Д. ю. н. Орлин Борисов пред ФАКТИ: Международен договор ли е подписаното Споразумение между България и Украйна?

Проф. Борисов, като един от малкото специалисти по Международно договорно право и като единствен автор в България на монографията „Теория и практика на международния договор“, бихте ли анализирали дали подписаното Споразумение на 30.03.26 г. е във формата на международен договор или е политически акт?
- След подписването на Споразумението, никой на никакво ниво до сега не се изказал компетентно, професионално мнение, че разбира тази материя. Като специалист в тази област, аз чувствам, че е мой граждански дълг пред българската общественост, да анализирам юридическите факти, като напълно неутрално и неидеологично ще изложа своето мнението си по публикувания текст.
Какво трябва да знаят обикновените хора (неспециалисти по Международно право), за да могат да определят в каква форма е подписан всеки международен документ?
- Трябва да се знае, че в съвременните междудържавни отношения се приемат главно два вида международни актове:
Първият вид са във формата на политически актове (политически декларации и др.), които не пораждат никакви юридически задължения за държавите, а само уреждат политически отношения (те не създават правно задължение, а насочват поведението);
Вторият вид актове са във формата на международни договори, които задължително обвързват страните (т.е. създават юридически задължения), за държавите, които ги ратифицират (или влизат в сила веднага след подписване).
В съвременното Международно право е общоприето, че наименованието на международния акт не е определящо за неговата форма, а тя се определя от неговото съдържание (чрез поемането на задължения, ангажименти и др.).
Какви наименования могат да имат международните договори?
- Договарящите се страни имат право да определят наименованието на сключвания между тях международен договор като напр.: Споразумение, Спогодба, Пакт, Трактат, Конвенция (обикновено това е наименованието на многостранните договори) и др.
Политическите актове различават ли се по структура от международните договори?
- Да! Международните договори притежават определени правни белези: могат да влизат в сила веднага след подписване, притежават определена структура (преамбюл, централна и заключителна част), влизат в сила за определен срок и т. н.
Политическите актове (или рамкови) нямат правна сила, не се ратифицират, нямат пряко действие в държавата, а определят само допустимостта в политическата дейност и определят структурата на политическия процес.
Споразумението, което е подписано на 30.03.26 г. между България и Украйна има ли структурата и белезите на международен договор?
- Да! Въпреки, че са заменени някои от атрибути на международните договори, като напр. специфичен формален език, вместо „страни“ е използвано „участници“ и други, по същество това е текст на международен договор.
Най-характерното за това твърдение е фактът, че вместо „задължения“ в текста са поети задължения като са използвани: „поемане на ангажименти“, „ще предоставя военна техника и въоръжения“, „възнамерява да продължи да предоставя“, „ще работи“ „безвъзмездно ще предоставя въоръжения, техника и боеприпаси“ и др.“). Конкретни задължения съдържат само международните договори.
Споразумението по съдържание е дългосрочен международен договор, тъй като съдържа конкретни права и задължения, влиза в сила веднага след подписване, прието е с намерение за правно обвързване и др.
Кои елементи на Споразумението са всъщност елементи на международен договор, които политическите актове не притежават?
- Използвано е едно от наименованията на международен договор-Споразумение, поемат се конкретни международни задължения (характерно само за международните договори), влизат в сила след подписване като международен договор, удължава се срокът автоматично като международен договор, прекратява се действието като международен договор и др.
Възможно е журналистката и общественичка Гергана Папаризова да има повече информация и да се окаже права, тя отбеляза публично: Предадени сме, вкарват България във война. Оставка на военнолюбците!
Имаше ли право служебното правителство да сключва дългосрочни международни договори или други актове?
- Не! Според Конституционния съд те нямат това право, отбеляза бившият конституционен съдия професор Пламен Киров. Според него в едно от решенията на Конституционния съд се приема, че „ Служебното правителство има право да осъществява действия, които са свързани само с текущи въпроси“ (т.е. то няма право да сключва дългосрочни международни договори или да подписва други дългосрочни международни актове, а само да подписва текущи актове).
Един от членовете на българската делегация в Киев – министърът на образованието Сергей Игнатов подписа Протокол с Оксан Лисовий, в каква форма и какви задължения е поела България?
- Никъде не успях да намеря текста на Протокола. Това, което единствено излезе в масмедиите е, че България поема задължението „страните се споразумяха …че ще се преподава украинския език като чужд език в българските училища..“
Реагира ли адекватно служебният президент на подписаното Споразумение?
- Тя официално съобщи „аз не бях информирана предварително“ и с това сметна, че с това приключиха нейните ангажименти, но всъщност те започнаха след като тя разбра за незаконосъобразното подписване. И какво правомерно направи след като бе информирана – едно абсолютно нищо?
Как трябваше да осъществи правомерно своите правомощия, и какво трябваше да направи тя, за да анулира незаконосъобразно сключения договор?
Служебният президент трябваше да осъществи правомерни действия за анулиране (или денонсирането му съгласно текста на подписаното Споразумение).
Тя трябваше да потърси отговорност (т.е. да поиска оставката или да санкционира) на назначените от нея - служебен премиер Гюров и на всички виновни лица, участвали в организацията по подписването на Споразумението (включително и на тези политически сили, които са подтикнали към подобно действие)!
Как смятате, че ще реагират на истината властимащите?
- Властимащите в своите тълкувания доказаха, че са некомпетентни по тази материя, и едва ли могат да оспорят съществуващите факти, но „платените от тях тролове“, които са назначени да бъдат техните апологети, за да ги защитят са длъжни, след вменяването на вина на военнолюбците, да изкарат отново, както обикновено печелившата карта на военнолюбците, която се вади в такива случаи – „на русофобството“, „на путинизма“, „на агресията“ и т.н.
Непрекъснато нарушаване от властимащите на Конституцията и законодателството на България (вкл. и на Закона за международните договори на България), на Правото на ЕС и на Международното право, означава ли, че не сме правова държава?
-Да! В България непрекъснато се нарушава върховенството на правото с което се обезличава една от ценностите на ЕС да сме „правова държава“ (съгласно чл. 2 на Лисабонския договор).
Това е и една от ценностите на Международното право (напр. плеядата от Виенски и Женевски конвенции, вкл. и Виенската конвенция за правото на договорите и др.), правовата държава е заложена като една от целите в преамбюла на Конституцията на България (Споразумението нарушава чл. 5, ал.4, чл. 84, ал. 2, т. 11 и 12, чл. 85, ал.1, т. 1 и др.).
15 Април, 2026 08:54
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не може да спечелиш когато искаш дагубиш
09:01 15.04.2026
2 честен ционист
09:02 15.04.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #19
09:04 15.04.2026
4 Румен Радев, политик
Таваришчи.....😁
Коментиран от #24
09:05 15.04.2026
5 успешна смяна на всички бакшиши-копейки
Коментиран от #6
09:06 15.04.2026
6 Чичо Тони
До коментар #5 от "успешна смяна на всички бакшиши-копейки":"-Властимащите в своите тълкувания доказаха, че са некомпетентни по тази материя, и едва ли могат да оспорят съществуващите факти, но „платените от тях тролове“, които са назначени да бъдат техните апологети, за да ги защитят са длъжни, след вменяването на вина на военнолюбците, да изкарат отново, както обикновено печелившата карта на военнолюбците, която се вади в такива случаи – „на русофобството“, „на путинизма“, „на агресията“ и т.н."
09:16 15.04.2026
7 Вие слепи ли сте?
Не защото мразят Русия, а защото по време на война се правят най-лесно
много, ама много пари от хората, които са позиционирани на подходящи постове.
Хора, които изобщо не ги бърка, че в големите градове на България ще летят
руски ракети и дронове, те ще си стоят в бомбо-убежищата, военната индустрия
ще върви на макс, те ще направят милиардите, а след това ще се изсулят
на някое спокойно място в света и ще си гледат кефа до края на живота.
Вие, тук никога не сте правили частен бизнес и не знаете какво значи да си
бизнесмен, който прави пари от легален бизнес - денят ви започва в 6ч и свършва в 23ч -
всеки ден, няма събота, няма неделя, няма празници.
Та тези хитреци използват болните русофоби у нас да подпалят войната, да ви
използват за да спечелят милиарди и да си гледат кефа на ваш гръб.
Ще гинете вие и вашите деца.
09:18 15.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 !!!?
Коментиран от #13, #14, #21
09:18 15.04.2026
10 Трол
09:19 15.04.2026
11 гюров е за съд
-Да! В България непрекъснато се нарушава върховенството на правото с което се обезличава една от ценностите на ЕС да сме „правова държава“ (съгласно чл. 2 на Лисабонския договор).
Това е и една от ценностите на Международното право (напр. плеядата от Виенски и Женевски конвенции, вкл. и Виенската конвенция за правото на договорите и др.), правовата държава е заложена като една от целите в преамбюла на Конституцията на България (Споразумението нарушава чл. 5, ал.4, чл. 84, ал. 2, т. 11 и 12, чл. 85, ал.1, т. 1 и др.)."
09:23 15.04.2026
12 стоян георгиев
09:23 15.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факт
09:27 15.04.2026
18 ами
09:28 15.04.2026
19 Лука
До коментар #3 от "Вашето мнение":Нацизма е в русия тя се управлява по мод
национал олитархичен модел .
09:29 15.04.2026
20 az СВО Победа80
1. България беше вкарана и в момента участва в две войни едновременно. Едната срещу Русия, а другата срещу Иран.
2. И двете войни са епизоди от формирането на новия световен ред.
3. Накрая на всяка война на загубилия му представят сметката.
4. Очакват ни трудни времена, предстои ни да участваме в плащането на репарации....
09:30 15.04.2026
21 "Копейката" ти казва,
До коментар #9 от "!!!?":че с подписването на споразумението с Украйна от служебното правителство е нарушен основният закон в България - Конституцията. В последния абзац от статията са цитирани нарушените членове и алинеи на българската конституция!
09:30 15.04.2026
22 Фори
09:31 15.04.2026
23 АБВ
До коментар #15 от "стоян георгиев":"Ти шо не си в русия бе ушан? Що висите в ес и НАТО и молите за помощи?как пък един от вас не се засели в русия или иран?"
Ти къде си заселен, бе ? САЩ, Западна Европа ?
Или в Софето, ж.к. "Левски" ?
Аре, бегай !
09:32 15.04.2026
24 Лука
До коментар #4 от "Румен Радев, политик":Има водачи на партии одобрени от рашистите ,това може да доведе до грузински модел на управление !
09:33 15.04.2026