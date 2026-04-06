Северна Корея разработва междуконтинентална балистична ракета от въглеродни влакна

Тестът на двигател с твърдо гориво, проведен от Северна Корея, е насочен към разработването на междуконтинентални балистични ракети от въглеродни влакна, като целта е да се увеличи обсегът им и да се даде възможност за носене на по-тежки и по-голям брой бойни глави, заявиха южнокорейски депутати, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
През март Пхенян извърши наземен тест на такъв двигател, за който анализатори смятат, че е предназначен за най-новото поколение междуконтинентални ракети. По думите им новият двигател вероятно има по-голяма тяга от предишния модел, тестван през 2024 г., който се смяташе за способен да достигне всяка точка на континенталната част на САЩ.
Досега Северна Корея е провеждала всички свои изпитания на ракети с голям обсег по т.нар. висока траектория, при която снарядите падат в морето край източното ѝ крайбрежие или източно от Япония. Така страната тества системите, без да ги изстрелва на реалното разстояние, за което са предназначени.
Севернокорейски медии разпространиха кадри от корпуса на ракетата, използвана при последния тест, който е изработен от въглеродни влакна - материал, съчетаващ лекота и здравина. Това позволява ракетата да носи няколко бойни глави, посочи южнокорейският депутат Пак Сун-уон.
Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун е присъствал на теста на 28 март и го е определил като сериозен напредък за стратегическите способности на страната.
Пхенян продължава да нарушава забраната на Съвета за сигурност на ООН за ракетни и ядрени изпитания, като последователно развива все по-мощни и технологично усъвършенствани ракетни системи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #14 от "ХиХи":Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс😂
14:35 06.04.2026
20 Хи хи, ама φ
До коментар #14 от "ХиХи":На този напъните ще останат напразни, а капачките са свързани заради нова европейска директива от 2019 г.
14:47 06.04.2026
28 ии тpoл
До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Защото за разлика от Иран имат и военен съюз с Pycия и отделно си разработват собствени ядрени оръжия.
18:16 06.04.2026
