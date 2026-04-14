Новини
Свят »
Франция »
Франция: Путин загуби троянския си кон в ЕС
  Тема: Украйна

Франция: Путин загуби троянския си кон в ЕС

14 Април, 2026 13:32 764 50

  • виктор орбан-
  • жан-ноел баро-
  • франция-
  • унгария-
  • владимир путин-
  • украйна

Париж призова Петер Мадяр да вдигне ветото на Унгария върху европейски помощен пакет за Украйна

Франция: Путин загуби троянския си кон в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин загуби троянския си кон в Европейския съюз със загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария, заяви днес френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Баро призова лидера на политическата сила победител на унгарските избори Петер Мадяр, който се очаква да стане премиер, да вдигне ветото на Унгария върху европейски помощен пакет за Украйна.

"Това е загуба за Виктор Орбан, това е и загуба за някои негови поддръжници от реакционерския интернационал, на първо място, сред които е Владимир Путин, който губи своя троянски кон в Европейския съюз", каза Баро за радио "Франс ентернасионал".

"Това, което очакваме" от Петер Мадяр, "е да направи това, което каза, да възстанови стълбовете на правовата държава, които Виктор Орбан бутна, да поведе Унгария обратно към мястото ѝ в семейството на европейските народи, да вдигне някои необосновани вета", изтъкна френският министър.

"Става дума в частност за нашата подкрепа за Украйна. Политиката, която Орбан водеше, създаваше пречки, които се радваме, че ще бъдат премахнати", каза Баро, имайки предвид честите вета, които Орбан налагаше на инициативи на ЕС за оказване на помощ на Украйна.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    9 31 Отговор
    Русия върви към своя залез.

    Коментиран от #7

    13:33 14.04.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    10 29 Отговор
    Украйна ще ликува. Слава на Украйна!

    13:33 14.04.2026

  • 3 В Лицето на Бриджо

    10 3 Отговор
    Има Троянско Д ид л. О

    13:33 14.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Идва Радев.

    13:34 14.04.2026

  • 5 Варна 3

    3 25 Отговор
    Айде, макара! Руските интереси вън от Европа! България се защитава от руския агресор, ако си имаме ППДБ.

    Коментиран от #28

    13:34 14.04.2026

  • 6 поредния рублофил

    8 23 Отговор
    орбан е поредния троянски кон на русия! Фашиста путин тотално губи своите подръжници по света!

    13:35 14.04.2026

  • 7 Нови варненци

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Кога се върнахте от село, кога пак успяхте да натролите?

    13:35 14.04.2026

  • 8 франсетата

    13 2 Отговор
    да се извинят първо на африканците

    13:35 14.04.2026

  • 9 Разберете това

    6 1 Отговор
    Петер Мадяр е много сравним с българския еквивалент като Петър Маджаров.

    13:36 14.04.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 10 Отговор
    нищо!!! нашият мнооогоо мъдър народ ще издигне Радев с юмрука-новия месия

    Коментиран от #14, #23

    13:36 14.04.2026

  • 11 Сила

    2 4 Отговор
    Куцото си магаре по точно ...

    13:36 14.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    20 7 Отговор
    Смешни са как се правят сега на обнадеждени след като Брюксел и "желаещите" се намесиха лично в изборите в Унгария и буквално смазаха всеки надигнал глас за Орбан. Смазаха всеки който можеше да дръпне гласове от Мадяр. Направо си спуснаха парашутист, който сега видиш ли се надявали да си играе с тях... Гнусни отрепки съсипват Европа... но И ТЕЗИ ще преживее И ТЕЗИ ще махнем! Фашизма няма да го бъде нито 4тия Райх!

    Коментиран от #17, #34

    13:37 14.04.2026

  • 13 Исторически факти

    18 1 Отговор
    Той, Путин, все губи... Това е ясно. А Франция какво спечели?

    13:37 14.04.2026

  • 14 Сила

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Малък , но мноооого мъдър народ !!! "Стоичков президент , българи юнаци ...."

    13:38 14.04.2026

  • 15 Загуба

    8 3 Отговор
    след загуба !

    13:38 14.04.2026

  • 16 Няма проблем за

    9 1 Отговор
    Мадяр да вдигне ветото на Унгария за “европейския помощен пакет” за Украйна. Унгария не участва в плащането.

    13:39 14.04.2026

  • 17 Сила

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Ей , провинциалния дегенерат !!!
    Нали съм ти забранил да коментираш теми извън обсега на къра и обора си !!!
    И внимавай като дойдеш пак " на доктор у София " ...!!!

    13:41 14.04.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    НО ПЪК РУСИЯ И КИТАЙ СПЕЧЕЛИХА
    ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ И ОЩЕ ЕДНО КРАНЧЕ
    ЗА НЕФТ И ГАЗ КЪМ ЕС :)
    .....

    13:41 14.04.2026

  • 19 Жалка пропаганда срещу Орбан и Русия

    16 3 Отговор
    показваща дъното ударил запада!

    13:41 14.04.2026

  • 20 Цитат

    9 4 Отговор
    "Таз Некомпетентна, Сектантска, Либерална Пасмина трябва спешно да отиде в канала щот ше сътвори още куп беди на тоз Целият Свят! Айде Марш."

    13:42 14.04.2026

  • 21 !!!?

    8 11 Отговор
    Всеки Троянски кон е предпоследен !!!?

    13:42 14.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тури

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    му кавички на "мъдър"!

    13:44 14.04.2026

  • 24 ЕСССР

    9 2 Отговор
    Еврожендъри Украйна е черна дупка ,до кога ще наливате по 100 милиарда ??? ЕС е в дългова криза ,а Украйна е разкостена !!!

    13:45 14.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Теслатъ

    5 2 Отговор
    Т. Франсета!!!!! Или Страхливи??? Истинският Трооянски Кон на дедо Путин е другият дедо - Тръмп!!!! -)))) Да му мисли Европа, Китай си има Раша, на опашка са се наредили Индия, Пакистан, Япония, Ю. Корея .... списъка е дълъг!!! Европа??? Тий пък кои бяха??? -))))))

    13:45 14.04.2026

  • 27 румен кРадев е руска марионетка !

    3 5 Отговор
    "Независимая газета" днес публикува статия със заглавие „Битката за България: проруска партия може да победи на предстоящите парламентарни избори“. /Абонатите ще получат пълния превод с допълнителен анализ/. За тези, които не са наясно, днешната Независимая няма нищо общо с Независимаята отпреди двадесет години. В момента в Русия има само прокремълски медии, в този смисъл, тази статия е съгласувана както с МИД, така и с президентските хора.
    Самият факт, че подобна оценка идва от Москва и точно в началото на последната седмица, е показателен. Хората от Кремъл, на които е поверена "българската операция", чрез подобни публикации се отчитат, за свършената работа и за похарчените пари. И за да няма неразбрали, те сами определят формацията около Румен Радев като „проруска“ – квалификация, която на практика сваля всякаква проевропейска фасада, изграждана до този момент.

    13:45 14.04.2026

  • 28 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Варна 3":

    А от петроханския агресор кой ще защитава България?

    13:47 14.04.2026

  • 29 Факти

    6 1 Отговор
    Печеливш от изборите в Унгария е единствено диктатора Зеленски. Ще има повече пари за златни тоалетни! За Урсула ПФАЙЗЕР също!

    13:48 14.04.2026

  • 30 Кое не е така ?!

    1 2 Отговор
    Не познавам нито Виктор, нито Орбан. Тази е светла седмица след Великден и България може и трябва да се промени и използва вълната от Унгария.
    Важното е да говорим за Унгария и да сравняваме с у нас.
    Има три важни последствия от загубата на Орбан:
    1- Европа доказа, че е по-силна от всеки външен фактор - по-силна с меката си сила. Нямаше нужда европейските лидери да подкрепят Мадяр, както Орбан бе подкрепен. Тази вълна ще засегне Източна Европа - извън съмнение.
    2. Тръмп, Рубио и Ванс вече са устойчив пасив за всеки кандидат за избори в Европа. Но не само - след като Тръмп заплаши и римския Папа - значи е тръгнал необратимо надолу към загуба през есента по унгарски сценарий.
    3. Русия загуби най-важния си "троянски" кон в Европа. Другите са мулета.

    13:48 14.04.2026

  • 31 Поп Станчо

    4 1 Отговор
    Те за Русия да не се притесняват имат си всичко

    Коментиран от #37

    13:49 14.04.2026

  • 32 Честито

    3 0 Отговор
    Вчера роднините от вермахта ( факт ) са треснали унгарците с 27 точки които трябва да изпълнят за да им спрат глобата от един милион който плащат на ЕС ( ?????? ) на ден ! Те. да започват да плащат за войните и масрафите на богатите държави ! Мислете и гласувайте българи !

    13:50 14.04.2026

  • 33 Само казвам

    4 0 Отговор
    Орбан беше единствения който мислише за благото на народите в ЕС а не на елитите му

    13:50 14.04.2026

  • 34 6666

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Вземи се скрий,бе червенюгооо.

    13:51 14.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тома

    3 0 Отговор
    Само че Орбан подкрепи19 - те санкции за Русия в Е.П.Какъв троянски кон е този като си гледа интереса на унгарците и получава евтина газ и петрол от руснаците

    13:53 14.04.2026

  • 37 6666

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Поп Станчо":

    Това е лъжа.

    13:54 14.04.2026

  • 38 Шкиф

    4 0 Отговор
    ...само да допълня, че Мадяр си е пил ракия с Орбан някога и си се тачат. Изказването му от оня ден, че на Украина и е още прекалено рано да става член на ЕС е много показателно. Нещо повече- човека каза, че вижда Украина като пълноценен член на ЕС и НАТО най-рано след 10 години. Дотогава я камилата я камиларя и всъщност е абсолютно прав. Защо? Ами защото най-малкото трябва да се прекрати войната, след което украинците да си изберат нормален, легитимен президент и правителство и чак тогава може да се седне и да се започнат някакви нормални разговори. След като се започнат тези разговори ще стане ясно, че за да стане Украина пълноценен член на ЕС и НАТО ще трябва да се инвестират толкова пари там, че на ЕС ще му призлее. Не е лошо да се има предвид, че освен войната това е територия, на която не е правена никаква модернизация на никакви инфраструктури откак се е разпаднал съветския съюз, а това са ни много, ни малко 30+ години.

    13:54 14.04.2026

  • 39 Пука му на Путин

    2 0 Отговор
    По точно, Унгария загуби доставки на петрол и го на преференциални цени. И новоизбрания е казал, че иска среща с Путин. Казал е също така, че Унгария не планува да преразглежда договора за прословутите деведесет милиарда и те няма да плащат за Украйна. Довода му е, че се намират в криза.

    13:54 14.04.2026

  • 40 Салваторе

    2 0 Отговор
    И без троянски кон Троя е исторически обречена......... Толкоз.

    13:54 14.04.2026

  • 41 Абе тия франсетата

    4 0 Отговор
    що не си гледат техната ко4ина? Официално се знае, че са фалирали в тази "супер система" на "пазарната им икономика"? Градовете са им превзети от неевропейци. Вървят усилено по "правилният път" на безумните островяни... Там вече индийци са им премиери, кметове, полицаи, съдии... А енгилизи вече няма... Париж? Не ми се говори, елате и вужте сами...
    Така франсе е фалирало и чакат от нашите резерви от валутният борд да ни ги вземат ТЕ, а ние, както винаги ще ручаме жабетата... Та Русия била загубила??? Ама Русия има толкова много, че може да си живее даже и абсолютно сама на тази планета, ако всички други са изчезнали... Да им имам самочувствието на франсетата... Затънали в калта, ама още крякат!

    13:55 14.04.2026

  • 42 Нема сътрашно

    3 1 Отговор
    Наш МУНЧО ша замени Орбан

    Коментиран от #44

    13:57 14.04.2026

  • 43 До Факти

    1 0 Отговор
    Губещ на първо място е Европа!!! Първо Иран, а сега и Рижавия блокираха доставките на Газ и Петрол за всички - основният доставчик за Европа! А, Зеленчука без Европа е свършил!!! Клоуните в Брюксел не знаят кво да правят, освен да ръсят Лозунги, но без Нефт и Газ шъ им бъде доста трудно... Като свършат Дизела, Бензина и Газта по бензиностанциите, за Сел. стопанство, Промеишленното производство - кво прайм!?
    УССР??? Забрави...

    Коментиран от #48

    14:01 14.04.2026

  • 44 С тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Нема сътрашно":

    се занимават само глупаци!

    14:02 14.04.2026

  • 45 Реалист

    1 1 Отговор
    Путин загуби Унгария, но ще спечели България.

    Коментиран от #49, #50

    14:02 14.04.2026

  • 46 А ТИ И УРСУЛА КАЛАС ИИИ

    1 0 Отговор
    ЩЕ СЕ НАГУШКАТЕ ОТ НОВИЯТ ЗАЕМ КЪМ НАРКО ЕВРЕЙСКОТО КЛОУНЧЕ.

    14:05 14.04.2026

  • 47 Спец

    2 0 Отговор
    Пълни идиоти! ЕС си вкара Троянски жребец!

    14:05 14.04.2026

  • 48 Не бой се брато

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "До Факти":

    урсула ще строй всичката паплач у брюксела и ще духат заедно силно перките и вентилаторите да има мнооого ток и безплатен да е за юропейците...
    Такива духачи получават над 30 000 Левра на месец (урсула над 50 000) за едното духане само... Да им имам и службичката ей... С духане такава пара бате да изкарват...

    14:07 14.04.2026

  • 49 Замисляш ли се

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Реалист":

    каква полза имаш да те ползват тролене и да изглеждаш глупаво, с ниско интелигентните опорки които папагали всеки глупак.

    14:07 14.04.2026

  • 50 Сократ

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Реалист":

    Кой ти каза, че Орбан е проруски настроен? За това, че иска евтините енергийни ресурси от Русия, а не скъпите от "приятеля" си Тръмп? За това ли е проруски?

    14:10 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания