персия получава заплащане във валутата която харесва...

    18:15 13.04.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сталин":

    Това или маке, или евреин или украинец може да го излюпи.По кухи нема

    18:16 13.04.2026

  • 31 Възмутен

    23 5 Отговор
    „блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от дестинации извън Иран.“

    Е така де, тях иранците ще ги възпрепятстват и значи нищо няма да минава през протока. Пълна лудница - перчема ревеше на европейците да му помогнели да отвори протока пък сега реално помага на иранците да стои затворен.

    18:16 13.04.2026

  • 32 Майна

    8 17 Отговор

    До коментар #26 от "Китайските кораби":

    Айде, де..
    Китайците скоро не са яли дървото
    Да опитат.., тези " миролюбиви" хищници, дето цоцаха нефт на половин от пазарните цени..

    Коментиран от #35

    18:17 13.04.2026

  • 33 Интересно

    18 5 Отговор
    Какво би станало, ако индийците си съпровождат корабите, китайците също , руснаците може , дали САЩ ще стрелят. Дали им стиска да започнат да воюват с всички.

    Коментиран от #36, #42

    18:19 13.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Антитрол

    18 5 Отговор

    До коментар #32 от "Майна":

    "дето цоцаха нефт на половин от пазарните цени"

    Е друго си е господарите ти да нападнат някоя държавица и да цоцат нефт без пари че и даже да го продават и да прибират парите.

    Коментиран от #39

    18:22 13.04.2026

  • 36 Учуден

    16 5 Отговор

    До коментар #33 от "Интересно":

    Те руснаците си имат нефт - няма какво да правят в Иран ама краварите дали ще посмеят да нападнат китайски танкери.

    18:24 13.04.2026

  • 37 удри в морски дронове

    4 5 Отговор
    сега е момента да се пробват морксите дронове как работят

    18:24 13.04.2026

  • 38 няма цел важно е цените да растат

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    целта е всичко да поскъпне

    18:25 13.04.2026

  • 39 Пиши- лондонсити като ник

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Антитрол":

    Съболезнования, ама свършва..
    Вий!

    18:26 13.04.2026

  • 40 Ами

    14 8 Отговор
    Тя и Куба беше под блокада, но руснаците докараха два танкера с петрол.
    След пристигането им в Куба, Тръмп не си е стъпвал във Флорида.
    Вероятно защото заедно с тях пристигнаха един боен кораб и една подводница.
    През Ламанша руските танкери също минаха като на парад под ескорта на фрегата.
    В момента в Индийския океан има шест руски бойни кораба и поне няколко поводници.
    Помните ли преди няколко години какво се случи с пиратите в Аденския залив
    имали неблагоразумието да превземат търговски кораб под руски флаг :)

    Коментиран от #48

    18:26 13.04.2026

  • 41 европата на розовите понита

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    за коя европа пишете? за европата на гутериш ли? че той пиян откъде да знае какво става?

    почакай го да изтрезнее гутериш ха ха ха

    18:26 13.04.2026

  • 42 Баце,

    16 7 Отговор

    До коментар #33 от "Интересно":

    Руснаците изобщо нямат работа в ормуз. От монархиите нито купуват, нито продават. С Иран пък си имат Каспийско море и жп линии.
    Сега предстои да видим дали Китай ще се събуди, или другаря Си ще продължи да си чопли носа докато инфантилния идиот тръмп се опитва да го рита по пищялките.

    Коментиран от #50, #59

    18:28 13.04.2026

  • 43 Майна

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Майна":

    Крадеш ми ника, глобална к@чко

    18:28 13.04.2026

  • 44 Помнещ

    10 5 Отговор

    До коментар #26 от "Китайските кораби":

    Те иранците нямат танкери - не им трябват защото те продават петрола. Танкерите са на купувачите а най големия купувач е Китай - става много интересно. Дали китайците няма да пратят някой танкер с военен съпровод както руснаците пратиха два през Ламанша и англичаните не посмяха да се доближат.

    18:28 13.04.2026

  • 45 Мишел

    11 5 Отговор
    Иран блокира Баб ел Мандеб , вход-изход на Суецкия канал откъм Индийския океан.

    18:28 13.04.2026

  • 46 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 16 Отговор
    Блокаж на ИРАНСКИЯ петрол води до икономически гърч за Иран.

    18:28 13.04.2026

  • 47 Гост

    6 2 Отговор
    Ми те нали потопени бяха тия иранските? Как да доближат?

    18:29 13.04.2026

  • 48 Майна

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Тръмп и Путин са съюзници
    Не си ли личи?
    Мозъчно слепи, много..
    Идва Нов свят!

    Коментиран от #51, #52, #74

    18:30 13.04.2026

  • 49 Гост

    6 6 Отговор
    Нефт няма. Отиде коня у ряката. Тръмпа ни приключи с тая война

    18:30 13.04.2026

  • 50 Запознат

    13 4 Отговор

    До коментар #42 от "Баце,":

    "дали Китай ще се събуди, или другаря Си ще продължи да си чопли носа"

    Той Китай се е събудил отдавна - нали с тяхна помощ иранците попиляха краварите. Просто китайците не обичат високопарните приказки като краварите а си действат тихомълком.

    Коментиран от #60

    18:31 13.04.2026

  • 51 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 13 Отговор

    До коментар #48 от "Майна":

    Бомбя Путин както си искам. Кви съюзници сме ние.

    Коментиран от #57

    18:31 13.04.2026

  • 52 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "Майна":

    "Тръмп и Путин са съюзници"

    Хайде пак - направо се ошашавихте с опорките си бе - през ден Тръмп е "господаря на света" а на другия ден "агент Краснов". Никакви съюзници не са - само помисли за Венецуела и Куба но заради това че перчема е пълно куко Путин печели.

    Коментиран от #67

    18:35 13.04.2026

  • 53 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 8 Отговор
    Всеки който.кара ИРАНСКИ петрол е на мушката ми.

    Коментиран от #61

    18:36 13.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 🇹🇷смел аскер

    12 1 Отговор
    Турция ще продължи да купува петрол и природен газ от Иран въпреки санкциите на САЩ, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

    „Не се страхуваме от американските санкции и възнамеряваме да продължим търговията с Иран“, заяви Ердоган.

    18:37 13.04.2026

  • 56 Тръпм

    18 2 Отговор
    се закани да премахне иранската блокада , а наложи американска блокада?!Шизофренията е тотална.

    18:37 13.04.2026

  • 57 Санитаря от Карлуково

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "Кви съюзници сме ние"

    Така е ти си съюзник с другия Путин от пета стая а този от втора го "бомбиш" особено като намалее действието на илачите. Сега на вечеря ще има други.

    Коментиран от #62

    18:38 13.04.2026

  • 58 Тръмп трябваше да мисли за Ормуз

    6 8 Отговор
    Основното оръжие на Иран
    е протокът Ормуз.

    Докато Иран може да отваря и затваря протока Ормуз, мирен договор няма да има.
    Дори Иран да загуби всичко останало- авиация, флот, ПВО, инфраструктура, ядрени мощности, ракети, дронове, фактът, че могат да обстрелват кораби в Ормуз и да затварят 20 % от световния износ на петрол през Ормуз, прави мира невъзможен.

    Ако светът иска да реши този проблем , има само един ход- да създаде ПАРАЛЕЛЕН КОРИДОР ЗА ИЗНОС!
    Може и да не е по море.

    Така че, ако Тръмп иска победа, тя се състои в две неща:

    1. Разрушаване на военните и ядрените способности на Иран- до голяма степен вече е постигнато!
    2. Паралелен Ормуз- тепърва ще се мисли за това!

    Коментиран от #122

    18:39 13.04.2026

  • 59 да бе, да

    9 4 Отговор

    До коментар #42 от "Баце,":

    И защо пък другарят Си трябва да реагира на глупостите на Доналд Дък? Не може ли с типичното си китайско спокойствие и мъдрост да изчака Дочно да си строши главата сам? Другарят Си търпеливо стои на брега реката и чака труповете на враговете му да минат през нея. Не се очертава да чака много дълго.

    18:39 13.04.2026

  • 60 Баце,

    7 3 Отговор

    До коментар #50 от "Запознат":

    Според мен другаря Си се опитва да седи на два стола, поне донякъде. В противен случай вече трябваше да има потънал поне един самолетоносач, има достатъчно проксита за тая цел.
    Абе ще поживеем, ще видим...

    Коментиран от #66

    18:40 13.04.2026

  • 61 Санитаря от Карлуково

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    ще трябва май да ти спираме нета - влошаваш се.

    18:40 13.04.2026

  • 62 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 6 Отговор

    До коментар #57 от "Санитаря от Карлуково":

    Попуках отново руските добивни платформи на петрол в Каспийско море...а и не само тях.

    18:42 13.04.2026

  • 63 🇹🇷смел аскер

    7 3 Отговор
    Турция и Иран имат сухопътна граница и не се страхуват от американските санкции. Взаимната търговия процъфтява. Турция е способна да задоволи всички нужди от стоки на Иран.

    18:44 13.04.2026

  • 64 Оракула от Делфи

    6 3 Отговор
    Едно е да наредиш ,друго е да го постигнеш!
    Третата световна война е на една крачка разстояние," Рижавия Цезар" тотално се оля!
    Добре , че ЕО и Британците не играят по свирката, на Лудия Цезар!!!
    Иначе става страшно,!

    Коментиран от #69

    18:44 13.04.2026

  • 65 Още

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "ТОЗИ СКОРО":

    3 години мандат му остават. Свиквай

    Коментиран от #71

    18:45 13.04.2026

  • 66 Запознат

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Баце,":

    "В противен случай вече трябваше да има потънал поне един самолетоносач, има достатъчно проксита за тая цел"

    Виж сега не е толкова просто - Си е достатъчно умен за да избегне война със САЩ особено като се има в предвид кукото Тръмп. Проксита лесно но пък рискува техния живот защото за да ги защити пак директна конфронтация със САЩ. Те просто показаха на краварите че самолетоносачите им не са защитени и могат да ги потопя ако искат - удариха ги с дронове с малък заряд и само ги повредиха.

    Защо мислиш иранците избраха да им се плаща в юани.

    Коментиран от #79, #84

    18:46 13.04.2026

  • 67 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "Антитрол":

    Русия и САЩ имат един общ вековен исторически враг и това е Британия! Русия и САЩ във всички досегашни войни са били съюзници!

    Коментиран от #72, #73

    18:48 13.04.2026

  • 68 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 7 Отговор
    Сега наказвам, после казвам

    Коментиран от #76

    18:48 13.04.2026

  • 69 Били дал инфо?!

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Оракула от Делфи":

    Какво е това ...,,ЕО"...?!

    Коментиран от #105

    18:48 13.04.2026

  • 70 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "С агресор,убиец на деца не се преговаря!":

    Трите най големи атомни самолетоносача с ударните си групи и големите десантни кораби на САЩ са на 1700 км. от Иран, извън обсега на противокорабните ракети. Това егаранция, че САЩ няма да правет сухопътно нахлуване в Иран.

    Коментиран от #80

    18:48 13.04.2026

  • 71 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #65 от "Още":

    А ухото - ако този път пропусне ухото и улучи челото. То в краварника като не им харесват президентите си ги отстрелват по стара каубойска традиция - Тръмп няма да е първия.

    Коментиран от #88

    18:49 13.04.2026

  • 72 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 7 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    Днес обаче, Тръмп бомби Путин....евала на такъв съюз.

    Коментиран от #78

    18:50 13.04.2026

  • 73 И от колко години...

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    ...съществува Русия и от колко-САЩ,че да имат кой знае каква обща история и то във войните...?!

    Коментиран от #83

    18:51 13.04.2026

  • 74 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Майна":

    Чак пък съюзници.
    Вярно е че това което прави Тръмп до някъде устройства
    Путин, но това е просто защото Тръмп няма голям избор.
    Тръмп не си слуша службите, а спонсорите и пасторите.
    И резултатите са видими :)

    18:51 13.04.2026

  • 75 Фикри

    6 2 Отговор
    Безсилието на един луд !

    18:51 13.04.2026

  • 76 Санитаря от Карлуково

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    А трябва първо ха.пче.та.та.

    18:51 13.04.2026

  • 77 Том

    2 8 Отговор
    Бай дончо ще нарита всички чалмари и ватенки удрии с б52 да си знаят

    Коментиран от #81

    18:52 13.04.2026

  • 78 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ако си размърдаш малко м.озъчето,може и да схванеш :))) ама едва ли,като ви гледам ,колко сте плитки:)))

    Коментиран от #87

    18:52 13.04.2026

  • 79 Другаря Си

    8 4 Отговор

    До коментар #66 от "Запознат":

    Китайската народна република има най-големия флот в света и най-развитото корабостроене. Китайското корабостроене е 200 пъти по-мощно от американското. Китай няма интерес да воюва със своята ИКОНОМИЧЕСКА КОЛОНИЯ САЩ. САЩ са книжен тигър в сравнение с Китайската народна република.
    Благодарим на САЩ за студената война, която ни превърна в най-развитата страна в света.

    Коментиран от #89

    18:54 13.04.2026

  • 80 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 5 Отговор

    До коментар #70 от "Мишел":

    Откъде излитат щатските изтребители

    Коментиран от #82, #85

    18:55 13.04.2026

  • 81 Санитаря от Карлуково

    5 0 Отговор

    До коментар #77 от "Том":

    Ти нали беше "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД" - защо стана "Том" или пак имаш раздвоение.

    18:56 13.04.2026

  • 82 Запознат

    6 4 Отговор

    До коментар #80 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Щатските изтребители не излитат от никъде защото като минат над Иран и се "повреждат".

    18:58 13.04.2026

  • 83 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "И от колко години...":

    Имат,имат ..няма значение кой от кога съществува .Най малкото ,независимостта на САЩ е благодарение на помощта на руснаците . И в момента единствен съюзник на САЩ е Русия..
    Ако можеш,го разбирай,ако ли не ..жив и здрав.

    18:59 13.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Другаря Си

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Благодарим на нашата ИКОНОМИЧЕСКА КОЛОНИЯ САЩ, че разрушават икономиката на Европа и я превръщат в икономическа колония на Китайската народна република.

    Коментиран от #94

    18:59 13.04.2026

  • 86 хахаха

    6 0 Отговор
    ей че забравя тоз човечец - нали беше потопил всичките ирански кораби

    19:01 13.04.2026

  • 87 Санитаря от Карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    "Ако си размърдаш малко м.озъчето"

    Той за това е при нас защото няма мозъче - релетата му са изпушили отдавна. Наш пациент е и се мисли за Тръмп така че не му обръщай внимание.

    19:01 13.04.2026

  • 88 Фикри

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Зевзек":

    Това май беше някаква постановка, тоя иначе нямаше да спечели.

    19:02 13.04.2026

  • 89 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 5 Отговор

    До коментар #79 от "Другаря Си":

    Чакам китайските кораби в пролива, ама нещо не ги виждам....

    19:02 13.04.2026

  • 90 Провал

    7 2 Отговор
    Освен терорист този се превърна и в пират. Пълно падение на евро-атлантическата демокрация.

    19:03 13.04.2026

  • 91 Дааааа

    4 4 Отговор
    Браво дони, така се прави, като не можеш да постигнеш нещо, обръщаш целта на обратно и почваш да си приписваш, че си я постигнал. Тоз като го суша човек може да реши, че е фен на подуенци, същите глупости като тях говори, вева си и мисли, че всички му верват. Обаче е по-дърт от тях, т.е. те са се учили от него или са ходили на едно и също училище за лъжци и самохвалковци.

    19:04 13.04.2026

  • 92 Другаря Си

    5 4 Отговор
    Китайската народна република не воюва, а купува. Залива света със стоки и инвестиции. Китайската народна република има повече чуждестранни инвестиции от всички страни взети заедно. САЩ и ЕС са книжни тигри по сравнение с Китайската народна република.

    19:04 13.04.2026

  • 93 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 7 Отговор
    Аятоласите да дават урана и вдигам блокадата, ако реша

    Коментиран от #101

    19:06 13.04.2026

  • 94 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #85 от "Другаря Си":

    Дали икономиката на "махалата" Европа,която е колкото един квартал на Индия или банковата система ,чрез която е подчинена цялата планета?

    19:07 13.04.2026

  • 95 Запознат

    6 3 Отговор

    До коментар #84 от "Баце,":

    "Си не може да избегне война със сащ"

    Може може - ако удари петро-долара както и го прави САЩ ще фалират. Второ им трябва още малко време да почнат сами да правят чипове - просто сега не е момента за война със САЩ - могат да ги фалират икономически. Война Китай - САЩ е много опасна и може да стане ТСВ която ще е ядрена. По добре да не се стига до там.

    Коментиран от #102

    19:08 13.04.2026

  • 96 Другаря Си

    7 3 Отговор
    Огледайте се в своите жилища. Почти всичко има китайски произход. Китайската народна република снабдява с лекарства целия свят. Фармацевтичните предприятия по света само разфасоват китайски и индийски лекарства. Така е с всички стоки.

    Коментиран от #106

    19:09 13.04.2026

  • 97 Факти

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "койдазнай":

    САЩ практически са на нула. Разходите за войната изяждат приходите от нефт и газ. Най-много на глава население печелят Норвегия и Гаяна. Най-много губи Иран, следван от Кувейт и Катар. Русия не печели много на човек.

    19:10 13.04.2026

  • 98 ха ха

    6 0 Отговор
    е как няма да блокира корабоплаването , като това му носи 150$ на барел от неговия петрол

    19:10 13.04.2026

  • 99 Дончо Улавия

    7 2 Отговор
    Тоя е пълен кре.тен и докато не си счупи главата няма да миряса.
    Рядко неумен човек

    19:10 13.04.2026

  • 100 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 10 Отговор
    Путин в тих ужас, СИ не смее да мъцне, а Кимчо още не разбира кво се случва.

    Коментиран от #103, #149

    19:11 13.04.2026

  • 101 Санитаря от Карлуково

    4 3 Отговор

    До коментар #93 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "Аятоласите да дават урана"

    И като ти го дадат какво ще го правиш - при нас е забранено уран да се внася.

    19:11 13.04.2026

  • 102 Другаря Си

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Запознат":

    Китайската народна република не воюва, а изсмуква като паяк целия свят отвътре. Абсолютно всички страни имат отрицателен търговски баланс с Китайската народна република. САЩ включително.

    Коментиран от #109, #115

    19:12 13.04.2026

  • 103 Санитаря от Карлуково

    10 0 Отговор

    До коментар #100 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Взе да се влошаваш - идвай на вечеря и ще ти дадем от новите - после ще спиш.

    19:12 13.04.2026

  • 104 Прав си

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Крепостните европейци ще платят сметката.

    19:14 13.04.2026

  • 105 ЕО=Европейска Общност.

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Били дал инфо?!":

    -Сега кандиса ли?

    Коментиран от #108

    19:17 13.04.2026

  • 106 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #96 от "Другаря Си":

    Да са живи и здрави китайците. Да продължават да бачкат яко и да ни снабдяват със стоки. Ние оценяваме тяхното 996工作制 - работа от 9 до 9, 6 дни в седмицата.

    Коментиран от #111

    19:18 13.04.2026

  • 107 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 8 Отговор
    Сирия, Венецуела, Иран са удар по Путин. Сега му гушнаха и Унгария...следва ли Куба.

    Коментиран от #110

    19:19 13.04.2026

  • 108 Императорът Владимир Владимирович

    4 2 Отговор

    До коментар #105 от "ЕО=Европейска Общност.":

    Предложи на ЕС и САЩ да стане член на ЕО и НАТО, както Швейцария и Норвегия. Да търгуват, а не да воюват. Отказаха му. Искат да има войни.

    19:22 13.04.2026

  • 109 Запознат

    7 1 Отговор

    До коментар #102 от "Другаря Си":

    "а изсмуква като паяк целия свят отвътре"

    Ами целия свят да се напъне и да почне да произвежда конкурентни стоки като китайците а не да се чудят колко пола да направят. То беше много добре на запада като имаха колонии и смучеха от тях и като ползваха Китай за работници а те продаваха китайски стоки с огромна надценка и се правеха на "бизнесмени".

    Смятай колко печелят от Ейпъл щом китайски телефон с много по-добри параметри от Айфон е три пъти по-евтин - а Айфона също е произведен в Китай или Индия. Запада това сгреши много че позволи някои приближени фирми до властта да правят огромни печалби.

    1% от американците държат 63% от богатствата на САЩ - а не е било така.

    Коментиран от #116

    19:22 13.04.2026

  • 110 Императорът Владимир Владимирович

    3 2 Отговор

    До коментар #107 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Има най голямата империя в света. Разни страни джуджета само се кокушинят като пуяци, за да изглеждат големи.

    Коментиран от #120

    19:24 13.04.2026

  • 111 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #106 от "Факти":

    "работа от 9 до 9, 6 дни в седмицата"

    Ами това е нормалния начин да станеш богат - не е като краварите да нападнат някоя държавица и да им вземат нефта или пък златото като при нас за 1.25% или да ни вземат тецовете и да ни задължат да купуваме 3 пъти по скъп ток от тях, или да ни продадат стари нелетящи кошници ама на цена по-висока и от най скъпите нови.

    Коментиран от #121

    19:28 13.04.2026

  • 112 Пико

    6 0 Отговор
    Иран блокира една част от корабите на определени страни.САЩ ще блокират на другата част.Потърпевши са Китай ,Индия и още няколко азиатски страни.Печели петрола на Русия.

    19:28 13.04.2026

  • 113 Дзак

    3 0 Отговор
    Нали после ще бъде в тотална изолация!

    19:30 13.04.2026

  • 114 Аятолах в хамак

    4 0 Отговор
    Уплаши гаргите

    19:30 13.04.2026

  • 115 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #102 от "Другаря Си":

    Знаеш ли защо другите имат отрицателен търговски баланс - защото китайският народ се убива от работа и залива света със стоки. Всички тия с отрицателен търговски баланс работят по-малко за повече пари и ползват китайските продукти. Според теб кой е по-добре? Ти виждаш държавата като единен организъм, в който човекът няма самостоятелно съществуване и е просто колелце в машината. Ако обаче погледнеш обикновения човек, каквито сме аз и ти, китаецът работи за този с отрицателния баланс. Тръмп като всъща фабриките в САЩ знаеш ли какво прави? Налага мита, вносът от Китай поскъпва, малкият и среден бизнес, разчитащ на такъв внос фалира, малките и средни предприемачи губят дохода си и влизат да работят във фабрика. Америка става велика, ама американецът губи готината си предприемаческа работа, която му носи кеф и става работник във фабрика, което е една от най-гадните работи.

    Коментиран от #118

    19:30 13.04.2026

  • 116 Другаря Си

    7 2 Отговор

    До коментар #109 от "Запознат":

    Имам китайски смартфон, който е повече от два пъти по-мощен от самсунга, който ползвам. За съжаление забраниха банкирането с китайски смартфони в Европа. Китайците са извънземни. Целият свят е залян от китайски стоки! Всичко най-най е китайско, освен ФУКНИТЕ и пропагандата. Китайската народна република предпочита да прави пари, а не пропаганда.

    Коментиран от #124

    19:30 13.04.2026

  • 117 1222

    5 2 Отговор
    На рижия клоун да му се присадят мустачки

    19:32 13.04.2026

  • 118 Другаря Си

    5 2 Отговор

    До коментар #115 от "Факти":

    САЩ са наша икономическа колония, затова нямаме интерес да ги смачкаме с военни средства. Нека ни снасят своите долари.

    Коментиран от #125

    19:35 13.04.2026

  • 119 Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не мога да помогна... Сорос ни нареди да станем "многоходови".

    Коментиран от #123

    19:35 13.04.2026

  • 120 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 4 Отговор

    До коментар #110 от "Императорът Владимир Владимирович":

    Кога шофьорче на КГБ стана император...чакам го в пролива, да си поговорим

    19:37 13.04.2026

  • 121 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #111 от "Българин":

    Да, ама китайците не стават богати. Китай не е живо същество с чувства. Това е една абстрактна конструкция - съвкупност от хора, които се убиват от гадна работа във фабрика за да им ползваш ти стоките, докато работиш по-приятна работа от тяхната и си почиваш повече. Пусни си в тубата клипче с китайска фабрика за електроника. Имай предвид, че Китай позволява да излизат клипове само които го представят в най-добрата светлина. Но дори и на тези клипове представи си, че си един от тези работници. Ами не е много готино. Предпочитам някой китаец да я върши тази работа вместо мен.

    19:37 13.04.2026

  • 122 ужас

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Тръмп трябваше да мисли за Ормуз":

    Тези неща защо не ги каза по рано. Ти си първия, който се сеща за това

    19:37 13.04.2026

  • 123 Другаря Си

    5 1 Отговор

    До коментар #119 от "Путин":

    Не Путин, а Негово величество Император Владимир Владимирович Великодушни!

    19:38 13.04.2026

  • 124 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 2 Отговор

    До коментар #116 от "Другаря Си":

    И ти ли чадо караш китайски Мерцедес или летиш на китайски Боинг....

    Коментиран от #126

    19:39 13.04.2026

  • 125 Факти

    5 0 Отговор

    До коментар #118 от "Другаря Си":

    Китайците се убиват от работа за конфортния живот на дебелите американци.

    Коментиран от #127

    19:39 13.04.2026

  • 126 Другаря Си

    3 2 Отговор

    До коментар #124 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Тръмп идва да ми се моли, да купим от САЩ Боинги, че във фактическо фалит!

    Коментиран от #128

    19:41 13.04.2026

  • 127 Другаря Си

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Факти":

    Баба казваше: "Бадева работи, бадева не стой". Стара българска народна поговорка. Китайската народна република благодарение на Студената война и мързела на Запада се превърна в първа световна сила! Благодарим на Запада за Студената война!

    19:45 13.04.2026

  • 128 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Другаря Си":

    Гледам Боинг и Еърбъс са най продавани в Китай....що ли?????

    Коментиран от #134

    19:48 13.04.2026

  • 129 Другаря Си

    1 1 Отговор
    За Мерцедес не съм се интересувал, но прекрасните автомобили Волво се произвеждат във фабрики собственост на Китайската народна република. Всички германски автомобили заводи сглобяват автомобили от китайски компоненти.

    Коментиран от #133

    19:48 13.04.2026

  • 130 гадател

    1 0 Отговор
    Е нее!

    19:49 13.04.2026

  • 131 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 4 Отговор
    Затварям пролива. Китай не смее да мъцне.....

    19:49 13.04.2026

  • 132 Коста

    7 0 Отговор
    Мисля, че държавите членки на ООН трябва да озаптят този пълен откачалник. Да блокира в чужди териториални води и в извън териториални води е пъклено нарушение на международното право. Този Тчръмп е за международен съд за военни престъпления.

    Коментиран от #135

    19:49 13.04.2026

  • 133 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 4 Отговор

    До коментар #129 от "Другаря Си":

    Що ли Китай не може да направи Мерцедес или Боинг....

    Коментиран от #136

    19:51 13.04.2026

  • 134 Другаря Си

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Купуваме самолети от ЕС и САЩ, защото няма какво друго да ни предложат. За зелена хартия не искаме да им работим.

    Коментиран от #137

    19:51 13.04.2026

  • 135 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 4 Отговор

    До коментар #132 от "Коста":

    Първо да усмират Путин....дето изби над два милиона славяни.

    Коментиран от #138

    19:52 13.04.2026

  • 136 Другаря Си

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Мерцедес са пред фалит. Изкупуваме им акциите. Ще им оставим името, да не се шашкат германците. На Волво също оставихме името.

    19:53 13.04.2026

  • 137 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор

    До коментар #134 от "Другаря Си":

    Що ли милиони китайци живеят в САЩ а не обратното....
    Нали няма какво да им предложим.

    19:53 13.04.2026

  • 138 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Американците ги убиха

    Коментиран от #142

    19:54 13.04.2026

  • 139 Гочо

    4 0 Отговор
    Нали ги унишожихте,бе??! Имам предвид корабите.Тоя рижия пак лъготи!!!

    Коментиран от #141

    19:54 13.04.2026

  • 140 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 0 Отговор
    Близо 5,5 МИЛИОНА КИТАЙЦИ живеят в САЩ...работят за нас.

    Коментиран от #145

    19:56 13.04.2026

  • 141 Другаря Си

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "Гочо":

    Лъжата е американска национална игра. Казва се покер. С лъжи победиха в Студената война и направиха Китайската народна република първа световна сила.

    Коментиран от #144

    19:57 13.04.2026

  • 142 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Коста":

    Коя американска армия изби над 2 милиона славяни...

    19:58 13.04.2026

  • 143 историк

    1 0 Отговор
    а ти кой си бе - брокер или една тухла в стената

    19:58 13.04.2026

  • 144 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "Другаря Си":

    Китайци са четири пъти световни шампиони по...ПОКЕР

    Коментиран от #148

    19:59 13.04.2026

  • 145 Другаря Си

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    5,5 милиона от 1 500 000 000 са капка в океана.

    19:59 13.04.2026

  • 146 Смехотворно

    1 0 Отговор
    Рижавото клоунче какво се пъне, нали каза че каквото и да стене вече бил победил. Да си ходи и да не се занимава с това, което не може.

    20:00 13.04.2026

  • 147 Света защо мълчи срещу този

    2 1 Отговор
    терорист, агресор и пират? Новият хитлер. Утре ще е друг.

    20:01 13.04.2026

  • 148 Другаря Си

    1 2 Отговор

    До коментар #144 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Затуй печелят от всичко и не се връзват на американските лъжи. И в компютърните игри са шампиони. Талантлив народ.

    Коментиран от #151

    20:02 13.04.2026

  • 149 Бре

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Май не си хич умен.

    20:02 13.04.2026

  • 150 СТИГА БЕ

    2 0 Отговор
    Става интеесно... ще следим, или ИИ отново в действие

    20:04 13.04.2026

  • 151 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 1 Отговор

    До коментар #148 от "Другаря Си":

    И покера и компютърните игри са измислени в САЩ....
    Иначе Китай са САМО четири пъти световни шампиони в покера....три проведени 62 световни шампионата....
    И що ли в САЩ живеят близо 5.5 милиона китайци и близо 3.5 милиона руснаци.

    20:06 13.04.2026

  • 152 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 1 Отговор
    Затворих пролива. Сега да видим има ли мъже да ни се опълчат.

    20:08 13.04.2026

  • 153 Фикрет

    1 3 Отговор
    Ню Йорк Таймс, позовавайки се на сателитни изображения, съобщава за големи удари по секретната иранска авиобаза Огаб 44 („Орел 44“).
    Според предварителна информация, съоръжението, скрито в планината, може да е помещавало изтребители Су-35С, закупени от Русия.
    Анализаторите смятат, че ударите на американските военновъздушни сили са запечатали входовете към базата, като по този начин са блокирали самолета под земята.


    Аве тия Су-35 нали бяха супер маневрени и технологични . Що не се бият с Раптор а ги грият у миша дупка .
    Щото ще приключат много бързо и много безславно ,истински боклук са .

    20:17 13.04.2026

  • 154 Елиминирай

    0 2 Отговор
    бай Дончо !

    20:30 13.04.2026

  • 155 Блокади,

    1 1 Отговор
    ограничения прихващания. Само щуротии в главицата на дончо лЮдия!

    20:35 13.04.2026

  • 156 Путин

    0 1 Отговор
    Ще направим блокада на блокадата,на блокадата!С посейдони и орешници!

    Коментиран от #162

    20:35 13.04.2026

  • 157 Коце Блицкрига

    3 1 Отговор
    Не вярвам! Наще надничари и най- бавния.. Мишел твърдят,че Иран и могучая в Купянск са спечелили войната! И САЩ не смеят да направят блокада защото монголья педофил и СИ жлътура ще се намесят

    20:36 13.04.2026

  • 158 Кокошенко

    0 1 Отговор
    Руска подводница от клас акула потегля за Ормузкия проток !

    Коментиран от #163, #167

    20:37 13.04.2026

  • 159 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 0 Отговор
    Блокаж на пролива....чакам Путин и СИ да са.....възмутят.

    20:38 13.04.2026

  • 160 За иранските

    2 1 Отговор
    Ракети важи ли или само за корабите ? Че не всички ама някои са хипрерзвук , питайте биби да покаже снимки от тел афиф

    20:38 13.04.2026

  • 161 Журналята пак са ни на гости

    0 1 Отговор
    "Иран се “обадиха тази сутрин” и “искат постигане на споразумение”, каза американският президент, но Ройтерс отбеляза, че не може потвърди незабавно това твърдение по независим път."

    20:38 13.04.2026

  • 162 Като...у Купянск и покровск?

    2 1 Отговор

    До коментар #156 от "Путин":

    Еееееееехехе
    Вторая в Сирия и Украйна може да воюва единствено със...Маке Четата

    20:38 13.04.2026

  • 163 Потегля при...КУРСК

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "Кокошенко":

    Или при другите 2 подводници и 46 монголски корабли фира?
    Еееееееехехе

    Коментиран от #170

    20:41 13.04.2026

  • 164 Трапанация

    0 0 Отговор
    елиминация и терминация!

    20:42 13.04.2026

  • 165 Кокошенко

    0 0 Отговор
    4 стелтподводници кръстосват персийския залив !

    Коментиран от #168

    20:43 13.04.2026

  • 166 Фидел

    0 0 Отговор
    За Куба петрола е безплатен!Стига да се дръвчат на Тръмп!

    20:45 13.04.2026

  • 167 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "Кокошенко":

    Подводниците клас Акула са изведени от употреба и заменени с модерните подводници клас Борей.

    20:46 13.04.2026

  • 168 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "Кокошенко":

    Едва ли. За нанасяне на удари, подводниците не е необходимо да бъдат в залива, където са ограничени в маневриране.

    20:48 13.04.2026

  • 169 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор
    Затворих пролива. Всичко седи и са ослушва....откъде ша му дойде

    20:49 13.04.2026

  • 170 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Потегля при...КУРСК":

    За Курск американците се извиниха и платиха обезщетение. Нещастен случай.

    20:50 13.04.2026

  • 171 Рублевка

    0 0 Отговор
    РФ не е вносител на петрол и няма интереси в залива.

    20:52 13.04.2026

  • 172 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Простотиите на Дъртата Рижа нямат край... Иран искали мир.... Отново.... За хиляден път вече... Не знам дали и той самия си вярва на глупостите? 🤣

    Коментиран от #173

    21:00 13.04.2026

  • 173 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #172 от "Ъъъ":

    Дайте урана и ви отпускам примката

    Коментиран от #175

    21:02 13.04.2026

  • 174 така, така

    0 0 Отговор
    Бай Дончо си играе с огъня и май ще се опари.
    И какво ще спре изцяло движението на танкери с петрол и газ през протока. Едни ще бъдат спирани от иранците, а другите от американците. Цените нагоре, което е добре за бай Дончо, но само до определено време. Цените в САЩ ще последват борсите и бай Дончо уйде - протести и пак протести в САЩ. Ще го изхвърлят неговите.

    Превърна се завалийката в куче, което лае, но не хапе.

    Не мислех, че сам ще се унижава баш толкова

    21:03 13.04.2026

  • 175 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #173 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    "Дайте урана...."

    Кой уран? Унищожения ли? Или за друг уран говорим? Щото имаше един унищожен уран, който беше отдалечил Иран от създаването на ядрено оръжие с десетилетия..... Това беше само преди 8 месеца.... Както и всички съоръжения за обогатяване бяха унищожени.... За този уран ли става въпрос? 🤔

    21:09 13.04.2026

  • 176 Историка

    0 0 Отговор
    Преди време Европа се отърва от руския ботуш,Време е и американците да вървят на м......, Обединена Европа е достатъчно силна , сама да определя своите приоритети.

    21:12 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания