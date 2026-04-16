Орбан няма да присъства на неофициалната среща на върха на лидерите на ЕС

Премиерът Виктор Орбан няма да присъства на неофициалната среща на върха на лидерите на Европейския съюз, насрочена за 23 и 24 април, поради ангажименти, свързани с предаването на властта в Унгария, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.
Унгарският министър по въпросите на ЕС Янош Бока съобщи в социалните мрежи, че тъй като срещата е неофициална и не се очаква да доведе до приемането на решения или писмени заключения, премиерът не е определил свой заместник. Унгария също така няма да бъде представена на политическо ниво.
По думите на Бока дневният ред на срещата включва кризата в Близкия изток, отражението ѝ върху Европа, както и въпроси, свързани със следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Министърът подчерта, че позициите на Унгария по тези теми вече са добре известни и остават непроменени.
Кабинетът на председателя на Европейския съвет е бил информиран за унгарското отсъствие. Въпреки липсата на участие Бока заяви, че Будапеща ще бъде информирана за резултатите от срещата.
