Румъния е получила изключение от санкциите срещу „Лукойл“

Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван съобщи, че е получил официално потвърждение от правителството на САЩ за изключение от санкциите срещу руската компания „Лукойл“ за румънската рафинерия „Петротел-Лукойл“, предаде агенция Аджерпрес. По думите на Богдан Иван, който е на посещение във Вашингтон, рафинерията ще може да заработи в срок до 45 дни, предаде БТА.

„Това е изключително важна новина: фактът, че получихме официално потвърждение от американското правителство за дерогация от санкциите срещу „Лукойл“, за да може Румъния да възобнови работата на рафинерията „Петротел-Лукойл“. Това е огромна новина за нашата страна. Чрез този механизъм в рамките на 45 дни тази рафинерия ще може да заработи отново и да произвежда дизел, бензин и керосин за Румъния. Това е изключително важна крачка напред. 21 процента от производството на Румъния ще бъде осигурено от тази рафинерия и това представлява основен елемент за стабилизиране на пазара на горива в Румъния. В момента има само две държави в света – Германия и сега Румъния, които са постигнали това", заяви министърът снощи пред телевизия „Антена 3“.

Той добави, че по този начин Румъния няма да зависи толкова много от вноса, ще произвежда цялото количество бензин, което консумира, и над 60 процента от дизеловото гориво, както и цялото гориво за авиацията.

Министърът на енергетиката посочи, че с пускането отново в експлоатация на рафинерията Румъния ще стане по-устойчива за международните ценови колебания, „защото, що се отнася до дизеловото гориво, което се купува на двойна цена в сравнение с преди месец и половина, в Румъния петролът е по-скъп само с около 30 процента“.

„Това автоматично означава, че цените ни ще бъдат по-ниски от тези в целия регион“, заяви Богдан Иван.

В края на миналия месец румънското правителство взе решение да намали акциза на дизеловото гориво, за да ограничи поскъпването.

По данни на платформа за сравнение на цените на горивата в Румъния днес цената на стандартния бензин е 8,72 леи за литър (1,41 евро), на стандартния дизел – 9,67 леи за литър (1,90 евро), а на автогазта – 4,21 леи (0,83 евро). Предходни седмици цената на дизела прехвърли психологическия праг от 10 леи за литър.

Министърът увери също, че „нито грам руски петрол няма да стигне до Румъния“.

„Говорим за петрол, който ще пристигне от други държави, и в същото време нито една лея няма да стигне до Руската федерация. Имаме много ясен механизъм, създаден от Министерството на енергетиката, за надзор на всички операции, за да се уверим и да дадем гаранции както на САЩ, така и на Европейския съюз, че чрез Министерството на енергетиката на Румъния гарантираме, че всички транзакции ще бъдат прозрачни и няма да имат никаква връзка с Русия“, каза Богдан Иван.

Министърът каза, че е убедил събеседниците си в САЩ, че ако Румъния успее да рафинира повече петрол, ще осигури енергийната си сигурност, а също и тази на региона.

По думите му Румъния в момента произвежда два пъти повече бензин, отколкото консумира, и това ѝ позволява да продава и на съседните държави, които по този начин вече не зависят от вноса, който преди минаваше през Ормузкия проток.

„Същата ситуация важи и за керосина, чието производство, когато е по-голямо от потреблението на страната, позволява да продаваме и на държавите от Европейския съюз, които сега са зависими в пропорция от почти 50 процента от вноса на керосин, идващ от Близкия изток“, обясни Богдан Иван.

„Това е огромна победа за Румъния и в същото време ни гарантира, че не зависим от вноса толкова, колкото зависихме в началото на този конфликт в Близкия изток. Това е може би най-добрата новина, която можех да дам като министър на енергетиката през последните седмици“, каза той.

Богдан Иван припомни, че в момента в Румъния е обявено извънредно положение на пазара на горива, което дава възможност на министъра на енергетиката и Министерството на икономиката да разрешават износ на петрол и дизелово гориво само в интерес на НАТО и при много ясни изключения.