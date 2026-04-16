Арабската лига предложи план от пет точки за изход от кризата в Судан

16 Април, 2026 12:56 577 7

Регионални и международни сили търсят координирано решение за прекратяване на войната

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Арабската лига представи пет ключови принципа за разрешаване на кризата в Судан по време на международна среща в Берлин, съобщава Middle East Monitor, предава News.bg.

Делегацията на организацията бе водена от Хосам Заки, който подчерта, че инициативата отразява постоянната политическа подкрепа за Судан. Предложенията включват приоритет на суданското участие в политическия процес, приобщаващ диалог, избягване на паралелни инициативи и обвързване на политическите усилия с прекратяване на огъня.

Заки акцентира върху значението на координацията между регионалните и международните партньори, включително т.нар. механизъм „Квинтет“, в който участват Африкански съюз, Организация на обединените нации, Европейски съюз и Междуправителствен орган за развитие.

Срещата в Берлин има за цел да ускори политическите усилия и да мобилизира хуманитарна помощ за страната, където от април 2023 г. продължава гражданска война между армията и паравоенните сили за бърза подкрепа, довела до тежка хуманитарна криза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 в една точка

    0 0 Отговор
    Остъклявай.

    13:01 16.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да да

    1 0 Отговор
    Африкански държави знаят номерата на те зи които изсмукваха суровините на Африка дълги години ине оставяха нищо на африканците.Сега се опитва да продължи това .Турция ще е новия играч като предлага печалбата да е педесе на педесе това го заявяват открито .На африкаците им е от китайци евреи и западни обирджии .Малко са държави които все още не са осъзнали това но след време и те ще го осъзнават.

    13:50 16.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Перо

    0 0 Отговор
    Защо ЕС не изсипе и в Судан €90 млрд.? Тази държава има еднакъв статут с Украйна? Или там режима не е ционистки!

    14:03 16.04.2026