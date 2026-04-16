Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
Орбан няма да присъства на неофициалната среща на върха на лидерите на ЕС

16 Април, 2026 15:33 576 14

  • виктор орбан-
  • ес-
  • унгария-
  • европейски съвет

Кабинетът на председателя на Европейския съвет е бил информиран за унгарското отсъствие

Орбан няма да присъства на неофициалната среща на върха на лидерите на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Виктор Орбан няма да присъства на неофициалната среща на върха на лидерите на Европейския съюз, насрочена за 23 и 24 април, поради ангажименти, свързани с предаването на властта в Унгария, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.

Унгарският министър по въпросите на ЕС Янош Бока съобщи в социалните мрежи, че тъй като срещата е неофициална и не се очаква да доведе до приемането на решения или писмени заключения, премиерът не е определил свой заместник. Унгария също така няма да бъде представена на политическо ниво.

По думите на Бока дневният ред на срещата включва кризата в Близкия изток, отражението ѝ върху Европа, както и въпроси, свързани със следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Министърът подчерта, че позициите на Унгария по тези теми вече са добре известни и остават непроменени.

Кабинетът на председателя на Европейския съвет е бил информиран за унгарското отсъствие. Въпреки липсата на участие Бока заяви, че Будапеща ще бъде информирана за резултатите от срещата.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орбан

    10 6 Отговор
    е в опозиция.
    Българската опозиция ще участва ли?
    Що за т.па статия.

    Коментиран от #2

    15:35 16.04.2026

  • 2 тАпа

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Орбан":

    като аФторката

    15:36 16.04.2026

  • 3 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Гюру Петрохански ще участва ли?

    15:37 16.04.2026

  • 4 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    6 12 Отговор
    Мишката на "лъв" Пусин никой не го иска никъде. Скоро ще търка наровете за десетилетията грабене от унгарския народ.

    15:38 16.04.2026

  • 5 Как да присъства

    7 13 Отговор
    Нали е нокаутиран. Получи много мощен удар от унгарския народ :)))

    Коментиран от #11

    15:38 16.04.2026

  • 6 УдоМача

    6 2 Отговор
    Напълно естествено! След като е детрониран за какво да присъства???????????

    15:41 16.04.2026

  • 7 Сила

    6 7 Отговор
    Той в момента се чуди как да не присъства в пандиза ....

    Коментиран от #12

    15:41 16.04.2026

  • 8 Живков

    6 6 Отговор
    Каква загуба за цивилизования руски боклук

    15:42 16.04.2026

  • 9 Боко

    0 3 Отговор
    Аууу, че си спрем детето от детска градина🤮
    НЕЩАСНИЦИ МРЕ🪦Е
    🪦🪦🪦ЗА еСеС🪦🪦🪦👌

    15:42 16.04.2026

  • 10 Ние с гайдите

    3 4 Отговор
    После унгарците да препишат от другите европейски лидери заповедите дадени им от задкулисието !

    15:45 16.04.2026

  • 11 Боко

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Как да присъства":

    Получи го от нашите пари през еСеС 🤮
    А ние ще го гълтаме , важно е урсулитките да грабят до 🪦

    15:45 16.04.2026

  • 12 Вярно е,

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    доста кражби е извършил, /по стара руска традиция :)/ и май ще започва разследване срещу него.

    15:47 16.04.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    2 1 Отговор
    Да върви в Москва защото е служил на Кремъл! Дано Путин му е построил дача до Асад.

    15:50 16.04.2026

  • 14 Орбан - ясно

    2 0 Отговор
    Чемадана с раираната пижама и - в южното крило. Аз за Сиярто щях да питам. Нещо чува ли се за туй момче?

    15:56 16.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания