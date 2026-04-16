Арабската лига предложи план от пет точки за изход от кризата в Судан

Арабската лига представи пет ключови принципа за разрешаване на кризата в Судан по време на международна среща в Берлин, съобщава Middle East Monitor, предава News.bg.

Делегацията на организацията бе водена от Хосам Заки, който подчерта, че инициативата отразява постоянната политическа подкрепа за Судан. Предложенията включват приоритет на суданското участие в политическия процес, приобщаващ диалог, избягване на паралелни инициативи и обвързване на политическите усилия с прекратяване на огъня.

Заки акцентира върху значението на координацията между регионалните и международните партньори, включително т.нар. механизъм „Квинтет“, в който участват Африкански съюз, Организация на обединените нации, Европейски съюз и Междуправителствен орган за развитие.

Срещата в Берлин има за цел да ускори политическите усилия и да мобилизира хуманитарна помощ за страната, където от април 2023 г. продължава гражданска война между армията и паравоенните сили за бърза подкрепа, довела до тежка хуманитарна криза.