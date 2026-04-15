Румъния е получила изключение от санкциите срещу „Лукойл“
  Тема: Украйна

Румъния е получила изключение от санкциите срещу „Лукойл“

15 Април, 2026 11:52 892 20

Румъния в момента произвежда два пъти повече бензин, отколкото консумира, обявиха властите

Румъния е получила изключение от санкциите срещу „Лукойл“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван съобщи, че е получил официално потвърждение от правителството на САЩ за изключение от санкциите срещу руската компания „Лукойл“ за румънската рафинерия „Петротел-Лукойл“, предаде агенция Аджерпрес. По думите на Богдан Иван, който е на посещение във Вашингтон, рафинерията ще може да заработи в срок до 45 дни, предаде БТА.

„Това е изключително важна новина: фактът, че получихме официално потвърждение от американското правителство за дерогация от санкциите срещу „Лукойл“, за да може Румъния да възобнови работата на рафинерията „Петротел-Лукойл“. Това е огромна новина за нашата страна. Чрез този механизъм в рамките на 45 дни тази рафинерия ще може да заработи отново и да произвежда дизел, бензин и керосин за Румъния. Това е изключително важна крачка напред. 21 процента от производството на Румъния ще бъде осигурено от тази рафинерия и това представлява основен елемент за стабилизиране на пазара на горива в Румъния. В момента има само две държави в света – Германия и сега Румъния, които са постигнали това", заяви министърът снощи пред телевизия „Антена 3“.

Още новини от Украйна

Той добави, че по този начин Румъния няма да зависи толкова много от вноса, ще произвежда цялото количество бензин, което консумира, и над 60 процента от дизеловото гориво, както и цялото гориво за авиацията.

Министърът на енергетиката посочи, че с пускането отново в експлоатация на рафинерията Румъния ще стане по-устойчива за международните ценови колебания, „защото, що се отнася до дизеловото гориво, което се купува на двойна цена в сравнение с преди месец и половина, в Румъния петролът е по-скъп само с около 30 процента“.

„Това автоматично означава, че цените ни ще бъдат по-ниски от тези в целия регион“, заяви Богдан Иван.

В края на миналия месец румънското правителство взе решение да намали акциза на дизеловото гориво, за да ограничи поскъпването.

По данни на платформа за сравнение на цените на горивата в Румъния днес цената на стандартния бензин е 8,72 леи за литър (1,41 евро), на стандартния дизел – 9,67 леи за литър (1,90 евро), а на автогазта – 4,21 леи (0,83 евро). Предходни седмици цената на дизела прехвърли психологическия праг от 10 леи за литър.

Министърът увери също, че „нито грам руски петрол няма да стигне до Румъния“.

„Говорим за петрол, който ще пристигне от други държави, и в същото време нито една лея няма да стигне до Руската федерация. Имаме много ясен механизъм, създаден от Министерството на енергетиката, за надзор на всички операции, за да се уверим и да дадем гаранции както на САЩ, така и на Европейския съюз, че чрез Министерството на енергетиката на Румъния гарантираме, че всички транзакции ще бъдат прозрачни и няма да имат никаква връзка с Русия“, каза Богдан Иван.

Министърът каза, че е убедил събеседниците си в САЩ, че ако Румъния успее да рафинира повече петрол, ще осигури енергийната си сигурност, а също и тази на региона.

По думите му Румъния в момента произвежда два пъти повече бензин, отколкото консумира, и това ѝ позволява да продава и на съседните държави, които по този начин вече не зависят от вноса, който преди минаваше през Ормузкия проток.

„Същата ситуация важи и за керосина, чието производство, когато е по-голямо от потреблението на страната, позволява да продаваме и на държавите от Европейския съюз, които сега са зависими в пропорция от почти 50 процента от вноса на керосин, идващ от Близкия изток“, обясни Богдан Иван.

„Това е огромна победа за Румъния и в същото време ни гарантира, че не зависим от вноса толкова, колкото зависихме в началото на този конфликт в Близкия изток. Това е може би най-добрата новина, която можех да дам като министър на енергетиката през последните седмици“, каза той.

Богдан Иван припомни, че в момента в Румъния е обявено извънредно положение на пазара на горива, което дава възможност на министъра на енергетиката и Министерството на икономиката да разрешават износ на петрол и дизелово гориво само в интерес на НАТО и при много ясни изключения.


Румъния
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успешна смяна на всички бакшиши копейки

    5 12 Отговор
    Пуслера е най-голямата излагация на планетата.

    Коментиран от #5

    11:53 15.04.2026

  • 2 На всички столични бакшиши и милиционери

    5 10 Отговор
    Честита 5 г 3-дневна путлерова специална операция

    11:54 15.04.2026

  • 3 машалла на господарите ни

    5 4 Отговор
    толкова са "великодушни" и "благосклонни"!

    11:56 15.04.2026

  • 4 Споко , уе !

    4 4 Отговор
    Мислят , че наказват Русия ли ? Накривили капата на братушките ? Нелогичните неща и тарикатлъците в икономиката никога не свършват добре !

    Коментиран от #6

    12:00 15.04.2026

  • 5 Руски икономист

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Успешна смяна на всички бакшиши копейки":

    Имаме въглища и дърва.

    12:01 15.04.2026

  • 6 не може да бъде

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Споко , уе !":

    Не е ли учудващо какви ги приказват тези румънски официални лица!?За мен тези изказвания -с оглед но това което става -са чиста патология ...просто лудост!?

    12:09 15.04.2026

  • 7 Бунак

    4 4 Отговор
    Не се отказаха от леята и са по-добре от нас.

    12:11 15.04.2026

  • 8 Чудна Работа

    6 4 Отговор
    Санкци санкции към Русия.Защо по Европата има все още надписа ЛУКОЙЛ .Сменете го бе мушмороци националирайте бе мушмороци .Само плямпате Слава на Русия.

    Коментиран от #15

    12:11 15.04.2026

  • 9 Петроханска Партия

    3 4 Отговор
    Произвежда педофили

    12:13 15.04.2026

  • 10 Анонимен

    4 4 Отговор
    Значи избирателно се решава кой да купува евтино гориво и кой не. Следва, че не е важно Русия да се накаже,а ние да сме зле. Това ни е ясно от самото начало.

    Коментиран от #16

    12:16 15.04.2026

  • 11 Много интересно как

    7 4 Отговор
    няма да допуснат нито една лея да стигне до Русия,при положение,че ще купуват от други държави,където петрола е руски. Ша плащат на тях,а те съответно ще се разплащат с руснаците. Е,на тва се вика тъпи мамалиги.А,на руснаците им дреме за западнали евродежейтаци, защото вчера сключиха дългосрочен договор с Индонезия която е близо 300 милиона жители за доставка на газ и петрол,а преди това с Виетнам със 101 милиона жители сключиха пак такива дългосрочни договори,да не говорим за Индия и Китай,а предстоят договори и с доста други югоизточни държави. Така,„че западналата джендеропа не е на дневен ред.

    Коментиран от #12, #14

    12:17 15.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Отговорът е лесен

    1 5 Отговор
    Няма да стигне нито една лея до Русия, защото ще плащат нефта и газта в рубли.

    12:25 15.04.2026

  • 14 Сапайджумпа

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Много интересно как":

    Да живее Индонезия най голямата държава която направи кампания държавна за бойкот на азраилтянските марки и продукти.Държава вкоято живеят много етноси и си нямат проблеми по между си.Красиви отрови и учтиви хора

    12:26 15.04.2026

  • 15 Няма общо Русия

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Чудна Работа":

    Рафинерията работи и с лек петрол. И в България е така.

    Коментиран от #17, #18

    12:30 15.04.2026

  • 16 Няма никаква връзка с

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    цената. Рафинерията не се занимава с руски петрол. А и руския петрол е крайно скъп и неизгоден. Видя се Унгария докъде се докара с уж евтиния руския петрол :)

    12:38 15.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стига си трил

    1 2 Отговор
    бебоклук

    12:52 15.04.2026

  • 20 Язе

    1 2 Отговор
    В колко жалка ситуация са поставени румънците, ние и целия ЕС. Отношенията между Румъния и Лукойл се определят от САЩ и в частност Тръмп. За много европейци е нормално, но на мен и изглежда унизително една суверена държава като Румъния, а и всяка друга страна от ЕС да разчита на разрешения от САЩ за външната си търговия.

    12:57 15.04.2026

