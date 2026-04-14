Франция: Путин загуби троянския си кон в ЕС

Руският президент Владимир Путин загуби троянския си кон в Европейския съюз със загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария, заяви днес френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Баро призова лидера на политическата сила победител на унгарските избори Петер Мадяр, който се очаква да стане премиер, да вдигне ветото на Унгария върху европейски помощен пакет за Украйна.
"Това е загуба за Виктор Орбан, това е и загуба за някои негови поддръжници от реакционерския интернационал, на първо място, сред които е Владимир Путин, който губи своя троянски кон в Европейския съюз", каза Баро за радио "Франс ентернасионал".
"Това, което очакваме" от Петер Мадяр, "е да направи това, което каза, да възстанови стълбовете на правовата държава, които Виктор Орбан бутна, да поведе Унгария обратно към мястото ѝ в семейството на европейските народи, да вдигне някои необосновани вета", изтъкна френският министър.
"Става дума в частност за нашата подкрепа за Украйна. Политиката, която Орбан водеше, създаваше пречки, които се радваме, че ще бъдат премахнати", каза Баро, имайки предвид честите вета, които Орбан налагаше на инициативи на ЕС за оказване на помощ на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
13:33 14.04.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
3 В Лицето на Бриджо
4 Последния Софиянец
5 Варна 3
13:34 14.04.2026
6 поредния рублофил
7 Нови варненци
До коментар #1 от "Варна 3":Кога се върнахте от село, кога пак успяхте да натролите?
13:35 14.04.2026
8 франсетата
9 Разберете това
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:36 14.04.2026
11 Сила
12 ДрайвингПлежър
13:37 14.04.2026
13 Исторически факти
14 Сила
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Малък , но мноооого мъдър народ !!! "Стоичков президент , българи юнаци ...."
13:38 14.04.2026
15 Загуба
16 Няма проблем за
17 Сила
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Ей , провинциалния дегенерат !!!
Нали съм ти забранил да коментираш теми извън обсега на къра и обора си !!!
И внимавай като дойдеш пак " на доктор у София " ...!!!
13:41 14.04.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ И ОЩЕ ЕДНО КРАНЧЕ
ЗА НЕФТ И ГАЗ КЪМ ЕС :)
.....
13:41 14.04.2026
19 Жалка пропаганда срещу Орбан и Русия
20 Цитат
21 !!!?
23 Тури
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":му кавички на "мъдър"!
13:44 14.04.2026
24 ЕСССР
26 Теслатъ
27 румен кРадев е руска марионетка !
Самият факт, че подобна оценка идва от Москва и точно в началото на последната седмица, е показателен. Хората от Кремъл, на които е поверена "българската операция", чрез подобни публикации се отчитат, за свършената работа и за похарчените пари. И за да няма неразбрали, те сами определят формацията около Румен Радев като „проруска“ – квалификация, която на практика сваля всякаква проевропейска фасада, изграждана до този момент.
13:45 14.04.2026
28 провинциалист
До коментар #5 от "Варна 3":А от петроханския агресор кой ще защитава България?
13:47 14.04.2026
29 Факти
30 Кое не е така ?!
Важното е да говорим за Унгария и да сравняваме с у нас.
Има три важни последствия от загубата на Орбан:
1- Европа доказа, че е по-силна от всеки външен фактор - по-силна с меката си сила. Нямаше нужда европейските лидери да подкрепят Мадяр, както Орбан бе подкрепен. Тази вълна ще засегне Източна Европа - извън съмнение.
2. Тръмп, Рубио и Ванс вече са устойчив пасив за всеки кандидат за избори в Европа. Но не само - след като Тръмп заплаши и римския Папа - значи е тръгнал необратимо надолу към загуба през есента по унгарски сценарий.
3. Русия загуби най-важния си "троянски" кон в Европа. Другите са мулета.
13:48 14.04.2026
31 Поп Станчо
13:49 14.04.2026
32 Честито
33 Само казвам
34 6666
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Вземи се скрий,бе червенюгооо.
13:51 14.04.2026
36 Тома
37 6666
До коментар #31 от "Поп Станчо":Това е лъжа.
13:54 14.04.2026
38 Шкиф
39 Пука му на Путин
40 Салваторе
41 Абе тия франсетата
Така франсе е фалирало и чакат от нашите резерви от валутният борд да ни ги вземат ТЕ, а ние, както винаги ще ручаме жабетата... Та Русия била загубила??? Ама Русия има толкова много, че може да си живее даже и абсолютно сама на тази планета, ако всички други са изчезнали... Да им имам самочувствието на франсетата... Затънали в калта, ама още крякат!
13:55 14.04.2026
42 Нема сътрашно
13:57 14.04.2026
43 До Факти
УССР??? Забрави...
14:01 14.04.2026
44 С тролене
До коментар #42 от "Нема сътрашно":се занимават само глупаци!
14:02 14.04.2026
45 Реалист
14:02 14.04.2026
46 А ТИ И УРСУЛА КАЛАС ИИИ
47 Спец
48 Не бой се брато
До коментар #43 от "До Факти":урсула ще строй всичката паплач у брюксела и ще духат заедно силно перките и вентилаторите да има мнооого ток и безплатен да е за юропейците...
Такива духачи получават над 30 000 Левра на месец (урсула над 50 000) за едното духане само... Да им имам и службичката ей... С духане такава пара бате да изкарват...
14:07 14.04.2026
49 Замисляш ли се
До коментар #45 от "Реалист":каква полза имаш да те ползват тролене и да изглеждаш глупаво, с ниско интелигентните опорки които папагали всеки глупак.
14:07 14.04.2026
50 Сократ
До коментар #45 от "Реалист":Кой ти каза, че Орбан е проруски настроен? За това, че иска евтините енергийни ресурси от Русия, а не скъпите от "приятеля" си Тръмп? За това ли е проруски?
14:10 14.04.2026