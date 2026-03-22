Новини
Свят »
Италия »
Мелони беше освиркана на погребение в Италия

Мелони беше освиркана на погребение в Италия

22 Март, 2026 19:17 1 282 6

  • джорджа мелони-
  • италия-
  • погребение-
  • умберто боси

Боси придоби популярност с исканията си за автономия или дори за обособяване на независима от Рим отделна държава в Северна Италия

Мелони беше освиркана на погребение в Италия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Италия Джорджа Мелони беше освиркана по време на погребението на десния популист Умберто Боси, който бе ревностен поддръжник на автономията на северните региони на страната, предаде ДПА, съобщи БТА.

Боси, който е съосновател на партията „Северна лига“, почина в четвъртък на 84-годишна възраст.

По време на церемонията в Понтида, североизточно от Милано, радикални привърженици на „Северна лига“ – която е част от коалиционното правителство на Мелони – скандираха „имаме мечта в сърцата си: да изгорим трикольора“, имайки предвид зелено-бяло-червеното знаме на Италия.

Боси придоби популярност с исканията си за автономия или дори за обособяване на независима от Рим отделна държава в Северна Италия, но не успя да постигне тази цел.

През политическата си кариера той два пъти бе министър в правителствата на бившия премиер Силвио Берлускони.

Настоящият лидер на „Северна лига“ Матео Салвини се отклони от първоначалния фокус на партията върху Северна Италия, събирайки гласове в южните региони със своята крайнодясна програма.

На погребението на Боси имаше и протести срещу него, като се чуваха викове „предател“.

„Северна лига“, която за известно време беше най-силната партия в Италия, в момента събира под 10% подкрепа, показват социологическите проучвания.

Всяка година през септември в Понтида се провежда голяма среща на „Северна лига“ и десни популисти от цяла Европа.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Кочо

    12 1 Отговор
    А пак мене ма освирка една окраинка

    19:25 22.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЖАБАРИТЕ И ТЕ СА

    14 4 Отговор
    ТЪПИ И ПОТЪРПЕВСИ С ТОЗИ КЕРКЕНЕЗ НАЧЕЛО.ТРЯБВА ДА ИМА ЗАБРАНА ЗА ЖЕНИ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ПОЛИТИКА.

    19:29 22.03.2026

  • 4 демократ

    1 3 Отговор
    На никой не му се занимава с мързеливите мафуоти от Юга

    19:34 22.03.2026

  • 5 Мдаа...

    1 0 Отговор
    Много харесвам жени с излъчване на порнозвезди!

    19:42 22.03.2026

  • 6 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Айде бе.Италианците са силно религиозни,пък и ще освиркват точно на погребение ! А Джорджа е пич,отказва да плаща тъпите въглеродни квоти.

    19:45 22.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания