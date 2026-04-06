Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Южна Корея »
Северна Корея разработва междуконтинентална балистична ракета от въглеродни влакна

6 Април, 2026 13:42 3 418 30

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ракета-
  • балистични ракети-
  • ким чен ун

През март Пхенян извърши наземен тест на такъв двигател, за който анализатори смятат, че е предназначен за най-новото поколение междуконтинентални ракети

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тестът на двигател с твърдо гориво, проведен от Северна Корея, е насочен към разработването на междуконтинентални балистични ракети от въглеродни влакна, като целта е да се увеличи обсегът им и да се даде възможност за носене на по-тежки и по-голям брой бойни глави, заявиха южнокорейски депутати, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

През март Пхенян извърши наземен тест на такъв двигател, за който анализатори смятат, че е предназначен за най-новото поколение междуконтинентални ракети. По думите им новият двигател вероятно има по-голяма тяга от предишния модел, тестван през 2024 г., който се смяташе за способен да достигне всяка точка на континенталната част на САЩ.

Досега Северна Корея е провеждала всички свои изпитания на ракети с голям обсег по т.нар. висока траектория, при която снарядите падат в морето край източното ѝ крайбрежие или източно от Япония. Така страната тества системите, без да ги изстрелва на реалното разстояние, за което са предназначени.

Севернокорейски медии разпространиха кадри от корпуса на ракетата, използвана при последния тест, който е изработен от въглеродни влакна - материал, съчетаващ лекота и здравина. Това позволява ракетата да носи няколко бойни глави, посочи южнокорейският депутат Пак Сун-уон.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун е присъствал на теста на 28 март и го е определил като сериозен напредък за стратегическите способности на страната.

Пхенян продължава да нарушава забраната на Съвета за сигурност на ООН за ракетни и ядрени изпитания, като последователно развива все по-мощни и технологично усъвършенствани ракетни системи.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мароооу,

    53 11 Отговор
    и тебе кво та брига?
    Човека ракета е пич.
    Кравите не смеят да припарят край него.

    13:46 06.04.2026

  • 2 Хахаха

    45 11 Отговор
    Кимчо е сладур.

    13:47 06.04.2026

  • 3 От много акъл

    52 9 Отговор
    Говедата си създадоха непобедим враг Русия, Китай, Иран, С.Корея.

    13:48 06.04.2026

  • 4 за фашингтон

    37 8 Отговор
    най доброто 👍

    13:49 06.04.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    44 7 Отговор
    Терориста перчем и другия чи.фу.тски терорист що не нападнат Северна Корея?

    Коментиран от #28

    13:51 06.04.2026

  • 6 Ааа не

    13 29 Отговор
    Северна Корея е изостанала феодална държава .,

    Коментиран от #7, #10, #26

    13:51 06.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гресирана ватенка

    10 20 Отговор
    Ако искат могат и на Слънцето да кацнат😁🤡

    Коментиран от #27

    13:56 06.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шекелдажче на амбасадата

    33 8 Отговор
    Браво на севернокорейците и лидерът им другарят Ким! Ние тука още разработваме троен чушкопек с амарикански ИИ.

    14:02 06.04.2026

  • 12 Най-обикновен

    9 18 Отговор
    буллшит.

    14:06 06.04.2026

  • 13 хахаха

    31 6 Отговор
    Цяла ойропа е ужасена от тази новина. Толкова усилия положиха урсулите за преминаване към безвъглеродна икономика, а сега остава и северокорейска ядрена ракета от въглеродни нишки да им се стовари на главите :)))

    14:08 06.04.2026

  • 14 ХиХи

    22 6 Отговор
    Пук лама гюрова блъхария прави капачките за минерална вода да са закачени за шишето

    Коментиран от #17, #20

    14:12 06.04.2026

  • 15 стоян георгиев

    29 6 Отговор
    А на нас сума ти години шорошките либерални медии и анаЛизатори ни разправяха,че Северна Корея били (изостанали)били(гладни) и тем подобни глупости.
    Гладни и изостанали станахме ние след като дойде демоНОкрацията ,е поне имаме банани и гей паради...

    14:14 06.04.2026

  • 16 Ха-ха

    8 26 Отговор
    Народът умира от глад, но се произвеждат балистични ракети.!

    14:33 06.04.2026

  • 17 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    6 24 Отговор

    До коментар #14 от "ХиХи":

    Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс😂

    14:35 06.04.2026

  • 18 Курти

    7 23 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и край нема

    14:36 06.04.2026

  • 19 Русофил

    7 17 Отговор
    Меня завут Сергей. Ягей

    14:42 06.04.2026

  • 20 Хи хи, ама φ

    6 14 Отговор

    До коментар #14 от "ХиХи":

    На този напъните ще останат напразни, а капачките са свързани заради нова европейска директива от 2019 г.

    14:47 06.04.2026

  • 21 Отец Дионисий

    8 28 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    14:54 06.04.2026

  • 22 Бай Ганьо

    7 15 Отговор
    Северна Корея разработва некому у...,я!

    15:08 06.04.2026

  • 23 Гост

    16 2 Отговор
    Пазят се хората. Разбираемо. Мисля, че до ден днешен нямат мир със САЩ. Знае ли се какво може да стане.

    15:17 06.04.2026

  • 24 Тръмпиту

    5 9 Отговор
    Ши ям северно корейско кифте на скара с пражени картофки и кечуп

    15:20 06.04.2026

  • 25 Атина Палада

    9 0 Отговор
    А България разработва чушкопеци:)

    17:30 06.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ще ми кацнеш

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гресирана ватенка":

    На ,,Кардана ,,
    Ти пък обичаш черни ,,кардани ,,

    18:00 06.04.2026

  • 28 ии тpoл

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Защото за разлика от Иран имат и военен съюз с Pycия и отделно си разработват собствени ядрени оръжия.

    18:16 06.04.2026

  • 29 Госあ

    2 0 Отговор
    А сините скакалци разработват планчета как да гепат центчета от еврофондчетата, след като опоскаха почни всичко построено през комунизма. БДЖ е наред да бъде разграбено

    19:40 06.04.2026

  • 30 МИШЛЕНЦЕ

    2 2 Отговор
    БРАВО НА КЛАТУШКАЩИЯ СЕ ЛОЕН ПИНГВИН.....К.Ч.У. !!! НЯМАМЕ КВО ДА ЯДЕМ, АМА ПРАВИМ РАКЕТИ !!!

    21:05 06.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания