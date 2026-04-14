Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети

14 Април, 2026 08:32 975 30

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е извършила в неделя изпитания на стратегически крилати ракети и противокорабни ракети, в рамките на тестове за оперативна ефективност на ескадрения си миноносец "Чое Хьон", съобщи днес официалната телеграфна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили, се казва в съобщението.

Изстреляни са били две стратегически крилати ракети и три противокорабни ракети, за да се провери интегрираната система за управление на въоръжението на кораба, да се отработят действията на екипажа в използването на ракети и да се изпита надеждността на навигационните системи на борда му, отбелязва КЦТА.

Според съобщението полетът на крилатите ракети е продължил между 7869 и 7920 секунди, а на противокорабните - между 1960 и 1973 секунди над водата до западните брегове на страната, поразявайки мишените си изключително прецизно.

КЦТА отбелязва, че Ким е бил осведомен същия ден за планирани системи въоръжения, с които да се оборудват още два ескадрени миноносеца, които в момента са в процес на строителство.


Северна Корея
  • 1 Баце ЕООД

    24 1 Отговор
    Доналд Тръмп, го е страх да погледне натам дори. Никакая Калас не знае за какво става въпрос.

    08:33 14.04.2026

  • 2 Путин им даде технология

    4 17 Отговор
    За да има кой да го брани когато избяга от Русия

    08:35 14.04.2026

  • 3 Госあ

    17 1 Отговор
    Добре че нямат нефт и редки метали, иначе да е станала войната там. За жидовете управляващи краварника един ударен град от Кими не е проблем.

    Коментиран от #6

    08:36 14.04.2026

  • 4 Ало сащ не въоръжат Русия скоро

    2 15 Отговор
    Путин ще хвърли белият байряк

    Коментиран от #7, #23

    08:36 14.04.2026

  • 5 Боко

    16 1 Отговор
    Абе, рижко що не скача на кими 🧐
    За един приятел питам.

    08:37 14.04.2026

  • 6 Трол

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Имат редки метали, вкл.злато.

    08:38 14.04.2026

  • 7 Боко

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ало сащ не въоръжат Русия скоро":

    Нищо не ти се разбира!? Тичай до спешното, сигурно си с инсулт!

    08:39 14.04.2026

  • 8 Браво

    17 0 Отговор
    Ким е най-разумният държавник. Разликата между него и цялата плява в съюза е като небето и земята. Тези тука са изяли и изпили трилиони до сега и нямат нищо свестно за военна защита. Подвиват се и хленчат пред един риж малоумник. А Ким сам си направи страната една от най-силните военно. А да се опита некой да ги пипне? А ЕС вече е превзет и прояден отвътре. Безумци на власт и милиони чужди народи. Европа умре товарищи!!!

    08:40 14.04.2026

  • 9 Оракула от Делфи

    1 6 Отговор
    Разделям лудите диктатори на леви и десни диктатори!
    Този Северно- корейски "мъник ", е от левите !

    Коментиран от #28

    08:41 14.04.2026

  • 10 Мелания

    2 1 Отговор
    Все някога ще успея! Осма година изпитвам една нова и революционна мека ракета! Засега още не е гръмнала, но все някога ще успея!

    08:42 14.04.2026

  • 11 явер

    2 11 Отговор
    Доналд Тръмп въобще не го е страх, защото глават му е празна, Ким ще е след Куба, те двете са най-лесни. Корейците са като руснаците маршировка по цял ден и показват мускули, ама като дойде дебелият ще се крият като мишки и Ким ще бяга към Москва, която ще е последна. В Москва вече има улица с напусналите Сирия, Украйна, Венецуела. От вчера и на Орбан са осигурили място.

    Коментиран от #14, #16

    08:44 14.04.2026

  • 12 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    РОКЕТМЕН, ПУЩИ НЕЩО ПО ОБОРА

    08:46 14.04.2026

  • 13 АБВ

    2 3 Отговор
    Идиоти да бяха измислили някое лекарство дебили

    08:49 14.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Червен кхмер

    2 5 Отговор
    По добре да каже дебелия Ким ,кога ще нахрани народа си???Защото в С.Корея има само един дебел с.кореец .

    08:54 14.04.2026

  • 16 Ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "явер":

    И за наш Костя и Румбата Решетников

    08:56 14.04.2026

  • 17 Мишел

    6 0 Отговор
    На снимката е най мощната севернокорейска ракета Хвасон 20 с разделящи се бойни глави с индивидуално насочване, в обсега на които са всички мегаполиси на САЩ.

    Коментиран от #19, #24

    08:56 14.04.2026

  • 18 боклук

    0 2 Отговор
    Запаметете! Който кове от мечовете плугове, ще оре нивите и ще храни този, който си е запазил меча! Тръмп си продава петрола на Мадуро и трупа пари!

    08:59 14.04.2026

  • 19 Тръмпи

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Не спирам да се смея тук, ха ха ха ха хаааа, докото чета коментарите!

    09:04 14.04.2026

  • 20 Силни гащи

    4 0 Отговор
    На Тръмпи гащите му изведнъж станаха странно тежки, гледайки тази величествена ракета.

    09:05 14.04.2026

  • 21 Хе-хе

    6 0 Отговор
    Ба ти ракетата! Ние само гумите и не можем да притежаваме!?

    09:10 14.04.2026

  • 22 Гост

    6 0 Отговор
    Трескава подготовка. Тия ако ги пипне някой и ще настане грандиозен кютек.

    09:14 14.04.2026

  • 23 Бихлюл

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ало сащ не въоръжат Русия скоро":

    Ще хвърли Путин ама не бял байрак, а бяло сладко потая уста де лебец ядеш с нея

    09:17 14.04.2026

  • 24 Кестел

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Ей такава ракета да дадат на Иран

    Коментиран от #25

    09:17 14.04.2026

  • 25 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кестел":

    Северна Корея е дала и дава на Иран необходимите му ракети. Китай също, както осигурява управлението на тези ракети.. Русия дава разузнавателни сведения . Съюзът на трите ядрени сили е единствената глобална сила в света.

    09:29 14.04.2026

  • 26 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Тъкмо навреме....
    да поразчистят ормузкия от тенекиите
    на юс нейви-то

    09:30 14.04.2026

  • 27 резултата

    0 2 Отговор
    Оцелиха океана. Следващ етап е да оцелят море, а после и езеро.
    Ане... Ко стана с космическата им програма. Щяха да ходят в космоса

    09:39 14.04.2026

  • 28 Врачката от Къс пичан

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Оракула от Делфи":

    Хи хи хи
    на тая гласовете от делфи пак са и пошепнали правилната геополитически Уриентация........

    откъде се навъдиа толкоз много .......
    обратно на умни

    09:40 14.04.2026

  • 29 Анонимен

    1 0 Отговор
    С.Корея е следващият прицел на жандармеристите на света.Там още съществува девиз,,Всеки пирон куршум в сърцето на световният империализъм,,.Те са готови да водят кървава и славна битка с него.

    Коментиран от #30

    09:43 14.04.2026

  • 30 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Никой не смее да помисли да атакува ядрената сила Северна Корея, чиято територия е между ядрените сили Китай и Русия.

    09:49 14.04.2026

