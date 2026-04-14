Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети

Северна Корея е извършила в неделя изпитания на стратегически крилати ракети и противокорабни ракети, в рамките на тестове за оперативна ефективност на ескадрения си миноносец "Чое Хьон", съобщи днес официалната телеграфна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили, се казва в съобщението.
Изстреляни са били две стратегически крилати ракети и три противокорабни ракети, за да се провери интегрираната система за управление на въоръжението на кораба, да се отработят действията на екипажа в използването на ракети и да се изпита надеждността на навигационните системи на борда му, отбелязва КЦТА.
Според съобщението полетът на крилатите ракети е продължил между 7869 и 7920 секунди, а на противокорабните - между 1960 и 1973 секунди над водата до западните брегове на страната, поразявайки мишените си изключително прецизно.
КЦТА отбелязва, че Ким е бил осведомен същия ден за планирани системи въоръжения, с които да се оборудват още два ескадрени миноносеца, които в момента са в процес на строителство.
