Гражданската война в Судан навлиза в четвъртата си година на тежка хуманитарна криза

Продължаващата гражданска война в Судан вече навлиза в четвъртата си година, съобщава Асошиейтед прес. От началото на конфликта през 2022 г. са били разселени близо 13 милиона души, предава News.bg.

Страната е определяна като най-голямото хуманитарно предизвикателство в света, особено заради мащаба на разселването и задълбочаващия се глад. Сраженията между армията и паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) продължават без прекъсване.

Според нарастващи данни регионални сили, включително Обединени арабски емирства, оказват подкрепа зад кулисите на една от страните в конфликта. Междувременно опитите на Съединените щати и други международни посредници да постигнат примирие остават без резултат, особено на фона на фокуса им върху кризата в Иран.

По данни на източници войната вече е отнела живота на най-малко 59 000 души, а части от страната са изправени пред глад. Очаква се броят на хората с тежко остро недохранване да достигне около 800 000.

Около 34 милиона души - почти две трети от населението - се нуждаят от хуманитарна помощ. Само 63% от здравните заведения функционират изцяло или частично, като в страната се разпространяват заболявания като холера.

Икономическата ситуация също се влошава, като цените на горивата са се повишили с над 24% на фона на регионалната нестабилност. Конфликтът в Близкия изток допълнително е довел до поскъпване на храните.

Войната избухна след борба за власт между командващия армията генерал Абдел-Фатах Бурхан и лидера на RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, свързана с прехода към демокрация. В момента страната е разделена между правителство, признато от международната общност и базирано в столицата Хартум, и паралелна администрация на RSF в Дарфур.

Военните контролират северните, източните и централните части на страната, включително ключови пристанища на Червено море и инфраструктурата за нефт. RSF и съюзниците им държат Дарфур и части от региона Кордофан, където се намират значителни залежи на петрол и злато.

Конфликтът е съпътстван от тежки нарушения на международното право, включително масови убийства и изнасилвания. Международен наказателен съд разследва възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството, особено в Дарфур - регион, вече свързван с предишни обвинения в геноцид и тежки нарушения на човешките права.